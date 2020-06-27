«Эспаньол» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 32 туре чемпионата Испании «Эспаньол» и мадридский «Реал» сыграют в Барселоне на стадионе РДЦЕ. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок.
«Эспаньол»
Коллектив из столицы Каталонии с большой долей вероятности вылетит в Сегунду по итогам этого сезона. В чемпионате «Эспаньол» не выдержал конкуренции даже от очевидных аутсайдеров, набрав 24 очка в 31 сыгранном матче.
Сейчас команда Абелардо Фернандеса занимает последнее место в турнирной таблице, и отыграть гандикап в восемь очков от безопасной зоны ей практически нереально. В прошлом туре Ла Лиги «Попугаи» с минимальным счетом уступили в гостях «Бетису» (0:1).
«Реал»
«Сливочные» получили поул-позишн после того, как «Барселона» не смогла обыграть в гостях «Севилью». Сейчас команда Зинедина Зидана опережает «Сине-гранатовых» по дополнительным показателям, и для долгожданного чемпионства, ей нужно выиграть оставшиеся матчи.
«Реал» впечатлил своей физической и игровой готовностью после рестарта чемпионата. «Сливочные» спокойно обыграли «Эйбар» (3:1), «Валенсию» (3:0) и «Мальорку (2:0), попутно разобравшись в гостях с неуступчивым „Сосьедадом“ (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит „Эспаньол“ — 7.080
- Ничья – 4.910
- Победит „Реал“ — 1.460
Статистика
- „Эспаньол“ выиграл только 2 домашних матча в этом сезоне – 5 ничьих и 8 поражений.
- „Реал“ — лучшая гостевая команда сезона Ла Лиги с 8 победами, 4 ничьи и 3 поражения.
- „Реал“ выиграл 4 из 5 предыдущих матча у „Эспаньола“.
Прогноз
Каталонский клуб уже выглядит обреченным. Похоже, что „Попугаи“ уже смерились с тем, что следующий сезон они проведут вне элиты испанского футбола.
„Реал“ же преследует цель завоевать долгожданное золото. К этому располагает форма лидеров команды Зидана и результативная игра в атаке. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф2(-1) можно сделать с коэффициентом 1.746.