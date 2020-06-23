«Полтора часа охоты на людей». Кровавая игра «Эстудиантеса» и «Милана»

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23 июня 2020, 16:00

«Соккер.ру» продолжает рассказывать об «Эстудиантесе» Освальдо Субельдии.

В предыдущей главе вы могли прочитать, как молодая команда из Ла-Платы выиграла чемпионат Аргентины, Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. Но на этом аргентинские «студенты» не успокоились.

Как ни крути, а сильнейшим клубом мира в 1968 году стала наречённая британской прессой «команда хамов и убийц», в рядах которой было два дипломированных врача — полузащитник Карлос Билардо и защитник Рауль Мадеро, по совпадению самые возрастные и опытные игроки «крысоловов». Остальные, за исключением нападающего Фелипе Рибауди, вполне могли сойти за студентов и соответствовать названию клуба. Команду пополнили ещё несколько молодых игроков. В том числе и два вратаря — не нашедший применения своим силам в «Бока Хуниорс» Нестор Эрреа и собственный воспитанник Эктор Балей. Последний оказался первым и едва ли не единственным темнокожим футболистом в составе сборной Аргентины. Но в «Эстудиантес» будущий чемпион мира носил сетку с мячами и покорно откликался на прозвище Чоколате. Место в воротах было прочно занято Альберто Полетти. Появился и полуевропеец. Полузащитник Кристиан Рудски родился в Аргентине, но его предки перебрались в Южную Америку из Чехословакии, причём в семье говорили по-немецки. Поэтому в команде Кристиана называли просто — Немец.

Парни из Ла-Платы, которые ещё пару лет назад были никем, могли наслаждаться пребыванием на вершине. Но с Освальдо Субельдией почивать на лаврах не получилось. В случае чего требовательный тренер организовал бы ещё одну утреннюю экскурсию на вокзал. Чтобы футболисты могли посмотреть на то, как трудятся простые аргентинцы.

Однако Субельдия понимал, что объять необъятное нельзя. И он решил сосредоточиться на международных успехах. В Метрополитано 1969 «студенты» заняли третье место в своей группе и не попали в полуфинал. Чемпионский титул достался «Чакарите Хуниорс». В Насьонале «крысоловы» заняли десятое место.

Поэтому направлением главного удара стал снова Кубок Либертадорес. В котором вдруг отказались участвовать клубы Аргентины и Бразилии. Виной тому чемпионат мира 1970 года и отборочные матчи к нему. Аргентинцам эта жертва не помогла. Команда заняла последнее место в группе и в Мексику не поехала.

Однако отказ аргентинских клубов от участия в главном международном турнире Южной Америки не распространился на «Эстудиантес». Команда Субельдии согласилась защищать свой титул. Причём «студенты» вступали в борьбу в полуфинале. Что несколько облегчало задачу.

Соперником «Эстудиантеса» в полуфинале стал чилийский клуб «Универсидад Католика». Вторую пару составили два уругвайских гранда «Пеньяроль» и «Насьональ». Первый матч «крысоловы» проводили в Сантьяго. Один из героев 1968 года Маркос Конильяро уже на шестой минуте огорчил чилийцев. «Университарио» ценой больших усилий отыгрался на 34-й минуте, но тут пригодился Рудски — 2:1. Закрепил победу аргентинцев Нестор Тоньери — 3:1. Очень хороший результат для гостевого матча. Стоит отметить, что ворота гостей защищал не Полетти, а Эрреа.

В Ла-Плате был зафиксирован точно такой же результат — 3:1. Причём все мячи были забиты до перерыва. Не ушёл с поля без года Хуан Рамон Верон. Ведьмак открыл счёт, также отличился Эдуардо Флорес. Ещё один гол был записан на счёт чилийского вратаря Леопольдо Вальехо, выпустившего мяч за линию собственных ворот. Вторым финалистом оказался «Насьональ», одолевший своего главного соперника в трёх встречах — 2:0, 0:1 и 0:0.

Но в финале острой борьбы не получилось. «Эстудиантес» за счёт гола Флореса победил в Монтевидео, чем заложил фундамент своего успеха. Флорес отличился и в ответной игре. Закрепил победу «студентов» Конильяро — 2:0. Так «Эстудиантес» во второй раз подряд стал сильнейшим коллективом Южной Америки.

Но оставался ещё Межконтинентальный кубок, где «крысоловам» на этот раз противостоял новый клубный чемпион Европы — «Милан». Первая из двух встреч должна была пройти в Европе.

Как и в противостоянии с «Манчестер Юнайтед», футболисты «Эстудиантеса» не собирались сдерживать себя. Нестор Тоньери, знакомый с языком предков, обучил товарищей по команде итальянской ненормативной лексике. Был выбран и главный объект охоты — нападающий «Милана» Нестор Комбен. Уроженец Аргентины в детстве переехал во Францию и, как говорится, офранцузился. Даже играл за сборную своей новой страны. Многие же аргентинцы считали Комбена чуть ли не Иудой.

Ненависть к Комбену возросла в разы, когда Нестор забил один с трёх мячей в первой встрече. Ещё два гола записал на свой счёт Анджело Сормани по прозвищу Белый Пеле. По первой части этого прозвища вопросов не было, но сравнение с Пеле было явно преувеличенным. Общего у Сормани и короля футбола было только то, что оба они начинали в «Сантосе». Будущий трёхкратный чемпион мира выиграл борьбу за место в центре нападения, а Сормани ушёл на фланг. Затем бразилец уехал на родину предков, где сделал хорошую карьеру. Там он стал Белым Пеле, сменил несколько клубов и даже привлекался в сборную Италии. Особенно удался Анджело миланский период, — в составе «россонери» он выиграл Скудетто, Кубок Италии, Кубок кубков, Кубок чемпионов, а осенью шестьдесят девятого вёл борьбу за Межконтинентальный кубок.

Три гола двух бывших южноамериканцев принесли «Милану» не только крупную победу в первой встрече. В связи с изменением регламента Межконтинентального кубка, этот выигрыш был серьёзной заявкой на суммарный успех. Что за изменения? До 1969 года разница мячей не учитывалась. Если команды выигрывали по одной встрече, то назначалась переигровка. С 1969-го победитель определялся по хорошо знакомой нам формуле еврокубков. Учитывалось количество мячей, большой вес имели голы, забитые на чужих полях. С учётом перемен, «Эстудиантес» должен был побеждать с разницей в четыре мяча.

Но команда Субельдии собралась дать бой на «Бомбонере», которую снова любезно предоставила «Бока Хуниорс». И грянуло сражение. Матч 22 октября 1969 года вошёл в историю футбола как один из самых грязных, даже кровавых. Особенно после того, как Джанни Ривера забил мяч в ворота аргентинцев, а суммарный счёт вырос до 4:0. Словно взбесился вратарь Альберто Полетти, специально выбегавший из штрафной, чтоб ударить Пьерино Прати. Нападающего пришлось заменить. И в какой-то момент «крысоловам» удалось запугать гостей. Незадолго до перерыва Маркус Конильяро и Рамон Суарес забили по мячу в ворота Фабио Кудичини — 2:1. Но оставалось забить ещё три.

Во втором тайме футбола вообще не было. Особенно доставалось Комбену. Суарес заехал бывшему соотечественнику локтем в лицо, а потом что есть силы пнул лежащего ногой. Чилийский арбитр вытащил из кармана красную карточку. Суарес покинул поле, источая поток брани. Но не смог продолжить встречу и Комбен, у которого были сломаны нос и скула. Обе замены «Милан» к тому времени сделал, и гости тоже остались вдесятером.

Полетти, уже выведший из строя Прати, пнул ногой Риверу. Судья этого момента не заметил. Но грубейший подкат Эдуардо Манеры под Сормани не увидеть было нельзя. Белый Пеле чудом избежал серьёзной травмы. Манера же отправился в раздевалку за три минуты до финального свистка. Про саму игру как-то все забыли. «Эстудиантес» выиграл 2:1, но Кубок отправился в Милан. Итальянские журналисты уже передавали на родину отчёты о матче. На следующий день Gazetta dello sport вышла под заголовком «90 минут охоты на людей».

Поведение игроков «Эстудиантеса» не было оставлено без внимания. За происходящим на поле наблюдал президент Аргентины Хуан Карлос Онгания, который понимал, как опозорили страну футболисты. Глава государства дал быстрые указания полиции. Полетти, Суарес и Манера были арестованы прямо в раздевалке и отправились в тюрьму. Также был задержан и Нестор Комбен. Футболиста обвинили в уклонении от службы в аргентинской армии. Потом адвокаты Нестора доказали, что их клиент — гражданин Франции и даже отслужил во французских вооружённых силах. Через несколько дней Нестор покинул столь неласково встретившую его родину.

Три же аргентинца отсидели в тюрьме целый месяц. Президент распорядился об их пожизненной дисквалификации. Манера, Суарес и Полетти не сопротивлялись. Фактически они приняли на себя вину за всю команду и вывели из под удара остальных игроков. Самые горячие головы, особенно европейские, требовали разогнать всё это сборище «хамов и убийц», вместе с их предводителем. Через год, когда страсти улеглись, пожизненную дисквалификацию отменили. Но Полетти и Манера вскоре завершили выступления. Первый за время вынужденной паузы нашёл себе другое дело, а Манера после неудачной попытки заиграть во Франции подался в тренеры. Два победителя Кубка Либертадорес ушли из большого футбола в 24 и 27 лет соответственно.

А «Эстудиантес» Субельдии уцелел. В следующей главе вы узнаете, почему команду из Ла-Платы стали называть «трёхкратными убийцами».