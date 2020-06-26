«Манчестер Сити» принес «Ливерпулю» титул в руке Фернандиньо

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сегодня, 01:17

Об этом долго говорили, и это случилось: «Ливерпуль» стал чемпионом Англии спустя 30 лет. «Соккер.ру» — о чемпионском матче, в котором «красные» не играли.

Зачастую к финишу того или иного чемпионата складывается ситуация, когда математически какой-либо клуб может стать чемпионом за счет потери очков последним оставшимся конкурентом, а не за счет собственной победы. Это превратности календаря. Все и так понимали, еще до огромного коронавирусного перерыва, что только чудо помешает «Ливерпулю» прервать 30-летнее проклятие и выиграть Премьер-Лигу.

Кто-то действительно поверил в мистику, когда панические настроения, связанные с пандемией COVID-19, диктовали возможность отмены сезона. Появились шутки о том, что коронавирус и придумали лишь в качестве последнего способа в очередной раз прокатить «Ливерпуль» мимо титула. Но чемпионат Англии возобновился, и победа «красных» была лишь делом времени. Могло сложиться по-разному.

И мечтали те же фанаты «Ливерпуля» о разных исходах, понимая, что им теперь остается лишь выбирать сценарий возможного чемпионства – в самом факте сомнений не оставалось. Очень приятный выбор. Конечно, многие предпочли бы даже, чтобы «Манчестер Сити» в этой встрече обыграл «Челси». Для чего? Чтобы «Ливерпуль» мог оформить титул в очной схватке с «горожанами» — их матч запланирован на следующий тур. Как бы это было красиво. Но, наверное, даже слишком красиво. Поэтому сыграют мерсисайдцы с «Сити» уже в статусе свежекоронованных чемпионов. Тоже приятно.

Перед данным матчем расклад был предельно прост. У «Ливерпуля» после 31-го тура имелось 86 очков, «горожане» отставали на 23 балла с вот этой игрой в запасе. Уже при таком подсчете мало верилось в титул «Сити», ведь для этого нужно было одержать восемь побед в восьми матчах при поражениях «красных» во всех оставшихся играх. Фантастика. А чтобы чемпионство оказалось у «Ливерпуля» вот сейчас, сразу, «Сити» нужно было лишь не обыграть на «Стэмфорд Бридж» «Челси».

Надо сказать, что «синие» весьма мотивированы, поскольку ведут гонку за место в Лиге чемпионов, удирая от «Манчестер Юнайтед». Подарков от команды Фрэнка Лэмпарда Хосеп Гвардиола ждать не мог. Но есть забавное пересечение. В 2016 году «Челси» тоже решил судьбу чемпионства, которую разыгрывали другие команды. Тогда он сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), что позволило завоевать сенсационный титул «Лестеру». Теперь вот с легкой руки принес чемпионство «Ливерпулю». Сам матч складывался весьма любопытно.

«Манчестер Сити» традиционно контролировал мяч большую часть времени. С этим никто даже не пытается спорить. «Горожане» пробовали растягивать построения «синих», получалось не особо. «Челси» осторожничал, «Сити» разминался, пытаясь измотать и утомить соперника. Перелом случился после паузы на водопой.

Видимо, Лэмпард подобрал нужные слова на этот короткий отрезок передышки. Потому что «Челси», отдавая по-прежнему контроль сопернику, заиграл значительно резче и острее, более шустро задвигался к чужим воротам, а «Сити» остался в полурабочем режиме изматывания, но так увлекся усыплением противника, что задремал сам. Поэтому после серии звоночков от «Челси» случился гол. Показательный гол.

«Сити» подавал угловой, а после выноса в центре поля Илкай Гюндоган и Бенжамен Менди не поняли друг друга, выкатив мяч Кристиану Пулишичу. Тот умчался к воротам, обыграв повторно по пути Менди, и пробил впритирку со штангой. До конца тайма «Челси» продолжал действовать гораздо острее. К перерыву у «Сити» был процент владения мячом в районе 64, в полтора раза больше передач при точности 91 процент против 82-х у «Челси», но при этом всего один удар в створ против трех. «Челси» просто лучше видел ворота и быстрее до них добирался, пока «Сити» увлекался поперечным растягиваем противника с низкой скоростью передач.

На то, что означает скорость пасов в игре «Сити», указала первая часть второго тайма. Это был отрезок доминирования «горожан», которые стали передавать мяч в одно-два касания, и это сразу сказалось. Процент владения вырос до 72-х, и при этом контроль уже становился для «Челси» удушающим. Тяжелое ощущение неизбежного легло на штрафную Кепы Аррисабалаги. Не хватало только нажатия на кнопку.

Это сделал Кевин Де Брюйне, который блестящим образом исполнил штрафной, уложив мяч в девятку. После гола «Челси» чудом не пропустил второй и вообще начал скрипеть и трещать – тот же Рахим Стерлинг пробил в штангу, выйдя один на один с вратарем. И снова «Челси» спасла вода. Пауза на водопой. Это какое-то чудо. Нужно срочно уточнять, чем в «Челси» поят футболистов во время таких перерывов. После остановки «синие» успокоились, глубоко вдохнули и вернули игру, которой подавили «горожан» в концовке первого тайма.

Снова резкие переходы, внимательная защита и четкий розыгрыш мяча. Показателен момент, когда Мейсон Маунт выходил на ворота и бил: Фернандиньо передал его кому-то в своей штрафной, по сути, освободив. Налицо проблемы с коммуникацией в обороне «Сити», как и в случае с первым пропущенным голом. Видимо, концентрации Гвардиола недостаточно вливает в свою команду. Нехваткой скорости и взаимопонимания в центре обороны можно объяснить и невероятный момент Пулишича, который бил по пустым воротам – спас в последний миг Кайл Уокер.

К слову об ошибках. Голевая явная помарка Менди и Гюндогана в первом тайме стала шестой для «Манчестер Сити» коллективной ошибкой, приведшей к голу в нынешнем чемпионате. При Гвардиоле так много их не было раньше. И как вишенка на торте – очередная волна паники у ворот Эдерсона, что закончилось выносом мяча с ленточки после пары сэйвов вратаря. Только вот Фернандиньо вынес мяч рукой, за что был после использования VAR удален и привез пенальти. Он, исполненный Виллианом, и стал победным для «Челси» и «Ливерпуля».

Восхитительный по драматизму матч, в котором настоящий «Манчестер Сити» лучших своих образцов показал себя лишь минут на 10-15. «Челси» просто был злее, был более голодным, был более собранным и осознающим свои цели и задачи. Игроки «Сити» уже понимали с начала матча, что чемпионство-то не определяется в этой игре, оно было ими утрачено гораздо раньше. И этот упадок в настроениях – то, чего раньше в своих командах Гвардиола не допускал. Но слишком тяжело держать планку на столь высоком уровне так долго. В Англии теперь новый король, который должен доказать, что он умеет удерживать планку. А «Ливерпулю» это тоже будет сложно делать, потому что его успехи и его азартная игра во многом завязана на эмоциях, которые недолговечны.