«Реал» Мадрид – «Алавес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:07

В 35-м туре чемпионата Испании «Реал» в Мадриде примет «Алавес». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Реал»

«Сливочные» после паузы выиграли шесть из шести матчей. Этот результат в совокупности с двумя ничейными матчами «Барселоны» позволил «Реалу» единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании.

Три последних победы «Королевского клуба» были оформлены с минимальным счетом. В этих встречах «Реал» обыграл «Эспаньол», «Хетафе» и «Атлетик».

«Алавес»

«Славные» удачно вышли из карантина, когда дома оставили не удел «Реал „Сосьедад“ (2:0). Но после этого „Алавес“ угодил в затяжной кризис, который повлек за собой пять поражений подряд.

В этих поединках команда Асьера Гаритано забила только один гол, пропустив при этом двенадцать мячей. Последним обидчиком „Славных“ стал „Вальядолид“, который был сильней на домашней арене с минимальным преимуществом.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Реал“ — 1.207

Ничья – 6.650

Победит „Алавес“ — 15.670

Статистика

„Реал“ выиграл 7 последних домашних матча у соперника.

„Алавес“ не забивал голов в 4 предыдущих выездных матчах в Мадриде.

„Реал“ выиграл 5 последних домашних матча в чемпионате Испании.

„Алавес“ проигрывал в 4 предыдущих гостевых поединках Ла Лиги.

Прогноз

Вряд ли команда Зинедина Зидана позволит себе потерю очков в матче с кризисным соперником. „Сливочные“ в последних поединках надежно играли в обороне и добивались побед малой кровью.

Но ставка на победу хозяев не несет в себе особой ценности из-за низкой котировки. Предлагаем взять исход ТМ(3) с коэффициентом 1.787 в букмекерской конторе Pinnacle.