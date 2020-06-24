Строптивый ворчун и «паразит». Легенды Милана 60-х

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24 июня 2020, 06:01

«Соккер.ру» вспоминает полузащитника «Интера» Марио Корсо и нападающего «Милана» Пьерино Прати, недавно покинувших этот мир.

В субботу стало известно о смерти легендарного футболиста «Интера» Марио Корсо. Двукратному обладателю Кубка чемпионов было 78 лет. Не успели завянуть цветы на свежей могиле Корсо, как из Италии пришла другая печальная весть. В возрасте 73 лет умер знаменитый нападающий «Милана» Пьерино Прати.

Они жили в одном городе, но бились по разные стороны футбольного фронта. «Интер» не был единственным клубом в биографии Корсо, да и Прати играл не только за «Милан». Но запомнились они, в первую очередь, как футболисты двух миланских суперклубов. Смерть их примирила.

Марио Корсо вошёл в историю итальянского футбола под прозвищем «Левая Нога Бога». Действительно, правая нога нужна была ему для передвижения, но левой он вытворял нечто запредельное. Мяч слушался Корсо как дрессированный. Умножьте его технику на скорость, добавьте сюда прекрасный удар. При этом роль Марио на поле не сводилась к движению от своей штрафной площадки до чужой и обратно, прострелам и навесам. Он был куда более творческой личностью. Тем более он одинаково хорошо играл как слева, так и справа. Часто смещался в центр, шёл в обыгрыш, активно искал партнёров и отдавал им удобные пасы. А если все товарищи были закрыты, то Марио пускал в ход свою божественную левую. Забил около сотни мячей. И с игры, и со штрафных, которые он мастерски исполнял. Своим главным голом Марио считал мяч, забитый в матче за Межконтинентальный кубок в ворота «Индепендьенте». Первую встречу выиграли аргентинцы, во втором преуспел чемпион Италии. Потребовалась третья встреча, которая длилась 120 минут. Гол Корсо на 110-й минуте принёс миланцам титул клубного чемпиона мира.

Марио Корсо был ключевым игроком в составе великого «Интера» Эленио Эрреры. Наряду с вратарём Джулиано Сарти, защитниками Джачино Факкетти и Тарчизио Бурньичем, полузащитниками Сандро Маццолой и Жаиром, нападающим Луисом Суаресом. Причём Марио появился в составе «нерадзурри» ещё до прихода аргентинского Мага. Шестнадцатилетним юношей он вышел на поле в сине-чёрной футболке. На протяжении шестнадцати лет Корсо выходил на поле под своим любимым одиннадцатым номером. Четыре Скудетто, два Кубка чемпионов, два Межконтинентальных кубка. Завидный послужной список. К Марио было неравнодушна жена президента клуба Эрминия Моратти. И когда «Интеру» поступали предложения о трансфере левого крайнего, всякий раз следовал отказ. Синьора Моратти строго-настрого запретила мужу продавать своего любимого футболиста.

А вот в сборной Италии Левая Нога Бога играл мало. Помог отобраться на чемпионат мира-1962. Но в Чили Марио не поехал. Тренер Джованни Феррари решил обойтись без него. Не играл Корсо и в 1966 году в Англии. Оба чемпионата мира сборная Италии провалила. Зато в 1968 стала чемпионом Европы и в 1970 вышла в финал чемпионата мира. Опять же без Корсо. Марио то появлялся в национальной команде, то надолго исчезал.

Говорили, что Марио с возрастом сделался строптивым и ворчливым. Что он в открытую конфликтовал с Эленио Эррерой и даже передразнивал. Что из-за споров с Корсо покинул «Интер» другой тренер по фамилии Эррера — Эриберто. Но самого левшу «ушли» в «Дженоа» после 16 лет безупречной службы.

Звезда Пьерино Прати взошла позже — во второй половине шестидесятых. Рослый, подвижный футболист начинал как левый нападающий. Но затем тренер «Милана» Нерео Рокко передвинул Прати в центр нападения. Быстрый, прыгучий, обладающий голевым чутьём, непонятно за что прозванный Пьерино-вредителем (или Пьерино-паразитом), и результативный. За шесть с небольшим сезонов в «Милане» Прати забил 102 мяча на любой вкус. И многие из этих голов были очень важными. Чего стоит, например, хет -трик в ворота «Аякса» в финале Кубка чемпионов 1969.

Пьерино не сразу заиграл в «Милане». Сначала нужно было набраться опыта в «Салернитане», потом в «Савонне». Но зато после Прати стал ключевым игроком в ансамбле Рокко.

Особенно хорошо Пьерино сработался с мозговым центром «россонери» Джанни Риверой. В первом же полноценном сезоне за «Милан» (1967-68) Прати не только выиграл Серию А. С 15 голами он стал самым результативным футболистом чемпионата Италии. А вскоре выиграл с «Миланом» Кубок Кубков и чемпионом Европы с Италией. Через год «Милан» разбил «Аякс» в финале Кубка чемпионов с результатом 4:1. Три гола на счету Вредителя. По три гола в финалах Кубка чемпионов забивали только Ференц Пушкаш и Альфредо Ди Стефано. В том же шестьдесят девятом «Милан» овладел Межконтинентальным кубком в кровавом побоище с «Эстудиантесом». Про эти матчи «Соккер.ру» рассказывал совсем недавно. Во второй игре Пьерино был заменён ещё до перерыва после того, как получил нокаутирующий удар от голкипера «студентов» Альберто Полетти.

В 1970 Пьерино в составе сборной Италии отправился на чемпионат мира в Мексику. Вернулся оттуда с позолоченной медалью вице-чемпиона мира. И хотя Прати не был ведущим игроков «голубой эскадры», в его биографии значатся два крупных, успешных для итальянской сборной турнира. Выиграв в 1973 году свой второй Кубок кубков, Прати сменил красно-чёрную футболку «Милана» на красно-жёлтую униформу «Ромы». Два сезона в Риме были вполне приличными, ещё два — не очень. Постепенно карьера Вредителя стала угасать. И хотя Пьерино выступал до 35 лет и попрощался с футболом в 1981 году, в дальнейшем знаменитый нападающий скорее доигрывал, нежели играл. В последнее время Пьерино Пратти проживал на Сицилии, в городе Катания. Там он и завершил свой славный жизненный путь.