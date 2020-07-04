Семь причин, почему Гризманн не заиграл в «Барселоне»

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вчера, 16:00

Бартомеу тратит не свои деньги, а «Соккер.ру» объясняет, кто на пути Антуана к футбольному счастью.

Если большой клуб платит столько, как за Коутиньо, Дембеле и Гризманна, то все должны оказаться настолько же полезными, как Суарес в молодости, чтобы дорогую сделку назвали удачной. Все понимают, что Антуан не заиграл – тот же Ривалдо заговорил об этом, поэтому важно разобрать преграды, которые встретил француз в «Барселоне», чтобы ответить на ключевой вопрос: заиграет ли Гризманн в каталонском клубе, или его уже выживают из команды, и лучше расстаться?

Преграда 1. Ошибки Бартомеу

Зачем приглашать Гризманна в команду, где есть Суарес, Дембеле и Месси – тройка атаки, но не заиграл Коутиньо, то есть четырех атакующих игроков схема Вальверде не выдерживала? Чтобы насолить Месси. Бартомеу показывал, кто в доме хозяин, сам оформил сделку. Лионелю француз в 2018 году отказал, а Жозеп его завербовал. Всё бы хорошо, но теперь светит банкротство. Финансового коллапса избегут лишь с помощью кредитов. Аудиторы уже заявили, что Неймара купить не получится, ведь чистые долги и так огромные – выше 500 млн евро. И если посмотрите на актив «Барселоны», то увидите – только Гризманна можно спихнуть в другую команду за нормальные деньги прямо сейчас, не считая Месси. За Суареса, Коутиньо или Дембеле много не заплатят.

Преграда 2. Капитан «Барселоны»

Наверное, вы читали высказывания Дюгарри, которому скромный интеллект позволил назвать Месси в качестве якобы оскорбления «полутораметровым полуаутистом». И полутораметровые, и аутисты круче, чем автор цитаты. Вот если бы Кристоф назвал Лионеля «вторым Дюгарри» — получилось обидно. Дело не в Месси, а в том, что Гризманн недостаточно хорош на поле, а у Лионеля одна реакция на ошибки других – он их ненавидит, поскольку считает, что поражения, которые болезненно переживает, на совести таких коллег. Если Гризманн серьезно конфликтует с Месси, то он уже не игрок «Барселоны». Тяжело поверить, что Лионель видит Антуана важным, если в интервью говорил о желании вернуть Неймара. И где тот должен играть, если не слева в атаке, где пока Гризманн?

Преграда 3. Окружение игрока

Гризманн капризный. Вокруг него такой же паноптикум, как вокруг многих звёзд футболистов. Друзья и родные звёзд, поскольку зависят от них финансово, ходят на цыпочках и нахваливают. Брат Гризманна успел возмутиться тем, что Антуан сыграл считанные минуты против «Атлетико». А отец игрока использовал метафору, которая дает понять – футболисты не считают, что Сетьен является водителем их чемпионского грузовичка. На то, что Гризманну мешает его окружение, также указывают слова человека, который стал для Антуана футбольным отцом. В прошлом бывший скаут «Реал Сосьедада» Эрик Олатс поселил молодого француза у себя дома в Сан-Себастьяне. До сих пор на связи, ведь Антуан жил в семье Эрика шесть лет. И Олатс мягко намекает, что не все в окружении Гризманна дают грамотные для карьеры форварда советы. Возможно, отец, брат и жена разбаловали Антуана, и он в неудачах винит всех, кроме себя?

Преграда 4. Стиль Луиса Суареса

В «Атлетико» Гризманн играл с форвардами, что понимали схему «4-4-2». В «Барселоне» ему неудобно. Не заиграл и когда Луис травмировался, а Антуана переместили на позицию «ложной девятки», и когда выходят вместе с Суаресом на поле. Видно, что за пределами поля Гризманн и уругваец общаются, ведь француза защищает уругвайская футбольная «мафия» — дружит с южноамериканской диаспорой старого «Атлетико», любит родину Луиса. Но Коутиньо тоже близкий друг Суареса, а вместе не заиграли. Это как Месси и Агуэро – кумовья, но в сборной Аргентины не получилось. Суарес занимает линию офсайда по всей ширине поля, Гризманн ярко сыграл в своем стиле, когда ни Месси, ни Луиса на поле не было – против «Бетиса». Но случилось это в прошлом августе, а в 2020-м у Гризманна 4 гола в 19 матчах, причем не забивал в последних 8 играх.

Преграда 5. Тактическая модель

Даже если Гризманн забивает – как в ворота «Наполи», то может быть отрезанным от команды всё игровое время. Ему просто не пасуют мяч, и сам ничего не создает. Антуан зажат на левом фланге, хотя не чистый вингер уже много лет. В «Атлетико» была полная свобода. И хотя геймер радовался отдыху на карантине – сказал, что пять лет так хорошо не отдыхал, результаты «перезагрузки» видите на поле. Гризманн не тянет на основной состав – так считает Сетьен. Направо ему не даст сместиться Месси, слева поджимает Де Йонг, а в новом сезоне будет Пьянич. В возрасте Гризманна переучиваться сложно. Если впервые за много лет променяет свободу на роль левого вингера и инсайда – пригодится. А пока теряется и проваливается.

Преграда 6. Характер Антуана

Месси имеет репутацию злопамятного, и вряд ли простил Гризманну тот самый фильм с Пике, где Антуан пафосно заявил, что отказывает «Барселоне». А через год согласился! Улыбчивый блондин всегда был ведомым. Это не футболист, который побеждает, если его команда уступает. Гризманн не тащит в сложнейший момент – не выиграл финалы Лиги чемпионов и Евро в 2016 году. Против Хорватии всё сложилось в пользу Франции, но Модрич не случайно был выше Гризманна в рейтинге на «Золотой мяч». Антуан входит в десятку самых богатых футболистов прошлого года, у него огромные доходы, но он как сосед в рейтинге Озил – не отрабатывает миллионы. Причем о том, что Гризманн не Рамос по духу, знали все и давно. Играет в компьютерные игры, любит веселиться в кругу близких и друзей, пьет чай мате, но промажет с пенальти – ещё хуже в компоненте, чем Месси, и растворится в сложном матче. Таким был всегда и при Сетьене не изменится.

Преграда 7. Главные тренеры

Вальверде не нашел для Гризманна идеальную позицию, как не нашел для Коутиньо до этого. А Сетьен сначала рассказывает, как Антуан важен, чтобы позже заявить – в основе только 11 человек, а француз – лишний, и вообще он конкурент Фати. В принципе, у Гризманна есть два рабочих варианта. Первый – найти клуб, что согласится взять его в дорогостоящую аренду. Но это опасный шаг перед Евро-2020, где требовательный Дешам поставит в основу только лучших. Да и вариантов не так уж много – упоминают «Арсенал» и «Интер». Странные клубы для человека, что играл за многократного финалиста ЛЧ . А второй рабочий вариант – дождаться отставки Сетьена и увидеть у руля Хави.

Вряд ли Эрнандес и любой другой Аллегри с Куманом перейдут на «4-4-2», как удобно Антуану, поскольку приезжает Пьянич — играть будут «4-3-3». Но не исключено, что новый тренер придумает схему вроде «4-3-2-1», подняв Месси и Гризманна на позиции инсайдов, а в атаке будет или Суарес, или Лаутаро. Подход может сработать, заодно разгрузит Лионеля. Да и Лаутаро так играет, что Гризманн сможет меняться с ним местами. Если вы посмотрите на голы Антуана в «Барселоне», то увидите качественного финишера – чуть выше Суареса и Месси по голам на один точный удар. Но одновременно самих выстрелов мало, напарники его нечасто замечают.

Гризманн плох без мяча, точно не вписался в коллектив, не любимчик последних тренеров «Барселоны», хотя раньше таковым был и в «Реал Сосьедаде», и в «Атлетико». Дюгарри сформулировал грубо и тупо, но в 28 лет Антуану точно нужно вспомнить о наличии мужского достоинства и разобраться с Месси с глазу на глаз. Если Лионель не видит француза в коллективе, то мнение Сетьена или будущего тренера не важно – Антуан не заиграет. А вот если Месси смирился, что Неймар не приедет и даже Лаутаро под вопросом, то может дать Гризманну второй шанс. Нет гарантий, что француз справится, но уходить в «Арсенал» к другу Ляказетту странно – это понижение.