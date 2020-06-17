50 лет «матчу века» и конец эпохи Пеле

Ровно 50 лет назад завершилась эпоха Пеле и «искреннего футбола». На возражения вроде «Какой еще „искренний футбол“? Его придумал чудак Малофеев в 80-х годах!» ответ такой. На самом деле, уверен, что в этом термине, внедренном одним из наиболее необычных (а можно сказать и – самобытных) отечественных тренеров, Малофеев просто выразил свою тоску по той игре, участником которой был лично. В ту самую эпоху Пеле, когда спортивная составляющая занимала еще безоговорочно главное место, а раковая опухоль бизнеса пребывала в зачаточном состоянии. Когда индивидуальные таланты футболистов не стриглись под одну гребенку под мантры об универсализме, а игра являлась в значительной мере соперничеством личностей, а не состязанием легкоатлетов. Когда тактическое новшество становилось предметом бурных дискуссий, а игровые схемы лучших команд лихорадочно брались на вооружение их соперниками.
Четыре чемпионата мира (1958, 1962, 1966 и 1970), объединенные фигурой Пеле, безоговорочно признанного лучшим футболистом мира тех лет, стали этакими фиестами «искреннего футбола». В нем игроки с восторгом отдавались любимому, а не опостылевшему делу, а болельщики еще не превратились в фанатиков и по-детски верили в святость того зрелища, которое разворачивалось перед ними в чашах стадионов. В этой сказке все было по-честному, вплоть до того, что игроки могли попросить судью отменить неправильно забитый ими гол в ворота противника. Как это сделал, например, наш Игорь Нетто в 1962 г. в четвертьфинальном матче против Уругвая. Спустя 12 лет после Мехико новый король футбола, сменивший Пеле на троне и давший свое имя новой эпохе – эпохе гениального Марадоны – даже не подумает признаться в том, что сыграл нечестно, а напротив – забив решающий мяч англичанам рукой, с похвальбой назовет это «рукой Бога». Это – не идеализация давно ушедшего. Но тогда все было проще. Начиная от самой игры и заканчивая нравами игроков, судей и болельщиков. А поступок Нетто, кстати, не случайно именно сегодня время от времени ставят под сомнение. Ну не укладывается в нынешних головах подобное «глупое, бессмысленно и вредное для команды» благородство.
17 июня 1970 г. на стадионе «Ацтека» состоялся поединок, признанный позднее «матчем века». В полуфинале сборная Италии Риверы, Ривы, Маццолы и Бонисеньи в дополнительное время вырвала победу у сборной ФРГ Беккенбауэра, Мюллера, Майера и Шнеллингера – 4:3. Немцы сравняли счет сначала на последней минуте основного времени – 1:1, затем еще раз – за 10 минут до конца овертайма (хотя так тогда не говорили) и тут же пропустили роковой четвертый. Сегодня тот матч, который к счастью можно целиком увидеть, кажется медленным, но напряжение борьбы никуда не делось. Оно зашкаливает. На мой взгляд, у этого футбола только один реальный конкурент в «борьбе» за титул «матча века» — тоже полуфинал ЧМ, тоже с участием немцев, но только в 1982 г. и против Франции (3:3 и пенальти). Помните – где Шумахер «убивает» Баттистона?
А тремя днями ранее произошла трагедия советской сборной, которая упустила свой последний шанс на большой успех на чемпионатах мира. За минуту до конца дополнительного времени четвертьфинала против Уругвая наши пропустили единственный гол, потому что решили, что мяч вышел за боковую линию и на какой-то миг потеряли концентрацию. Момент этот тоже можно увидеть, и, сдается, что мяч-таки за линию не выходил. Причем за несколько минут до этого в ворота уругвайцев не был засчитан гол, забитый Бышовцем. По мнению многих специалистов и самих игроков, это была самая сильная сборная Советского Союза. Она реально оценивалась в мире как равноправный претендент на «золото». Даже машина Лобановского в 1988 на ЧЕ считалась всего лишь «грозным соперником», способным преподнести сюрприз (что она, собственно, и сделала).