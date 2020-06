30 лет спустя. Предыдущий титул «Ливерпуля»: нет АПЛ, но есть СССР, а Цой жив!

«Соккер.ру» прыгает в машину времени и изучает мир в момент предыдущего триумфа «Ливерпуля» в Англии.

В 1990 году «Ливерпуль» под руководством играющего тренера Кенни Далглиша стал чемпионом Англии, официально оформив это звание 28 апреля после домашней победы над КПР 2:1. Это был шестой титул за девять лет, и никто тогда даже предположить не мог, что мерсисайдский конвейер по производству чемпионств прикроется на 30 лет.

Похожая история недавно была в России, когда «Спартак» после доминирования в 90-е на 16 лет остался без первых мест. Поздравляя «Ливерпуль» с долгожданным титулом, «красно-белые» напомнили:

А правда, каким? 1990-й кажется таким близким, но как же он далек от нас…