Роналду возвращается! Но может начать с поражения и вылета

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12 июня 2020, 10:30

«Соккер.ру» приветствует возвращение итальянского футбола! Особенно матчем, в котором есть интрига.

Кубок Италии откроет программу возвращения «кальчо» уже сегодня. Оба полуфинальных матча невероятно интересные, ведь «Ювентус» и «Милан» на поле последних сыграли 1:1, а «Наполи» переиграл «Интер» со счетом 1:0, поэтому шансы на камбэки у двух миланских клубов остаются.

Также из-за простоя команд подкорректировали правила – теперь, если в Турине сыграют 1:1, а в Неаполе – 0:1 в пользу гостей, то не будет дополнительного времени, как обычно. Сразу будет серия пенальти. И хотя сохраняется правило выездного гола – например, ничья 2:2 устроит «Милан», мировая 1:1 тоже не исключена, как и серия пенальти.

«Ювентус» ведь играет в кубковых турнирах с переменным успехом. В прошлом сезоне вылетели от «Аякса» в Лиге чемпионов, в этом уже уступили на выезде «Лиону». А в Кубке Италии в прошлом году чемпионов уничтожила «Аталанта» — со счетом 3:0. А потом команда из Бергамо проиграла в финале «Лацио». И «орлы» в итоге огорчили «Ювентус» в Суперкубке Италии, отобрав у Роналду трофей – 3:1.

Важно понимать эту разницу. Это в Серии А команда Сарри – вечный чемпион, уверенный в себе. Но когда заходит речь о матчах на выбывание, все не так легко. Особенно с учетом такого длительного простоя – с начала марта. Достаточно, чтобы несколько игроков допустили ошибки, а «Милан» оказался морально готов к сложнейшему старту – все может сложиться не в пользу фаворита.

Впрочем, «Ювентус» должен стремиться в финал, который будет интересным, независимо от имени соперника – Сарри может сыграть против «Наполи», или Конте – против туринцев, но сегодня будет особый матч, необычный.

Тактические связи и кадровый потенциал

Огромной потерей для противостояния является Ибрагимович – Златан мог зажечь на словах до игры, мог огорчить бывший клуб на поле. Но шведский форвард получил и дисквалификацию, и травму, в любом случае не смог бы сыграть в ответном полуфинале Кубка Италии.

Но поскольку пауза была длительной, то у «Милана» не может быть много кадровых потерь из-за повреждений, как и у «Ювентуса». Даже Дибала давно добрался до двух подряд негативных тестов – а симптомов у него особо не было, и готов к поединку, накануне которого пребывает в отличном настроении.

Футболисты соскучились по игре, как и тренеры. Сегодня ждем вместо привычного разведывательного стиля немножко дикости и магии? Конечно, раз речь о «Ювентусе», который может пройти дальше благодаря нулевой ничьей, то Сарри прикажет не форсировать события. Пиоли тоже может начать матч осторожно – чтобы не похоронить шансы на финал.

Но в итоге тем или другим придется рисковать. И раз у «Ювентуса» в игре были проблемы, которые нельзя решить дистанционно – проиграли тому же «Лиону» в конце февраля, были лишены игровой практики, начиная с 8 марта, то «Милан» получает козырь, которого не было бы, если бы ответный полуфинал сыграли в запланированный изначально день. У Пиоли есть возможность удивить Сарри уровнем функциональной подготовки.

Конечно, пауза в Бундеслиге показала, что фавориты часто остаются собой – «Бавария» не сбавила, стала лишь свежее и опаснее. Но итальянцы другие по подходу, стилю, и даже если у Роналду прекрасные результаты персональных тестов – не исключено, что отдохнувший португалец физически лучше готов, чем утопленный в начале весны, планы «Милана» сила соперника менять не может.

Конечно же, если «россонери» проиграют, их не осудят. Но не так много в жизни «Милана» счастья, чтобы упускать шанс сыграть в финале, особенно если туда выйдет и «Интер» — получим великое дерби. А сегодня увидим сражение в центре поля, которое Пиоли усилиями его хавбеков нельзя проигрывать. У «Ювентуса» к полузащитникам накопились вопросы, как и к группе поддержки Роналду, и сегодня узнаем, кто лучше выучил домашнее задание?

Если «Милан» — игра будет интересной. А вот если «Ювентус» будет вести, все контролировать, быстро забьет гол – тогда все сложится не настолько весело. Сегодня успех предприятия для стороннего наблюдателя целиком и полностью зависит от состояния «россонери». Если Конти и Калабрия (у Эрнандеса дисквалификация) хорошо закроют фланги, Кьяер и Романьоли не добавят Доннарумме работы, а в атаке справятся без Златана – будет интересно.

Иначе Роналду забьет гол или несколько, Игуаин может выйти на замену и тоже огорчить бывший клуб, а оборона «Ювентуса» решит воспользоваться паузой, чтобы у парня со славным аппетитом – Де Лигта, не было новых ошибок. Напарники подсмотрели в столовой, где голландец смешно и жадно уничтожал салат, а девушка потом заставила Матейса снять видео, где ужинал, соблюдая этикет ножом и вилкой.

Это хорошая метафора перед предстоящим полуфиналом. Если «Милан» окажется салатом, который легко жадно уничтожить – «Ювентус» добьется нужного счета (победа с любым счетом) и пройдет в финал. Если же гости окажутся туринцам не по зубам в силу тех или иных причин – сейчас их много, матчи непредсказуемые по умолчанию, то в составе «Милана» могут найтись герои.

«Ювентус» может опасаться соперника, но важно для увлекательности первого итальянского матча после пандемии, чтобы «россонери» соответствовали статусу достойного соперника. Поединок будет смотреть вся футбольная Италия, это важное событие, которое словно начинает отсчет нового времени – после страшной для страны трагедии, поэтому на командах не только футбольная ответственность.

Ориентировочные составы

«Ювентус» (4-3-3): Буффон – Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Сандро – Бентанкур, Хедира, Матюиди – Коста, Дибала, Роналду.

«Милан» (4-3-2-1): Доннарумма – Конти, Кьяер, Романьоли, Калабрия –Кессье, Беннасер, Бонавентура – Чалханоглу, Пакета - Ребич.

Интересные факты накануне матча

- это будет 232-й поединок «Ювентуса» против «Милана». Историческое преимущество однозначно на стороне туринцев – 91 победа против 66, но сегодня «россонери» устроит любая ничья, кроме 0:0, ведь тогда будет или серия пенальти, или проход за счет количества выездных голов;

- речь о довольно результативном противостоянии. Исторически в среднем забивают по 2.7 гола за вечер, последний раз нулевую ничью видели в матче «Ювентуса» против «Милана» в 2007 году, то есть двадцать семь матчей назад;

- одновременно важно подчеркнуть, что больше трех мячей в последние годы забивают редко. И еще одна важная деталь – «Милан» не обыгрывал «Ювентус» с 2016 года. Если говорим о Серии А, то там вообще идет серия поражений – шесть штук, но кубковая ничья могла воодушевить;

- возвращаясь к проблемам «Ювентуса» в матчах на вылет – в финале Суперкубка Италии в 2016 году юный Доннарумма оказался везучее, чем проверенный Буффон – после 1:1 в матче увидели серию пенальти, где Манджукич и Дибала промахнулись, а «Милан» забрал себе трофей.

Прогноз: самая предсказуемая и скучная ставка – победа «Ювентуса» в один мяч. Но если «Милан» отличится, то станет интереснее. Прогноз на «обе забьют», ведь «россонери» нет смысла осторожничать весь матч – за поражение не осудят, но даже один гол в ворота Буффона усложнит «Ювентусу» задачу.