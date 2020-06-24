«Трёхкратные убийцы». Страх Европы перед дикими аргентинцами

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24 июня 2020, 15:00

«Соккер.ру» завершает трилогию о яркой, но безжалостной команде Освальдо Субельдии.

В предыдущей главе вы могли прочитать, как «Эстудиантес» во второй раз овладел Кубком Либертадорес, но в кровавой битве (игрой это назвать сложно) уступил «Милану» Межконтинентальный кубок. Сразу три футболиста — вратарь Альберто Полетти, защитники Рамон Суарес и Эдуардо Манера были арестованы прямо на стадионе и отправились в тюрьму на месяц. Потом их пожизненно дисквалифицировали. Сам президент Аргентины Хуан Карлос Онгания распорядился о суровом наказании футболистов.

Некоторые горячие головы, особенно в Европе, требовали разогнать эту «банду». Но команду удалось сохранить. Несмотря на потерю трёх сидельцев. Закончил карьеру и приступил к врачебной практике Рауль Мадеро. Его примеру собирался последовать Карлос Билардо. Попрощался с болельщиками Фелипе Рибаудо, в 29 лет повесивший бутсы на пресловутый гвоздь. Ворота теперь оказались во владении Нестора Эрреа. На вторые роли подтянулся Оскар Пессано, а третьим голкипером оставался Чоколате — Эктор Балей. На правом фланге обосновался 20-летний воспитанник клуба Рубен Паганини, а в центре компанию капитану Оскару Мальбернату всё чаще составлял Уго Сападаоа. Уго Медина бегал на левом фланге, но его часто подменял оттянутый из средней линии Нестор Тоньери. Также в резерве значились Рамон Агирре, Висенте Перна и Орасио Родригес.

В полузащите компанию собравшемуся уходить Карлосу Билардо теперь составлял пришедший из «Ривер Плейта» Индио (индеец) Хорхе Солари, участвовавший в чемпионате мира 1966 года. Также рядом с ними могли выйти Карлос Пачаме или Хуан Эчекопар. Реже появлялись Карлос Агийяр, Родольфо Фуссенеко и Умерто Суккарелли. Ближе к нападающим действовал Ведьмак — Хуан Рамон Верон, основную пару нападающих по-прежнему составляли Маркус Конильяро и Эдуардо Флорес. «Немец» Кристиан Рудски в запасе. Влилась в коллектив большая группа учеников Дона Мигеля Игномирьельо — Хуан Таверна, Педро Верде и Даниэль Ромео.

В Метрополитано «Эстудиансе» занял 15-е место. В Насьональ выходило как раз 15 представителей столицы и её пригородов, к которым относится и Ла-Плата. Но 15-е место поделили сразу три команды. Поэтому для определения счастливчика был организован дополнительный турнир, который выиграли «крысоловы». В Насьонале «студенты» заняли пятое место в своей группе и остались ни с чем. Снова главным турниром стал Кубок Либертадорес, в розыгрыше которого «Эстудиантес» участвовал по праву победителя. Более того, вступал в борьбу сразу в полуфинале.

Аргентина на этот раз была представлена тремя клубами. Два самых титулованных и популярных клуба — «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» оказались в одной группе. Бразильцы же снова проигнорировали турнир, раскритиковав перед этим формулу с регламентом.

«Ривер Плейт» выиграл первый групповой этап, затем второй, опередив в обоих случаях «Боку». В полуфинале вице-чемпиону Метрополитано противостоял «Эстудиантес» Освальдо Субельдии. И фаворитами в этой паре считался «Ривер». Вторую полуфинальную пару составили уругвайский «Пеньяроль» и «Универсидад де Чиле». Чилийцы убрали с пути другой уругвайский суперклуб, финалиста прошлого розыгрыша «Насьональ».

Первый матч проходил на «Монументаль» — домашней арене «Ривер Плейта». Всё решил один гол Верона. Но оставалась вторая встреча на «Хорхе Луис Ирши». На 35-й минуте вступили в боксёрский поединок капитан «студентов» Оскар Мальбернат и полузащитник «миллионеров» Хорхе Ресио. Оба отправились в раздевалки, не дожидаясь перерыва. Получили травмы и с трудом дотянули до перерыва два нападающих Маркус Канильяро и Эдуардо Флорес. На второй тайм они уже не вышли. С потерей Мальберната в центре обороны хозяев стал гулять сквозняк. В самом начале второго тайма лучший бомбардир «Ривер Плейта» Оскар Мас вывел свою команду вперёд. Но Хорхе Солари хватило двух минут, чтобы огорчить свою бывшую команду. Нарушил равновесие Ведьмак на 75-й минуте. Затем гости остались вдевятером, и лишь сорок секунд Хуану Эчекопару хватило, чтобы реализовать численное преимущество и закрепить победу команды Субельдии — 3:1. Есть финал. Вторым финалистом стал «Пеньяроль», которому понадобилось три матча, чтоб пройти чилийцев — 0:1, 2:0 и 2:2.

Финальные матчи выдались тяжёлыми и закрытыми. В двух встречах был забит всего один гол. За три минуты до конца игры в Ла-Плате Нестор Тоньери поразил ворота «Пеньяроля». Победа «Эстудиантеса» дома и ноль-ноль в Монтевидео. Кубок Либертадорес в третий раз подряд достался «крысоловам».

Весть о новом успехе «студентов» вскоре достигла Европы, где команду Субельдии сразу назвали «трёхкратными убийцами». Не забылись жёсткие битвы за Межконтинентальный кубок с «Манчестер Юнайтед» и «Миланом». На этот раз Европу представлял «Фейеноорд», — первый голландский клуб, который покорил европейскую вершину. Победителей Кубка чемпионов отговаривали от матчей с «Эстудиантесом», призывали тренера Эрнста Хаппеля поберечь футболистов. Но Хаппель решил играть. И в конце августа 1970-го «Фейе» прибыл в «Буэнос Айрес».

К 12-й минуте гости проигрывали 0:2. По мячу в ворота Эдди Трейтела отправили Хуан Эчекопар и Хуан Рамон Верон. Сначала ошибся на перехвате голландский вратарь, затем Ведьмак умело подставил ногу после подачи углового. И тут бы взять паузу, успокоиться. Но аргентинцы крупными силами пошли вперёд добивать соперника. В результата проворонили острый выпад Виллема ван Ханегема — уже 2:1. Безобидный заброс в штрафную, но Эрреа не пошёл на перехват, а Тоньери прыгнул слишком поздно. Этот гол придал сил голландцам. Во втором тайме уже они смотрелись предпочтительней. На 67-й минуте Уве Киндвалль воспользовался несогласованными действиями вратаря и обороны южноамериканцев, которые понадеялись друг на друга — 2:2.

9 сентября соперники проводили ответную встречу на роттердамском стадионе «Де Кёйп». Субельдия сделал несколько перестановок. Например, в воротах появился Оскар Пессано. Не помогло. На 63-й минуте вышедший на замену защитник Юп ван Дале ударом с линии штрафной застиг Пессано врасплох. Этого гола хватило «Фейеноорду» для победы и выигрыша Кубка.

На этот раз «Эстудиантес» никого не клеймил. Какими-то необычно мирными оказались матчи с «Фейеноордом». Субельдия вдруг понял, что пора уходить трехкратным победителем. Что он и сделал. Через полгода Зорро уже принимал дела в «Велес Сарсфильд».

Осенью семидесятого объявил об уходе из футбола 32-летний Карлос Билардо. Один из лидеров «крысоловов» решил сосредоточиться на своей основной работе. Открыл свой гинекологический кабинет в Ла-Плате. Но футболист в нём уже взял верх над врачом. Через полгода Билардо снял белый халат и вернулся в «Эстудиантес». Уже в роли второго тренера. А старшим был назначен Мигель Игномирьельо. Тот самый Дон Мигель из клубной академии. Именно он руководил командой финале Кубка Либертадорес 1971 года.

Соперником «Эстудиантеса» был уругвайский «Насьональ». Первый раунд остался за «студентами». Гол Даниэля Ромео принёс победу с результатом 1:0. В ответной игре, проходившей в Монтевидео, успех сопутствовал уругвайцам. Также 1:0. Понадобилась третья встреча, которая прошла в столице Перу Лиме. Голы Виктора Эспарраго (того самого уругвайца, что не пустил сборную СССР в полуфинал ЧМ -70) и Луиса Артиме принесли трофей «Насьоналю». Выиграть четыре Кубка Либертадорес подряд «Эстудиантесу» не удалось.

«Эстудиантес» ушёл в тень на несколько лет. Следующий успех пришёл только в 1982 году, когда «студенты» выиграли Метрополитано. Тренировал их Карлос Билардо. Тот самый гинеколог, что привёл сборную Аргентины к победе на чемпионате мира 1986 года.