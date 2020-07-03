66 миллиардов на ветер. РФС отомстил клубам и раскрыл расходы

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вчера, 21:52

«Соккер.ру» пользуется официальным подарком – знаем, сколько проели футбольные клубы РПЛ .

По тону официального заявления РФС – с публикацией ссылок на статьи правил УЕФА по лицензированию, становится понятно, что чиновников разозлили. Скорее всего, раскрытие настолько детальной отчетности за 2019 год в июле связано с возмущениями, что футбольный союз предоставил данные об отчислениях агентам с парочкой ошибок.

Странно, что команды взволновала такая мелочь – новостной цикл в мире сократился до нескольких часов, никто и не запомнил, сколько там подарили посредникам. Плюс там учтены только агенты, что в официальном перечне РФС . Также указаны выплаты того же «Спартака» по старым сделкам – миллионы евро, что достаются посредникам, поступают на их счета годами отдельными траншами.

Но хорошо, что РФС разозлили – имеем официальные цифры по расходам и доходам. Причем в этот раз без попытки скрыть детали – в прошлый раз опубликовали данные в процентах, а сейчас после «консультаций с УЕФА » выкатили отчетность, предоставленную самими клубами. Так кто самый бедный и богатый?

16 место. «Тамбов»

Расходы: 0.90 млрд рублей. Доходы: 0.66 млрд рублей. Академия: 0.019 млрд рублей. Агенты: 0 рублей.

Не вкладывают в будущее – «Тамбов» не тратится на молодежь. У клуба нет арены, пригодной для РПЛ , могут переехать в Нижний Новгород. В прошлом году брали деньги из бюджета тамбовских краев, причем удивляют зарплаты — в 27 раз скромнее, чем у «Зенита».

15 место. «Ахмат»

Расходы: 0.93 млрд рублей. Доходы: 1.09 млрд рублей. Академия: 0.04 млрд рублей. Агенты: 7 млн рублей.

Самый закрытый в плане финансов клуб РПЛ на бумаге очень бедный. Грозненцы почти не зарабатывают в дни матчей, ни рубля коммерческих доходов, зато щедрый донор. Скучная отчетность, «Ахмат» с бюджетом аутсайдера, а еще агенты их обходят стороной – работают за «спасибо».

14 место. «Уфа»

Расходы: 1.29 млрд рублей. Доходы: 1.63 млрд рублей. Академия: 0.07 млрд рублей. Агенты: 7 миллионов рублей.

Газизов разбирается в предмете. Редкий реально прибыльный клуб – заработали 362 млн рублей (или 4.5 млн евро). Пока доходы «Уфы» превышают расходы, а вылет не грозит – ищут инвесторов. Плохо лишь, что народ не заполнял стадион, доходы в дни матчей скромные.

13 место. «Оренбург»

Расходы: 1.40 млрд рублей. Доходы: 1.41 млрд рублей. Академия: 0.05 млрд рублей. Агенты: 0 рублей.

Середняки заявляют, что живут за миллиард, а по документам все 1.4 млрд получили. «Оренбург» почти ничего не зарабатывает в дни матчей, больше 1.1 миллиарда прилетает от спонсора. Но если финансирование обрежут – «Оренбург» закроют.

12 место. «Урал»

Расходы: 1.44 млрд рублей. Доходы: 1.43 млрд рублей. Академия: 0.13 млрд рублей. Агенты: 0 рублей.

Официально без убытков, обвинять «Урал» в том, что клуб загоняет регион в долги, сложно. У них и спонсоры частные проскакивают, и общие расходы небольшие. Хотя зарплаты немаленькие – 0.8 миллиарда рублей.

11 место. «Крылья Советов»

Расходы: 1.85 млрд рублей. Доходы: 2.05 млрд рублей. Академия: 0.05 млрд рублей. Агенты: 0.016 млрд рублей.

«Крылья Советов» совсем не бедные! На развитие академии деньги не тратят, агентам много не платят, но бюджет солидный – потратили 1.85 млрд рублей за год, из них больше 1.3 миллиарда – на зарплаты. Ребята с таким окладом должны играть лучше.

10 место. «Арсенал»

Расходы: 2.10 млрд рублей. Доходы: 2.09 млрд рублей. Академия: 0.04 млрд рублей. Агенты: 0 рублей.

Туляки получают хорошие деньги, поэтому не удивительно, что после серии неудач поменяли тренера. И логично, что могут позвать Семина с нового сезона. «Арсенал» должен бороться за еврокубковые места – денег хватает, бюджет, как у «Ростова».

9 место. «Ростов»

Расходы: 2.18 млрд рублей. Доходы: 2.20 млрд рублей. Академия: 0.10 млрд рублей. Агенты: 0.21 млрд рублей.

Фанаты принесли «Ростову» восьмую часть бюджета, для РПЛ – прекрасный результат. «Ростову» нужно государственное финансирование, чтобы жить, но общие расходы не такие, как у москвичей или «Зенита». Высокое место команды Карпина – доказательство, что деньги тратят с умом. К слову, зарплаты у игроков «Ростова» в 5 раз ниже, чем у футболистов «Спартака». А результат последней встречи – победа Карпина 1:4.

8 место. «Сочи»

Расходы: 2.20 млрд рублей. Доходы: 0.65 млрд рублей. Академия: 0.014 млрд рублей. Агенты: 0 рублей.

Вот здесь не удивляйтесь, поскольку в клуб начали вкачивать деньги уже после выхода в РПЛ , а данные за календарный год. Поэтому и расходы не такие, как будут за сезон. «Сочи» умудрился пройти летнюю трансферную кампанию без отчислений агентам, а вот общие траты такие, как предполагали – больше 2 миллиардов.

7 место. «Динамо»

Расходы: 3.69 млрд рублей. Доходы: 4.24 млрд рублей. Академия: 0.05 млрд рублей. Агенты: 0.16 млрд рублей.

Появились деньги – вкачали в клуб свыше 4 миллиардов. Нужны были трансферы, надо отдавать долги Ротенбергу, пускай и разбил транши на восемь лет. Расходы у «Динамо» вменяемые, следят, чтобы не было призраков прошлого. Также важно отметить самую важную финансовую деталь – школа москвичей работает, хотя траты скромнее, чем у соседей.

6 место. «Рубин»

Расходы: 4.11 млрд рублей. Доходы: 4.38 млрд рублей. Академия: 0.17 млрд рублей. Агенты: 0.20 млрд рублей.

Какие богатые! Через «Рубин» снова проходят огромные средства. 51 млн евро потратили, а вкачали больше – похоже, старые долги погашают. Это много, и на академию не жалеют, и агентам отстегивали. Слуцкий не случайно появился в «Рубине», но будут ли деньги в новом сезоне?

5 место. ЦСКА

Расходы: 5.26 млрд рублей. Доходы: 3.64 млрд рублей. Академия: 0.23 млрд рублей. Агенты: 0.19 млрд рублей.

Доходы намного меньше, чем расходы, долги были большими – потому и продали клуб. Содержание ЦСКА обходится в 65 млн евро – не скрывали свой бюджет никогда, называли сумму публично не раз. Немалые деньги, которые ЦСКА не может заработать без премий УЕФА , ведь стадион не приносит рекордные деньги.

4 место. «Краснодар»

Расходы: 5.56 млрд рублей. Доходы: 6.64 млрд рублей. Академия: 0.83 млрд рублей. Агенты: 0.26 млрд рублей.

Ожидаемо чисто. Судя по отчету, «Краснодару» для развития нужно 70 млн евро в год. Приличный бюджет, но не гигантский. Плюс значительную часть денег – около 10 млн евро, тратят на академию, суммарно, как «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» вместе. «Краснодар» — частный клуб, понятно, почему там нет ни заоблачных зарплат, ни диких расходов на стадион.

3 место. «Спартак»

Расходы: 6.98 млрд рублей. Доходы: 6.08 млрд рублей. Академия: 0.22 млрд рублей. Агенты: 0.86 млрд рублей.

Не удивляйтесь, что они всего на третьем месте. Это 2019 год, разбили транши за дорогие трансферы на годы, чтобы избежать проблем с УЕФА . Реальные расходы «Спартака» точно выше, чем 7 миллиардов рублей, а вот заработали всего шесть – убыточные. Также бросается в глаза, что москвичи отдали агентам в 4 раза больше, чем потратили на академию. «Спартаку» без премиальных от УЕФА будет сложно, как и ЦСКА , нужно в еврокубки.

2 место. «Локомотив»

Расходы: 9.51 млрд рублей. Доходы: 9.25 млрд рублей. Академия: 0.20 млрд рублей. Агенты: 0.06 млрд рублей.

Вот это кормушка! РЖД вколотил в «Локомотив» огромные деньги, хотя в 2019 году также сказались выплаты от УЕФА , что увеличили доходы. Но смотрите на расходы – под 10 миллиардов! У «Локомотива» траты клуба, что должен драться за плей-офф ЛЧ . Например, у «Аталанты» расходы на зарплаты равны 27 млн евро, у «Локомотива» — в районе 80 млн евро. И кто лучше играет в футбол?

1 место. «Зенит»

Расходы: 16.6 млрд рублей. Доходы: 17.5 млрд рублей. Академия: 0.58 млрд рублей. Агенты: 0.65 млрд рублей.

25% расходов клубов РПЛ – на один «Зенит». 210 миллионов евро — космос. В команду вкачивают дикие деньги, больше, чем предполагали внешние оценщики. Так что к «Зениту» два вопроса. Первый: как с таким бюджетом академия без выпускников для основы? И второй: что клуб с расходами в 210 млн евро делал на 3-5 местах в РПЛ , и почему занял 4 место в группе ЛЧ ? Эффективность – под вопросом, а вот зарплаты в «Зените» дикие. С таким бюджетом понятно, что и футболисты, и руководство – мультимиллионеры.

Первый год, когда опубликованы официальные цифры до последнего рубля, и от такой информации становится страшновато. Есть нестыковки, что заставляют строить теории о размазывании расходов по годам (и о попытке занизить траты), но за один только год получаем официальные 820 миллионов евро или 66.12 млрд рублей. Но принесли ли эти преимущественно бюджетные потоки пользу российскому футболу? Ответ знаете. В РПЛ вынуждены сокращать расходы из-за пандемии, но все со связями выбьют финансирование.