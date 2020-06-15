«Барселона» — «Леганес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:55

В 29 тура испанской Ла Лиги «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» примет «Леганес». Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот матч.

«Барселона»

«Сине-гранатовые» успешно вышли из карантина, разгромив в гостях «Мальорку» с крупным счетом. Эта виктория позволила команде Кике Сетьена сохранить отрыв от «Реала» в турнирной таблице в виде двух баллов.

В основной состав каталонцев вернулся Луис Суаерес, а Лионель Месси в отчетном матче отметился голом и двумя ассистами.

«Леганес»

У «Леганес» крайне плачевное положение на финише сезона, которая отводит команде статус одного из главных претендентов на понижение в классе.

Решить игровые проблемы в ходе карантина гостям не удалось. В стартовом поединке после затяжной паузы «Леганес» уступил на своем поле «Вальядолиду», потерпев уже пятнадцатое поражение в сезоне. Предпоследнее место и 23 набранных очка обязуют команду цепляться за очки в каждом из оставшихся матчей.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» — 1.148

Ничья – 8.550

Победит «Леганес» — 19.110

Статистика

«Барселона» выиграла 3 последних матча у «Леганес».

В 6 предыдущих домашних матчах «Барселона» побеждала и в 4 не пропускала голов.

«Леганес» проиграл все 4 гостевых матча «Барселоне».

Прогноз

Команда Кике Сетьена не имеет права ошибаться в матчах с аутсайдером, тем более домашних. Потеря очков в таких встречах может дорого стоить каталонцам в борьбе за золотые награды.

«Леганс» — одна из худших гостевых команд в текущем сезоне, а учитывая ударное трио хозяев в нападении, уйти от крупного поражения гостям будет невероятно сложно.

Предлагаем ставить на Ф1(-2) с коэффициентом 1.813 в БК Pinnacle.