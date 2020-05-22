«Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей игры Football Manager

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вчера, 22:19

«Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей видеоигры Football Manager за нарушение использования товарного знака клуба

Клуб подал судебный иск против Sega Publishing and Sports Interactive.

МЮ не устроило то, что в игре упоминают бренд клуба, но не используют официальный герб, заменяя его упрощенным красно-белым логотипом.

В свою очередь Sega Publishing and Sports Interactive заявили, что они законно используют название клуба в «Football Manager» и его предшественнике - «Championship Manager», с 1992 года без каких-либо жалоб.

Также ранее стало известно, что чистый долг «Манчестер Юнайтед» за первые три месяца 2020 года вырос до 429.1 млн фунтов.