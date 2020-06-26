Яя для «Спартака». У Цорна больше нет права на ошибку

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сегодня, 13:03

Французы связали «красно-белых» со свободным агентом, а «Соккер.ру» раскрывает летние карты москвичей.

Что это вообще за Саного такой?

Надеемся, что Федун назовет «фейкньюз» сообщение авторитетного французского издания «L’Equipe», что «Спартак» предложил контракт 27-летнему форварду «Тулузы» Яя Саного, которого публика помнит как парня, что безуспешно пытался заиграть в лондонском «Арсенале».

Падкий на футболистов-соотечественников Венгер забрал юного Саного в Лондон из «Осера», но у Яя всего один гол в 20 матчах за «канониров». В АПЛ карьера у этого Яя не сложилась, провел всего 11 матчей, 0 голов. Дальше Саного начали бросать по арендам — форвард не заиграл в «Кристал Пэлас», «Аяксе» и «Чарльтоне».

В итоге из «Арсенала» уехал в «Тулузу» свободным агентом, и только там Яя изредка напоминал форварда, которого в нем видел в день подписания контракта Венгер. Впрочем, когда у человека в «фермерской» Лиге 1, где Ибрагимович сможет забить 10 мячей в пятьдесят лет, за два сезона всего 9 голов, то результат так себе.

Нападающий с 12 голами в 56 матчах не убедил, что с ним нужно продолжать сотрудничество. Или не хочет играть за двадцатую команду Лиги 1? Пусть Саного теперь свободный агент – козырь на рынке, но когда Яя начинают связывать со «Спартаком», то важно обговорить одну деталь, общую для любого перехода москвичей.

В чем особенность этого лета?

Трансферное окно 2020 года, которое зацепит осень, для «красно-белых» не может быть бурным. Об этом говорил Цорн – основные трансферы уже совершены в текущем сезоне, об этом сказал Федун – «будем выживать», а не развлекаться левыми трансферами. Скорее всего, Саного попросту не нужен «Спартаку», там и так три форварда на две позиции.

Зато на примере Яя можно разобрать потребности. Это не игрок для контратак, не игрок для позиционного давления, бессмысленный дублер для Соболева, еще и легионер. Посчитайте иностранцев в клубе – шесть без учета Роши, что в аренде до конца года. Зачем закрывать седьмую позицию Саного? Или для «Спартака» 1.5 млн евро его оклада – копейки?

Предположим, у клуба примерно 30 высокооплачиваемых сотрудников (руководство плюс главные игроки). Также можно отнять 20 % на оклады персоналу и молодым футболистам. Останется по 11.5 миллионов рублей в месяц, если общие траты – около 5 миллиардов. В год это дает уже 1.77 млн евро на одного, Саного для «Спартака» — человек со средней зарплатой.

Но не в условиях кризиса и урезания окладов на время пандемии на значительные проценты. Да и чисто для футбола именно такой форвард вряд ли нужен. Конечно, если смотреть лишь на верховую борьбу, то Саного как Дзюба с Зе Луишем. Но минусов у Яя больше. Держать в команде парня, что будет выходить на замену, цепляясь за верховые передачи Джикии и Жиго? Впрочем, Шюррле ведь был в заявке…

Цорн может стать падким на похожие трансферы – экономные. Но по типажу Саного не второй Зе Луиш, а парень из штаба Ласины Траоре. Кстати, Яя тоже ивуарийских кровей. Окажись Саного в клубе РПЛ без рослого центрального форварда – например, в «Рубине», то при надлежащем отношении к работе пару голов забил бы. Но его приезд в Москву удивит.

Почему Цорну нельзя ошибаться?

«Спартак», не имея много денег на трансферы, скорее нуждается в усилении флангов обороны, чем центра атаки. Но разговор о Саного полезен. Во-первых, «Спартаку» важно отбиться от предложений футболистов, что команде не нужны. Во-вторых, поняли, что у Тедеско осталось всего два слота для новых легионеров, негусто.

А ведь как минимум хотелось бы поискать второго Айртона на правый фланг, ведь даже слева бразильца дублирует Ещенко, а он не вечен. В-третьих, разговор о Яя доказывает, что у «Спартака» сформирована линия нападения. О флангах можно говорить – о правом, если Бакаев играет в центре, но на острие три человека, и все – под основу.

Подписание Саного на лавку будет странным решением. Странным, но в духе «Спартака». Цорн одновременно не настолько плох, как его представляют враги, но и не настолько опытный, чтобы не ошибаться. Вот и противоречие. Под немца копают агенты – им и Каррера с Тедеско поперек горла, обеих ненавидят страшно, желали и желают им провалов.

И часть окружения Федуна терпеть не может Цорна и «молодую команду реформаторов». Даже первого за десятилетия современного пресс-атташе клуба Антона Лисина выставили из клуба, хотя за человека одновременно вступились отдельные футболисты, тренерский штаб и журналисты, с которыми, собственно, пресс-служба и работает.

«Спартак» никогда не ценил профессионалов и частенько переоценивал бездарей. Цорну важно оказаться в первой категории, так принесет больше пользы клубу, даже если его выживут из клуба в итоге. Например, информация, что генеральный директор «красно-белых» не хочет видеть в команде футболистов с агентами, с которыми сам не связан – с душком.

Рассказов, Ломовицкий и Мелкадзе – футболисты одного агентства, но если их не будет в основе «Спартака», то из-за уровня мастерства. Деньги москвичей обожают дербанить разные агенты, и если Цорн снизит их «влияние» – читай, попытки шантажа, то это неплохо. Главное, чтобы сам думал о клубе, а не о наживе. И о качестве игры думал.

Каких футболистов им не хватает?

До подписания любого Саного надо выяснить положение в команде Тиля – самого дорого новичка в истории клуба. Лучше наигрывать Гуса, Мелкадзе или Мирзова вторым нападающим с тяжелым форвардом Соболевым в матчах, в которых не сыграют Ларссон и Понсе, чем бросаться на сомнительных свободных агентов.

Яя Саного не тянет на роль второго Жиго – французского Самуэля удачно достали из «Гента», но у гладиатора нет за плечами неудачи в большом клубе за плечами, просто поздно созрел. Яя оказался недостаточно крут, чтобы спасти «Тулузу» от вылета – заняли последнее место в чемпионате Франции, хотя через суд добиваются права остаться еще на сезон.

«Спартак» должен себя не уважать, чтобы на роль четвертого форварда пригласить иностранца, который не нужен в железной основе и вряд ли может считаться идеальной заменой Зе Луишу по объему черновой работы. Зато сама новость полезная – позволяет оценить кадровый набор в атаке. А еще осознать, что у «Спартака» немного простора для серьезного маневра.

Тедеско прекрасно понимает, что попал в команду, которая набрала футболистов до него. И хотя зимой выпросил аренду Соболева – а позже и полноценный контракт для форварда, которого случайно перехватили у ЦСКА , нападение «красно-белых» если и нужно усиливать, то с помощью нового Промеса. Но, как можно судить из высказываний Цорна и Федуна, на игрока такого калибра нет денег.

Тогда лучше довериться молодому россиянину из академии, чем отдавать деньги парню из последней команды высшей лиги Франции, причем даже не основному – Саного осилил всего 9 игр в старте, и еще шесть раз вышел на замену. Лучше найти великолепного иностранного правого латераля, чем усаживать на скамейку иностранца, который от Дзюбы и Зе Луиша отличается тем, что тоже ведет верховую борьбу, но забивает раз в три месяца.

Конечно, Цорн может справиться с двумя задачами параллельно – и подписать короля воздуха на лавку, если Тедеско такой нужен, и найти новичка на критически важную позицию. Но «Спартак» такой клуб, что судить Томаса будут по неудачным трансферам. Поэтому надо сделать все, чтобы не подписать еще одного Шюррле, только еще бесполезнее. Фамилия тут не важна, принципиальна сама концепция.