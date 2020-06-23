Николай Разумовский. Директор «Лужников», выигравший первый Кубок СССР

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23 июня 2020, 09:35

«Соккер.ру» публикует второй материал о вратарях московского «Локомотива». На очереди Николай Разумовский и голкиперы послевоенных лет.

Наверное, это было счастьем для довоенного «Локомотива» иметь в своем составе двух сильных вратарей – Валентина Гранаткина и Николая Разумовского. Тренеры могли чередовать их, выбирать, кто лучше готов. При этом соперничества не было. Было сотрудничество.

Николай Сергеевич Разумовский начинал в «Промкооперации», но в будущем «Спартаке» ему заиграть не удалось. Слишком сильны были позиции Ивана Филиппова — Ваньки-Глота, о котором наш сайт уже рассказывал. Поэтому переход в КОР (будущий «Локомотив») был вполне обоснованным. На новом месте рослый и мастеровитый Разумовский сразу заиграл, довольно быстро став одним из самых авторитетных вратарей столицы.

Обратимся к воспоминаниям Николая Петровича Старостина.

Николай Разумовский отличался высоким ростом, физической силой. Вообще он казался флегматиком, но совершенно преображался в воротах. Словно лев, запертый в клетке, рычал он на игроков, которые на тренировках били мимо ворот. Николай Сергеевич не раз демонстрировал свое искусство перед любителями футбола, защищая честь московского «Локомотива». Он стал первым вратарём, который держал в руках Кубок СССР , почетнейший трофей, завоеванный в 1936 году его командой.

Разумовский и Гранаткин спокойно уживались в воротах «Локомотива». Николай Сергеевич был основным в сезонах 1936 года (осень), 1939-го (они провели равное количество матчей с Гранаткиным) и 1940-го. При этом Разумовский вошёл в тройку самых непробиваемых вратарей довоенных чемпионатов вслед за спартаковцами Владиславом Жмельковым и Анатолием Акимовым.

Николай Разумовский имеет самое непосредственное отношение к первому трофею «железнодорожников». 28 августа 1936 года он защищал ворота «Локомотива» в финальном матче Кубка СССР с тбилисским «Динамо». Динамовцы считались фаворитами той встречи. Да, матч сначала проходил под их диктовку. Но все их усилия были сведены на нет блестяще игравшим вратарем москвичей. «Команда играла в тот день вдохновенно, вратарь Николай Разумовский своими широченными шагами-прыжками страховал все углы ворот, — вспоминал главный футбольный статистик нашей страны Константин Есенин. — Разумовский своей игрой просто деморализовал тбилисцев!»

В концовке встречи при счете 0:1 динамовцы устроили настоящую осаду ворот «Локомотива». За шесть минут было нанесено восемь опасных ударов. Разумовский взял все. Вдохновленные игрой своего вратаря «железнодорожники» сумели провести второй гол и закрепить победу.

В 1941 году «Локомотив», как и остальные профсоюзные команды столицы, был расформирован. Возникли два клуба «Профсоюзы-1» и «Профсоюзы-2». Николай Сергеевич оказался во вторых «Профсоюзах», где играл без замен. Но чемпионат в 1941-м был оборван начавшейся войной.

В военное время Николай Разумовский трудился на ЗиСе. В 1944 году «Локомотив» был воссоздан, но Разумовский оставался торпедовцем. В первом послевоенном чемпионате СССР Николай Сергеевич был дублером Анатолия Акимова, и наверняка был в курсе, что его любимый «Локомотив» медленно, но верно погружается на дно. В 1945 году «Локомотив» впервые в истории покинул лигу сильнейших.

Оставаться равнодушным к беде, постигшей команду, Николай Сергеевич не смог. В 1947 году он вернулся в «Локомотив», где стал не только резервным вратарем, но и своего рода замполитом. Он помог тренеру настраивать молодых футболистов на игру, передавал свой бесценный опыт. И осенью 1947-го Разумовский возглавил колонну «железнодорожников», совершавшую круг почета на стадионе «Динамо» после выигрыша турнира во второй группе и возвращения в число сильнейших.

Завершив выступления, Николай Сергеевич остался работать в клубе. Занимал должность начальника команды, потом стал директором стадиона «Лужники». На протяжении 12 лет руководил московским футболом. Первые вратари «Локомотива» преуспели не только в воротах, но и стали видными спортивными функционерами, принесшими немало пользы отечественному футболу.

Виктор Ходынский защищал ворота муромского «Локомотива» до войны и вскоре был замечен главным железнодорожным клубом. Но 19-летнего футболиста призвали в армию, а там и война началась. Виктор Сергеевич славно воевал и не раз был ранен. Ранение в левую руку оказалось очень тяжелым. В госпитале настаивали на ампутации, но врачи спасли руку вратарю.

После победы Виктор Ходынский скрыл свою инвалидность и осуществил свою мечту – стал голкипером столичного «Локомотива». Первый матч чемпионата 1945 года в Киеве против «Динамо» Виктор Сергеевич отыграл выше всяких похвал. «Железнодорожники» добились ничьей, причем Хованский отразил 11-метровый. Но отбивая пенальти, Ходынский неудачно приземлился на больную руку, выбыв из строя на несколько месяцев.

Во втором туре в матче против ЦДКА в ворота встал 22-летний Николай Гончаров. Итог встречи 7:1 в пользу «армейцев». И в дальнейших матчах Гончаров заметно волновался, частенько ошибался и много пропускал. А «Локомотив» проигрывал матч за матчем. В некоторых матчах Гончарова подменял Анатолий Морозов, но и при нем «железнодорожники» уступали.

С Гончаровым команда взяла два очка. Наконец, аккурат ко второму матчу с киевлянами, в ворота вернулся Виктор Ходынский. И «Локомотив» обыграл динамовцев, а Виктор сохранил свои ворота в неприкосновенности. Но этот успех оказался последним в сезоне. Все остальные встречи «железнодорожники» проиграли, вне зависимости от того, кто играл в воротах – Ходынский, Гончаров или Морозов. Пять очков, последнее место в чемпионате и вылет.

После вылета вратарская бригада претерпела изменения. Николай Гончаров отправился служить в команду МВО, а Анатолий Морозов перешёл в «Зенит» из подмосковного Калининграда. Партнерами Ходынского стали молодые вратари Феликс Карасёв и Александр Сухачёв, которые появлялись на поле нечасто. Виктор Сергеевич отыграл довольно удачный сезон, за исключением обеих встреч с военными летчиками, но «железнодорожники» заняли только седьмое место и не решили задачу по возвращению в класс А.

В сорок седьмом «Локомотив» вновь обновил вратарскую бригаду. Возвращение знаменитого Николая Разумовского было направлено в первую очередь на повышение боевого духа в команде, такой энергичный заводила, как Николай Сергеевич, должен был зарядить своей энергией молодых партнеров на борьбу. А 21-летнего Владимира Грачёва взяли явно на будущее. В матче чемпионата-1946 молодой голкипер героически сражался в воротах «Трудовых Резервов» против «железнодорожников». Пропустил пять мячей, но зато сколько раз выручил. Вот и позвали Грачёва в «Локомотив».

Основным голкипером должен был стать Ходынский. Но уже в первом туре дала знать о себе больная рука. Место в воротах занял 37-летний Разумовский, который и помог «Локомотиву» выиграть зональный турнир. А потом и финальную пульку. Что касается Ходынского, то проблемы со здоровьем доставляли ему все больше и больше неприятных минут. В сорок восьмом Ходынский вернулся было в основной состав по ходу сезона, но после девяти мячей, пропущенных в игре с тбилисским «Динамо», Виктор Сергеевич решил уйти. Вернулся в родной Муром, играл там за местный «Локомотив», потом поиграл за московский «Метрострой». А потом стал тренером в школе «Локомотива», где готовил не только юных футболистов, но и хоккеистов (хоккей с мячом).

В сорок восьмом Николай Разумовский сосредоточился на тренерской работе, а в помощь Владимиру Грачёву и Виктору Ходынскому пришли Владимир Давтян из тбилисского «Локомотива» и совсем юный воспитанник «железнодорожников» Владимир Иванов.