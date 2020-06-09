«Зениту» дали козырь в борьбе со «Спартаком». Ошибка, которую усугубили

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вчера, 17:36

Полуфинал Кубка России пройдет в Санкт-Петербурге. «Соккер.ру» не понимает, зачем создали скандал?

Сейчас обычный авиарейс повышает риск для команды стать очагом заражения и подорвать выступления в сезоне – ответственность переложили на сами клубы, допускают даже технические поражения, если не получится выйти на поле. Поэтому гости в полуфинале «Зенита» и «Спартака» точно проигрывали, невзирая на то, что хозяева не получат заполненные на 100% трибуны.

И вот в РФС провели странное голосование, многие воздержались, Федун голосовал «против», и отдали полуфинальный матч Кубка России Санкт-Петербургу. Почему это юридически никчемное решение? Потому что сами же признают – поступили, наплевав на регламент турнира, ими же написанный. Назвать отсутствие нормы закона «технической ошибкой» нельзя, ни один суд планеты не примет такую ересь в качестве аргумента.

Даже если твой закон плохо написан тобой же, то сначала исполняешь, а уже потом, для нового сезона – меняешь. Норма регламента Кубка России была написана так криво, что «Спартак» мог получить очередной домашний матч, а «Зенит» — очередной выездной. И хотя «по понятиям» стоило отдать хозяйский статус в поединке команде Семака, чтобы сохранить поочередность, это нельзя было сделать.

По закону нельзя. Но в РФС провели голосование, вопреки своим же правилам, и «Зенит» — хозяин будущего полуфинала, который запланирован на 19 июля. Фиксируем также трусливость членов Исполкома, где хватает представителей клубов – никто не заступился за «Спартак», многие воздержались. Хотя понятно, что РФС принял юридически незаконное решение. Сколько лет еще нужно просить разных президентов нанять нормальных юристов и вычитать все регламенты?

Речь ведь не о «технической ошибке», а об изменении, которое внесли неграмотные специалисты. У них в регламенте есть упоминание «ответных матчей», которых больше нет. Документ хоть читали? Юридическую коллизию сами одобрили, на документе подпись начальства. Нельзя откатить закон назад посреди сезона только потому, что «Зениту» так выгоднее. Самым грамотным решением, которое могли предпринять, являлся жребий – согласно пункту 3.5.1. У «Спартака» было законное право на жребий, а у команды Семака не было опции голосования.

Еще в начале марта говорили – как только Дюков отдаст полуфинал «Зениту», то увидим большой скандал. И такие хейтспичи, как от Федуна в комментарии «Спорт-Экспресс» сейчас, имеют под собой юридические основания, ведь чиновники буквально нарушили свой же закон:

Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте допущена ошибка, поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует. И менять правила по ходу — на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против, но большое количество людей воздержалось.

Понятно, что «Зенит» тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо.

Нет ни одного аргумента в пользу юридического права «Зенита» на домашний полуфинал просто так. Теперь Федун дважды прав, хотя Дюков уже пригрозил ему наказанием за выпад о Вилкове. Но хозяевам поля создали комфортные условия, не нужно никуда ехать или лететь, не нужно рисковать, поселяясь в отелях, контактируя с лишними посторонними людьми. Плюс на стадионе будет 10% петербуржских фанатов и 0% «спартаковских» — гостям на поединки путь заказан.

Странным голосованием, которое не прописано в регламенте кубка, РФС также вывел из-под удара Дзюбу – лидера «Зенита», которого 10% фанатов «Спартака» в Москве бы встретили очень шумно. Остается лишь надеяться, что Тедеско и его команда адекватно воспримут подножку от футбольных властей и станут достойным соперником для «Зенита». Петербуржцы объективно являются фаворитами, поэтому странно, что в РФС не решились действовать по регламенту – провести жеребьевку.

Не так уж много проигрывал Семак, если бы пришлось играть в Москве. Зато «Зенит» получил бы солидные дивиденды в случае победы по жребию – ни у кого не осталось вопросов, ведь есть пункт, который разрешал подбросить монетку. Мелочность точно не является доблестью. Как и трусость – голосовавшие так боятся Дюкова, что промолчали, ведь президент РФС показал класс в организации возвращения РПЛ , на деле продемонстрировал, что имеет прямую связь с властями.

Хотя если бы увидели единогласное голосование за жребий, то знали бы – все честно. Признать грубую ошибку – правильный шаг, который можно приветствовать. Отказаться от жребия, который даже можно найти в регламенте – нарушение своего же закона, плохой метод ведения дел. «Зенит» — первая команда РПЛ , однозначный фаворит Кубка России, «Спартак» — середняк сезона в лиге, Семак такого соперника должен обыгрывать и в гостях, так даже престижнее.

А теперь Федун получает возможность напомнить, что все в российском футболе равны перед законом, но один клуб – равнее. Причем это ведь бессмысленный шаг. Это как садиться пьяным за руль – необъяснимая глупость. К сожалению, отсылка актуальна в связи с трагедией, где фигурирует известный фанат «Спартака», актер Ефремов. И нетрезвых водителей-футболистов, коих российская история знала много, тоже всегда важно разносить в пух и прах – эти люди зарабатывают на доставку пьяного тела домой хоть вертолетом, не говоря о такси, а рискуют чужой и своей жизнью.

Концепцию поблажек тем, кто в них не нуждается, можно отнести к похожей категории — нарушения закона из-за чувства безнаказанности. Зачем отдавать полуфинал «Зениту», если можно провести жеребьевку? Вероятность сохранить лицо — 100%. А представьте теперь, что «Зенит» проиграет дома «Спартаку». В кубковом матче, особенно после карантина, все возможно, особенно в сложном графике к середине июля. Получится, что соединят вылет с позором из-за отданного права провести матч дома.

«Зениту» не к лицу боятся нынешний «Спартак», там некого пока боятся. Могли показать чемпионскую смелость, но поступили как Дзюба в случае с необоснованной атакой полиции на «спартаковских» фанатов – предпочли не заметить незаконные действия, которые в их пользу. Причем сегодня увидели общее поражение российского футбола – и членов Исполкома РФС , и юристов организации, и самого «Зенита», ведь первыми должны были протестовать против любого отступления от буквы закона как чемпионы и фавориты.

Но Федун сказал, что «многие воздержались», и что «продавили запрос». РФС допустил грубую ошибку, а «Зенит» точно не протестовал, хотя если бы Медведев сам выступил за жеребьевку, то заработал бы уважение всех фанатов. Ошибка в регламенте – на совести чиновников, тут «Зенит» не виноват. А вот сам чемпион мог поступить красиво и мудро, показав, что не боится «Спартака» и обыграет принципиального врага на любом поле, хоть на пустыре между Санкт-Петербургом и Москвой.

Кстати, поменяйте местами «Зенит» и «Спартак» — история та же. Если бы москвичи, не имея юридического права, получили домашний матч по итогам непонятного голосования, то требование провести жребий оставалось. У РФС нет права заявить: нам разонравились наши же правила, поэтому мы начинаем их игнорировать посреди сезона. И с написанием законов давно проблемы, и с их дословным исполнением.

«Спартак» ведь не виноват, что регламент приняли, не читая. Москвичей нельзя было наказывать, когда был равноправный выход – жребий. Отсутствие понимания критической важности единых правил и исполнения законов всегда было и по-прежнему остается бедой российского футбола.