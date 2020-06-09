ГлавнаяБлогиДно пробито

«Зениту» дали козырь в борьбе со «Спартаком». Ошибка, которую усугубили

вчера, 17:36
00:00 / 00:00

Полуфинал Кубка России пройдет в Санкт-Петербурге. «Соккер.ру» не понимает, зачем создали скандал?  

Сейчас обычный авиарейс повышает риск для команды стать очагом заражения и подорвать выступления в сезоне – ответственность переложили на сами клубы, допускают даже технические поражения, если не получится выйти на поле. Поэтому гости в полуфинале «Зенита» и «Спартака» точно проигрывали, невзирая на то, что хозяева не получат заполненные на 100% трибуны.  

И вот в РФС провели странное голосование, многие воздержались, Федун голосовал «против», и отдали полуфинальный матч Кубка России Санкт-Петербургу. Почему это юридически никчемное решение? Потому что сами же признают – поступили, наплевав на регламент турнира, ими же написанный. Назвать отсутствие нормы закона «технической ошибкой» нельзя, ни один суд планеты не примет такую ересь в качестве аргумента. 

Даже если твой закон плохо написан тобой же, то сначала исполняешь, а уже потом, для нового сезона – меняешь. Норма регламента Кубка России была написана так криво, что «Спартак» мог получить очередной домашний матч, а «Зенит» — очередной выездной. И хотя «по понятиям» стоило отдать хозяйский статус в поединке команде Семака, чтобы сохранить поочередность, это нельзя было сделать. 

По закону нельзя. Но в РФС провели голосование, вопреки своим же правилам, и «Зенит» — хозяин будущего полуфинала, который запланирован на 19 июля. Фиксируем также трусливость членов Исполкома, где хватает представителей клубов – никто не заступился за «Спартак», многие воздержались. Хотя понятно, что РФС принял юридически незаконное решение. Сколько лет еще нужно просить разных президентов нанять нормальных юристов и вычитать все регламенты?  

Речь ведь не о «технической ошибке», а об изменении, которое внесли неграмотные специалисты. У них в регламенте есть упоминание «ответных матчей», которых больше нет. Документ хоть читали? Юридическую коллизию сами одобрили, на документе подпись начальства. Нельзя откатить закон назад посреди сезона только потому, что «Зениту» так выгоднее. Самым грамотным решением, которое могли предпринять, являлся жребий – согласно пункту 3.5.1. У «Спартака» было законное право на жребий, а у команды Семака не было опции голосования.  

Еще в начале марта говорили – как только Дюков отдаст полуфинал «Зениту», то увидим большой скандал. И такие хейтспичи, как от Федуна в комментарии «Спорт-Экспресс» сейчас, имеют под собой юридические основания, ведь чиновники буквально нарушили свой же закон:  

Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте допущена ошибка, поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует. И менять правила по ходу — на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против, но большое количество людей воздержалось. 

Понятно, что «Зенит» тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо. 

Нет ни одного аргумента в пользу юридического права «Зенита» на домашний полуфинал просто так. Теперь Федун дважды прав, хотя Дюков уже пригрозил ему наказанием за выпад о Вилкове. Но хозяевам поля создали комфортные условия, не нужно никуда ехать или лететь, не нужно рисковать, поселяясь в отелях, контактируя с лишними посторонними людьми. Плюс на стадионе будет 10% петербуржских фанатов и 0% «спартаковских» — гостям на поединки путь заказан.  

Странным голосованием, которое не прописано в регламенте кубка, РФС также вывел из-под удара Дзюбу – лидера «Зенита», которого 10% фанатов «Спартака» в Москве бы встретили очень шумно. Остается лишь надеяться, что Тедеско и его команда адекватно воспримут подножку от футбольных властей и станут достойным соперником для «Зенита». Петербуржцы объективно являются фаворитами, поэтому странно, что в РФС не решились действовать по регламенту – провести жеребьевку.  

Не так уж много проигрывал Семак, если бы пришлось играть в Москве. Зато «Зенит» получил бы солидные дивиденды в случае победы по жребию – ни у кого не осталось вопросов, ведь есть пункт, который разрешал подбросить монетку. Мелочность точно не является доблестью. Как и трусость – голосовавшие так боятся Дюкова, что промолчали, ведь президент РФС показал класс в организации возвращения РПЛ, на деле продемонстрировал, что имеет прямую связь с властями. 

Хотя если бы увидели единогласное голосование за жребий, то знали бы – все честно. Признать грубую ошибку – правильный шаг, который можно приветствовать. Отказаться от жребия, который даже можно найти в регламенте – нарушение своего же закона, плохой метод ведения дел.  «Зенит» — первая команда РПЛ, однозначный фаворит Кубка России, «Спартак» — середняк сезона в лиге, Семак такого соперника должен обыгрывать и в гостях, так даже престижнее.  

А теперь Федун получает возможность напомнить, что все в российском футболе равны перед законом, но один клуб – равнее. Причем это ведь бессмысленный шаг. Это как садиться пьяным за руль – необъяснимая глупость. К сожалению, отсылка актуальна в связи с трагедией, где фигурирует известный фанат «Спартака», актер Ефремов. И нетрезвых водителей-футболистов, коих российская история знала много, тоже всегда важно разносить в пух и прах – эти люди зарабатывают на доставку пьяного тела домой хоть вертолетом, не говоря о такси, а рискуют чужой и своей жизнью.  

Концепцию поблажек тем, кто в них не нуждается, можно отнести к похожей категории — нарушения закона из-за чувства безнаказанности. Зачем отдавать полуфинал «Зениту», если можно провести жеребьевку? Вероятность сохранить лицо — 100%. А представьте теперь, что «Зенит» проиграет дома «Спартаку». В кубковом матче, особенно после карантина, все возможно, особенно в сложном графике к середине июля. Получится, что соединят вылет с позором из-за отданного права провести матч дома.  

«Зениту» не к лицу боятся нынешний «Спартак», там некого пока боятся. Могли показать чемпионскую смелость, но поступили как Дзюба в случае с необоснованной атакой полиции на «спартаковских» фанатов – предпочли не заметить незаконные действия, которые в их пользу. Причем сегодня увидели общее поражение российского футбола – и членов Исполкома РФС, и юристов организации, и самого «Зенита», ведь первыми должны были протестовать против любого отступления от буквы закона как чемпионы и фавориты.  

Но Федун сказал, что «многие воздержались», и что «продавили запрос». РФС допустил грубую ошибку, а «Зенит» точно не протестовал, хотя если бы Медведев сам выступил за жеребьевку, то заработал бы уважение всех фанатов. Ошибка в регламенте – на совести чиновников, тут «Зенит» не виноват. А вот сам чемпион мог поступить красиво и мудро, показав, что не боится «Спартака» и обыграет принципиального врага на любом поле, хоть на пустыре между Санкт-Петербургом и Москвой.  

Кстати, поменяйте местами «Зенит» и «Спартак» — история та же. Если бы москвичи, не имея юридического права, получили домашний матч по итогам непонятного голосования, то требование провести жребий оставалось. У РФС нет права заявить: нам разонравились наши же правила, поэтому мы начинаем их игнорировать посреди сезона. И с написанием законов давно проблемы, и с их дословным исполнением.  

«Спартак» ведь не виноват, что регламент приняли, не читая. Москвичей нельзя было наказывать, когда был равноправный выход – жребий. Отсутствие понимания критической важности единых правил  и исполнения законов всегда было и по-прежнему остается бедой российского футбола. 

«У болельщиков завышены ожидания». У «Спартака» ужасный состав?
Сегодня, 12:58Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии12
Игроки сербского «Бораца» объявили голодовку. Их поддержал Матич
Сегодня, 04:15 Комментарии7
«Тулуза» и «Амьен» ликуют. Чемпионат Франции продолжается, но в суде
Вчера, 22:46Сергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии5
Внутри сожжённой мечети в Ливии нашли надписи о «Зените»
08 июня ФотоВидео
СлухиКлубы РПЛ играют скрытые товарищеские матчи без разрешения властей
08 июня Комментарии25
Йович в очередной раз нарушил правила карантина
07 июня ВидеоКомментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
сегодня в 16:47
Я имею ввиду именно порвет, может и выиграет, но игры уверен не будет с обеих сторон
LOpp
LOpp
сегодня в 16:38
Опять заговор против Зенита
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 12:54, ред.
Трусость, это кредо РФС.Их не для того в исполком назначали, чтобы они против слов хозяина пёрли.Болелам Зенита по фигу где играть их клуб будет, а вот руководство делает всё возможное чтобы тугрики сэкономить, пусть и таким кривым способом.Ни чего удивительного в этом нет.Всё как учит и делает обнулённый.
andreika20133
andreika20133 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 11:52
Если в вас говорит обида за упущенное на долго лидерство ЦСКА в ЧР То это не значит что все вокруг не любят Зенит. Возможно вы живёте в окружении людей негативно настроенных . В моём окружении таких например нет. Что касается чистоплотности в делах клуба . Вы уж поверьте что у ЦСКА рыльце в пушку не менее Зенита . Но лично я например к коням испытываю только положительные эмоции.
Kollljan
Kollljan
сегодня в 10:59
Бред сивой кобылы! Цитата: "Фиксируем также трусливость членов Исполкома, где хватает представителей клубов – никто не заступился за «Спартак», многие воздержались. " Почему за Спартак должен кто-то заступаться, а за Зенит нет? Зенит почти все свои кубковые матчи играл на выезде, а Спартак почти все свои кубковые матчи играл дома. Где справедливость? Автор решил, что тем самым Зенит боится Спартака. Ничего подобного! Логики у автора нет, а есть тяга к графомании.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
сегодня в 08:30
Уважаемый автор статьи...вы ВООБЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ ПРАВИЛ ФУТБОЛА....или как...НЕЛЬЗЯ ПО ХОДУ ОДНОГО ТУРНИРА МЕНЯТЬ ПРАВИЛА ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ. В четвертьфинале было принято решение по тому, кто играет дома на матче Химки Торпедо, в полуфинале его просто продублировали. ЖЕРЕБЬЕВКА БЫЛА ПРОСТО НЕ ЗАКОННА....НО ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО ЭТО СПАРТАК было вообще проведено голосование, но если бы принято было другое решение, УЕФА ЕГО не признал. Написаны в регламенте правила, или это устная договорённость, но по ходу турнира ПРАВИЛА ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
сегодня в 00:37
Уважаю Вас за адекватность и положительные слова, спасибо. Думаю, всё рассосётся и минует. Если мы будем чтить нашу историю, великие имена, а не пинать друг друга, всё сразу станет чище.

Нынешняя реальность такова, что всякого рода Уткины накачивают фанов ненавистью ко всем остальным клубам, пока команды РФПЛ играют всё хуже и хуже, подписывая не пойми кого.
iri13
iri13 ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
вчера в 23:18
Из последних 10 матчей Кубка России дома Зенит провёл всего 1.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:21, ред.
Браво Горин. Шах и мат кабинетному зениту
Все знают, что зенит своим руководством позорит наш футбол, очерняет. Можно не любить спартак, но потакание зениту властями и правда какой-то беспредел.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:39
Я думаю ,все-таки ты желаешь обратного))),Спартак сейчас непредсказуем,поэтому все может быть,вдруг их прорвет на голы?
Footbolista
Footbolista ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 21:38
Прецедентное право в России отсутствует...это тебе любой юрист скажет...
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Scuderia Ferrari (раскрыть)
вчера в 21:37
Сударь,не стоит обращать внимание на эту накипь,тем более уподобляться ей,вы адекватный и здравомыслящий человек.Настоящий болельщик никогда не станет хаять чужую команду,он будет славить свою,в каком бы кризисе она не находилась
serh62
serh62
вчера в 21:36
какой козырь???? все по правилам. если регламента нет, то придерживаются составленного на более ранний сезон разыгрываемого по такой же схеме. впрочем это очередная истерия на тему-заговор против спартака
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ andreika20133 (раскрыть)
вчера в 21:35
Зениту, кроме как не уважения болельщиков других клубов, ничего не даёт. Увы, это не вина фанатов Зенита, это скорее разочарование. Большинство будут болеть ПРОТИВ Зенита.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 21:32
С гориным все понятно....
А в чем проблема то ?!? спам играл большинство игр дома ,а Зенит на выезде...
Все честно что игра в Санкт-Петербурге!!!
Footbolista
Footbolista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:30
Был серьезный перерыв...до 19 июля еще больше месяца...по игровым кондициям обеих команд ничего еще не ясно...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:15
Самое обидное, что Спартак слаб и врядли порвет болото
andreika20133
andreika20133 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:54
Просто объясни зачем это Зениту и Тогда тебе Респект.
andreika20133
andreika20133
вчера в 20:49
Автору нужно хоть через силу постараться быть объективным .
112910415
112910415
вчера в 20:08
ну, все всё поняли
или почти все поняли почти всё
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:05
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 19:42, ред.
    От нынешнего руководства РФС ожидать иного не приходится, судьба Кубка уже решена, остальное профанация. ИМХО.
    Gelious
    Gelious ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 19:27
    Да не, конечно же это все не вчера началось. Кто бы спорил
    valt134
    valt134 ответ Армейская душа (раскрыть)
    вчера в 19:14
    За Юбилей ничего сказать не могу. Не владею информацией.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 19:13
    просто должно быть стыдно))
    valt134
    valt134 ответ Scuderia Ferrari (раскрыть)
    вчера в 19:11
    Дюков не даст засудить! Хотя, интересно... Раньше с нетерпением ждал матча Реал-Барселона, а теперь буду ждать этот поединок.
    Армейская душа
    Армейская душа ответ valt134 (раскрыть)
    вчера в 19:10
    "За честность" - это когда у Локо СКР украли, чтобы юбилей Саркисяна более помпезно прошёл?
    Армейская душа
    Армейская душа
    вчера в 19:09
    Да - надо было подыграть Федуну и дать им ещё один домашний матч. Тифозный уже и Карасёва с Безбородовым подтянул под это дело, а оно вон как вышло )))
    valt134
    valt134 ответ Scuderia Ferrari (раскрыть)
    вчера в 19:06
    Ну получается мы живём в «этой подлости» уже много лет. Значит нас всё устраивает. Так нам и надо...
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответ valt134 (раскрыть)
    вчера в 19:03
    Вот увидишь, Зенит засудят в том матче. Типа чтобы "вернуть должок".
    Ну и для проформы удалят какого-нибудь спартача на 90-й минуте (вариант - если одна из сторон будет уверенно выигрывать, Спартак оставят в меньшинстве).
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100