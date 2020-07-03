66 миллиардов на ветер. РФС отомстил клубам и раскрыл расходы

«Соккер.ру» пользуется официальным подарком – знаем, сколько проели футбольные клубы РПЛ.
По тону официального заявления РФС – с публикацией ссылок на статьи правил УЕФА по лицензированию, становится понятно, что чиновников разозлили. Скорее всего, раскрытие настолько детальной отчетности за 2019 год в июле связано с возмущениями, что футбольный союз предоставил данные об отчислениях агентам с парочкой ошибок.
Странно, что команды взволновала такая мелочь – новостной цикл в мире сократился до нескольких часов, никто и не запомнил, сколько там подарили посредникам. Плюс там учтены только агенты, что в официальном перечне РФС. Также указаны выплаты того же «Спартака» по старым сделкам – миллионы евро, что достаются посредникам, поступают на их счета годами отдельными траншами.
Но хорошо, что РФС разозлили – имеем официальные цифры по расходам и доходам. Причем в этот раз без попытки скрыть детали – в прошлый раз опубликовали данные в процентах, а сейчас после «консультаций с УЕФА» выкатили отчетность, предоставленную самими клубами. Так кто самый бедный и богатый?
16 место. «Тамбов»
Расходы: 0.90 млрд рублей. Доходы: 0.66 млрд рублей. Академия: 0.019 млрд рублей. Агенты: 0 рублей.
Не вкладывают в будущее – «Тамбов» не тратится на молодежь. У клуба нет арены, пригодной для РПЛ, могут переехать в Нижний Новгород. В прошлом году брали деньги из бюджета тамбовских краев, причем удивляют зарплаты — в 27 раз скромнее, чем у «Зенита».
15 место. «Ахмат»
Расходы: 0.93 млрд рублей. Доходы: 1.09 млрд рублей. Академия: 0.04 млрд рублей. Агенты: 7 млн рублей.
Самый закрытый в плане финансов клуб РПЛ на бумаге очень бедный. Грозненцы почти не зарабатывают в дни матчей, ни рубля коммерческих доходов, зато щедрый донор. Скучная отчетность, «Ахмат» с бюджетом аутсайдера, а еще агенты их обходят стороной – работают за «спасибо».
14 место. «Уфа»
Расходы: 1.29 млрд рублей. Доходы: 1.63 млрд рублей. Академия: 0.07 млрд рублей. Агенты: 7 миллионов рублей.
Газизов разбирается в предмете. Редкий реально прибыльный клуб – заработали 362 млн рублей (или 4.5 млн евро). Пока доходы «Уфы» превышают расходы, а вылет не грозит – ищут инвесторов. Плохо лишь, что народ не заполнял стадион, доходы в дни матчей скромные.
13 место. «Оренбург»
Расходы: 1.40 млрд рублей. Доходы: 1.41 млрд рублей. Академия: 0.05 млрд рублей. Агенты: 0 рублей.
Середняки заявляют, что живут за миллиард, а по документам все 1.4 млрд получили. «Оренбург» почти ничего не зарабатывает в дни матчей, больше 1.1 миллиарда прилетает от спонсора. Но если финансирование обрежут – «Оренбург» закроют.
12 место. «Урал»
Расходы: 1.44 млрд рублей. Доходы: 1.43 млрд рублей. Академия: 0.13 млрд рублей. Агенты: 0 рублей.
Официально без убытков, обвинять «Урал» в том, что клуб загоняет регион в долги, сложно. У них и спонсоры частные проскакивают, и общие расходы небольшие. Хотя зарплаты немаленькие – 0.8 миллиарда рублей.
11 место. «Крылья Советов»
Расходы: 1.85 млрд рублей. Доходы: 2.05 млрд рублей. Академия: 0.05 млрд рублей. Агенты: 0.016 млрд рублей.
«Крылья Советов» совсем не бедные! На развитие академии деньги не тратят, агентам много не платят, но бюджет солидный – потратили 1.85 млрд рублей за год, из них больше 1.3 миллиарда – на зарплаты. Ребята с таким окладом должны играть лучше.
10 место. «Арсенал»
Расходы: 2.10 млрд рублей. Доходы: 2.09 млрд рублей. Академия: 0.04 млрд рублей. Агенты: 0 рублей.
Туляки получают хорошие деньги, поэтому не удивительно, что после серии неудач поменяли тренера. И логично, что могут позвать Семина с нового сезона. «Арсенал» должен бороться за еврокубковые места – денег хватает, бюджет, как у «Ростова».
9 место. «Ростов»
Расходы: 2.18 млрд рублей. Доходы: 2.20 млрд рублей. Академия: 0.10 млрд рублей. Агенты: 0.21 млрд рублей.
Фанаты принесли «Ростову» восьмую часть бюджета, для РПЛ – прекрасный результат. «Ростову» нужно государственное финансирование, чтобы жить, но общие расходы не такие, как у москвичей или «Зенита». Высокое место команды Карпина – доказательство, что деньги тратят с умом. К слову, зарплаты у игроков «Ростова» в 5 раз ниже, чем у футболистов «Спартака». А результат последней встречи – победа Карпина 1:4.
8 место. «Сочи»
Расходы: 2.20 млрд рублей. Доходы: 0.65 млрд рублей. Академия: 0.014 млрд рублей. Агенты: 0 рублей.
Вот здесь не удивляйтесь, поскольку в клуб начали вкачивать деньги уже после выхода в РПЛ, а данные за календарный год. Поэтому и расходы не такие, как будут за сезон. «Сочи» умудрился пройти летнюю трансферную кампанию без отчислений агентам, а вот общие траты такие, как предполагали – больше 2 миллиардов.
7 место. «Динамо»
Расходы: 3.69 млрд рублей. Доходы: 4.24 млрд рублей. Академия: 0.05 млрд рублей. Агенты: 0.16 млрд рублей.
Появились деньги – вкачали в клуб свыше 4 миллиардов. Нужны были трансферы, надо отдавать долги Ротенбергу, пускай и разбил транши на восемь лет. Расходы у «Динамо» вменяемые, следят, чтобы не было призраков прошлого. Также важно отметить самую важную финансовую деталь – школа москвичей работает, хотя траты скромнее, чем у соседей.
6 место. «Рубин»
Расходы: 4.11 млрд рублей. Доходы: 4.38 млрд рублей. Академия: 0.17 млрд рублей. Агенты: 0.20 млрд рублей.
Какие богатые! Через «Рубин» снова проходят огромные средства. 51 млн евро потратили, а вкачали больше – похоже, старые долги погашают. Это много, и на академию не жалеют, и агентам отстегивали. Слуцкий не случайно появился в «Рубине», но будут ли деньги в новом сезоне?
5 место. ЦСКА
Расходы: 5.26 млрд рублей. Доходы: 3.64 млрд рублей. Академия: 0.23 млрд рублей. Агенты: 0.19 млрд рублей.
Доходы намного меньше, чем расходы, долги были большими – потому и продали клуб. Содержание ЦСКА обходится в 65 млн евро – не скрывали свой бюджет никогда, называли сумму публично не раз. Немалые деньги, которые ЦСКА не может заработать без премий УЕФА, ведь стадион не приносит рекордные деньги.
4 место. «Краснодар»
Расходы: 5.56 млрд рублей. Доходы: 6.64 млрд рублей. Академия: 0.83 млрд рублей. Агенты: 0.26 млрд рублей.
Ожидаемо чисто. Судя по отчету, «Краснодару» для развития нужно 70 млн евро в год. Приличный бюджет, но не гигантский. Плюс значительную часть денег – около 10 млн евро, тратят на академию, суммарно, как «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» вместе. «Краснодар» — частный клуб, понятно, почему там нет ни заоблачных зарплат, ни диких расходов на стадион.
3 место. «Спартак»
Расходы: 6.98 млрд рублей. Доходы: 6.08 млрд рублей. Академия: 0.22 млрд рублей. Агенты: 0.86 млрд рублей.
Не удивляйтесь, что они всего на третьем месте. Это 2019 год, разбили транши за дорогие трансферы на годы, чтобы избежать проблем с УЕФА. Реальные расходы «Спартака» точно выше, чем 7 миллиардов рублей, а вот заработали всего шесть – убыточные. Также бросается в глаза, что москвичи отдали агентам в 4 раза больше, чем потратили на академию. «Спартаку» без премиальных от УЕФА будет сложно, как и ЦСКА, нужно в еврокубки.
2 место. «Локомотив»
Расходы: 9.51 млрд рублей. Доходы: 9.25 млрд рублей. Академия: 0.20 млрд рублей. Агенты: 0.06 млрд рублей.
Вот это кормушка! РЖД вколотил в «Локомотив» огромные деньги, хотя в 2019 году также сказались выплаты от УЕФА, что увеличили доходы. Но смотрите на расходы – под 10 миллиардов! У «Локомотива» траты клуба, что должен драться за плей-офф ЛЧ. Например, у «Аталанты» расходы на зарплаты равны 27 млн евро, у «Локомотива» — в районе 80 млн евро. И кто лучше играет в футбол?
1 место. «Зенит»
Расходы: 16.6 млрд рублей. Доходы: 17.5 млрд рублей. Академия: 0.58 млрд рублей. Агенты: 0.65 млрд рублей.
25% расходов клубов РПЛ – на один «Зенит». 210 миллионов евро — космос. В команду вкачивают дикие деньги, больше, чем предполагали внешние оценщики. Так что к «Зениту» два вопроса. Первый: как с таким бюджетом академия без выпускников для основы? И второй: что клуб с расходами в 210 млн евро делал на 3-5 местах в РПЛ, и почему занял 4 место в группе ЛЧ? Эффективность – под вопросом, а вот зарплаты в «Зените» дикие. С таким бюджетом понятно, что и футболисты, и руководство – мультимиллионеры.
Первый год, когда опубликованы официальные цифры до последнего рубля, и от такой информации становится страшновато. Есть нестыковки, что заставляют строить теории о размазывании расходов по годам (и о попытке занизить траты), но за один только год получаем официальные 820 миллионов евро или 66.12 млрд рублей. Но принесли ли эти преимущественно бюджетные потоки пользу российскому футболу? Ответ знаете. В РПЛ вынуждены сокращать расходы из-за пандемии, но все со связями выбьют финансирование.
Некоторые еще и врунишками оказались – когда публиковали рейтинг бюджетов до начала сезона, то брали информацию из интервью менеджеров команд, а оказалось, что высасывают из бюджета больше, чем заявляют (суммарная разница — 8 миллиардов рублей). За годы клубы научились, что за любой их прокол платит казна или государственные корпорации. Переучиваться, судя из данных от РФС, не планируют.
Хочу немного шире подытожить полученные результаты (без учета расходов на академии):
1) На содержание московских клубов приходится 39% процентов от общих затрат с убытком 2,23 млрд руб.
2) На содержание "Зенита" 25% с прибылью 0,9 млрд руб.
3) На содержание остальных клубов 36% с прибылью 0,27 млрд руб
4) Наиболее прибыльными являются "Краснодар" (1,08 млрд руб), "Зенит" (0,9 млрд руб), "Динамо" (0,55 млрд руб).
5) Наиболее убыточными являются "ЦСКА" (-1,62 млрд руб) и "Сочи" (-1,55 млрд руб).
Статистика упрямая вещь, и не зависит от предпочтений автора!
Хочу немного шире подытожить полученные результаты (без учета расходов на академии):
1) На содержание московских клубов приходится 39% процентов от общих затрат с убытком 2,23 млрд руб.
2) На содержание "Зенита" 25% с прибылью 0,9 млрд руб.
3) На содержание остальных клубов 36% с прибылью 0,27 млрд руб
4) Наиболее прибыльными являются "Краснодар" (1,08 млрд руб), "Зенит" (0,9 млрд руб), "Динамо" (0,55 млрд руб).
5) Наиболее убыточными являются "ЦСКА" (-1,62 млрд руб) и "Сочи" (-1,55 млрд руб).
Статистика упрямая вещь, и не зависит от предпочтений автора!
вся суть российского футбола. Распил государственных денег, а футбол это лишь прикрытие.
судя по цифрам грамотное руководство сидит только в Уфе, Ростове и Краснодаре.
вся суть российского футбола. Распил государственных денег, а футбол это лишь прикрытие.
судя по цифрам грамотное руководство сидит только в Уфе, Ростове и Краснодаре.
Краснодар молодцы, тут вопросов нет.
Краснодар молодцы, тут вопросов нет.