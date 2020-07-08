Бешенство Тедеско и россыпь жёлтых карточек. «Спартак» и «Локомотив» буксуют в таблице

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вчера, 23:30

«Спартак» и «Локомотив» поделили очки, показали эмоции, умудрившись большую часть матча провести скучно. «Соккер.ру» — о принципиальном противостоянии.

Игру можно было четко разделить на несколько неравных по времени отрезков. Первый продолжался примерно полчаса. В нем уместилось много борьбы, сразу три желтых карточки и всякое отсутствие намеков на остроту. Заключительный отрезок вместил в себя весь второй тайм фактически. Там было достаточно много сумбура, взаимных ошибок, попыток поддавить соперника, но при этом боязни проиграть. Да, были и перспективные моменты, но до голов дело не дошло.

Во многом из-за того, что тот или иной футболист просто медлил: то Рассказов уткнется в защитников на просторе, то Эдер задумается в штрафной с мячом. А самым интересным оказался средний отрезок, который вместил в себя концовку первого тайма. Там-то началась и вся острота, и эмоции. Интенсивный отрезок в своей середине имел отличный гол Понсе, который четко головой подрезал навес Айртона, отправив мяч под штангу так, что голкипер «Локомотива» не дернулся.

Взрыв Тедеско

Но через несколько минут об этом забыли, потому что судья Сергей Лапочкин уверенно назначил пенальти в ворота красно-белых. И этим он вызвал настоящий приступ бешенства у спартаковцев. Особенно у главного тренера Доменико Тедеско. Сначала Лапочкин хотел ограничиться предупреждением для немца, но тот так мощно подключил свои итальянские страстные корни, что рефери сразу же показал красную карточку Тедеско.

Но тот еще некоторое время оставался в центре внимания, не желая покидать поле и аплодируя саркастически всем судьям, досталось даже тренеру «Локомотива» пару ласковых, а по пути в раздевалку Тедеско разве что локтями людей не распихивал. Сорвался. На фоне в целом нервозной – в который раз – обстановки в «Спартаке» такой срыв можно объяснить. Другое дело, что Тедеско за свое выступление после красной карточки еще и дисквалификацию может схлопотать.

А если он вдруг оскорбил судью, чему никто не удивился бы, учитывая эмоциональность тренера, то светит дисквалификация на два-четыре матча. Примечательно, что в этом сезоне Тедеско стал первым тренером, который получил дисквалификацию за перебор желтых карточек – четыре накопил шустрее остальных. Тедеско, покидая поле, даже болельщиков попросил поддержать его, и те не подвели, устроив судейской бригаде не самый приятный рабочий отрезок: со свистом и всеми прилагающимися атрибутами.

Есть пенальти – нет пенальти

Что же касается самого пенальти, то уверенность, с которой Лапочкин его назначил, прямо-таки подкупает. Алексей Миранчук и Наиль Умяров боролись бок о бок, входя в штрафную справа. Безусловно, это была контактная борьба, где-то они друг друга прихватывали. Но критическим оказался уход Алексея чуть влево и падение после того, как Умяров коснулся его ноги. Технически Наиль до мяча не добрался, а до ноги Миранчука добрался, и тот упал.

Сам же, кстати, и реализовал пенальти. Во втором тайме уже «Спартак» требовал одиннадцатиметровый, когда Айртон упал, выйдя на Коченкова. Но там повторы показали обратную ситуацию: сначала вратарь четко выбил мяч, дотянувшись до него, а потом уже произошел критический контакт между ним и Айртоном.

В какой-то момент игра могла сорваться в излишне эмоциональный сумбур, но во втором тайме все стабилизировалось, и сумбур был более традиционным, игровым и безголевым.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 15 (1)

Сложно понять, чем занимались команды в первые полчаса встречи – за это время они всего по разу пробили в сторону ворот. Затем удары следовали более плотно. Но показательно, что при общем преимуществе по попыткам у «Локомотива» ужасная точность ударов. Всего один был направлен в створ из 15. Тогда как у «Спартака» при 11 ударах почти половина (5) пришлись в створ. А на выходе имеем равный счет. Самым бьющим же оказался Рифат Жемалетдинов, что показательно. Он провел на поле только второй тайм, но успел пробить пять раз. У «Спартака» самым нацеленным на ворота оказался Эсекиэль Понсе с четырьмя ударами.

Владение мячом (точность передач): 43,6% (77%) – 56,4% (83%)

Не складывалось впечатления, что одна команда контролирует мяч ощутимо лучше другой. Скорее соперники поочередно проявляли свои лучшие характеристики в контроле мяча, но без резких переходов. Тем не менее статистика однозначно говорит, что «Локомотив» чаще владел мячом. При этом он еще и точнее передачи выполнял. Тут можно отметить, что мяч почаще задерживался в задней линии железнодорожников, тогда как «Спартак» стремился более интенсивно передавать его вперед, зачастую используя длинные вертикальные пасы, которые далеко не всегда проходили и из-за нехватки точности, и из-за действий оппонентов.

Тот же Зелимхан Бакаев, который славился своими резкими проникающими пасами, в этой встрече предпринимал немало таких попыток, но они оказывались неточными. Не говоря уже о том, как перехватывались пасы из глубины, и как не лучшим образом распоряжались мячом фланговые футболисты «Спартака», проходя в атаку. Нельзя при этом сказать, что «железнодорожники» являли собой эталон в этом компоненте. У них тоже периодически группа атаки оказывалась отрезанной, но перетаскивание мяча в переднюю зону проходило эффективнее в целом, в том числе благодаря усилиям Алексея Миранчука.

Обводки (отборы): 6 (17) – 3 (16)

Тоже весьма интересные показатели. 6:3 в пользу «Спартака» только по успешным обводкам, а вот по попыткам – 15:7 в пользу «Локомотива». У красно-белых этот аспект практиковали в основном крайние защитники, тогда как у «железнодорожников» многие пытались брать на себя игру, правда, не слишком удачно. Лидерами стали Жоау Мариу с пятью попытками и тот же Жемалетдинов с четырьмя. Только удачных у них почти не было. Что до «удач» Айртона и Рассказова у «Спартака», то в какой-то момент они стали просто упираться.

Рассказов, к примеру, несколько раз с выгодного разгона терял мяч, просто доводя его до защитников в чужой штрафной, вместо того чтобы сыграть в пас. Если говорить об отборах, то здесь лидером стал Мурило, который скоростью не блистал, но в целом справлялся с позиционированием. Можно вспомнить попытку куда более стремительного Бакаева проскочить мимо Мурило во втором тайме. Защитник не дался, хотя казалось, что это стоило ему колоссальных трудов. У спартаковцев нагрузка по отборам была распределена более-менее равномерно.

Если для «Спартака» эти все результаты играют роль скорее имиджевую, то «Локомотиву» они важны с турнирной точки зрения. После этой ничьей «железнодорожники» остались на втором месте, дающем право на путевку в Лигу чемпионов, однако теневым фаворитом становится «Краснодар», отстающий на пять очков, но имеющий на две игры меньше. Это матчи с «Рубином» и «Динамо». Так что все в руках «быков».