30 лет спустя. Предыдущий титул «Ливерпуля»: нет АПЛ, но есть СССР, а Цой жив!

1593259213

вчера, 15:00

«Соккер.ру» прыгает в машину времени и изучает мир в момент предыдущего триумфа «Ливерпуля» в Англии.

В 1990 году «Ливерпуль» под руководством играющего тренера Кенни Далглиша стал чемпионом Англии, официально оформив это звание 28 апреля после домашней победы над КПР 2:1. Это был шестой титул за девять лет, и никто тогда даже предположить не мог, что мерсисайдский конвейер по производству чемпионств прикроется на 30 лет.

Похожая история недавно была в России, когда «Спартак» после доминирования в 90-е на 16 лет остался без первых мест. Поздравляя «Ливерпуль» с долгожданным титулом, «красно-белые» напомнили:

Парни, надеемся, вы готовы к многочисленным «Каким был мир, когда „Ливерпуль“ в последний раз выиграл лигу?» У нас такое было в 2017-м.

А правда, каким? 1990-й кажется таким близким, но как же он далек от нас…

Aye lads @ LFC , congrats on that Premier League title! Hope you’re ready to these numerous «What was the world like when Liverpool last won the league?» posts... We overcame this back in 2017 😅# FCSM 🔴⚪️ — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 25, 2020

Творцы триумфа-2020 в 1990-м

Только четыре футболиста из выходивших на поле в нынешнем сезоне уже родились на момент триумфа команды Кенни Далглиша в 1990-м: Деян Ловрен, Адам Лаллана, Адриан и Джеймс Милнер. Самому старшему из них — Милнеру, было четыре годика от роду. Капитан Джордан Хендерсон появился на свет через два месяца после того чемпионства, Вирджил ван Дейк — через год, Салах, Мане и Алиссон — через 2 года, Трент — через 8 лет.

Юргену Клоппу было 23 года, он закончил сезон в команде «Рот-Вайсс» из Франкфурта, где учился в университете имени Гетте, и перешел в «Майнц», первый и единственный профессиональный клуб в своей футбольной карьере. Владелец «Ливерпуля» Джон Генри в 1990 году уже был весьма состоятельным человеком и громко стучал в двери профессионального спорта: вел переговоры о покупке клуба НБА «Орландо Мэджик», проявлял интерес к командам из НХЛ и Главной лиги бейсбола.

1990-й в футболе

- это был последний год пятилетнего еврокубкового бана для английских клубов после трагедии на «Эйзеле», однако сам «Ливерпуль» был дисквалифицирован на 6 лет, поэтому не смог принять участие в розыгрыше Кубка чемпионов 1990/91 как чемпион Англии.

- главным соперником «Ливерпуля» в сезоне 1989/90 была «Астон Вилла», а сегодняшний оппонент №1 — «Манчестер Сити», финишировал на 14-м месте. На строчку ниже МЮ , чьи болельщики требовали отправить в отставку неудачливого тренера Алекса Фергюсона. Шотландца в конце сезона спасла победа в Кубке Англии — это был первый из его 38 трофеев у руля «красных дьяволов».

- английский топ-дивизион в сезоне 1989/90 носил название Первый дивизион, Премьер-Лига будет основана позже и начнет свою историю с сезона 1992/93.

- на ЧМ -1990 сборная Англии с тремя футболистами «Ливерпуля» в составе (Джон Барнс, Стив Макмахон и Питер Бирдсли) дошла до полуфинала, где в серии пенальти уступила будущим чемпионам мира — сборной ФРГ . Немцы в решающем матче одолели Аргентину — 1:0.

- «Золотой мяч» мяч по итогам года достался Лотару Маттеусу.

- в финале Кубка чемпионов встречались «Милан» и «Бенфика», «россонери» под руководством Арриго Сакки одержали победу 1:0 благодаря голу Франка Райкарда в середине второго тайма.

- «Реал» выиграл чемпионат Испании, Скудетто досталось «Наполи» и Марадоне, во Франции сильнее всех оказался «Марсель», в Германии — «Бавария». Предпоследний чемпионат СССР выиграло киевское «Динамо», за которым выстроились четыре московских клуба: ЦСКА , «Динамо», «Торпедо» и «Спартак».

- Лев Иванович Яшин ушел из жизни за месяц до чемпионства «Ливерпуля»: великого вратаря не стало 20 марта 1990-го. «Черный паук» проиграл сражение раку желудка.

1990 год в общественно-политической жизни

- СССР еще формально существует, но уже трещит по швам: повсюду демонстрации, союзные республики одна за другой объявляют о независимости. Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в том же году получает Нобелевскую премию мира. Как говорят те, кто ностальгирует по Советскому Союзу, — за развал великой страны в интересах политических противников.

- официальное окончание «Холодной войны»: во время встречи с Джорджем Бушем-старшим Михаил Горбачев подписывает советско-американские соглашения, которые заканчивают почти полувековой период в истории.

- в начале чемпионского сезона «Ливерпуля» рухнула Берлинская Стена, которая почти три десятилетия разделяла немецкий народ.

- в Южной Африке после 27-летнего пребывания за решеткой выходит на свободу Нельсон Мандела. Через три года он получит Нобелевскую премию мира, через четыре — станет президентом ЮАР и окончательно победит апартеид.

- начинается военный конфликт в Персидском заливе: вторгшийся в Кувейт Ирак получает отпор от международной коалиции ООН .

- после 11 лет во главе Великобритании покидает свой пост «Железная леди» Маргарет Тэтчер, которая оказала огромное влияние на британский футбол, при ней был реализован проект по искоренению футбольных хулиганов, которых Тэтчер считала чуть ли не внутренними врагами.

1990 год в науке, технике и виртуальном мире

- компания Microsoft и худой умник в очках Билл Гейтс представляют операционную среду Windows, в которую многие из нас сейчас «ныряют» каждый день.

- на орбиту запущен крупнейший космический телескоп Хаббл.

- в рамках проекта по разработке гипертекстового языка Всемирной паутины появляется первый веб-браузер под названием WWW (WorldWideWeb).

- главные компьютерные игры года: Super Mario Bros. 3 (продано 17 миллионов копий), The Secret of Monkey Island, Super Mario World и Batman, Battle Tank, Final Fantasy III, Mad Max, Metal Gear 2: Solid Snake, Nintendo World Cup. F-Zero.

1990 год в кинематографе

- Лучший фильм года — «Шофер мисс Дейзи», достойная драма с Морганом Фрименом и Джессикой Тэнди в главных ролях.

- Дэниэл Дэй-Льюис, который в будущем станет первым киноактером, удостоенным трех «Оскаров» за лучшую мужскую роль, выигрывает первую статуэтку в карьере за роль в фильме «Моя левая нога».

- Главные премьеры года: «Пробуждение», «Призрак», «Танцующий с волками», «Один дома», «Славные парни», «Молчание ягнят», «Назад в будущее 3», «Крестный отец 3», «Красотка», «Перекресток Миллера».

1990 год в музыке

- 15 августа в возрасте 28 лет в автокатастрофе погиб Виктор Цой, но, несмотря на это, навсегда остался жив.

- Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас объединяются в рамках проекта «Три тенора» — суперсобытие для почитателей оперы. Первый концерт они дают в Риме по случаю завершения чемпионата мира по футболу.

- образованы группы Rage Against the Machine, The Prodigy, The Cranberries, Смысловые галлюцинации, Технология, Дискотека Авария.

- на советской эстраде доминируют Алла Пугачева и Валерий Леонтьев, в мире слушают Мадонну, Ваниллу Айс, Джанет Джексон, MC Hammer, Enigma, Roxette.

1990 год в литературе

- Нобелевская премия по литературе достается мексиканскому поэту и эссеисту Октавио Пасу «За пристрастные всеобъемлющие произведения, отмеченные чувственным интеллектом и гуманистической целостностью».

- Терри Пратчетт и Нил Гейман выпускают роман «Благие знамения».

- Роберт Лэндлэм закончил «Ультиматум Борна».

- В возрасте 48 лет ушел из жизни Сергей Довлатов.