Легенда Саратова, зять Якушина и бакинский гимнаст. Лучшие вратари «Локомотива» прошлого века

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сегодня, 22:00

«Соккер.ру» продолжает вспоминать вратарей «Локомотива». Сегодня вспоминаем Анатолия Печерского, Игоря Фролова и Вячеслава Шехова.

Смуглый, худощавый и очень подвижный вратарь защищал ворота «Локомотива» лишь в одном сезоне – в 1962 году. Маслаченко сначала лечился, потом перешёл в «Спартак», а за право быть его преемником боролись 22-летний Виктор Туголуков и 21-летний Анатолий Печерский. За спиной у Печерского уже было несколько сезонов в воротах саратовского «Локомотива», и главный железнодорожный клуб пригласил талантливого вратаря. На стажировку.

Семнадцатилетний Анатолий Печерский защищал ворота саратовского «Нефтяника» и только мечтал о команде мастеров. Но однажды «Локомотиву» пришлось отправиться на календарные матчи второй группы класса Б в Кировоград, Николаев и Херсон без своего основного вратаря Василия Жабина. Перед самой отправкой поезда второй тренер волжан Василий Андреев привел худенького юношу в телогрейке. Именно ему предстояло быть дублером Юрия Гончарова в предстоящей игре.

Но Гончаров получил травму уже в первой встрече, и Толе Печерскому, выглядевшему моложе своих семнадцати лет, пришлось становиться в ворота. Кировоградцы, увидев, что им противостоит совсем юный вратарь, принялись наносить удар за ударом. А Печерский тащил всё – удары в упор, удары в девятки, бросался в ноги, отражал выходы один на один. Так ему и не забили. Вскоре молодой голкипер обосновался в воротах саратовцев.

В московском «Локомотиве» Анатолию Печерскому довелось дебютировать уже в первом туре чемпионата. Владимир Маслаченко готовился к чемпионату мира в Чили, вот и пришлось действовать дублёру. Нельзя сказать, что Анатолий подвел команду, но игра нового голкипера еще не была идеальной. Тем более что любой вратарь «железнодорожников» был обречен на сравнение с Маслаченко.

Всего же в чемпионате-1962 Анатолий Печерский провёл 13 матчей и пропустил 14 мячей. Провальных матчей за ним не числилось, за исключением домашней встречи с кутаисским «Торпедо», проигранной со счетом 0:3. Но в следующем сезоне Анатолий Алексеевич не сыграл ни одной встречи за основу. Почему? Неизвестно. Может быть, Борис Аркадьев, сменивший Алексея Костылева на посту главного тренера, просто не видел Печерского в воротах своей команды. Анатолий Алексеевич вернулся в Саратов и еще долго защищал ворота местного «Сокола». Играл очень здорово и стал легендой саратовского футбола. Но в классе А этот замечательный вратарь сыграл один сезон, и тот неполный.

Виктор Полугорбатов провёл в дубле «Локомотива» один год (1962), после чего уехал в родную Керчь, где играл за местный «Металлург». Владимир Фомин тоже был «железнодорожником» лишь сезон (1964), после чего уехал в минское «Динамо». Высоченный Александр Середа не смог пробиться в основной состав в чемпионатах 1966 и 1967 годов, но зато поиграл и в Братске, и в Тюмени. А в 1974 году Середа входил в заявку «Нистру», пытавшегося закрепиться в высшей лиге.

Воспитанник тбилисского футбола Игорь Фролов пытался заиграть и в «Спартаке», и в ЦСКА , но обе попытки нельзя было назвать успешными. Зато в минском «Динамо» вратарь обрёл уверенность и завоевал место в основном составе, потеснив из рамки Альберта Денисенко. Но пребывание в столице Белоруссии оказалось недолгим – всего полтора года.

Рослый, худощавый, игравший эффектно и непринужденно Игорь Фролов, очень импонировал Константину Бескову. И возглавив «Локомотив», Константин Иванович решил пригласить Фролова в свою команду. Игорь Борисович не сильно рвался в Москву, но уговоры Бескова плюс желание супруги Натальи Михайловны (дочь Михаила Иосифовича Якушина) возымели действие. Фролов дал добро на переход, но минчане были согласны отпустить вратаря только после первого круга.

Но когда Игорь Борисович приехал в «Локомотив», Бескова там уже не было. А Валентин Бубукин, скорее всего, большого восторга от появления новичка не испытал. Во второй половине сезона-1967 Фролов в воротах не появился, хотя Виктор Туголуков покинул «железнодорожников». Возможно, причиной непопадания нового голкипера в состав была прекрасная игра Вячеслава Полякова, сумевшего вытащить «Локомотив» на спасительное семнадцатое место.

В 1967 году Валентин Бубукин прибег к ротации вратарей – Фролов и Поляков играли до ошибки. А в июне в коллектив влился опытный бакинец Вячеслав Шехов. И хотя все три голкипера были очень квалифицированными, подобная неопределенность с первым номером не способствовала их хорошей игре. Первым не выдержал Поляков, покинувший команду по окончании сезона. Шехов и Фролов продолжали сменять друг друга в воротах «Локомотива», причем оба провели сезон-1968 куда сильнее, чем предыдущий. Показатели Шехова — 21 пропущенный гол в 21 матче, Фролова – 18 мячей в 20. Шехов подпортил свои показатели игрой с ЦСКА (2:6). «Локомотив» же впервые за несколько лет не боролся за выживание, а финишировал в середине таблицы – на десятом месте.

А в шестьдесят девятом снова неразбериха с вратарями. Сразу четыре голкипера и ни одного основного. По ходу сезона ушёл в «Торпедо» Шехов и добавился Золтан Милес. Игорь Фролов отыграл три матча в начале сезона и больше на поле не выходил. Не играл Игорь Борисович и в семидесятом. Но тут уже иная причина.

Супруга вратаря Наталья Михайловна была направлена на работу в Бразилию. Фролов предпринял попытку устроиться в клуб «Ботафого». Бразильцы были готовы подписать контракт с русским вратарем, но советская сторона не разрешила Игорю Борисовичу совершить исторический для нашего футбола переход в зарубежный клуб.

Фроловы вернулись в Москву в 1971 году. Игорь Борисович снова отправился в «Локомотив», игравший в ту пору в первой лиге. Провёл два сезона в роли дублера Золтана Милеса и закончил выступления. Из Игоря Борисовича получился хороший тренер по работе с вратарями. А главная его заслуга перед нашим футболом в том, что это он нашел в Астрахани паренька, чем-то напоминавшего Фролову самого себя в молодости. Звали паренька Ринат Дасаев.

«Взяли из Баку прекрасного вратаря Шехова. Ему проломили голову, кость была выбрана как темечко. Вот он и оказался без работы. Потом врачи разрешили-таки ему играть, но либо в велосипедном шлеме, либо вставлять специальную пластину и заматывать голову. Он, правда, все равно выходил на поле, только обмотав голову бинтом. Никто не подходил, не проверял. Говорил: я отвечаю, могу написать расписку, а в шлеме выходить не буду. Играл очень самоотверженно, с блестящей реакцией, потрясающий вратарь», — писал в своих воспоминаниях Валентин Борисович Бубукин.

Вячеслав Шехов пришел в футбольную школу бакинского «Нефтяника» из гимнастической секции. Занятия гимнастикой помогли ему стать очень пластичным и прыгучим вратарем. Вячеслав Александрович мог совершить прыжок с места на несколько метров и намертво зафиксировать мяч в цепких руках. Причем такие броски давались ему внешне легко. Конечно, как и многие из вратарей-южан, Шехов любил сыграть на публику, но действовал он очень надежно.

Дебютировав в воротах «Нефтяника» восемнадцатилетним юношей, Вячеслав очень быстро стал основным вратарем. Прогрессировал «Нефтяник», рос и его вратарь, выступавший не только за свой клуб, но и за юношескую сборную страны.

Несчастье произошло с Вячеславом Александровичем в бронзовом сезоне «Нефтяника» – 1966 году. В матче «Кайрат» – «Нефтяник» форвард хозяев врезался ногами в голову бакинского голкипера. Конечно, в действиях алмаатинца не было злого умысла, но Шехову от этого было не легче. Теменная кость была сломана. Еще немного, и трагедия была бы неизбежна. Но прекрасный врач бакинцев Борис Хетагуров оказал своевременную помощь. Жизнь вратаря оказалась вне опасности. Но в возвращение Шехова на поле мало кто верил. В «Нефтянике» же засверкал двадцатилетний Сергей Крамаренко.

Но Вячеслав Александрович всё же вернулся в футбол. Сначала поиграл в клубе класса Б «Полад», а в июне шестьдесят седьмого отправился в московский «Локомотив», где провел три сезона. Конечно, до травмы Шехов играл лучше, но и после серьёзного повреждения он остался сильным голкипером.

Однако кадровая политика, проводимая в «Локомотиве» (затянувшиеся поиски основного вратаря), подтолкнула Шехова к уходу. Сначала Вячеслав Александрович ушёл в «Торпедо», где у него не получилось заиграть. В семидесятом Шехов вернулся в Баку, где провел еще три сезона. Сначала в качестве дублера Крамаренко, а после дисквалификации Сергея Сергеевича и основного голкипера. Но травма, перенесенная в шестьдесят шестом году, вынудила Вячеслава Александровича завершить карьеру в 28 лет.

В «Локомотиве» было не только два вратаря по фамилии Поляков. Подшиваловых было тоже двое. Правда, Владимир Подшивалов так и не дождался дебюта в основной команде. В 1969 году 19-летний вратарь юниорской сборной ушел в калужский «Локомотив», а потом перебрался в калининскую «Волгу», где отыграл десять сезонов. В 1975 году Владимир Иванович в составе «Волги» выиграл Кубок РСФСР – турнир для коллективов второй лиги.

Владимир Шалашов начинал свой путь в ярославском «Шиннике». Но в родной команде он поиграть не успел. Владимира пригласили в Москву, в существовавшую во второй половине 60-х годов экспериментальную команду «Буревестник». В этой команде постигали футбольную науку талантливые юноши с разных уголков страны. Самый известный ученик – Евгений Серафимович Ловчев. Руководил проектом Юрий Машин, а тренировал команду Всеволод Блинков.

Но эксперимент был признан неудачным, «Буревестник» был расформирован. Ловчева пригласили в «Спартак», Владимир Шалашов, Дмитрий Димитриади, Юрий Иванов, Борис Подкорытов, Тагир Алиякберов, Николай Гончаров, Александр Щелочков оказались в московском «Локомотиве». Виктор Марьенко, сменивший Валентина Бубукина, наступил на те же грабли, что и его предшественник – никак не мог определиться с кандидатурой основного вратаря. Шалашов, Шехов и Фролов, а с июня и Милес играли до ошибки, а подобная практика обычно негативно отражается на выступлениях голкиперов. Шалашов сыграл 13 матчей, больше чем его партнеры, но чемпионат состоял из 34 туров. Восемнадцатое место на этот раз не оказалось спасительным. «Железнодорожники» покинули класс сильнейших.

В первой лиге Марьенко определился с кандидатурой основного вратаря – им стал Золтан Милес. Шалашов лишь дважды появился на поле, и поэтому его желание покинуть клуб выглядело вполне объяснимым. Тем более что пришла повестка из военкомата.

Владимир проходил службу в смоленской «Искре» и читинском СКА . После демобилизации Владимир Николаевич оказался в пермской «Звезде», где провел шесть сезонов – хороших и разных. В семидесятые годы голкипер «Звезды» высоко котировался в союзной первой лиге. Пермяки даже в неудачные годы пропускали немного. Интересно, но свой самый неудачный в пермской карьере матч Владимир Шалашов провел против «Локомотива». «Железнодорожники» забили в ворота уральцев шесть безответных мячей.