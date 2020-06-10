«У болельщиков завышены ожидания». У «Спартака» ужасный состав?

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10 июня 2020, 12:58

Аленичев повторил популярную ересь, и «Соккер.ру» апеллирует к мнению бывшего тренера «красно-белых».

Почему почти все легенды «Спартака» как хрестоматийные бабки у подъезда? Похоже, жутко обижены, что за много лет ни один из них не стал вторым Романцевым, а многих даже не опробовали.

Поэтому называть их мнение «экспертным», когда наперебой соревнуются в попытках унизить первую команду клуба, давшего им многое, крайне глупо. Вот только они повторяют и повторяют одну мелодию.

Например, что у «Спартака» слишком слабый состав для борьбы за тройку. Или что у фанатов клуба «завышенные ожидания». Давным-давно не найдете взрослого поклонника москвичей с хоть какими-то позитивными ожиданиями. Разве что в шутку.

Даже чемпионский сезон начали со смирения – «Спартак» Аленичева и Титова опозорился в Лиге Европы против очередного слабого соперника. Как раз у фанатов «красно-белых» адекватная реакция на действительность. А вот заявления об отсутствии шанса в будущем побороться за тройку – дилетантские.

В РПЛ нет команды с мощным составом

Возьмите сильнейших и богатейших – «Зенит». Лидером там является человек, который годами не проходил в основу «Спартака». Капитаном – старичок, которого «Челси» спровадил на пенсию в РПЛ . Ракицкого списали не в «Баварии», а в «Шахтере» — не тянул, ошибался, сбавил. Ярослав и сейчас не на пике формы, просто в РПЛ можно стать чемпионом, пасуя с места.

Оздоев не прошел в основу «Локомотива», Караваев – в основу ЦСКА , Дриусси не может стабильно отыграть полгода. Лунев знаменит тем, что пропустил в основу сборной России иностранца, а сам на первые полосы попал, когда устроил вряд ли трезвый дебош в аэропорту. А еще в основе Семака есть Малком, что даже за «Бордо» не играл на 40 млн евро плюс 6.5 млн — зарплаты.

По такому же сценарию можно пройтись по составам «Краснодара», ЦСКА , «Локомотива» или «Ростова». Особенно ростовчан, хотя Карпин в шаге от зоны ЛЧ с ребятами, которых списывали по десятому кругу остальные. Нет в РПЛ вылизанного гениальным селекционером и подготовленного великим тренером состава. Что автоматически обесценивает заявление о «среднем составе» «Спартака». Особенно с учетом следующего пункта.

Средние составы добиваются успехов в РПЛ

Абаев, Шишкин, Дюрица, Тарасов, Майкон – средние футболисты. Но они были третьими в 2014 году. Енджейчик, Ахмедов, Перейра, Быстров, Ари – средние футболисты, но были в тройке пять лет назад. «Ростов» Бердыева финишировал выше, чем «Зенит», хотя у него на поле были средние Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Могилевец, Бухаров и Полоз.

Состав не мешает тем, кто умеет работать. О чем вообще речь, если у чемпионского «Спартака» был средний состав? Интересно, Аленичев называл футболистов «красно-белых» в конце лета 2016-го недостаточно хорошими для борьбы за тройку? Наверное, называл. А потом Каррера взял тех же ребят и выиграл чемпионский титул. Хотя на поле находилось не одиннадцать Промесов и даже не одиннадцать Фернандо.

Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Глушаков, Попов – средние футболисты. И все в этом списке – чемпионы России. Может, в чемпионском «Локомотиве» собрали команду для полуфинала Лиги чемпионов? Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Рыбус, Гильерме, Тарасов – обычные футболисты, там нет ребят с карьерой, как у Фарфана в «Шальке» и сборной Перу. Обычный состав, разбавленный парочкой прогрессирующих лидеров, справляется в РПЛ .

У «Спартака» нормальный состав с одним изъяном

Все уже забыли, как ужасно смотрелся «Зенит» осенью 2018-го, до приезда Ракицкого, Барриоса и Азмуна? Были похожи на среднюю команду, были средней командой. А потом гол к голу, штрафной – к штрафному, великолепная победа над «Краснодаром» — чемпионская, и получился «Зенит», которого хватило на два лидерских сезона подряд. Но начинали так себе, имея деньги и опытных людей.

У «Спартака» же изъяном является как раз отсутствие ветеранов, которые тащат. Перебрали с молодостью, но когда Аленичев сомневается в Крале и Тиле, то просто ляпнул, а не пытался проанализировать ситуацию. Во-первых, Алекс нормально стартовал. По нему видно, почему клубы АПЛ им интересуются. Во-вторых, Гус стал жертвой тактики, сначала Кононова, потом – Тедеско.

Но поскольку это голландский Мюллер, то ему важно найти свою схему и своего тренера. Томас воевал с Гвардиолой и думал об уходе при Коваче, а после прихода Флика заключил новый контракт и в ближайших турах поставит новый рекорд всех времен – отдаст больше ассистов за сезон, чем удалось Де Брюйне в составе «Вольфсбурга». Вот и Гусу нужно найти себя, тогда заиграет на высоком уровне. Парочки таких, как Жиго, не хватает. Но это вопрос к менеджерам, а не к молодым игрокам.

Атака на нынешний «Спартак» является подозрительной

Многие пропустили мимо ушей, но на днях Алан Агузаров – юрист Черчесова и человек, которого называют «агентом», что работает от имени главного тренера сборной, а еще женихом одной из его дочерей (вторая – жена Джанаева), сказал в интервью одну важную фразу:

Если же когда-нибудь Черчесов и придет в «Спартак», то, думаю, не для того, чтобы стать первым в России, а чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Серьезно? Черчесов настолько крут, что его появление в «Спартаке» переместит клуб в финал ЛЧ ? Но такие конструкции в головах большинства российских агентов, тренеров и менеджеров. На словах все минимум Мончи и Клопп, поэтому делите на десять оценки российских тренеров, агентов и менеджеров. Сейчас они видят, что двух граждан ФРГ – Цорна и Тедеско, допустили до управления «Спартаком», понимают, что через них не проходят деньги, их лишили власти.

Поэтому все, кто рассчитывает зарабатывать на «Спартаке» в будущем, когда власть вновь захватят великие местные специалисты, кровно заинтересованы в провале молодого состава и немецких менеджеров. А вот если у вас нет личного интереса, былой обиды и смотрите на вещи трезво – то видите, что набрали неплохих, но сыроватых ребят. И точно не видите бездарную команду.

Провал «красно-белых» в РПЛ можно объяснить

Сначала резко сменили состав. Затем молодежь вручили депрессивному Кононову. Тот загнал команду в такую яму, что Тедеско пришлось играть от обороны. Вдобавок жестко подводила реализация, причем и при Кононове, везунчиком белоруса назвать не позволяет объективная статистика. Но в будущем «Спартак», как «Ростов», ЦСКА или «Динамо», может навязать борьбу любому в первой тройке РПЛ .

Хотя бы потому, что у «Краснодара» своеобразный коллектив – сильный футбол, но травоядные пока, не чемпионские волки. «Локомотив» ждут большие перемены – вряд ли к лучшему, слишком резко сменят курс. А «Зенит» сам себе привычно враг – без повода развалятся изнутри, начав сливать Семака, как сливали добряка Спаллетти. Футболисты «Спартака» своей игрой могут уволить Тедеско, но только если тот окажется тренером уровня Аленичева.

Любой чемпионский наставник в РПЛ видит на поле 11 кусков дерева, но знает, как затащить их в Лигу чемпионов. А средний специалист, вроде бывшего наставника «Спартака», видит толковых Жиго, Зобнина, Айртона, Джикию, Бакаева, Ларссона, Тиля и Крала, а настраивается лишь на провал, еще и приписывает «спартаковским» фанатам какие-то завышенные ожидания. На деле же поклонники клуба очень и очень скептично настроены.

Видят молодой новый состав, который только при вдумчивой грамотной работе и парочке точечных трансферов в следующем сезоне сыграет намного лучше, чем в этом. Не совсем великолепно, не лучше всех, но лучше, чем сейчас. Никогда в российском футболе нет гарантий – «Зенит» рассчитывал на титулы в сезонах, когда был пятым, а «Локомотив» с восьмого места прыгнул на первое, но «Спартак» унижают с большой охотой его бывшие футболисты по одному сценарию: мы, российские менеджеры – гении, эти немцы – дно, и мы будем рады их провалу.

Вот только хорошо бы обзавестись причинно-следственными связями. Провал Цорна и Тедеско не будет автоматически означать, что надо поставить Широкова на место Томаса, а Аленичева вместо Доменико, и тогда «Спартак» станет чемпионским. Не станет, о чемпионстве никто не должен пока заикаться, но и состав нормальный, и ожидания адекватные – от «красно-белых» ждут реализации потенциала всех, от Максименко и Айртона до Соболева и Бакаева.

И это не завышенные, а адекватные надежды. «Спартак» по деньгам проходит в тройку в РПЛ , поэтому по результатам должен бороться за высокие места. Сейчас не борется, в чем виноват бывший менеджмент – поставили на грань дисквалификации от УЕФА и заставили продавать, владельцы, которые сделали неправильный выбор между футболистами и бывшим тренером, и бывшие игроки, что думали о себе, а не об интересах клуба, проигрывали, лишаясь премиальных УЕФА .

Но винить тех, кто в составе от нескольких месяцев до полугода чистого игрового времени, крайне непрофессионально. Первые оценки новому «Спартаку» можно выставлять в середине осени этого года, не раньше. Причем осторожно, поскольку между сезонами будет всего десять дней перерыва, а для финалиста Кубка даже меньше. Игроков и тренеров всех клубов впервые в истории можно будет понять, если сыграют неважно, ведь им предложат график, по которому раньше никогда не играли.

Впрочем, это возможная причина, но не заготовленное оправдание. Будут и те, кто сыграет круто. «Спартак» должен настраиваться на борьбу за тройку с осени, а если хотя бы половина молодых игроков пойдет по пути прогресса – у Тедеско получится.