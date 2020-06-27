«Эспаньол» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:25

В 32 туре чемпионата Испании «Эспаньол» и мадридский «Реал» сыграют в Барселоне на стадионе РДЦЕ. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок.

«Эспаньол»

Коллектив из столицы Каталонии с большой долей вероятности вылетит в Сегунду по итогам этого сезона. В чемпионате «Эспаньол» не выдержал конкуренции даже от очевидных аутсайдеров, набрав 24 очка в 31 сыгранном матче.

Сейчас команда Абелардо Фернандеса занимает последнее место в турнирной таблице, и отыграть гандикап в восемь очков от безопасной зоны ей практически нереально. В прошлом туре Ла Лиги «Попугаи» с минимальным счетом уступили в гостях «Бетису» (0:1).

«Реал»

«Сливочные» получили поул-позишн после того, как «Барселона» не смогла обыграть в гостях «Севилью». Сейчас команда Зинедина Зидана опережает «Сине-гранатовых» по дополнительным показателям, и для долгожданного чемпионства, ей нужно выиграть оставшиеся матчи.

«Реал» впечатлил своей физической и игровой готовностью после рестарта чемпионата. «Сливочные» спокойно обыграли «Эйбар» (3:1), «Валенсию» (3:0) и «Мальорку (2:0), попутно разобравшись в гостях с неуступчивым „Сосьедадом“ (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит „Эспаньол“ — 7.080

Ничья – 4.910

Победит „Реал“ — 1.460

Статистика

„Эспаньол“ выиграл только 2 домашних матча в этом сезоне – 5 ничьих и 8 поражений.

„Реал“ — лучшая гостевая команда сезона Ла Лиги с 8 победами, 4 ничьи и 3 поражения.

„Реал“ выиграл 4 из 5 предыдущих матча у „Эспаньола“.

Прогноз

Каталонский клуб уже выглядит обреченным. Похоже, что „Попугаи“ уже смерились с тем, что следующий сезон они проведут вне элиты испанского футбола.

„Реал“ же преследует цель завоевать долгожданное золото. К этому располагает форма лидеров команды Зидана и результативная игра в атаке. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф2(-1) можно сделать с коэффициентом 1.746.