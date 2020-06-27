«Хромое» дерби. ЦСКА без тренера, «Динамо» без футболистов?

Первобытный хаос охватил РПЛ. И от него не спрятаться, не скрыться. «Соккер.ру» подбирает сценарий для дружественного дерби с массой неизвестных.
5 реплик о «Динамо»
1. Для «бело-голубых» сегодняшняя игра против ЦСКА станет первой после возобновления сезона в РПЛ. Предыдущий официальный матч «Динамо» сыграло 13 марта против «Ахмата» (победа 3:2 на выезде), а встреча против «Краснодара», которая должна была состояться в прошлые выходные, перенесена на 19 июля из-за случаев заражения коронавирусом в московском клубе.
2. Матч точно состоится, однако на момент написания статьи нет решения о том, каким составом сыграет «Динамо». Судьба «бело-голубых» в руках Роспотребнадзора, который может или разрешить выставить первую команду без футболистов с положительным результатом тестов на COVID-19, или запретить. Во втором случае на поле выйдет молодежная команда.
3. У «Динамо» три с половиной месяца не было официальных встреч, но с учетом контрольных игр в июне динамовцы сыграют против всех московских команд из РПЛ. Результаты сыгранных в закрытом режиме контрольных встреч: ничья 1:1 с «Локомотивом» (Панченко) и победа 4:1 над «Спартаком» (Паршивлюк, Панченко, Н`Жи — дубль).
4. В трех мартовских матчах РПЛ «Динамо» уступило «Спартаку», а затем одержало две победы над «Тамбовом» и «Ахматом». Если удастся взять три очка в игре с ЦСКА, то можно будет говорить о серии из трех успехов.
5. Цель «Динамо» — еврокубки, а ЦСКА — прямой конкурент. У «бело-голубых» есть шанс вытеснить «армейцев» из первой пятерки, в случае победы в сегодняшнем дерби «Динамо» сравняется с ЦСКА по потерянным очкам и будет иметь преимущество по личным встречам в случае равенства.
5 реплик о ЦСКА
1. В первом после рестарта РПЛ туре ЦСКА в пух и прах проиграл «Зениту» на своем поле — 0:4. Это было больно.
2. В пяти официальных матчах 2020 года у «армейцев» ни одной победы: поражения от «Ростова», «Зенита» и «Спартака» (в четвертьфинале Кубка России), а еще ничьи с «Уралом» и «Уфой». Удастся ли прервать неудачную серию?
3. После поражения от «Зенита» главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко уехал в Беларусь. Согласно официальной версии, Виктор Михайлович пропустит игру с «Динамо» из-за плохого самочувствия, но тот факт, что Ганчаренко подал в отставку и хочет уйти из ЦСКА уже стал секретом Полишинеля. Гинер и Бабаев не хотят отпускать тренера до конца сезона, но в матче с «Динамо» в любом случае придется обойтись без белорусского наставника, которого заменит Сергей Овчинников.
4. Оборона — Ахиллесова пята сегодняшнего ЦСКА. Против «Зенита» с первых минут в центре защиты вышло сочетание Васин-Дивеев-Карпов. Васин был заменен в перерыве, молодой Карпов удален, а Дивеев должен был быть удален. Ждем с первых минут Магнуссона, может быть, получит свой шанс Гогуа, хотя не исключено, что Босс вообще поменяет схему и откажется от трех центрбеков, чтобы взбодрить команду.
5. В матче с «Зенитом» «армейцы» нанесли по воротам соперника 25 ударов и 4 раза попали в створ, но в сухом остатке — 0 голов. Отвратительная эффективность в завершающих стадиях атак продолжает преследовать ЦСКА и уже превратилась в хроническое заболевание молодой команды.
5 фактов о противостоянии «Динамо» и ЦСКА
1. Матч первого круга на «ВЭБ-Арене» завершился минимальной победой динамовцев. Единственный гол на 85-й минуте забил Клинтон Н`Жи.
2. ЦСКА не одержал ни одной победы над «Динамо» в последних пяти матчах: два поражения и три ничьи.
3. «Динамо» впервые примет ЦСКА на «ВТБ-Арене», больше десяти лет «бело-голубые» принимали соперников на «Арене Химки». Предыдущее дерби «Динамо» — ЦСКА в Петровском парке состоялось 27 октября 2008-го и завершилось победой «армейцев» со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Сергей Игнашевич, Вагнер Лав и Юрий Жирков, а динамовский гол престижа в концовке матча забил Люк Уилкшир.
4. У «Динамо» преимущество над ЦСКА по личным встречам в рамках чемпионатов России: в 55 матчах «бело-голубые» одержали 21 победу при 17 ничьих и 17 поражениях. По забитым голам почти равенство — 72:71 в пользу «Динамо».
5. Кирилл Левников впервые будет судить дерби «Динамо» — ЦСКА, однако отработал солидное количество матчей с участием этих команд по отдельности. У «армейцев» под свисток этого арбитра статистика значительно лучше: 12 побед, 2 ничьи и 3 поражения. У «Динамо» только 3 победы, 2 ничьи и 4 поражения.
5 кадровых вопросов перед игрой
1. Даже если «Динамо» разрешат играть основой, в матче точно не смогут принять участие Клинтон Н`Жи, Шарль Каборе и Себастьян Шимански. Тесты этих футболистов на COVID-19 были положительными. Серьезные потери.
2. Сергей Овчинников не может рассчитывать на травмированных Ильзата Ахметова и Алана Дзагоева, а также на Вадима Карпова, получившего красную карточку в матче с «Зенитом».
3. Выпустит ли Сергей Овчинников в стартовом составе Фёдора Чалова, который в последний раз забивал в чемпионате России 10 ноября прошлого года? Талантливый форвард уже давно просится на скамейку, а в матче с «Зенитом» он упустил очередной роскошный шанс забить.
4. Повреждение Марио Фернандеса, полученное в матче с «Зенитом», оказалось несерьезным. Защитник сборной России к бою готов.
5. Кем заменит отсутствующих в стартовом составе Кирилл Новиков? Вместо Каборе могут сыграть Хильемарк, Нойштедтер и Юсупов. Вместо Шимански на фланге атаки может сыграть Жоаозиньо.
Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Шунин — Паршивлюк, Ордец, Шунич, Скопинцев — Нойштедтер, Юсупов — Панченко, Филипп, Жоаозиньо — Комличенко.
Ориентировочный состав ЦСКА (3-5-2): Акинфеев — Дивеев, Васин, Магнуссон — Фернандес, Обляков, Бистрович, Влашич, Щенников — Бийол, Сигурдссон.
UPD. Во время верстки материала пришла новость о том, что «Динамо» сыграет в дерби основным составом.
Как итог, бегство главного тренера ЦСКА... В общем-то, нечего особо удивляться, что он сбежал, ничего не объясняя... Что и как объяснить , когда результаты команды в официальных встречах говорят сами за себя, зачем какие-то ненужные и ничего незначащие слова... А 0:4 у себя дома от Зенита...! Ну что ему ещё оставалось делать...?!
Вряд ли будет ещё хуже, чем при В.Гончаренко...Хотя, всякое бывает.
То, что сбежал даже не попрощавшись..! Осуждать не имеет никакого смысла. Надо понять и простить. Сбежал на эмоциях, от безысходности, посчитал, что в данной, конкретной ситуации, нет иного решения... Возможно так оно и есть на самом деле...
Как итог, бегство главного тренера ЦСКА... В общем-то, нечего особо удивляться, что он сбежал, ничего не объясняя... Что и как объяснить , когда результаты команды в официальных встречах говорят сами за себя, зачем какие-то ненужные и ничего незначащие слова... А 0:4 у себя дома от Зенита...! Ну что ему ещё оставалось делать...?!
Вряд ли будет ещё хуже, чем при В.Гончаренко...Хотя, всякое бывает.
То, что сбежал даже не попрощавшись..! Осуждать не имеет никакого смысла. Надо понять и простить. Сбежал на эмоциях, от безысходности, посчитал, что в данной, конкретной ситуации, нет иного решения... Возможно так оно и есть на самом деле...