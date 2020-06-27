«Хромое» дерби. ЦСКА без тренера, «Динамо» без футболистов?

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сегодня, 11:43

Первобытный хаос охватил РПЛ . И от него не спрятаться, не скрыться. «Соккер.ру» подбирает сценарий для дружественного дерби с массой неизвестных.

5 реплик о «Динамо»

1. Для «бело-голубых» сегодняшняя игра против ЦСКА станет первой после возобновления сезона в РПЛ . Предыдущий официальный матч «Динамо» сыграло 13 марта против «Ахмата» (победа 3:2 на выезде), а встреча против «Краснодара», которая должна была состояться в прошлые выходные, перенесена на 19 июля из-за случаев заражения коронавирусом в московском клубе.

2. Матч точно состоится, однако на момент написания статьи нет решения о том, каким составом сыграет «Динамо». Судьба «бело-голубых» в руках Роспотребнадзора, который может или разрешить выставить первую команду без футболистов с положительным результатом тестов на COVID-19, или запретить. Во втором случае на поле выйдет молодежная команда.

3. У «Динамо» три с половиной месяца не было официальных встреч, но с учетом контрольных игр в июне динамовцы сыграют против всех московских команд из РПЛ . Результаты сыгранных в закрытом режиме контрольных встреч: ничья 1:1 с «Локомотивом» (Панченко) и победа 4:1 над «Спартаком» (Паршивлюк, Панченко, Н`Жи — дубль).

4. В трех мартовских матчах РПЛ «Динамо» уступило «Спартаку», а затем одержало две победы над «Тамбовом» и «Ахматом». Если удастся взять три очка в игре с ЦСКА , то можно будет говорить о серии из трех успехов.

5. Цель «Динамо» — еврокубки, а ЦСКА — прямой конкурент. У «бело-голубых» есть шанс вытеснить «армейцев» из первой пятерки, в случае победы в сегодняшнем дерби «Динамо» сравняется с ЦСКА по потерянным очкам и будет иметь преимущество по личным встречам в случае равенства.

5 реплик о ЦСКА

1. В первом после рестарта РПЛ туре ЦСКА в пух и прах проиграл «Зениту» на своем поле — 0:4. Это было больно.

2. В пяти официальных матчах 2020 года у «армейцев» ни одной победы: поражения от «Ростова», «Зенита» и «Спартака» (в четвертьфинале Кубка России), а еще ничьи с «Уралом» и «Уфой». Удастся ли прервать неудачную серию?

3. После поражения от «Зенита» главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко уехал в Беларусь. Согласно официальной версии, Виктор Михайлович пропустит игру с «Динамо» из-за плохого самочувствия, но тот факт, что Ганчаренко подал в отставку и хочет уйти из ЦСКА уже стал секретом Полишинеля. Гинер и Бабаев не хотят отпускать тренера до конца сезона, но в матче с «Динамо» в любом случае придется обойтись без белорусского наставника, которого заменит Сергей Овчинников.

4. Оборона — Ахиллесова пята сегодняшнего ЦСКА . Против «Зенита» с первых минут в центре защиты вышло сочетание Васин-Дивеев-Карпов. Васин был заменен в перерыве, молодой Карпов удален, а Дивеев должен был быть удален. Ждем с первых минут Магнуссона, может быть, получит свой шанс Гогуа, хотя не исключено, что Босс вообще поменяет схему и откажется от трех центрбеков, чтобы взбодрить команду.

5. В матче с «Зенитом» «армейцы» нанесли по воротам соперника 25 ударов и 4 раза попали в створ, но в сухом остатке — 0 голов. Отвратительная эффективность в завершающих стадиях атак продолжает преследовать ЦСКА и уже превратилась в хроническое заболевание молодой команды.

5 фактов о противостоянии «Динамо» и ЦСКА

1. Матч первого круга на « ВЭБ -Арене» завершился минимальной победой динамовцев. Единственный гол на 85-й минуте забил Клинтон Н`Жи.

2. ЦСКА не одержал ни одной победы над «Динамо» в последних пяти матчах: два поражения и три ничьи.

3. «Динамо» впервые примет ЦСКА на «ВТБ-Арене», больше десяти лет «бело-голубые» принимали соперников на «Арене Химки». Предыдущее дерби «Динамо» — ЦСКА в Петровском парке состоялось 27 октября 2008-го и завершилось победой «армейцев» со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Сергей Игнашевич, Вагнер Лав и Юрий Жирков, а динамовский гол престижа в концовке матча забил Люк Уилкшир.

4. У «Динамо» преимущество над ЦСКА по личным встречам в рамках чемпионатов России: в 55 матчах «бело-голубые» одержали 21 победу при 17 ничьих и 17 поражениях. По забитым голам почти равенство — 72:71 в пользу «Динамо».

5. Кирилл Левников впервые будет судить дерби «Динамо» — ЦСКА , однако отработал солидное количество матчей с участием этих команд по отдельности. У «армейцев» под свисток этого арбитра статистика значительно лучше: 12 побед, 2 ничьи и 3 поражения. У «Динамо» только 3 победы, 2 ничьи и 4 поражения.

5 кадровых вопросов перед игрой

1. Даже если «Динамо» разрешат играть основой, в матче точно не смогут принять участие Клинтон Н`Жи, Шарль Каборе и Себастьян Шимански. Тесты этих футболистов на COVID-19 были положительными. Серьезные потери.

2. Сергей Овчинников не может рассчитывать на травмированных Ильзата Ахметова и Алана Дзагоева, а также на Вадима Карпова, получившего красную карточку в матче с «Зенитом».

3. Выпустит ли Сергей Овчинников в стартовом составе Фёдора Чалова, который в последний раз забивал в чемпионате России 10 ноября прошлого года? Талантливый форвард уже давно просится на скамейку, а в матче с «Зенитом» он упустил очередной роскошный шанс забить.

4. Повреждение Марио Фернандеса, полученное в матче с «Зенитом», оказалось несерьезным. Защитник сборной России к бою готов.

5. Кем заменит отсутствующих в стартовом составе Кирилл Новиков? Вместо Каборе могут сыграть Хильемарк, Нойштедтер и Юсупов. Вместо Шимански на фланге атаки может сыграть Жоаозиньо.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Шунин — Паршивлюк, Ордец, Шунич, Скопинцев — Нойштедтер, Юсупов — Панченко, Филипп, Жоаозиньо — Комличенко.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-5-2): Акинфеев — Дивеев, Васин, Магнуссон — Фернандес, Обляков, Бистрович, Влашич, Щенников — Бийол, Сигурдссон.

UPD. Во время верстки материала пришла новость о том, что «Динамо» сыграет в дерби основным составом.