Лучшее из соцсетей: Роналду переоделся в Аладдина, Янбаев поймал осётра

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
В сентябре 2000 года этот молодой человек приехал из Росарио в Барселону, а дальше вы уже всё прекрасно знаете.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отдохнул на природе.
Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером.
У двойняшек Криштиану накануне был день рождения. Как вам наряды?
Вот такую игру придумали эти парни во время карантина:
Девушки дня:
Ванда — жена форварда ПСЖ Мауро Икарди.
Пилар Рубио — жена защитника «Реала» Серхио Рамоса.
Легендарному испанцу же можно легко предложить роль Робинзона Крузо.
Любопытный список рекордсменов по забитым голам на одной арене.
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер включил режим самоуничтожения на тренировке команды.
Вот такой интересный гол был забит в недавнем матче чемпионата Беларуси Витебск — БАТЭ
Вспоминаем время, когда Криштиану Роналду только начинал развивать свою технику, легендарного бразильца Кафу такими трюками было не напугать.
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк протестировал пушку для ударов по воротам.
Любопытный рейтинг игроков, которые чаще всего попадали в офсайд в истории АПЛ.
Если верить слухам, то «Челси» перехватил форварда «Лейпцига» Тимо Вернера у «Ливерпуля».
Вот как сейчас выглядят обладатели легендарных шевелюр Карлос Вальдеррама, Рууд Гуллит и Рене Игита.
Сразу видно, что этот малыш — сын форварда «Барселоны» Луиса Суареса.
Бывший защитник «Локомотива» Ренат Янбаев поймал осётра.
Сможете повторить?
А вот и та легендарная сетка, которую часто советовали приобрести во дворах.
Сын Сусо в шоке, что его отец только сейчас делает предложение его маме.
Бывший полузащитник «Интера» Уэсли Снейдер объяснил, почему не достиг уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Я мог бы сравниться с Месси и Роналду, но просто не захотел этого. Я наслаждался жизнью и выпивал бокал вина за ужином. Лео и Криштиану другие, они принесли много жертв. Я нормально к этому отношусь, у меня все равно была потрясающая карьера.
На этом наш выпуск завершен. Не унывайте, если у вас ничего не получается, главное — пытаться!