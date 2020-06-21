Как Марио в России подменили. Любит зиму и стал авторитетом

1592739343

21 июня 2020, 14:35

«Хоть я и не говорю по-русски, зато я со всеми дружу»

День, когда он понял, что пора решительно изменить свое отношение к жизни, Марио помнит, как сейчас. «Мы сидели за обедом в ресторане с друзьями в Порту-Алегри, как подошел мой агент и сказал: „Марио, ЦСКА только что отправил по почте такой контракт. Можешь подписать его“. Вот так, за обедом, я поставил подпись под контрактом. Кто-то из друзей предложил в этот момент выпить, но я отказался. Ограничился апельсиновым соком». Казалось бы – что значит подобного рода обещание, данное под влиянием минуты? Большинство людей в разные моменты своей жизни дают себе всякие зароки, но мало у кого, к сожалению, хватает сил и решимости эти клятвы выполнить. А чтобы молодому человеку уже избалованному и какой-никакой славой, и деньгами вдруг из гуляки превратиться в образец поведения и ответственности, нужна поистине железная сила воли. К удивлению всех у Марио Фернандеса с этим оказалось все в порядке.

«Он очень повзрослел, — говорит о старшем брате Джонатан Фернандес, — стал другим человеком, стал верить в Бога. Хотя у нас семья всегда была религиозной, мама нас с детства так воспитывала. А походы по ночным клубам в Бразилии – это по молодости. Но мало кто думал, что в России брат настолько изменится. Просто другой человек! …Я думаю, Мариу именно поэтому так страна и понравилась – у него такой же характер, как и у русских. Некоторые люди даже спрашивают, когда брат стал таким тихим и закрытым. Отвечаю, что он таким был с детства». Фернандес не просто стал более профессионально относиться своему делу, он, в глазах тех, кто знал его раньше, просто переродился. И если в первые годы его пребывания в Москве многие опасались возможного рецидива, то теперь, спустя более семи лет, трудно даже поверить в буйное прошлое этого бразильца. Отчаянный боец на поле и скромнейший и тишайший в быту – к такому Марио привыкли его новые друзья по ЦСКА .

«В молодости мы иногда делаем вещи, о которых впоследствии жалеем. Это коснулось и меня. Но я завязал и даже не знаю ночную жизнь Москвы… Все партнеры по команде подтвердят вам, что я усердно работаю. Переезд в Россию стал лучшим решением в моей жизни», — убежден Фернандес. Теперь он домосед, хотя сам считает, что в душе был таким и раньше. Свободное время чаще всего проводит перед телевизором со спутниковой антенной, которая ловит бразильские каналы. «Слушаю музыку, общаюсь с родными. Нет, разумеется, время от времени выбираюсь за покупками, на прогулку или куда-нибудь еще, но вытащить меня из дома нелегко. Кстати, то же самое было и в Бразилии. Уж такой я человек». Любимым местом в Москве называет Красную площадь. «Москва – потрясающе красивый город. В Бразилии не понимают, насколько прекрасна столица России. Думают, что здесь круглый год холода, снег и вообще тоска беспросветная. …Но это не так. Я и родным говорю, что все это неправда. В России иногда так жарко, что начинаю скучать по морозам. Мне нравится зима, когда много снега, сказочно красиво», — уверяет он, хотя и добавляет, что самое трудное было как раз – привыкнуть к климату. Тем более, что нередко приходится проводить матчи в уральских и сибирских городах при морозе.

Основной круг приятелей Марио, конечно, соотечественники, но и с ними он проводит время не так уж часто. Хотя именно один из них – тоже игравший в московской команде, правда, в другой, Майкон – решающим образом повлиял на Марио, когда привел того в христианскую евангелистскую церковь. С того момента, признается Фернандес, он обрел новое видение своей жизни. С русскими же игроками ЦСКА и легионерами из других стран у Фернандеса нет и никогда не было никаких проблем. Сегодня для ветеранов ЦСКА Фернандес — практически один из них и пользуется он в команде соответствующим авторитетом. «У меня с вашим народом не было никаких сложностей. Ни разу. В ЦСКА собраны замечательные люди. Да, бразильцы по натуре более весёлые, жизнерадостные. Но теми русскими, которых я знаю, я восхищаюсь». Единственная «больная» проблема для бразильца — русский язык, который он уже несколько раз принимался изучать, но пока без успеха. Считает его слишком трудным и потому вынужден часто водить с собой клубного переводчика. Тренер сборной России Станислав Черчесов даже как-то пошутил: «Марио похож на собаку, он все понимает, но молчит. Самое главное, что он хорошо справляется со своей работой». Марио, однако. не унывает: «Хоть я и не говорю по-русски, зато я со всеми дружу».

Превращение Фернандеса в русского гражданина и игрока сборной России — это вообще особая история. Сказать, что это его решение вызвало на родине удивление – не сказать ничего. Разумеется, нашлось немало фанатов, которые тут же окрестили его дезертиром и предателем. Но близкие и те, кто хорошо знает Фернандеса, отнеслись к такому повороту его судьбы спокойно. По его словам, он пошел на этот шаг только после серьезного обсуждения со всей семьей и только заручившись поддержкой родных начал оформлять документы. Уж слишком разительная перемена к лучшему произошла с ним в России, чтобы любящие его люди рискнули бы все испортить и стали бы отговаривать его от того, что он посчитал для себя нужным. «Честно говоря, мы не ожидали, что Марио будет выступать за Россию, — признается брат. — Что тут скажешь? Его упорный труд был вознагражден. Он много тренируется индивидуально и проводит функциональные тренировки дома. Он ведет себя, как профессионал». Даже первый тренер Фернандеса — Маркос де Лима Ромеу — считает, что тот сделал все правильно. «Да, он родился в Бразилии, но уже давно переехал в Россию и отлично там себя чувствует. А это главное – находиться там, где тебе хочется, там, где тебе комфортно. Я бы на его месте сделал бы то же самое».

С предположением о том, что он выбрал Россию, потому что им совершенно не интересовались тренеры сборной Бразилии, Марио не согласен. «Ну что вы? Это не так. Меня дважды вызывали в сборную Бразилии из ЦСКА . Так что ничего невозможного нет. Я мог и дальше играть за Бразилию, но в России я себя чувствую как дома. Я понял, что хочу играть за эту команду. И когда у меня возникла возможность стать россиянином, я принял этот вызов. И уверен, что поступил правильно». Уверенность Марио красноречиво подтвердила его блестящая на игра на чемпионате мира 2018 г. В Бразилии многие признали, что такой классный игрок наверняка усилил бы их национальную команду. О том же свидетельствует и проявленный по окончании чемпионата интерес к Фернандесу таких солидных клубов Европы, как испанская «Валенсия» и итальянский «Интернационале».