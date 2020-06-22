«Эстудиантес» Субельдии. «Команда хамов и убийц», обыгравшая МЮ и разозлившая Беста

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вчера, 14:44

«Соккер.ру» рассказывает о великом и ужасном «Эстудиантесе» времен Освальдо Субельдии.

Однажды великому Ринусу Михелсу задали вопрос — как он придумал тотальный футбол. «А я его и не придумывал. Всё было изобретено до меня. В частности, Освальдо Субельдией в „Эстудиантесе“».

Нужно пройти по грязным лужам

Конечно, стили игры «Эстудиантеса» и «Аякса» заметно отличались. Общим было то, что футболисты исполняли огромный объём работы на самых разных участках. Защитники смело шли вперёд, нападающие не гнушались трудиться в обороне. Однако «Аякс» и сборная Голландии вызывали если не всеобщее, то близкое к этому понятию восхищение, а «студенты» Субельдии считались едва ли не образцом антифутбола. «Эстудиантес» играл жёстко и откровенно грязно, его игроки не брезговали ничем ради результата. Европейцы — «Манчестер Юнайтед» и «Милан», столкнувшиеся с аргентинцами в Межконтинентальном кубке, жаловались на них в ФИФА , пресса требовала изгнать из футбола этих поганцев, а аргентинское правительство даже пошло у них на поводу.

«Вы не съедите кусок мяса, не забив быка. Дорога к славе не выстлана лепестками из роз. Нужно пройти по грязным лужам», — заявил 38-летний Освальдо Субельдия во время знакомства со своей командой. Бывший нападающий «Бока Хуниорс» принял команду из Ла-Платы в 1966 году. Несмотря на возраст, Субельдия не был новичком в своём деле. Он уже успел поработать с «Атлантой» и даже со сборной Аргентины. Но с национальной командой Освальдо не справился. В итоге Зорро («Лис») смог устроиться лишь в далеко не самую сильную команду страны.

«Эстудиантес» до этого лишь раз выигрывал чемпионат Аргентины, в 1913 году, когда футбол был любительским. В тридцатые годы клуб был очень неплох во многом благодаря блестящей линии атаки — Мигель Лаури, Алехандро Скопельи, Ноло Феррейра, Альберто Сосая, Энрике Гуаита (чемпион мира 1934 года в составе сборной Италии). «Студентов» стали называть «профессорами». Но кроме виртуального приза зрительских симпатий команда «профессоров» ничего не выиграла. Со временем и прозвище куда-то ушло. Уже в пятидесятые команду из Ла-Платы стали называть «пинчерратос» — «крысоловы».

Но Субельдия знал, куда шёл. Спортивная школа, где работал Мигель Игномирьельо, подготовила плеяду толковых парней. Дон Мигель, как называли Игномирьельо, применял самые необычные методики. Например, он заставлял юных футболистов играть теннисными мячиками и воздушными шариками. И только потом давал им настоящие мячи. Техника была отточена до совершенства. «Это умелые парни, Освальдо. Но в голове у них гуляет ветер», — предупредил Дон Мигель Субельдию. «Ничего, скоро от него избавимся», — сказал тренер.

Свою первую тренировку Субельдия запланировал на четыре утра. Чтобы не опоздать, игрокам пришлось выходить из дома ночью. В назначенное время все футболисты были на месте, ибо уже были наслышаны о строгости нового шефа. Но Зорро отправил команду в автобус и повёз на вокзал. «Смотрите, вот бедняки, встающие спозаранку, чтобы заработать на кусок хлеба. Эти люди даже не мечтают о таких деньгах, что будете получать вы. Смотрите на них и осознавайте, как вам повезло. И не забывайте, что эти люди платят последние деньги, чтобы посмотреть на вас. Кто не захочет тренироваться, может оставаться на вокзале и таскать баулы». Больше о дисциплине внутри команды, а также о субординации говорить не пришлось.

А теперь о тех, кого Зорро отвёз ранним утром на вокзал. Основной вратарь — 20-летний Альберто Полетти. Его дублёру Габриэлю Флоресу было 18. Правый защитник — 27-летний Рауль Мадеро, уже успел получить диплом врача. Слева Хосе Уго «Тато» Медина — 21 год. Капитану Оскару Мальбернату 22 года, столько же его напарнику по центру обороны Рамону Суаресу. В запасе 22-летние Рамон Агирре и Эдуардо Манера. Ещё один доктор 28-летний Карлос Билардо выглядел ветераном. Рядом с будущим триумфатором чемпионата мира 1986 года в средней линии действовали 22-летний Карлос Пачаме и 25-летний Нестор Тоньери. Ближе к линии атаки располагался ещё один 22-летний футболист Хуан Рамон Верон (отец Хуана Себастяна Верона), прозванный болельщиками Ведьмой. Существует несколько версий. По одной из них, Верон получил столь необычное прозвище за свою волшебную технику, согласно другой — за хитрость и смекалку. Ещё одному полузащитнику «крысоловов» Хуану Эчекопару исполнилось только 19. Основная пара нападающих — 27-летний Фелипе Рибаудо и Маркос Конильяро, который был младше на два года. И запасные нападающие — Рубен Бедони и Эдуардо Флорес — 21 и 22 года. Вот с этой компанией мало кому известных футболистов Освальдо Субельдии предстояло вступить в чемпионаты страны.

Ведьмино колдовство

Да, именно чемпионаты. Аргентина вновь провела реформу домашних турниров. Сначала столичные клубы проводили свой турнир — Метрополитано. Победитель получал путёвку в Кубок Либертадорес. Двенадцать лучших вместе с четырьмя лучшими провинциальными клубами затем проводили второй чемпионат — Насьональ. Чемпион тоже получал право представить Аргентину в главном клубном турнире Южной Америки.

В Метрополитано играли 22 команды, разбитые на две равные группы. «Эстудиантес» занял второе место в группе А. «Крысоловы» набрали столько же очков, сколько и «Расинг», но разница мячей у команды Зорро оказалась чуть хуже — +9 против +14. Но это было не главное. В финальную пульку выходили по две команды из каждой группы. Стало быть, первая задача была выполнена. В полуфинале «Эстудиантес» с огромным трудом одолел победителя группы В — «Платенсе» 4:3. В другом полуфинале «Расинг» переиграл своего главного соперника — «Индепендьенте» 2:0. Но в финале молодые «крысоловы» не оставили шансов чемпиону — 3:0. По голу в ворота «Расинга» положили Медина, Верон и Рибауди. «Эстудиантес» во второй раз стал чемпионом Аргентины. И впервые в профессиональном статусе.

Молодая команда из Ла-Платы могла сделать дубль. «Студенты» прошли Насьональ без единого поражения — девять побед и шесть ничьих. При этом «Эстудиантес» оказался только вторым. «Индепендьенте» набрал на два очка больше, и стал вторым чемпионом 1967 года.

Жребий свёл двух чемпионов Аргентины в групповом турнире Кубка Либертадорес-1968. Причем клубы встретились уже в первом туре, и «крысоловы» обыграли «Инде» на поле соперника 4:2. Затем «студенты» обыграли «Мильонариос» в столице Колумбии Боготе 1:0. Ещё одна колумбийская команда — «Депортиво» (Кали), была обыграна в гостях 2:1. Шесть очков из шести в гостевых матчах — лучше старта и не придумаешь.

Но на этом задорная команда Субельдии не остановилась. «Депортиво» был разгромлен дома 3:0. С «миллионерами» разошлись миром 0:0. И уже в роли победителя группы «Эстудиантес» со счётом 2:0 ещё раз обыграл соотечественников. 11 очков из 12 возможных.

На втором групповом этапе «Эстудиантес» и «Индепендьенте» снова оказались вместе. Третьим в их компанию попал перуанский «Университарио». Который и нанёс «студентам» первое поражение в турнире — 1:0. А «Инде» выиграл в Лиме 3:0. Однако в очных встречах «крысоловы» снова два раза взяли верх над «красными дьяволами» из Авельянеды — 2:1 и 1:0. Гол Верона обеспечил реванш в игре с перуанцами, и «Эстудиантес» стал победителем группы. На этот раз из группы выходил только один клуб.

В полуфинале «крысоловам» достался третий из представителей Аргентины — «Расинг». И первый матч, проходивший в Авельянеде, принёс победу хозяевам 2:0. Чтобы продолжить борьбу, команде Субельдии нужно было непременно выигрывать в Ла-Плате. Небольшой стадион «Хосе Луис Ирши» не смог вместить всех желающих. 73 минуты держался «Расинг». Причём большую часть этого времени команды играли в неполных составах, было удалено по одному футболисту с каждой стороны. Но новичок «Эстудиантеса» Родольфо Фуссинеко всё же заставил голкипера гостей Агустина Сехаса капитулировать. А потом Ведьма положил ещё два мяча — 3:0. Но это было ещё не всё. В подобных случаях регламент предусматривал третий матч. Который должен был пройти на «Эль Силиндро» — домашней арене «Расинга».

120 минут длилась третья встреча. И только в дополнительное время соперники обменялись голами. Снова Верон расписался в воротах «академии». «Расинг» сумел отыграться — 1:1. Вот тут-то и пошли в ход забитые мячи. Которых оказалось больше у «студентов». Есть финал. В другом полуфинале бразильский «Палмейрас» вышел победителем в противостоянии с уругвайским «Пеньяролем» — 1:0 и 2:1.

Первый из финалов проходил в Аргентине. На 30-й минуте Сервилио вывел «Палмейрас» вперёд. Гости сдерживали атаки «крысоловов» вплоть до 83-й минуты. Пока Верон эффектным ударом не заставил вскочить с мест все 35 тысяч болельщиков, заполнивших «Хосе Луис Ирши». Не успели бразильцы прийти в себя, как Флорес провёл второй гол, ставший победным.

Но в Сан-Паулу хозяева устроили «студентам» суровый экзамен. Тупазиньо, Риналдо, снова Тупазиньо — к 68-й минуте «Палмейрас» выигрывал 3:0. Но Верон, этот хитрец по прозвищу Ведьма, снова не ушёл без гола. На этот раз без гола престижа — 3:1.

Понадобился третий матч. Но теперь ничья устраивала «Палмейрас», который забил больше мячей. Переигровка проходила в столице Уругвая Монтевидео. Мало кто сомневался, что бразильцы добьются своего. Для молодого «Эстудиантеса» сам выход в финал был уже прыжком выше головы. Но уже на 12-й минуте Фелипе Рибаудо вогнал мяч в ворота «зелёных». Разозлённый «Палмейрас» пошёл на штурм. Для победы в Кубке было достаточно забить один мяч. Однако держалась оборона аргентинцев, крутился как белка в колесе Альберто Полетти. А ближе к концу встречи Верон в который раз забил важнейший мяч — 2:0. Кубок достался «Эстудиантесу».

Главное дело было сделано. За два года Зорро превратил команду незнакомцев в сильнейший коллектив Южной Америки. Ради этого пришлось пожертвовать домашними турнирами. В Метрополитано «крысоловы» дошли до финала, где проиграли «Сан-Лоренсо» 1:2. Сессию в Насьонале «студенты» провалили – 14-е место при 16 участниках.

Триумф «команды хамов и убийц»

Но оставались ещё два важных матча. В споре за Межконтинентальный кубок соперником аргентинцев стал блестящий «Манчестер Юнайтед» Мэтта Басби. С Бобби Чарльтоном, Джорджем Бестом и Денисом Лоу. При всём уважении к аргентинцам, почти все специалисты отдавали предпочтение английскому клубу.

Первый матч проходил в Аргентине. «Бока Хуниорс» любезно предоставила «Эстудиантесу» свой стадион «Ла Бомбонера», который оказался забит до отказа. Игра была жёсткой, даже грубой. Билардо забыл, что он представитель самой гуманной профессии и лупил соперников напропалую. Особенно настрадались от него Бобби Чарльтон и Джордж Бест. «Как можно играть с ними. Это не футбол», — бросил в сердцах Бест, собравшийся было самовольно покинуть поле. Товарищи удержали. За семь минут до конца Хуан Рамон Верон подал угловой точно на голову Маркосу Конильяро. А тот не оплошал — 1:0. Первый раунд за «Эстудиантесом».

«Манчестер Юнайтед» взвинтил цены на билеты, что не помешало «Олд Траффорд» заполниться до отказа. С первых минут «красные дьяволы» начали осаду ворот Полетти, но молодой аргентинский вратарь спокойно отражал все удары. А тут ещё быстрая атака, угловой и такой нужный гол Верона. Уже 0:2 по сумме двух встреч. Хозяева стали атаковать ещё агрессивнее, гости держались и отвечали острыми выпадами. Конильяро мог загнать англичан в угол, но пробил в перекладину.

Лоу получил травму и смог доиграть до перерыва. Во втором тайме игра стала откровенно грубой. Гости не брезговали ничем. Несколько раз на поле возникали стычки с рукоприкладством. За 15 минут до конца сдали нервы у Беста. Джордж ударил Нестора Тоньери, но на выручку товарищу пришёл Уго Медина. Боксёрский поединок прервал судья, выписавший драчунам по красной карточке. По дороге в раздевалку Бест и Медина обменялись плевками.

Свой гол «Манчестер Юнайтед» забил. На 89-й минуте Вилли Морган избавил команду от домашнего поражения. Но ничья 1:1 принесла Межконтинентальный кубок аргентинцам. Церемония награждения оказалась короткой и смазанной. Победители подверглись обстрелу монетами. Разгневанные англичане не жалели мелочи. На следующий день британские газеты на чём свет костерили «команду хамов и убийц». Но Субельдия и его студенты этих статей не читали. Они возвращались домой триумфаторами, одолевшими сильнейший клуб Европы.

Продолжение следует. Завтра вы узнаете о других деяниях Зорро и «крысоловов».

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Напомним, ранее «Соккер.ру» рассказывал о победе другого аргентинского клуба, «Сан-Лоренсо», в Кубке Либертадорес.