Маслаченко против Яшина. Первые медали «Локо» в чемпионате СССР

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сегодня, 07:00

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях «Локомотива». В этой серии вспомним о самом известном голкипере «железнодорожников» в советский период.

Отдельную статью о Владимире Никитовиче вы уже могли прочитать на нашем сайте. Да и запомнился нам Маслаченко, как спартаковец. Сердце его принадлежало московскому «Спартаку», и Владимир Никитович этого не скрывал. Но вратарём сборной СССР и одним из сильнейших голкиперов страны Маслаченко стал именно в «Локомотиве». И свой «Огонёк» получил именно в составе «железнодорожников». Приехав в 1957 году из Днепропетровска по приглашению Николая Петровича Морозова, Владимир на протяжении пяти сезонов был основным голкипером «железнодорожников», защищал их ворота в самое золотое – точнее, серебряно-хрустальное время (в советский период истории).

Владимир Никитович мечтал играть в «Спартаке», что не мешало ему добросовестно выступать за «Локомотив». В финале Кубка СССР -57, победном для «железнодорожников», Маслаченко отыграл так здорово, что его игру потом называли эталоном действий вратаря. Ни одного лишнего движения, ни секунды потери концентрации. В той встрече «Спартак» имел массу возможностей и сравнять счет, и обеспечить себе выигрыш с солидным преимуществом. Но рекордная для кубковых финалов аудитория «Лужников» так и не увидела мяча в воротах «Локомотива».

Сезон 1959 стал самым успешным в советской истории «Локомотива». Команда Евгения Елисеева всерьёз замахнулась на золото чемпионата страны. За тур до финиша «Локомотив» отставал от московского «Динамо» на два очка. И в заключительный день два претендента на золото играли между собой. Выиграй команда Маслаченко, и тогда впервые в истории чемпионатов СССР пришлось бы прибегнуть к золотому матчу. Тем более, что мотивация «красно-зелёных» была запредельной. Мало того, что блеск золота манил, «Локо» испытывал желание рассчитаться с «бело-голубыми» за первый круг, в котором «Динамо» выиграло 7:1. Так много Владимир Никитович не пропускал ни до той злополучной встречи, ни после. А если учесть, что Маслаченко бросил вызов самому Льву Яшину, несложно догадаться, как ждал он этой встречи. На решающий матч чемпионата в в «Лужники» пришли посмотреть 80 тысяч человек.

До 79 минуты на табло висели два нуля. «Локомотив» атаковал больше, но Лев Яшин несколько раз выручил «Динамо». Да и Владимир Маслаченко тоже был безупречен. И вот, всегда надёжный, понимавший Яшина с полуслова Борис Кузнецов, выбивая мяч на угловой, отправил его в сетку собственных ворот. Оставалось продержаться 11 минут. Но «Локомотив» не сдюжил. Кузнецов сделал длинный пас на чужую половину, где Генрих Федосов заметил, что Маслаченко слишком далеко вышел из ворот. Динамовец не раздумывая нанёс удар, и мяч, перелетев вратаря «железнодорожников», оказался в сетке — 1:1. Ничья принесла «Динамо» золото, а «Локомотиву» – серебро. Владимир Никитович, вероятно, потом корил себя за лишний шаг, не позволивший его команде стать чемпионом.

Маслаченко предпринял первую попытку перейти в «Спартак» еще в пятьдесят девятом, но её зарубили в зародыше. Он остался в «Локомотиве», стал привлекаться в сборную. В 1961 году Маслаченко был признан «Огоньком» лучшим вратарём Союза. Однако в 1962 году Владимир Никитович всё же стал спартаковцем. Несмотря на тяжелейший перелом челюсти. Футбольные власти долго не утверждали этот переход, но потом всё же дали добро. Конечно, уход такого классного вратаря стал большой потерей для «Локомотива», но вряд ли болельщики «красно-зеленых» могли быть в обиде на Владимира Никитовича, так много сделавшего для клуба. Кубок и серебро. «Локомотив» мог только мечтать о таких достижениях вплоть до при хода в команду тренера Юрия Сёмина.

Воспитанник «Локомотива» Василий Битный дебютировал осенью 1958 года – заменил Маслаченко в матче против «Крыльев Советов» при счете 0:4. Свои десять минут отработал неплохо – мячей не пропускал. В серебряном сезоне-59 Битный не играл, но был готов подменить Владимира Маслаченко в каждом из 22 матчей. Когда «Локомотив» получал поздравления, Василий Михайлович отправился в армию, где служил в дубле ЦСКА . В шестидесятом Маслаченко получил травму, не долечился, снова угодил в лазарет. Тут-то и понадобился Битный., которого армейцы отпустили в родной клуб. С минчанами Василий Михайлович отыграл успешно – «красно-зеленые» выиграли 0:2. А в игре с ЦСКА двадцатилетний голкипер перегорел и пропустил шесть мячей – по три от Алексея Мамыкина и Юрия Беляева. Больше Битного в воротах «Локомотива» не видели. Василий Михайлович уехал в Кишинёв, где оказался дублером Эдуарда Шаповаленко, потом играл за «Кубань» и карагандинский «Шахтер». Заканчивал карьеру Василий Битный в рязанском «Спартаке».

Еще один воспитанник «Локомотива» Борис Солёнов набирался опыта в Наро-Фоминске. После того, как Битного призвали в армию, Бориса Михайловича перевели в главную команду. Ждать дебюта пришлось недолго. Уже во втором туре в матче с вильнюсским «Спартаком» Маслаченко получил повреждение, и Солёнову пришлось становиться в ворота. Напарник Владимира Никитовича пропустил один мяч, и этого оказалось достаточно для проигрыша.

Маслаченко не долечился как следует и вернулся в состав уже в следующем туре – матч с киевлянами закончился для «Локо» поражением 1:3. В матче с ЦСКА Владимир Никитович получил рецидив травмы, и Борису Солёнову вновь пришлось становиться в ворота по ходу встречи. Уже при счете 1:4. И единственный пропущенный Соленовым мяч не мог повлиять на невеселый для «железнодорожников» исход встречи. Этот матч стал для Бориса Михайловича последним в составе «Локомотива». В июне шестидесятого он перешёл в «Знамя Труда». Впоследствии Борис Солёнов играл за раменский «Труд».

Вячеслав Поляков закончил школу столичного «Локомотива», после чего отправился в «Локомотив» орловский. 19-летнего футболиста, поигравшего в классе Б, вернули в главный железнодорожный клуб в 1961. Владимиру Маслаченко был нужен дублёр. С этой ролью Вячеслав Иванович справился. Кроме того Поляков провёл шесть матчей чемпионата страны, в четырёх из которых «Локомотив» победил и лишь однажды уступил. А еще молодой вратарь запомнился тем, что играл без перчаток. Считал, что так ему удобнее. Возможно, эта привычка Вячеслава Ивановича воспринималась коллегами как чудачество, но ему самому так было удобнее.

В шестьдесят втором Поляков снова уехал в Орёл. Вернулся в «Локомотив» уже после ухода Маслаченко в «Спартак». Но в составе «красно-зелёных» Вячеславу Ивановичу пришлось бороться за место в основе с Виктором Туголуковым. Оба вратаря были молоды и амбициозны, оба хотели быть не хуже, чем Маслаченко. Но «Локомотив» к тому времени был уже иным. Закончил играть многолетний лидер Виктор Ворошилов. Вернувшийся из ЦСКА Валентин Бубукин уже миновал пик формы. Многие игроки «Локомотива» разуверились, что с этим клубом можно добиться серьезных результатов и ждали предложений. Процесс превращения одного из ведущих клубов в пятое колесо начался.

Вратари старались, как могли. В шестьдесят третьем больше играл Туголуков. Поляков провел десяток матчей второго круга. Довольно неплохо, но спасти команду от вылета из класса А не смог. Да что там Поляков. Сам Борис Андреевич Аркадьев оказался не в состоянии предотвратить понижение в классе.

В классе Б Вячеслав Поляков чувствовал себя, как рыба в воде – два сезона, проведенных в Орле, не прошли даром. Через год «железнодорожники» вернулись в компанию сильнейших, а на Полякова, по-прежнему игравшего без перчаток, положили глаз многие другие клубы.

Сезон-65 «Локомотив» начал здорово, но ближе ко второму кругу стал играть хуже, а на финише сезона и вовсе поплыл. Лишь удачный старт позволил команде закрепиться в классе А. Игра Вячеслава Полякова во многом повторяла путь команды. Стартовый отрезок он провел просто блестяще, попал на карандаш тренерам сборной. В сентябре получил вызов, правда, не в первую сборную, а во вторую. Но наши футболисты проиграли команде ФРГ , в составе которой играло немало будущих чемпионов мира – Тилковски, Беккенбауэр, Кремер, Хетгес, со счётом 1:3. Вячеслав сыграл ниже своих возможностей. Больше в сборные его не приглашали. Возможно, голкипер переживал свое неудачное выступление, и эти переживания отразились на его игре.

В шестьдесят шестом «Локомотив» безобразно стартовал, проиграв в шести турах. Константин Бесков чередовал в воротах Туголукова и Полякова. Стабильность появилась в мае, когда команду возглавил Валентин Бубукин. Поляков – первый номер, Туголуков – его сменщик. Распределение обязанностей пошло на пользу Вячеславу Ивановичу, и остаток сезона он провёл на очень приличном уровне.

Сезон шестьдесят семь стал последним для Вячеслава Полякова в воротах «железнодорожников». В команду пришли два опытных голкипера – Игорь Фролов и Вячеслав Шехов. Поляков оказался почему-то не нужен родному клубу. При том, что Вячеслав Иванович провёл очень неплохой отрезок в середине чемпионата. Поляков уехал на самый юг страны – в «Автомобилист» из Термеза. Вячеслав Иванович долго играл во второй лиге – выступал и за люберецкое «Торпедо», и грозненский «Терек», и «Локомотив» из Оренбурга. Но лучшие годы своей карьеры этот самобытный голкипер отыграл именно в «Локомотиве». И не вина Полякова в том, что ему пришлось участвовать в боях за выживание.

Виктор Туголуков дебютировал в воротах основной команды «Локомотива» в 14 (!) лет. Правда было это не в официальном матче, а в чемпионате Москвы.

В 14 лет я пришёл в Ярославское отделение железной дороги. А через год с Борисом Андреевичем Аркадьевым познакомился. Он тогда «железнодорожников» тренировал и приехал на встречу нашего отделения с «Буревестником» в первенстве Москвы. Сыграл за юношей, и вдруг подходит ко мне Николай Николаевич Рожнов, наш главный и говорит, сыграй, мол, и за мужские команды – вратарей нет. Пять матчей в тот день отстоял. Удачно получилось. Аркадьеву понравился.

Любопытно, но в детских и юношеских командах «Локомотива» напарником Виктора Туголукова был будущий капитан ЦСКА и один из сильнейших центральных защитников нашего футбола Альберт Шестернёв. Когда Туголуков был в порядке, то ворота защищал он, а Шестернёв играл в нападении. Но стоило Виктору заболеть, как Альберт занимал его место в воротах.

Но если во взрослой команде «Локомотива» Виктор дебютировал подростком, то первого матча в официальных матчах пришлось ждать очень долго.

До 1962 года его ждал. Маслаченко решил в «Спартак» переходить, сказал, чтобы я усиленно тренировался и был не хуже его, иначе не отпустят. Впервые против ЦСКА на поле вышел. 1:1 сыграли, но мой дебют даже в газетах отметили. Основным вратарём стал уже после ухода Володи в «Спартак».