Цена одного загула в СССР. Как «Локо» выгнал топового вратаря

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24 июня 2020, 08:00

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях московского «Локомотива». Эта серия посвящена голкиперам конца сороковых и начала пятидесятых.

Уроженец Авлабара – населенного армянами района в центре Тифлиса – Владимир Давтян начинал карьеру в тбилисских «Трудовых Резервах». Вскоре после окончания войны Владимира Ивановича перевели в «Трудовые Резервы» (Москва). Затем Давтян снова уехал в родной город, но уже в местный «Локомотив». Ну а оттуда путь лежал в «Локомотив» московский.

Сезон-48 в воротах начинал Владимир Грачёв, но получил травму. Затем несколько матчей провел Виктор Ходынский, пока ему не набили девять штук в Тбилиси. 17-летний Владимир Иванов сыграл всего матч – с московскими «Крыльями» – и сохранил ворота сухими. 13 июня в игре с «Торпедо» место в воротах занял новобранец команды Владимир Давтян.

Такого дебюта и врагу не пожелаешь. Первые три игры с Давтяном в воротах «Локомотив» проиграл с разгромным счетом — 1:4 «Торпедо», 1:7 ЦДКА и 1:5 «Спартаку». Было отчего впасть в уныние. Но в клубе не стали менять вратаря. Поменяли тренера. Борис Апухтин уступил место Дмитрию Максимову.

А «Локомотив» разыгрался. Да и Давтян показал себя с наилучшей стороны. Очень подвижный и прыгучий вратарь порой творил самые настоящие чудеса, вытаскивая мячи из девяток, отбивая пенальти и пресекая выходы один на один. И хотя пропускали «красно-зеленые» по-прежнему немало, команда стала набирать очки. «Железнодорожники» не просто закрепились в классе А, но и заняли вполне приличное седьмое место. А Владимир Иванович стал безоговорочным первым номером команды.

Правда, в следующем сезоне Давтяна выгнали из «Локомотива». Находясь в Куйбышеве, игроки «Локо» позволили себе лишнего. Особенно «отличились» нападающий Александр Оботов и сам Давтян. Точнее, «отличился» загулявший Оботов. Давтян же, пытавшийся остановить друга, попал под раздачу за компанию. Да что там Давтян. Самого Николая Сергеевича Разумовского наказали за то, что недосмотрел, — разжаловали из мастеров спорта. Потом, к счастью, восстановили. Оботова забрали в ВВС, а отчисленный из «Локомотива» Давтян оказался в московском «Спартаке». Но на новом месте Владимир Иванович так и не заиграл. Уехал в Сталино, а вскоре завершил выступления.

Отчисление Давтяна совпало с переменами на тренерской скамейке. Место Дмитрия Максимова занял Гавриил Качалин. Который доверил ворота Владимиру Грачёву. Молодой вратарь дождался своего часа. Владимир Александрович отличался очень смелой игрой. Посмотрите на фотографии того времени. На всех Грачёв запечатлен либо бросающимся в ноги, либо выигрывающий верховую борьбу за мяч. Голкипер всегда лез в самую гущу событий и частенько выходил победителем в, казалось бы, безнадежных ситуациях. Пропускал немало, но сколько же выручал! Грачёва неоднократно звали на «повышение», но он предпочел остаться в «Локомотиве» и помог «железнодорожникам» войти в число ведущих клубов страны.

Грачёва готовили к должности основного вратаря несколько лет. Николай Разумовский занимался с молодым коллегой. Когда в сорок восьмом Грачёв оправился от травмы, ворота уже были заняты Давтяном. Но уже в 49-м, когда Давтян «попал под раздачу», Владимир прочно обосновался в воротах «красно-зелёных». Были провалы, как в игре с ЦДКА (0:8) или со «Спартаком» (4:6), но в большинстве встреч Грачёв отыграл очень хорошо. Специалисты отмечали прогресс в игре Владимира. Сам Анатолий Акимов очень лестно отзывался об игре «железнодорожника», а похвала такого мастера дорого стоит.

Владимир Грачёв был основным вратарём «Локомотива» ещё три сезона, в которые уместились и вылет из класса А в пятидесятом, и возвращение в компанию сильнейших через год. Оборона москвичей не отличалась прочностью, поэтому нагрузка на вратаря ложилась колоссальная. Усталость накапливалась и порой давала о себе знать. Поэтому руководство «Локомотива» решило укрепить вратарскую линию. И если опытным Александру Василенко и Анатолию Зубрицкому не удалось потеснить Грачёва, то пришедший из команды города Калинина Вадим Кублицкий смог отвоевать место в воротах. Владимир Александрович отошел на второй план. Провел два с половиной сезона в качестве сменщика Кублицкого, а потом уехал в горьковское «Торпедо». Заканчивал карьеру Владимир Грачёв в подмосковных Люберцах. Что стало с этим замечательным вратарем дальше, к сожалению, рассказать не получится. Известно, что Владимир Александрович умер рано — в сорок с небольшим. Обидно, что один из самых ярких в послевоенном футболе вратарей был незаслуженно забыт.

В пятидесятом году «Локомотив» пригласил 34-летнего голкипера ленинградского «Динамо» Александра Василенко. Александр Константинович защищал ворота «бело-голубых» ещё в довоенных чемпионатах. В сорок шестом он получил тяжелейшую травму — повредил шейный позвонок. Но мужественный спортсмен смог вернуться на поле и провести еще несколько сезонов.

В «Локомотиве» Александр Константинович провел два сезона, вместившие себя вылет и возвращение. Играл нечасто, но со своей миссией – подменять уставшего Грачёва – справлялся. После возвращения «железнодорожников» в элиту Александр Василенко закончил выступления и вернулся в Ленинград. А дублёром Грачёва стал воспитанник клуба Олег Серебряков. Олег Серафимович сыграл два матча в чемпионате 1952 года, после чего получил повестку в армию. Серебряков проходил службу в разных армейских коллективах низших лиг, а после демобилизации выступал за «Труд» из Раменского. В «Локомотив» Олег Серафимович больше не вернулся.

В 1953 году тренером «Локомотива» стал Борис Аркадьев, который посчитал, что клубу нужен новый вратарь. Из Киева приехал знаменитый Зубр – Анатолий Зубрицкий. Анатолию Фёдоровичу было уже за тридцать, но он не растерял своих лучших качеств. Что и доказал в своем единственном сезоне, проведенном в составе «Локомотива». Об Анатолии Зубрицком вы сможете почитать, когда «Соккер.ру» будет публиковать серию материалов о вратарях киевского «Динамо».

Аркадьев привёл в «Локомотив» еще одного вратаря – 27-летнего Вадима Кублицкого. Вам уже знакомо это имя. Кублицкий упоминался в сериях о вратарях «Зенита» и ЦСКА . Вадим Всеволодович начинал в Гомеле, потом был призван в армию и оказался в команде Московского военного округа, которая базировалась в Калинине. Волжане наделали шуму в 1951 году, когда не только выиграли турнир во второй группе, но и добрались до финала Кубка. Ворота калининцев в этих матчах защищали Владимир Фарыкин и Вадим Кублицкий.

Команда Калинина не просто закрепилась в классе сильнейших, она заняла высокое шестое место. Запомнились и их голкиперы. На Фарыкина положило глаз ленинградское «Динамо», а Кублицкого прочили в преемники Владимира Никанорова. Когда ЦДКА был расформирован и исключен из розыгрыша чемпионата, волжане стали главным армейским коллективом.

В 1953-м большинство игроков расформированного ЦДКА перебрались в Калинин, и партнером Кублицкого стал сам Никаноров. Тренер Константин Лясковский предпочитал в воротах именно Никанорова, и Вадим Всеволодович стал задумываться об уходе... Летом пятьдесят третьего он отправился в «Локомотив». ЦДКА к тому времени был реабилитирован, а команда Калинина напротив была снята с розыгрыша.

Первый сезон Кублицкого в «Локомотиве» выдался не самым удачным – десять пропущенных мячей в пяти встречах. Но уже в пятьдесят четвёртом Вадим Всеволодович показал себя во всей красе, а «Локомотив» занял высокое пятое место. В том же году Кублицкий получил приглашение во вторую сборную страны.

Игравший неброско, но надежно, Кублицкий постепенно вытеснил из ворот Владимира Грачёва. Достоинством Вадима Всеволодовича было то, что он мало пропускал. Новый вратарь «Локомотива» явно дружил с удачей. Иной раз казалось, что мячу деваться некуда, одна дорога в ворота, ан нет. Словно, какая-то неведомая сила отводила мяч от ворот. Но объяснять одним везением успехи Кублицкого было бы несправедливо. Очень старательный, добросовестный на тренировках голкипер основательно готовился к каждой игре. Заблаговременно узнавал прогноз погоды на день матча, подбирал бутсы, пришивал разные резинки на свои перчатки, чтобы те крепче держали мяч.

Четыре сезона Вадим Кублицкий служил «Локомотиву». А потом из Днепропетровска приехал Владимир Маслаченко, который и должен был стать основным. На дверь 31-летнему Кублицкому никто не указывал, он ушел сам, пробыв год в роли запасного. Уехал в «Зенит», но ленинградские болельщики увидели лишь тень прежнего блистательного Вадима Кублицкого. Вадим Всеволодович и сам понял, что лучшие годы позади. Отыграл сезон в подмосковном Глухово и перешел на тренерскую работу. Работал Вадим Всеволодович в клубах второй лиги, но везде – в Саранске, Орле, Махачкале – оставил о себе хорошую память. С 1982 года до своей кончины, случившейся в 1994 году, Вадим Всеволодович Кублицкий работал тренером при Госкомпспорте СССР , впоследствии Российской Федерации.

Владимир Востроилов дважды приходил в «Локомотив», сначала из школы московского «Авангарда», потом после стажировки в ленинградских «Трудовых Резервах». Сыграл мало – всего восемь игр. Но в эти восемь вошли два очень заметных матча. В конце сезона-56 «железнодорожники» нанесли сокрушительные поражения тбилисским и московским динамовцам – 9:2 и 7:1 соответственно. Причем в игре с тбилисцами именно травма вратаря, нанесенная форвардом «Динамо» Чкаусели, и завела игроков «Локомотива».

Востроилов начал чемпионат 1957 года, но после четырёх стартовых туров уступил место в воротах Владимиру Маслаченко. Владимир Трофимович уехал в Кишинёв, потом вернулся в Москву, уже в ЦСКА . Там не получилось. Зато в «Зените» Владимир Востроилов стал основным и провёл там свои лучшие сезоны. Об этом вы могли прочитать ранее.

Алексей Бутюгин и Александр Романенков выступали за дубль «Локомотива», но до дебюта в основной команде дело так и не дошло.