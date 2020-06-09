Лучшее из соцсетей: Роналду переоделся в Аладдина, Янбаев поймал осётра

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вчера, 23:30

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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

В сентябре 2000 года этот молодой человек приехал из Росарио в Барселону, а дальше вы уже всё прекрасно знаете.

Нападающий ПСЖ отдохнул на природе.

Лидер «Ювентуса» стал первым футболистом-миллиардером.

У двойняшек Криштиану накануне был день рождения. Как вам наряды?

Вот такую игру придумали эти парни во время карантина:

Девушки дня:

Ванда — жена форварда ПСЖ Мауро Икарди.

Пилар Рубио — жена защитника «Реала» .

Легендарному испанцу же можно легко предложить роль Робинзона Крузо.

Любопытный список рекордсменов по забитым голам на одной арене.

Защитник «Челси» включил режим самоуничтожения на тренировке команды.

Вот такой интересный гол был забит в недавнем матче чемпионата Беларуси Витебск — БАТЭ

Вспоминаем время, когда Криштиану Роналду только начинал развивать свою технику, легендарного бразильца Кафу такими трюками было не напугать.

Полузащитник «Локомотива» протестировал пушку для ударов по воротам.

Любопытный рейтинг игроков, которые чаще всего попадали в офсайд в истории АПЛ .

Если верить слухам, то «Челси» перехватил форварда «Лейпцига» у «Ливерпуля».

Вот как сейчас выглядят обладатели легендарных шевелюр Карлос Вальдеррама, и Рене Игита.

Сразу видно, что этот малыш — сын форварда «Барселоны» .

Бывший защитник «Локомотива» поймал осётра.

Сможете повторить?

А вот и та легендарная сетка, которую часто советовали приобрести во дворах.

Сын Сусо в шоке, что его отец только сейчас делает предложение его маме.

Бывший полузащитник «Интера» объяснил, почему не достиг уровня и Криштиану Роналду.

Я мог бы сравниться с Месси и Роналду, но просто не захотел этого. Я наслаждался жизнью и выпивал бокал вина за ужином. Лео и Криштиану другие, они принесли много жертв. Я нормально к этому отношусь, у меня все равно была потрясающая карьера.

На этом наш выпуск завершен. Не унывайте, если у вас ничего не получается, главное — пытаться!