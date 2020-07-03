ГлавнаяБлогиФутбол и деньги

66 миллиардов на ветер. РФС отомстил клубам и раскрыл расходы

вчера, 21:52
00:00 / 00:00

«Соккер.ру» пользуется официальным подарком – знаем, сколько проели футбольные клубы РПЛ.  

По тону официального заявления РФС – с публикацией ссылок на статьи правил УЕФА по лицензированию, становится понятно, что чиновников разозлили. Скорее всего, раскрытие настолько детальной отчетности за 2019 год в июле связано с возмущениями, что футбольный союз предоставил данные об отчислениях агентам с парочкой ошибок.  

Странно, что команды взволновала такая мелочь – новостной цикл в мире сократился до нескольких часов, никто и не запомнил, сколько там подарили посредникам. Плюс там учтены только агенты, что в официальном перечне РФС. Также указаны выплаты того же «Спартака» по старым сделкам – миллионы евро, что достаются посредникам, поступают на их счета годами отдельными траншами.  

Но хорошо, что РФС разозлили – имеем официальные цифры по расходам и доходам. Причем в этот раз без попытки скрыть детали – в прошлый раз опубликовали данные в процентах, а сейчас после «консультаций с УЕФА» выкатили отчетность, предоставленную самими клубами. Так кто самый бедный и богатый?  

16 место. «Тамбов» 

Расходы: 0.90 млрд рублей. Доходы: 0.66 млрд рублей. Академия: 0.019 млрд рублей. Агенты: 0 рублей. 

Не вкладывают в будущее – «Тамбов» не тратится на молодежь. У клуба нет арены, пригодной для РПЛ, могут переехать в Нижний Новгород. В прошлом году брали деньги из бюджета тамбовских краев, причем удивляют зарплаты — в 27 раз скромнее, чем у «Зенита».  

15 место. «Ахмат» 

Расходы: 0.93 млрд рублей. Доходы: 1.09 млрд рублей. Академия: 0.04 млрд рублей. Агенты: 7 млн рублей. 

Самый закрытый в плане финансов клуб РПЛ на бумаге очень бедный. Грозненцы почти не зарабатывают в дни матчей, ни рубля коммерческих доходов, зато щедрый донор. Скучная отчетность, «Ахмат» с бюджетом аутсайдера, а еще агенты их обходят стороной – работают за «спасибо».  

14 место. «Уфа» 

Расходы: 1.29 млрд рублей. Доходы: 1.63 млрд рублей. Академия: 0.07 млрд рублей. Агенты: 7 миллионов рублей. 

Газизов разбирается в предмете. Редкий реально прибыльный клуб – заработали 362 млн рублей (или 4.5 млн евро). Пока доходы «Уфы» превышают расходы, а вылет не грозит – ищут инвесторов. Плохо лишь, что народ не заполнял стадион, доходы в дни матчей скромные.  

13 место. «Оренбург» 

Расходы: 1.40 млрд рублей. Доходы: 1.41 млрд рублей. Академия: 0.05 млрд рублей. Агенты: 0 рублей. 

Середняки заявляют, что живут за  миллиард, а по документам все 1.4 млрд получили. «Оренбург» почти ничего не зарабатывает в дни матчей, больше 1.1 миллиарда прилетает от спонсора. Но если финансирование обрежут – «Оренбург» закроют.  

12 место. «Урал» 

Расходы: 1.44 млрд рублей. Доходы: 1.43 млрд рублей. Академия: 0.13 млрд рублей. Агенты: 0 рублей. 

Официально без убытков, обвинять «Урал» в том, что клуб загоняет регион в долги, сложно. У них и спонсоры частные проскакивают, и общие расходы небольшие. Хотя зарплаты немаленькие – 0.8 миллиарда рублей.  

11 место. «Крылья Советов» 

Расходы: 1.85 млрд рублей. Доходы: 2.05 млрд рублей. Академия: 0.05 млрд рублей. Агенты: 0.016 млрд рублей. 

«Крылья Советов» совсем не бедные! На развитие академии деньги не тратят, агентам много не платят, но бюджет солидный – потратили 1.85 млрд рублей за год, из них больше 1.3 миллиарда – на зарплаты. Ребята с таким окладом должны играть лучше.  

10 место. «Арсенал» 

Расходы: 2.10 млрд рублей. Доходы: 2.09 млрд рублей. Академия: 0.04 млрд рублей. Агенты: 0 рублей. 

Туляки получают хорошие деньги, поэтому не удивительно, что после серии неудач поменяли тренера. И логично, что могут позвать Семина с нового сезона. «Арсенал» должен бороться за еврокубковые места – денег хватает, бюджет, как у «Ростова».  

9 место. «Ростов» 

Расходы: 2.18 млрд рублей. Доходы: 2.20 млрд рублей. Академия: 0.10 млрд рублей. Агенты: 0.21 млрд рублей. 

Фанаты принесли «Ростову» восьмую часть бюджета, для РПЛ – прекрасный результат. «Ростову» нужно государственное финансирование, чтобы жить, но общие расходы не такие, как у москвичей или «Зенита». Высокое место команды Карпина – доказательство, что деньги тратят с умом. К слову, зарплаты у игроков «Ростова» в 5 раз ниже, чем у футболистов «Спартака». А результат последней встречи – победа Карпина 1:4.  

8 место. «Сочи» 

Расходы: 2.20 млрд рублей. Доходы: 0.65 млрд рублей. Академия: 0.014 млрд рублей. Агенты: 0 рублей. 

Вот здесь не удивляйтесь, поскольку в клуб начали вкачивать деньги уже после выхода в РПЛ, а данные за календарный год. Поэтому и расходы не такие, как будут за сезон. «Сочи» умудрился пройти летнюю трансферную кампанию без отчислений агентам, а вот общие траты такие, как предполагали – больше 2 миллиардов.  

7 место. «Динамо» 

Расходы: 3.69 млрд рублей. Доходы: 4.24 млрд рублей. Академия: 0.05 млрд рублей. Агенты: 0.16 млрд рублей. 

Появились деньги – вкачали в клуб свыше 4 миллиардов. Нужны были трансферы, надо отдавать долги Ротенбергу, пускай и разбил транши на восемь лет. Расходы у «Динамо» вменяемые, следят, чтобы не было призраков прошлого. Также важно отметить самую важную финансовую деталь – школа москвичей работает, хотя траты скромнее, чем у соседей.  

6 место. «Рубин» 

Расходы: 4.11 млрд рублей. Доходы: 4.38 млрд рублей. Академия: 0.17 млрд рублей. Агенты: 0.20 млрд рублей. 

Какие богатые! Через «Рубин» снова проходят огромные средства. 51 млн евро потратили, а вкачали больше – похоже, старые долги погашают. Это много, и на академию не жалеют, и агентам отстегивали. Слуцкий не случайно появился в «Рубине», но будут ли деньги в новом сезоне?  

5 место. ЦСКА 

Расходы: 5.26 млрд рублей. Доходы: 3.64 млрд рублей. Академия: 0.23 млрд рублей. Агенты: 0.19 млрд рублей. 

Доходы намного меньше, чем расходы, долги были большими – потому и продали клуб. Содержание ЦСКА обходится в 65 млн евро – не скрывали свой бюджет никогда, называли сумму публично не раз. Немалые деньги, которые ЦСКА не может заработать без премий УЕФА, ведь стадион не приносит рекордные деньги.  

4 место. «Краснодар» 

Расходы: 5.56 млрд рублей. Доходы: 6.64 млрд рублей. Академия: 0.83 млрд рублей. Агенты: 0.26 млрд рублей. 

Ожидаемо чисто. Судя по отчету, «Краснодару» для развития нужно 70 млн евро в год. Приличный бюджет, но не гигантский. Плюс значительную часть денег – около 10 млн евро, тратят на академию, суммарно, как «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» вместе. «Краснодар» — частный клуб, понятно, почему там нет ни заоблачных зарплат, ни диких расходов на стадион.  

3 место. «Спартак» 

Расходы: 6.98 млрд рублей. Доходы: 6.08 млрд рублей. Академия: 0.22 млрд рублей. Агенты: 0.86 млрд рублей. 

Не удивляйтесь, что они всего на третьем месте. Это 2019 год, разбили транши за дорогие трансферы на годы, чтобы избежать проблем с УЕФА. Реальные расходы «Спартака» точно выше, чем 7 миллиардов рублей, а вот заработали всего шесть – убыточные. Также бросается в глаза, что москвичи отдали агентам в 4 раза больше, чем потратили на академию. «Спартаку» без премиальных от УЕФА будет сложно, как и ЦСКА, нужно в еврокубки.    

2 место. «Локомотив»  

Расходы: 9.51 млрд рублей. Доходы: 9.25 млрд рублей. Академия: 0.20 млрд рублей. Агенты: 0.06 млрд рублей. 

Вот это кормушка! РЖД вколотил в «Локомотив» огромные деньги, хотя в 2019 году также сказались выплаты от УЕФА, что увеличили доходы. Но смотрите на расходы – под 10 миллиардов! У «Локомотива» траты клуба, что должен драться за плей-офф ЛЧ. Например, у «Аталанты» расходы на зарплаты равны 27 млн евро, у «Локомотива» — в районе 80 млн евро. И кто лучше играет в футбол? 

1 место. «Зенит» 

Расходы: 16.6 млрд рублей. Доходы: 17.5 млрд рублей. Академия: 0.58 млрд рублей. Агенты: 0.65 млрд рублей. 

25% расходов клубов РПЛ – на один «Зенит». 210 миллионов евро — космос. В команду вкачивают дикие деньги, больше, чем предполагали внешние оценщики. Так что к «Зениту» два вопроса. Первый: как с таким бюджетом академия без выпускников для основы? И второй: что клуб с расходами в 210 млн евро делал на 3-5 местах в РПЛ, и почему занял 4 место в группе ЛЧ? Эффективность – под вопросом, а вот зарплаты в «Зените» дикие. С таким бюджетом понятно, что и футболисты, и руководство – мультимиллионеры.  

Первый год, когда опубликованы официальные цифры до последнего рубля, и от такой информации становится страшновато. Есть нестыковки, что заставляют строить теории о размазывании расходов по годам (и о попытке занизить траты), но за один только год получаем официальные 820 миллионов евро или 66.12 млрд рублей. Но принесли ли эти преимущественно бюджетные потоки пользу российскому футболу? Ответ знаете. В РПЛ вынуждены сокращать расходы из-за пандемии, но все со связями выбьют финансирование.  

Некоторые еще и врунишками оказались – когда публиковали рейтинг бюджетов до начала сезона, то брали информацию из интервью менеджеров команд, а оказалось, что высасывают из бюджета больше, чем заявляют (суммарная разница — 8 миллиардов рублей). За годы клубы научились, что за любой их прокол платит казна или государственные корпорации. Переучиваться, судя из данных от РФС, не планируют. 

СлухиУчастие Кокорина в матче с «Зенитом» обойдётся «Сочи» в 40 млн рублей
02 июля Комментарии14
ОфициальноЦСКА заплатил агентам в 2019 году на 2 млн евро меньше, чем заявлял РФС
01 июля Комментарии5
ОфициальноПрибыль «Зенита» превысила 829 млн рублей, убытки ЦСКА — 3,84 млрд
01 июля Комментарии56
«Промсвязьбанк»: «Мы не будем спонсировать „Химки“»
30 июня Комментарии10
Агент: «Зарплаты футболистов в ФНЛ сократились примерно на 30-40%»
30 июня Комментарии2
Официально«Спартак» выплатил посредникам более 11 млн евро в 2019 году
29 июня Комментарии35
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 18:13
Интересная статья. Спасибо
112910415
112910415
сегодня в 15:12
Много полезной информации
nubom
nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:57
Это не ко мне...
killerman77
killerman77 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:28
в графу "доходы" не забудь посмотреть....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 12:33
ЦСКА выплачивали долг по кредиту за стадион. А Зениту стадион достался за 1 руб. Понял откуда разница в расходах ЦСКА и Зенита.?
Армейская душа
Армейская душа ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 12:13
О - байки про кровавого Путина подъехали
nubom
nubom ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
сегодня в 10:38, ред.
... те, кому это было интересно - теперь помогают Китаю в заготовке нашего леса.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 10:32
А что, кому то неинтересно, куда уходит львиная часть их налогов?
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 10:12
Не статья о футболе, а краткая энциклопедия российской жизни. И Кавказ, и Газпром с Лукойлом. Бюджетные воры и один умный меценат.
Bullкин
Bullкин
сегодня в 09:39
    nubom
    nubom ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
    сегодня в 09:29
    По-моему, наибольший интерес вызывает конечный пункт убытия расходов...
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответ nubom (раскрыть)
    сегодня в 09:23
    Вот только у всех клубов с госбюджетом расходы идут из госкормушки, а доходы уходят непонятно куда, но только не в тот бюджет, из которого они брались
    nubom
    nubom
    сегодня в 08:17, ред.
    Я поставил автору "пять" за доступность и анализ информации.
    Хочу немного шире подытожить полученные результаты (без учета расходов на академии):

    1) На содержание московских клубов приходится 39% процентов от общих затрат с убытком 2,23 млрд руб.
    2) На содержание "Зенита" 25% с прибылью 0,9 млрд руб.
    3) На содержание остальных клубов 36% с прибылью 0,27 млрд руб
    4) Наиболее прибыльными являются "Краснодар" (1,08 млрд руб), "Зенит" (0,9 млрд руб), "Динамо" (0,55 млрд руб).
    5) Наиболее убыточными являются "ЦСКА" (-1,62 млрд руб) и "Сочи" (-1,55 млрд руб).
    Статистика упрямая вещь, и не зависит от предпочтений автора!
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 07:40
    Самое неприятное, что самые большие расходы у госкормушек
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 07:35
    Например, у «Аталанты» расходы на зарплаты равны 27 млн евро, у «Локомотива» — в районе 80 млн евро.


    вся суть российского футбола. Распил государственных денег, а футбол это лишь прикрытие.
    судя по цифрам грамотное руководство сидит только в Уфе, Ростове и Краснодаре.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 22:10
    А по игре Зенита в Еврокубках складывается впечатления, что клуб не тратится вообще...
    Краснодар молодцы, тут вопросов нет.
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
    вчера в 22:03
    Не на ветер, а кому-то в карман
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    вчера в 21:58
    Сочи - ТОП
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:57
    Сурово он поступил...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100