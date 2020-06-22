Первый вице-президент ФИФА в воротах футбольного «Локомотива» и хоккейного «Спартака»

1592808405

вчера, 09:46

Рассказом о Валентине Гранаткине «Соккер.ру» начинает серию материалов о вратарях московского «Локомотива».

Столичный «Локомотив» выдвинулся в число лидеров нашего футбола уже в постсоветский период. Конечно, в истории «железнодорожников» были и успешные тридцатые годы, и счастливые пятидесятые, когда клуб курировал министр путей и сообщений Борис Бещев. Но шестидесятые-семидесятые-восьмидесятые – это годы борьбы за сохранение места в высшей лиге и за возвращение в элиту. Тогда и появилось обидное для клуба прозвище «пятое колесо в телеге московского футбола».

Подобное положение дел сказывалось на кадровой политике «Локомотива». Для кого-то он был трамплином в другие, более именитые клубы. Для других – место, где можно было спокойно доиграть или переждать тренерскую опалу. Отсюда и текучка игроков. Но при этом ворота «Локомотива» защищало немало интересных вратарей, в чем вы сможете удостовериться, прочитав серию материалов.

В январе в Санкт-Петербурге проводится традиционный юношеский футбольный турнир памяти Валентина Гранаткина. А кто такой Гранаткин, что нам известно о нем? Не удивлюсь, что даже участники соревнований не слишком осведомлены о человеке, чьё имя носит турнир.

Валентин Александрович Гранаткин вошёл в историю нашего спорта, прежде всего, как функционер. 17 лет он руководил советским футболом, и 33 года занимал пост вице-президента ФИФА (из них 23 года – первого вице-президента). Постпреду советского футбола довелось быть заместителем у пяти президентов (!). Причём свадебным генералом Валентин Александрович никогда не был. Вот как писал о знаменитом спортивном функционере наш выдающийся журналист Лев Иванович Филатов, прекрасно знавший Гранаткина.

Гранаткину, с одной стороны, было легко вершить делами футбола, потому что все он схватывал и улавливал с полуслова, ему невозможно было втереть очки, спортивная жизнь лежала перед ним открытой книгой. А с другой — трудно, поскольку, хорошо представляя, как должен жить футбол, он далеко не всегда был последней инстанцией, и немало крови и нервов ему стоило отстаивание необходимых, разумных решений и мер. И не каждый раз это удавалось. К слову говоря, вспоминая работу Гранаткина, я еще более убеждаюсь в том, как не хватает и сегодня нашему футбольному движению самостоятельного, авторитетного, продуманного во всех деталях, отлаженного руководства. Из-за этого подчас, несмотря на существование различных организаций — президиума, управления, комиссий, отделов, советов — спросить бывает не с кого. Гранаткин был как раз тем руководителем, который готов был держать ответ. Команды, спортивные общества гордятся выращенными ими мастерами, чемпионами, рекордсменами, ведут их списки. «Локомотив» имеет удовольствие числить в таком списке и вратаря заслуженного мастера спорта Валентина Александровича Гранаткина — человека, с полным на то основанием много лет, до 1971 г., возглавлявшего советский футбол и достойно его представлявшего в международных организациях.

Но Валентин Александрович до того, как стать руководителем, был замечательным, всесторонне развитым спортсменом. В первую очередь футболистом. Первый чемпионат страны по футболу Валентин Гранаткин встретил уже авторитетным опытным вратарём. За плечами был десяток лет выступлений за заводские команды Москвы. Причем Валентин Александрович прекрасно играл не только в футбольных воротах. Обратимся к воспоминаниям Николая Петровича Старостина, хорошо знавшего Гранаткина и не раз противостоявшего ему на поле.

Валентин Гранаткин, вратарь сборной команды СССР , был единственным спортсменом не только у нас, но и, вероятно, во всем мире, который выступал за сборную своей страны зимой, играя в хоккей с мячом, и летом. Еще юношей на стадионе «Трехгорка» наблюдал я Валентина Александровича на тренировках в хоккейных воротах. Что он выделывал на площадке — трудно себе представить! Когда он только успевал из правой руки выбросить клюшку и поймать маленький плетеный мяч?! Все у него получалось просто и в то же время красиво. Гранаткин с легкостью «расправлялся» с соперником на выходах в борьбе за мяч. В его действиях всегда помогала смелость и решительность. В одном из матчей сборных команд Москвы и Ленинграда, незадолго до окончания его, Гранаткину сломали палец на руке. Но он проявил большое мужество и доиграл матч до конца. Строгое отношение к себе, большая спортивная культура позволяли Гранаткину нести большую психологическую нагрузку зимой и летом.

Валентин Александрович был в составе сборной СССР , совершавшей турне по Турции в октябре 1932 года. Но незадолго перед поездкой он получил повреждение, и основным стражем ворот советской команды стал харьковчанин Александр Бабкин. Гранаткин же сыграл один неполный матч в самом конце турне. Травма все-таки дала о себе знать.

В «Локомотив» Гранаткин пришёл в 1936 году из команды «Электрозавода». Был участником первого матча «железнодорожников» в чемпионате страны, свидетелем исторического гола своего одноклубника Виктора Лаврова в ворота ленинградского «Динамо». Но исторический первый пенальти, обитый вратарём в чемпионатах СССР также на счету Гранаткина – он парировал удар киевского динамовца Владимира Гребера. Валентин Александрович отыграл за «Локомотив» во всех довоенных чемпионатах. В некоторых был основным вратарём (1936 весна, 1937, 1938, 1939), в других чаще играл его напарник, также замечательный голкипер Николай Разумовский. В финале первого Кубка СССР , победного для москвичей, Гранаткин не играл, но его заслуга не оспаривается. И по пути к финалу ему довелось сыграть, и тренировки с Разумовским шли на пользу обоим вратарям.

В 1941 году «Локомотив» был расформирован, что, возможно, и побудило Валентина Александровича завершить выступления. Но с футболом он не расстался. Он стал видным футбольным функционером – возглавлял Федерацию футбола СССР , был членом МОК и вице-президентом ФИФА . Кроме того, в послевоенные годы Гранаткин попробовал свои силы и в хоккей с шайбой. В первом чемпионате СССР (1946/47) он защищал ворота московского «Спартака».

Позвольте снова обратиться к воспоминаниям Льва Филатова.

Жизнь его строго учила и воспитывала. Четырнадцатилетним Гранаткин начал свою вратарскую биографию в «Красном луче» (МОГЭСе). Потом играл в команде РКИМА («Серп и молот») и «Электрозавода». С 1935 года и до конца спортивной карьеры — в «Локомотиве». В этом клубе он провел 55 матчей чемпионатов страны, был в его составе, когда он первым выиграл Кубок СССР . Ему выпало первому защищать ворота в матче против знаменитой сборной Басконии, когда она совершала турне по стадионам нашей страны в 1937 году. «Локомотив» тогда проиграл, а его вратарь в тот день получил опыт встречи с высококлассным футболом, который потом ему пригодился, когда он состоял в руководстве ФИФА . Гранаткин прошел, кажется, все, какие только существуют, ступени — от скромного «Красного луча» до сборных Москвы, РСФСР и СССР , был единственным, кому удалось редкостное совместительство: защищать ворота главной команды страны и по футболу, и по хоккею с мячом. Навыки руководителя, политический кругозор, широкий взгляд на вещи Гранаткин приобретал, находясь с 1942 года на партийной работе, окончив Высшую партийную школу. Одно время он работал заместителем председателя Комитета по делам физкультуры и спорта РСФСР , заместителем начальника Управления международных связей и начальником планово-экономического управления Спорткомитета СССР . Я привёл эти данные из послужного списка Гранаткина не ради, как говорится, полноты картины, а для того, чтобы было яснее, на какой основе выросло его право и умение руководить футболом в масштабе страны и в масштабе мира, что он считал, как и все, кто с ним сотрудничал, его душевным, сердечным делом, которому он отдал всё своё незаурядное административное дарование.

Как руководил Гранаткин отечественным футболом? Давайте вспомним достижения нашей сборной в период его нахождения во главе федерации футбола СССР – золото Олимпиады в Мельбурне, выигрыш первого Кубка Европы, достойное выступление на чемпионате мира 1958 года, второе место на Кубке Европы 1964. Это серебро, кстати, стоило Валентину Александровичу должности председателя – попал под горячую руку Никиты Сергеевича за проигрыш франкистской Испании. Но через четыре года Валентин Гранаткин снова вернулся в свой кабинет.

Оставаясь руководителем, не забывал Валентин Александрович и о своем вратарском прошлом. В 1951 году он совместно с динамовцем Евгением Фокиным написал учебник «Игра вратаря».

Валентин Александрович Гранаткин отдавался работе полностью, не жалея себя. И умер не на пенсии, а в должности первого вице-президента ФИФА , в ноябре 1979 года. В 1981 году по инициативе президента ФИФА Жоао Авеланжа был учрежден мемориал Гранаткина – турнир юношеских сборных, который проводится уже более двадцати лет. Не забывают о знаменитом вратаре и в родном «Локомотиве», в 2008 году на стадионе в Черкизово была открыта памятная звезда Валентина Гранаткина.

Источник: rusteam.permian.ru