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«Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей игры Football Manager

вчера, 22:19

«Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей видеоигры Football Manager за нарушение использования товарного знака клуба

Клуб подал судебный иск против Sega Publishing and Sports Interactive.

МЮ не устроило то, что в игре упоминают бренд клуба, но не используют официальный герб, заменяя его упрощенным красно-белым логотипом.

В свою очередь Sega Publishing and Sports Interactive заявили, что они законно используют название клуба в «Football Manager» и его предшественнике - «Championship Manager», с 1992 года без каких-либо жалоб.

Также ранее стало известно, что чистый долг «Манчестер Юнайтед» за первые три месяца 2020 года вырос до 429.1 млн фунтов.

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Danrog
Danrog
сегодня в 00:14
Радовались бы.
beefs
beefs
вчера в 22:55
хочется откусить бабла
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:31
Держи в курсе!) Раньше приходилось автору статьи нации стравливать (Юра Зотов сделал на это имя) ныне столкновение с игрой! ВАУ
Legend 6
Legend 6
вчера в 22:27
Я уже думал у Погбы рейтинг слишком низкий в игре...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 22:23
Напрасная трата времени.
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