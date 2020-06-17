50 лет «матчу века» и конец эпохи Пеле

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17 июня 2020, 14:43

Ровно 50 лет назад завершилась эпоха Пеле и «искреннего футбола». На возражения вроде «Какой еще „искренний футбол“? Его придумал чудак Малофеев в 80-х годах!» ответ такой. На самом деле, уверен, что в этом термине, внедренном одним из наиболее необычных (а можно сказать и – самобытных) отечественных тренеров, Малофеев просто выразил свою тоску по той игре, участником которой был лично. В ту самую эпоху Пеле, когда спортивная составляющая занимала еще безоговорочно главное место, а раковая опухоль бизнеса пребывала в зачаточном состоянии. Когда индивидуальные таланты футболистов не стриглись под одну гребенку под мантры об универсализме, а игра являлась в значительной мере соперничеством личностей, а не состязанием легкоатлетов. Когда тактическое новшество становилось предметом бурных дискуссий, а игровые схемы лучших команд лихорадочно брались на вооружение их соперниками.

Четыре чемпионата мира (1958, 1962, 1966 и 1970), объединенные фигурой Пеле, безоговорочно признанного лучшим футболистом мира тех лет, стали этакими фиестами «искреннего футбола». В нем игроки с восторгом отдавались любимому, а не опостылевшему делу, а болельщики еще не превратились в фанатиков и по-детски верили в святость того зрелища, которое разворачивалось перед ними в чашах стадионов. В этой сказке все было по-честному, вплоть до того, что игроки могли попросить судью отменить неправильно забитый ими гол в ворота противника. Как это сделал, например, наш Игорь Нетто в 1962 г. в четвертьфинальном матче против Уругвая. Спустя 12 лет после Мехико новый король футбола, сменивший Пеле на троне и давший свое имя новой эпохе – эпохе гениального Марадоны – даже не подумает признаться в том, что сыграл нечестно, а напротив – забив решающий мяч англичанам рукой, с похвальбой назовет это «рукой Бога». Это – не идеализация давно ушедшего. Но тогда все было проще. Начиная от самой игры и заканчивая нравами игроков, судей и болельщиков. А поступок Нетто, кстати, не случайно именно сегодня время от времени ставят под сомнение. Ну не укладывается в нынешних головах подобное «глупое, бессмысленно и вредное для команды» благородство.

17 июня 1970 г. на стадионе «Ацтека» состоялся поединок, признанный позднее «матчем века». В полуфинале сборная Италии Риверы, Ривы, Маццолы и Бонисеньи в дополнительное время вырвала победу у сборной ФРГ Беккенбауэра, Мюллера, Майера и Шнеллингера – 4:3. Немцы сравняли счет сначала на последней минуте основного времени – 1:1, затем еще раз – за 10 минут до конца овертайма (хотя так тогда не говорили) и тут же пропустили роковой четвертый. Сегодня тот матч, который к счастью можно целиком увидеть, кажется медленным, но напряжение борьбы никуда не делось. Оно зашкаливает. На мой взгляд, у этого футбола только один реальный конкурент в «борьбе» за титул «матча века» — тоже полуфинал ЧМ , тоже с участием немцев, но только в 1982 г. и против Франции (3:3 и пенальти). Помните – где Шумахер «убивает» Баттистона?