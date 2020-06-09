«Тулуза» и «Амьен» ликуют. Чемпионат Франции продолжается, но в суде

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вчера, 22:46

В следующем сезоне в Лиге 1 будет 22 команды. Таков результат очередного «тура», который прошел во Франции не на футбольном поле. «Соккер.ру» — о решении Госсовета Франции.

Если вы думали, что футбольные страсти кипят только в Германии, Португалии, Белоруссии и еще паре-другой стран с не самыми выдающимися достижениями в этом виде спорта, то вы заблуждались. Чемпионат Франции, который завершился скоропостижно, как многим показалось, еще живее всех живых. Правда, баталии переместились с футбольных полей на территорию СМИ и в кабинеты чиновников. Но страсти там не меньшие.

Сейчас почти все уверены, что решения властей Бельгии, Нидерландов и Франции закончить с футболом досрочно были ошибочными. Но невозможно отменить отмену, поэтому там продолжают делать вид, что поступили единственно верным способом. И надо сохранять лицо. Правда, при этом завистливо это лицо направлять на телеэкраны, где уже показывают Бундеслигу, а скоро покажут и АПЛ , и Серию А, и Ла Лигу, и – страшно сказать – РПЛ .

А главное – клубы из этих лиг получат свои миллионы и миллионы долларов и евро от телевещателей, тогда как французские вынуждены будут кусать локти. Но за это нужно сказать спасибо мягкотелому руководству LFP, которое и пальцем не пошевелило, чтобы как-то решить вопрос. Можно много ругать глав Ла Лиги, Серии А, АПЛ , Бундеслиги, но их боссы предпринимали реальные и порой очень тяжелые усилия, чтобы найти компромисс между возвращением футбола и сохранением норм безопасности.

Во Франции на это просто махнули рукой. И все бы съели, но нашлись три особенно обиженных клуба. «Лион», «Амьен» и «Тулуза». Самым громким и статусным недовольным, конечно, был президент «Лиона» Жан-Мишель Ола, который яростно отстаивал позицию за возобновление чемпионата, пусть даже в формате плей-офф. Так яростно, что подал бумаги во все инстанции и даже стал намекать на теорию заговора.

Кстати, в нее поверить несложно, потому что коллеги Ола недолюбливают, мягко говоря, и насолить ему – приятный бонус. Неожиданно парижское авторитетное издание Le Parisien намекнуло, что паранойя Ола может быть не такой уж необоснованной. Якобы сразу несколько влиятельных людей очень хотели, чтобы расклад в чемпионате был заморожен. А это помимо прямой путевки «Марселю» (да, влиятельные люди оттуда) в Лигу чемпионов давало «Лиону» — фигу с маслом, то есть впервые с 1997 года отсутствие в еврокубках.

Решение LFP действительно выглядит странным и поспешным. Но мы говорили о нем много раз, поэтому повторяться не будем. Пойдем по свежим следам. К недовольному «Лиону» примкнули «Амьен» и «Тулуза». Но у них мотивация простая. Ведь заморозкой таблицы эти два клуба вышвырнули в Лигу 2, затащив на их место «Ланс» и «Лорьян». Дело дошло до Государственного совета. Заседание состоялось в прошлый четверг. И вот сегодня он выкатил решение.

В целом Госсовет признал легитимным такое завершение сезона с заморозкой позиций, однако постановил не отправлять в Лигу 2 «Амьен» и «Тулузу», а вместо этого пересмотреть формат чемпионата-2020/21, то есть фактически расширить состав участников следующего сезона до 22 команд, включая «Лорьян» и «Ланс». Про «Лион» — ни слова.

Очень много формальностей в окончательном решении. Была принята во внимание рекомендация премьер-министра Франции Эдуара Филиппа о завершении всех профессиональных турниров, а также указание УЕФА на то, что все чемпионаты должны быть доиграны до 3 августа, плюс отсутствие на тот момент определенности с тем, как будет развиваться пандемия.

Хотя последний аргумент слаб изначально, потому что LFP приняла решение впопыхах, тогда как другие лиги спокойно подождали месяц, посмотрели по сторонам и разработали протоколы возвращения футбола.

Что касается невылета «Амьена» и «Тулузы», то прямым текстом в постановлении Госсовета на это не указывается. Там лишь есть отсылка к неправомерности такого решения тем органом, которое его приняло, и говорится о «приостановке процедуры вылета». То есть LFP и Федерация футбола Франции должны еще раз хорошо подумать и решить, что с этим делать. Их обязали провести все в юридическом ключе без огрехов.

Однако футбольное сообщество уверено, что понявшие поспешность своего решения функционеры хотя бы так попробуют смягчить гнев – вернув «Амьен» и «Тулузу». Потому что провести сезон с 22 клубами не так и сложно. (Будет забавно, если LFP и FFF просто изменят ряд формулировок в соглашении и все равно отправят этих несчастных в Лигу 2 – поднимется очередная волна).

А «Амьен» и «Тулуза» уже успели официально порадоваться такому решению Госсовета. Забавно, что на эмоциях пресс-служба «Амьена» выкатила в Твиттере логотип своего клуба с логотипом Лиги 1, но… который еще не был официально презентован. У чемпионата Франции меняется спонсор, на ближайшие два сезона это будет Uber Eats. Поэтому лига готовит презентацию и держит в секрете обновленный логотип.

А «Амьен» вот так на радостях его «слил», потом быстро сообщение удалил, но оно уже растеклось по СМИ . В принципе логотип не слишком отличается от нынешнего, он более минималистичен и выполнен в синем и желтом цветах. «Тулуза» порадовалась более сдержанно, понимая, что еще не все решено. Изъявила готовность работать с LFP и FFF над календарем на следующий сезон. Так что важнее реакция этих двух органов. Они оба не стали многословно изливаться.

Федерация заявила, что готова до конца июня рассмотреть формат сезона-2020/21, лига сделала то же самое, а заодно еще раз подчеркнула, что Госсовет тем самым поддержал ее в решении о досрочном прекращении чемпионата ради здоровья нации. К слову, ни одна из организаций про «Амьен» и «Тулузу», а также про 22 клуба на следующий сезон, не обмолвилась.