Семак и Дзюба – не у дел. Судьба «Зенита» в ЛЧ зависит не от них

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10 июня 2020, 19:00

«Соккер.ру» уверен, что если Семак провалится в ЛЧ , то покинет нынешний клуб. Как этого избежать?

Оставим в покое на время увлекательные, но не самые сложные задачи «Зенита». Например, выиграть РПЛ , находясь на первом месте с отрывом в 9 пунктов и имея в расписании матчи против «Крыльев Советов», «Тамбова», «Сочи» и «Оренбурга». Или задачу взять Кубок России – осталось пройти дома «Спартак» и выиграть финал, в котором Семак, если окажется, будет однозначным фаворитом.

Ключевой задачей «Зенита» становится превращение в команду уровня плей-офф Лиги чемпионов. Ради этого даже продавили спустя сто лет лимитного одиночества новые правила – в заявке может быть восемь иностранцев, и всех их Сергей Богданович имеет право поставить с первых минут. Руки развязаны? Нет, на деле у «Зенита» один путь в плей-офф ЛЧ – через надежную игру в защите.

Даже привычно легкий жребий – если зайдут в группу как чемпионы России, то не пересекутся с победителем турнира и чемпионами больших лиг, не помог, ведь «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг» оказались слишком крепкими европейскими середняками для команды Семака. Но все сложилось иначе, если бы завершали выездные матчи «сухарями».

И вот тут начинается самое интересное – «Зениту» сложно сформировать идеальную линию защиты по объективным обстоятельствам. Причем есть вопросы почти к каждой позиции.

Семаку нужен другой вратарь?

Кержаков и Лунёв – нормальные голкиперы, Васютин – загадочный, но его вернули из Финляндии и усадили на скамейку. Но где здесь вратарь, который потащит в решающий момент в ЛЧ хотя бы так, как тащил Малафеев в лучших международных матчах в карьере? Были тревожные выезды, где Вячеслав справлялся, а вот Кержаков или Лунёв, судя по результатам «Зенита» в ЛЧ и ЛЕ , так не умеют. Причем взять иностранца – не вариант, они нужны в поле. Похоже, петербуржцы будут внимательно следить за летней игрой Сафонова. Если Матвей зажжет – не удивляйтесь, если увидите его в форме «Зенита».

Тренер не уверен в правом фланге?

Сегодня появилась информация, что Смольникову хотят предложить контракт по схеме «1+1», хотя раньше не исключали уход из клуба. Но денег больше не стало, рекордные убытки фиксируют многие мировые компании, и спонсор петербуржцев – не исключение. Следовательно, надежнее подписать Игоря и пускай конкурируют с Караваевым, нежели искать на позицию второго Дугласа Сантоса. Семак сам все рассказал: Смольников лучше в защите, Караваев – в атаке. И оба не такого уровня футболисты, чтобы ходить в плей-офф ЛЧ . Но Фернандес отказался перебираться в «Зенит».

Пройдет ли замена Бано на Луиса?

Слухам о появлении в «Зените» Давида Луиса посвящали отдельный разговор. Трансфер реален, если защитник станет свободным агентом. Бразилец дружит с Тимощуком – случайно познакомились и общаются, дружит с Ивановичем, которого может заменить. Но есть большие сомнения, что игра с двумя защитниками, которые в цирке не смеются, поскольку сами умеют устроить представление – Давидом Луисом и Ракицким, сделает «Зенит» командой из плей-офф ЛЧ . Проблема еще и в том, что у Мамманы проблемы не только с физикой – такие заявления выдавал о причинении вреда себе и депрессии, что за парня страшно, а Осорио – середняк. Ракицкий нужен Семаку из-за паса, но без Бранислава защита может развалиться. Его лучше заменить на более надежного оборонца, чем Давид Луис.

Сколько защитников нужно «Зениту»?

Продлевают контракт Смольникова – закрывают позицию справа. Но Жирков может уйти – новое соглашение загодя не предложили, хотя еще могут. Тактика Медведева понятна – дождаться последнего матча сезона. Но надо учитывать, что окно откроется за пару дней до старта нового чемпионата, уже сейчас надо знать, сколько защитников нужно подписать? Если уйдет Жирков – нужен левый бек, если Маммана, Иванович и Осорио – нужно найти троих центральных. Это мало того что удар по работающей системе – расставание с одним Бано может сказаться, так еще и в условиях дефицита времени. Семак и Рибалта сегодня должны знать, какой левый бек нужен в резерв – Набиуллина не предлагать, и кто сыграет в центре с Ракицким – Давид Луис, Чистяков, подставьте фамилию, или продлят Ивановича на год.

Ключ к железной обороне в центре поля?

Существенно усилить оборону «Зенита» невозможно. Караваев и Смольников – средние игроки, Кержаков и Лунёв – тоже не Алиссон и Облак, чтобы стать причиной продвижения в плей-офф ЛЧ , как бразилец и словенец были для «Ромы» и «Атлетико». Жирков думает о собственном музее – увлекается историей. Ивановичу не выдадут длительный контракт – невыгодно. Ставка на Давида Луиса сыграет, только если бразилец перестанет быть собой – окажется стабильным. Наконец, если осенью любой из основных защитников травмируется, то крутых запасных нет. И не будет, ведь все восемь иностранцев должны быть под основу.

Значит ли это, что перестраховаться от возможного роста пропущенных голов, если уедет Иванович, и подготовить оборону для выхода в плей-офф ЛЧ смогут лишь в случае, если к Барриосу добавят универсального хавбека, что уровнем выше, чем Оздоев? Магомед играл здорово, но претензия к нему и остальным россиянам из линии защиты и разрушения, кроме Жиркова, одна – недостаточно крутые, чтобы выносить «Бенфику» и «Лейпциг». Ни Кузяев, ни Ерохин не являются козырями в борьбе за плей-офф ЛЧ , особенно если говорим о поисках баланса в фазе защиты.

Следовательно, не случайно зимой бродили слухи о поисках нового центрального хавбека на новый сезон – такой ход теперь позволит использовать лимит. И не случайно Дуглас Сантос светился в опорной зоне, Семак нащупывал тактические варианты. Поговаривали о Сансоне из «Марселя» — о его качествах могли расспросить у Виллаш-Боаша, ведь Морган и отбирал мячи, и забирал, но в списке скаутов должно быть куда больше фамилий. Возможно, тактически спасение «Зенита» от провала в защите как раз в подписании правильного второго центрального хавбека?

У россиян в заявке есть потолок, а хочется в плей-офф ЛЧ – нужно переходить на более высокий уровень. Даже сейчас оборона имени Ивановича и Ракицкого скорее успешная и везучая, нежели показательно мощная. А если убрать Бано – могут вернуться во времена, когда «Зениту» было намного легче забить. Причем даже клубам РПЛ , не говоря о ЛЧ . Усиление точно нужно, Давид Луис – веселый, но спорный кандидат, а простора для маневров особо нет, ведь огромные бюджеты не выделят – прикажут тратить деньги, полученные после расставания с Дриусси или Азмуном, а задачу оставят – выйти в плей-офф ЛЧ .

Но если осенью у Семака не будет идеальной обороны, то класса атаки – даже если Малком заиграет на пике формы, а Дзюба не скиснет, потеряв Азмуна в качестве идеального напарника, не хватит. И Кокорин, о котором снова заговорил тренер, не спасет. В плей-офф ЛЧ «Зенит» будет, если разучится пропускать и допускать частые чужие атаки. Петербуржцы оказались среди худших команд турнира по отборам в середине поля и среди лидеров антирейтинга по допущенным ударам в створ ворот.

Даже с Ракицким и Ивановичем не успевали, даже Барриос не впечатлил прессингом в Лиге чемпионов – это не РПЛ , где колумбийцу хватает голого класса. «Зенит» определенно может добавить серьезных аргументов по пути в плей-офф только в защите. Плюс учтите, что в следующем сезоне достаточно отхватить из второй корзины вице-чемпиона Испании, а из третьей – третьего призера Серии А, и защищаться придется очень, очень много. Даже «Бенфику», «Лейпциг» и «Лион» не опередили, так что банального продления контрактов с действующими игроками для успеха в еврокубках мало.

Медведев отправил Федуну сообщение – отрывок из «Иронии судьбы», где в ответ на предложение кинуть жребий герой отвечает: «Мы не будем полагаться на случай». Оставим в стороне, как это выглядит – словно петербуржцы хвастаются административным ресурсом, но вот в Лиге чемпионов «Зениту» точно не стоит полагаться на случай – срочно нужно принимать правильные решения в обороне, иначе снова окажутся четвертыми в группе.