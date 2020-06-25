«Прости нас, Билардо». Подвиг Носатого Гинеколога

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вчера, 20:32

«Соккер.ру» рассказывает о победе сборной Аргентины на чемпионате мира 1986 года и её тренере.

В июле 1986 года Буэнос-Айрес принимал вернувшихся из Мексики чемпионов мира. Тысячи людей собрались в аэропорту, чтобы встретить тех, кто подарил стране праздник. И над всеми плакатами, посвященными Диего Марадоне и его товарищам, висела выведенная крупными буквами на белом холсте фраза «Прости нас, Билардо».

Карлос Билардо тогда руководил сборной Аргентины. И не было в мае восемьдесят шестого во всей стране персонажа более непопулярного, чем Носатый Гинеколог. Прозвище, впрочем, это не оскорбительное. И нос у тренера был выдающимся, и по специальности он был женским доктором. Совмещал учебу в медицинском институте с выступлениями за «Эстудиантес». Выиграл три Кубка Либертадорес и один Межконтинентальный кубок. Работал по специальности, а потом сменил кабинет в женской консультации на тренерскую скамейку. Дослужился до сборной Аргентины.

Полоскали аргентинцы Билардо не за его медицинскую прошлое и, конечно, не за длинный нос. Эти обстоятельства лишь добавляли красок, добавляли помоям аромата. Критиковали за дело. Сборная Аргентины сумела пробиться в финальную часть мексиканского Мундиаля, не то тушкой, не то чучелом. Еле-еле свела вничью домашний матч с перуанцами, благодаря чему и сумела обойти потомков древних инков. Спасительный гол на счету Рикардо Гареки, того самого, что привёз сборную Перу на последний чемпионат мира. В товарищеских матчах «альбиселесте» выглядела ещё хуже, чем в отборочном турнире. Ничья со сборной Мексики, проигрыши французам и норвежцам. Только на сборной Израиля южноамериканцы отвели душу (7:2), но репутация была испорчена.

Кадровая политика Гинеколога вызывала не то что вопросы, а недоумение. Во-первых, он отцепил от сборной всех чемпионов мира 1978 года, даже тех, кто находился во вполне боевом возрасте. Исключение составил бывший капитан Даниэль Пассарелла. Во-вторых, за бортом осталось немало вполне молодых и мотивированных игроков. Рамон Диас, Хуан Барбас. Даже спасителя Рикардо Гареку вычеркнули из списка, что было чёрной неблагодарностью. Говорили, и не без оснований, что Билардо предлагал кандидатуры футболистов, а утверждал их уже Диего Марадона. Диего Армандо уже тогда считался выдающимся игроком, но всему есть мера. И состав «альбиселесты» был таким, что никаких положительных эмоций вызвать не мог. С таким коллективом разве что на пикник, а не чемпионат мира надо ехать. И с таким командиром.

И всё же стоит напомнить имена тех, кого взял Билардо в Мексику. Вратари: Нери Пумпидо («Ривер Плейт»), Луис Ислас («Эстудиантес») и Эктор Селада из мексиканской «Америки». Защитники: Хосе Луис Браун («Атлетико Насьональ» Колумбия), Даниэль Пассарелла («Фиорентина» Италия), Нестор Клаусен («Индепендьенте»), Хосе Луис Кусуиффо («Велес Сарсфилд»), Оскар Гарре («Феррокарриль Оэсте»), Оскар Руджери («Ривер Плейт»), Хулио Олартикоэчеа («Бока Хуниорс»), полузащитники Серхио Браун, Клаудио Борхи (оба «Архентинос Хуниорс»), Рикардо Бочини, Рикардо Хиусти (оба «Индепендьенте»), Хорхе Бурручага («Нант» Франция), Эктор Энрике («Ривер Плейт»), Карлос Тапия («Бока Хуниорс»), Марсело Троббиани («Мильонариос» Колумбия). Нападающие: Диего Марадона («Наполи» Италия), Хорхе Вальдано («Реал» Испания), Серхио Альмирон («Ньюэллс Олд Бойз»), Педро Паскулли («Лечче» Италия). В третий раз подряд номера были распределены в алфавитном порядке. Только Марадона взял себе престижную десятку. Первый номер достался Альмирону, а вратари были заявлены под номерами 15 (Ислас), 18 (Пумпидо) и 22 (Селада).

Не было в Аргентине газеты, которая бы не ругала тренера. Редкий спортивный обозреватель не требовал его отставки. Позор предрекали почти все. «Он издевается или просто идиот»? — решали дилемму эмоциональные аргентинцы. Билардо же, напротив, старался выглядеть молодцом, говорил, что ничего страшного не происходит. И чем увереннее и спокойнее держался Носатый, тем больше сомнений вызывала его адекватность.

И хотя народ требовал вернуть тренера в медицинский кабинет, в Мексику аргентинцы отправились под руководством Билардо. «У нас хорошая команда. Не хуже, чем в семьдесят восьмом», — сказал тренер перед отъездом, чем вызвал очередной залп в свой адрес.

Сборная Аргентины угодила в группу А с чемпионами мира итальянцами, болгарами и сборной Южной Кореи. Аргентинцы начинали турнир матчем с корейцами и выиграли без особых хлопот. Хорхе Вальдано (дважды) и Оскар Руджери к началу второго тайма обеспечил результат. По воротам южноамериканцев был нанесён всего один удар. Пак Чанг Сун пробил с дужки возле линии штрафной, без шансов для Пумпидо. Следующий матч южноамериканцы проводили со сборной Италии, в рядах которой оставалось немало чемпионов мира. Один из них Алессандро Альтобелли, который и забил первый мяч, реализовав 11-метровый на шестой минуте. Аргентинцы ответили голом Марадоны, первым на турнире. Обыграв в заключительном туре группового этапа болгар с результатом 2:0 благодаря голам Вальдано и Бурручаги, «альбиселесте» вышла в 1/8 финала с первого места. С не самой крепкой сборной Уругвая пришлось повозиться. Гол Педро Паскулли вывел аргентинцев в четвертьфинал, а там уже были англичане.

Встреча сборных Аргентины и Англии не могла не носить политической окраски. Всего четыре года прошло со времени вооруженного конфликта из-за Фолклендских (Мальвинских) островов. Аргентинцы проиграли эту войну, и теперь победа на футбольном поле могла бы стать пусть и неполноценным, но реваншем.

Может быть, это и стало причиной того, что хладнокровие изменило всегда спокойному Пумпидо. Мочо (прозвище вратаря) выскочил из ворот, пытаясь отобрать мяч у Питера Бёрдсли, но англичанин вышел победителем и пробил по осиротевшим воротам. К счастью для южноамериканцев мяч угодил в сетку с внешней стороны. Зато с ударом Гленна Ходдла со штрафного аргентинец справился без особых затруднений.

А потом начался бенефис Диего. Один кинжальный проход из центра поля, второй, третий, четвертый. Однако свои голы Марадона приберег для второй половины игры. Сначала десятый номер сжульничал, подправив мяч в ворота Питера Шилтона «рукой божьей». А потом забил один из красивейших голов в истории чемпионатов мира. Диего словно нанизал на вертел четверых англичан, потом вратаря и положил мяч в сетку.

Но это была еще не победа. Английский тренер Бобби Робсон выпустил Джона Барнса. В отведенные ему 16 минут темнокожий нападающий истерзал противостоявшего ему на правом фланге Рикардо Хиусти. Крученая передача Барнса нашла в штрафной Гари Линекера, который нанес разящий удар. Когда до конца основного времени осталось чуть более трех минут, Барнс снова вырезал в штрафную. Пумпидо не пошел на перехват, и Линекер бил из еще более выгодной позиции. Не попал. Аргентинцы выиграли 2:1 и вышли в полуфинал.

В полуфинале аргентинцы уверенно победили команду Бельгии (2:0). Снова солировал Диего Марадона, отправивший два красивейших мяча в ворота Жана-Мари Пфаффа. Спустя восемь лет сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира, где ей предстояло сыграть со сборной Западной Германии.

Но в матче за золото Шумахер грубо ошибся, задержавшись с выходом на перехват, и защитник Хосе Луис Браун забил самый главный гол в своей карьере. Второй мяч аргентинцы провели уже без помощи вратаря соперников. Через пять минут после перерыва отличился Хорхе Вальдано. Но немцы в который раз показали свой неуступчивый характер, отыграв два мяча.

Пумпидо понадеялся на полузащитника Эктора Энрике и напрасно, аргентинец не уследил за Карлом-Хайнцем Румменигге. Вратарь вмешался в эпизод слишком поздно, нападающий сборной ФРГ протолкнул мяч в ворота, едва не сев на шпагат. Настроение южноамериканцев заметно ухудшилось. Они стали нервничать, допускать ошибки. Пумпидо зачем-то коснулся мяча, летевшего мимо ворот. Не поймал, а именно коснулся, упустив его на совершенно необязательный угловой. Последовала подача, Томас Бертольд выиграл воздух у высокого бородача Серхио Батисты и сбросил мяч на кучерявую голову Руди Фёллеру. Лёгкий кивок, и мяч, скользнув по перчаткам вратаря, пересек заветную линию – 2:2.

Но всё сложилось хорошо. Для сборной Аргентины, разумеется. Диего Марадона вырвался из невидимых тисков, в которые его зажал Лотар Маттеус. Капитан отправил длинным пасом в забег Хорхе Бурручагу, а тот довел дело до конца – 3:2. Отыграть этот гол «альбиселеста» немцам не позволила.

Сборная Аргентины во второй раз стала сильнейшей командой планеты. Вернула Кубок чемпионов после восьмилетней паузы. Главным героем был Марадона, ставший самым популярным человеком Земли. Интервью, плакаты, фильмы. Майки с портретом Диего Армандо. Даже у нас написали песню про Диего, которую исполняла Анне Вески. Правда, оставалось непонятным, почему певица просила аргентинца пригласить её на бразильский танец самбу.

Несколько чужим на этом празднике жизни чувствовал себя единственный в Аргентине двукратный чемпион мира Даниэль Пассарелла. Свою медаль он получил, но на поле так и не появился. Официальная версия – болезнь. Но по слухам Диего сделал всё, чтобы его личный недруг просидел весь Мундиаль в резерве. Ведь это Пассарелла в семьдесят восьмом посоветовал Сесару Луису Менотти вычеркнуть из списка 17-летнего Марадону. Месть – блюдо, которое подают остывшим.

А перед Билардо аргентинцы просто извинились. За неверие и недоверие, за нанесённые обиды и причинённые оскорбления, за нетерпение и близорукость. Уже больше никто не ёрничал над профессией Носатого. Да и само прозвище Носатый как-то вышло из употребления. Сам же Билардо остался во главе сборной и выиграл с ней серебро чемпионата мира 1990 года.