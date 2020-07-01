Автогол и три пенальти. «Барселона» всё дальше от титула

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сегодня, 11:30

«Атлетико» на «Камп Ноу» сыграл за себя и за «Реал».

«Барселона» не смогла выиграть в очередном матче «повышенной» сложности и отдала все козырные карты чемпионской гонки в руки мадридскому «Реалу». В шести матчах после рестарта Ла Лиги у каталонцев три победы и три ничьих, и даже если Месси и Ко возьмут себя в руки и закончат чемпионат победной серией, уже совершенных ошибок может хватить для расставания с титулом. Каталонская суровая реальность во время и после матча с «Атлетико» — на «Соккер.ру».

Третья осечка «Барсы» в четырех последних турах

Когда идешь по минному полю, нельзя ошибаться, из каталонцев получились беспечные саперы: в трех из четырех последних матчей команда Кике Сетьена заканчивала ничьими, которые сродни поражениям, ведь «Реал» движется параллельным курсом без потерь — пять побед в пяти встречах. Неудачи «Барсы» начались с нулевой ничьей против «Севильи», после которой «блаугранас» утратили лидерство в турнирной таблице при равенстве очков с «Мадридом».

Шаткое равенство продержалось только один тур, в котором «Барса» с большим трудом одолела в родных стенах «Атлетик» из Бильбао, но за этой выстраданной победой последовали веселенькие по содержанию, но грустные для «Барселоны» и ее поклонников ничьи с «Сельтой» и «Атлетико». В обоих случаях 2:2, оба раза каталонцы дважды вели в счете, но позволяли противникам отыгрываться. На данный момент «Реал» опережает «Барселону» в таблице на одно очко и имеет матч в запасе — «сливочные» завтра примут «Хетафе».

Всего «Барселоне» осталось провести 5 матчей, «Реалу» — 6, и сложившаяся ситуация заставляет отталкиваться от команды Зидана, которая после ошибок каталонцев может дважды безнаказанно сыграть вничью или один раз проиграть. И это при условии, что «сине-гранатовые» выиграют все оставшиеся матчи, хотя в этом тоже есть сомнения: к примеру, в следующем туре команде Сетьена предстоит очень непростая выездная игра с «Вильярреалом», который прекрасно себя чувствует после рестарта Примеры и нацелен на завоевание путевки в Лигу чемпионов.

«Барселона» не смогла удивить «Атлетико»

В первом круге «Барса» выиграла на «Ванда Метрополитано» благодаря озарению Лионеля Месси в концовке матча: на 86-й минуте аргентинец закопал «Атлетико», хотя по игре команда Диего Симеоне не заслуживала поражения. На «Камп Ноу» содержание игры не разошлось с конечными результатом. Естественно, не удивило почти трехкратное превосходство каталонцев во владении мячом, как и двукратный перевес «Атлетико» по отборам — игра была равной не в том смысле, что соперники действовали одинаково, но каждый разумно распоряжался своими сильными качествами и выбранной моделью.

При этом важно напомнить, что по голам с игры «Барселона» и «Атлетико» сыграли 0:0. Каталонцы открыли счет с помощью углового и Диего Косты, который отправил мяч в собственные ворота, а дальнейшие изменения счета — следствие реализованных Саулем (дважды) и Месси пенальти. Хотя вообще-то самый первый удар с «точки» в матче нанес Диего Коста, но справившийся с его выстрелом тер Штеген нарушил правила — сошел обеими ногами с линии во время удара, поэтому Эрнандес показал немецкому вратарю желтую карточку и позволил «матрасникам» перебить пенальти. Диего Коста решил больше не испытывать судьбу и уступил Саулю, который дважды оказался точен, хотя во втором случае тер Штеген был близок к сэйву.

После матча Кике Сетьен с оптимизмом обреченного признался, что вполне доволен игрой «Барселоны». Мало кто с этим согласится, а уж бесплодным контролем, из которого каталонцы не создали явных угроз спокойствию Яна Облака, хвастаться совсем не с руки. Зато можно похвастаться прогрессом 20-летнего полузащитника Рики Пуча, который против «Атлетико» вышел в основе и отыграл весь матч в роли Иньесты. Классная игра молодого футболиста: 92% точных передач, 6 успешных обводок, 3 отбора.

«Атлетико» не обыгрывает «Барселону» в Ла Лиге 10 лет

«Матрасники» под предводительством Чоло Симеоне дважды выбивали «Барселону» из Лиги чемпионов на пути к своим финалам, была победа в турнире за Суперкубок Испании в начале этого года, а в последнем туре сезона 2013/14 ничья на «Камп Ноу» принесла «Атлетико» чемпионский титул. Но побед над каталонцами в рамках Ла Лиги нет уже 10 лет.

Последний успех в Примере датирован 14 февраля 2010 года, когда мадридцы победили на «Висенте Кальдерон» 2:1 с голами Форлана и Симау, а за «Барсу» тогда отличился Ибрагимович. Следующие 20 матчей: 14 побед «Барселоны» и 6 ничьих. Ужасная статистика «третьей силы» испанской лиги, пусть даже парочка из шести ничейных результатов в этой серии для каталонцев болезненно-судьбоносные.

700-й гол Лионеля Месси в карьере

Седьмую сотню голов в карьере Лионель Месси «упаковал» голами с пенальти. 699-й аргентинец положил «Леганесу» с «точки», а 700-й пришелся на матч с «Атлетико». Лео изящно переиграл специалиста по одиннадцатиметровым Яна Облака, исполнив «паненку», и скромно отпраздновал свой успех перед камерой: щелкнул пальцами и подмигнул — мол, элементарно. Ну да, подумаешь, забил 700-й гол в профессиональном футболе, с кем не бывает…