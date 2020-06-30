В гневе может и пнуть. Денис — правильный мальчик, но вовсе не паинька

1593519934

сегодня, 15:25

Надо уметь сохранять хладнокровие

От многих современных футболистов Дениса Черышева с первого взгляда отличает то, что раньше именовалось подзабытым ныне словом «воспитанность». Возможно ему самому это слово не очень бы понравилось, и он вовсе не считает себя каким-то выдающимся скромником и предпочел бы, чтобы в нем видели обычного парня. Но он очень напоминает этакого Гарри Поттера — прилежного ученика, ответственно относящегося к своему делу, в данном случае — футболу, уважающему мнение старших, прежде всего родителей, внимательного и чуткого к тем, с кем общается и дружит. Такая вот абсолютная «правильность», мгновенно привлекающая внимание. Ни капли столь обычных для молодых людей спорта развязности, несдержанности, небрежности к окружающим. Во всяком случае, до сих пор ничего подобного заметить не удалось. Редкое для многих нынешних отечественных игроков знание того где, когда и что можно себе позволить, а где это будет проявлением дурного тона. Словом — мальчик из хорошей семьи. Как оно и есть на самом деле. Не в смысле принадлежности к какому-то привилегированному слою (и папа, и мама, как говорится, совершенно простые русские люди), а в смысле огромного везения — иметь таких родителей, которые не только тебя сильно любят, но проявляют эту любовь в старательном взращивании сына, который бы имел четкое представление о хорошем и плохом и умел отвечать на любовь к себе своей любовью и уважением.

И при всем этом моральном «джентельменстве», у Дениса — полный набор всех необходимых профессиональному спортсмену качеств: жажда гола, стремление опередить соперника, готовность к жесткой, неуступчивой борьбе. Да и друзей у него хватает и он с ними вовсе не паинька, а умеет и пошутить, и повеселиться, и пошалить. «У Дениса в Испании много друзей, – рассказывал в одном из интервью его отец Дмитрий Черышев. — Например, футболисты Даниэль Карвахаль, Альваро Мората…А еще помню, как к нам в Хихон на Новый год приезжал Хавьер Роблес. Он тоже был в школе „Реала“. Пацанам тогда было лет по 14. Ребята целый день гоняли мяч у нас во дворе. И сломали все гортензии. Моя жена, как увидела, давай кричать. А что толку? Потом пацаны пошли гулять к Бискайскому заливу. И там их окатило волной с ног до головы. А было всего градусов десять. Зато какая романтика!»

Максимально серьезное, профессиональное отношение к делу, которое выбрано делом всей жизни, это, по большому счету, тоже результат той самой общей воспитанности, которая позволяет отличать самое важное от того, чем можно ради этого важного пренебречь. Сколько в нашем футболе примеров, когда при огромном таланте молодой человек просто не понимает всего значения полученного от природы дара и распыляет его в сиюминутных удовольствиях, в легкомысленном отношении к успеху и истеричном — к неудачам. Умение заставлять себя сохранять спокойствие в любых ситуациях, возникающих как на самом футбольном поле, так и после или перед игрой — важнейшая составляющая профессионализма. “Надо уметь сохранять хладнокровие», — замечает Денис, когда его спрашивают, как он реагирует на грубую игру соперников. Таков футбол, это его часть, тебя постоянно атакуют и с этим надо просто смириться. Хотя и не всегда может получиться. Даже великий Зидан не смог взять себя в руки в нашумевшем эпизоде, когда он специально нанес удар головой в грудь итальянцу Матеррацци. Хотя, полагает Денис, «я уверен, что сам Зинедин уже после удара подумал, что надо было сдержаться. Но у любого человека может такое произойти». А на вопрос, может ли он сам так «психануть», отвечает: «Надеюсь, что нет. Но никогда не знаешь, какие ситуации могут возникнуть в жизни. У меня были такие моменты, когда психовал, но со временем понимал, что это ни к чему хорошему не приводит. Будет лучше, если получится исключать эти моменты. Я никого не бил, но мог пнуть что-то, когда сыграл очень мало времени или плохо, или был недоволен решением тренера».

Такое умение владеть своими нервами и не конфликтовать на ровном месте это еще и результат привычки к частой смене коллектива и выживания в новом для себя окружении. Один переезд из России в Испанию чего стоит. А потом — общие образовательные школы, футбольные школы сначала в Хихоне, потом в Мадриде, вливание то в одну, то в другую команду, борьба за место в основном составе этих команд. Это — суровое испытание, позволяющее закалить характер и приучить сдерживать эмоции, способные навредить делу. Дмитрий Николаевич, говоря о сыне, вспоминает, насколько тому было порой тяжело: «Если сравнивать Дениса со мной по трудолюбию, то он не уступает ни в чем. На самом деле он с максимальной отдачей работает в каждом тренировочном процессе или матче. Насчет тепличных условий тоже неправда. Вы знаете, в той команде, что он находился, я имею в виду в школе, в которой он находился — в школе „Реала“, все устроено весьма жестко, ведь каждый год по окончании сезона ты не знаешь, выгонят тебя или оставят. Поверьте, это очень сложно. Нужно доказывать каждый год. В команде Дениса, начиная с 11-летнего возраста, ежегодно выгоняли по 5—6 футболистов из 20 и брали других. Вот представьте, что надо было сделать, чтобы так закрепиться и тебя оставили в команде? Поэтому тепличные условия — явно не про него».

Смирение и хладнокровие Черышев проявляет и вне поля. Это и трезвое отношение к победе команды: «Не стоит надевать на себя корону. Надо продолжать работать дальше, потому что это лишь начало пути». И к признанию, например, лучшим игроком матча: «...Думаю, это не так важно и не должно как-то влиять на меня. Саша Головин (партнер по сборной — Авт.) тоже очень хорошо сыграл — я думаю, что он тоже заслужил этот приз. Главное, что команда победила». И к шквалу похвал и лестных сравнений в свой адрес: « Я на одном уровне с Роналду? Мы на разных уровнях. По голам? Думаю, это ненадолго. Он очень много забивает. А моя цель – прежде всего, помогать команде. Буду рад, если забью не я, а кто-то другой». И даже привычная для многих игроков отрешенность перед выходом на поле с традиционными «берушами» от плеера в ушах у Черышева какая-то особенная — не показуха и не слепое следование моде. Хотя, конечно, восторг от победы или разочарование от поражения скрыть часто невозможно. Как, скажем, после драматичного четвертьфинального поединка чемпионата мира с Хорватией, проигранного по пенальти. Не хватило одного точного удара, сокрушался Денис. «Мы выложились на 100%. Даже больше — на все 150. Но футбол — такая штука... В игре с Испанией нам немного повезло, а в матче с хорватами повезло уже нашим соперникам. Пенальти — это лотерея. Мне очень обидно».

Во всем этом присутствует, конечно же, прежде всего влияние и школа отца, делившегося с сыном азами футбольной профессии. Образец такого «тренинга» — напутствие перед матчем с Саудовской Аравией: «Ты должен получить массу удовольствия. Поэтому, когда будешь выходить на поле – без всяких нервов! Просто получай огромное удовольствие от самой игры!» Можно, наверное, поспорить, правильно ли такое стремление оградить себя от излишних (а то и малейших) переживаний применительно ко всей жизни и не грозит ли это со временем перерасти в неизлечимый инфантилизм. Но для спортсмена крепкая нервная система и невозмутимость это, прежде всего, инструмент для хорошего выполнения работы. Денису еще нет 30-ти и для философского самокопания время не пришло. «Я не хочу смотреть в будущее, честно говоря. Просто наслаждаюсь сегодняшним днём, живу от матча к матчу. Получаю от тренировок и игр море удовольствия. Надо просто делать свою работу, не сдаваться. Я этим занимаюсь на протяжении длительного времени и продолжу в том же ключе. И тогда всё будет хорошо».