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Иванович покинул «Зенит» и улетел в Сербию из-за несчастья в семье

08 июля 2020, 18:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович улетел на родину в Сербию, сообщает комментатор Михаил Моссаковский, который работает на матче 27-го тура «Зенит» — «Сочи» (0:1, первый тайм). Отмечается, что 36-летний капитан команды может пропустить остаток сезона.

Отбыл в Сербию, у него случилось несчастье в семье. Его отпустил тренерский штаб. Нет пока речи о том, что до конца сезона мы его не увидим. Нужно будет согласовывать с Роспотребнадзором, когда он вернется. Мы знаем, что есть указание о 14-дневном карантине после возвращения из-за границы. Не исключено, что до конца сезона мы Ивановича на поле еще увидим. Но пока он не в команде.

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445
09 июля в 20:15
В КР его будет очень не хватать. Лучше его в Зените никто не может руководить обороной.
Agamaga
Agamaga
08 июля в 22:49
Здоровья ему и его членам семьи! Вообще всем!
berda2003
berda2003
08 июля в 21:40
    Carradona
    Carradona
    08 июля в 21:04
    Речь комментаторов напечатали и выдали за новость
    Gahi
    Gahi
    08 июля в 21:02
    Здоровье и сил преодалеть трудности на жизненном пути.
    leopit
    leopit
    08 июля в 20:40
    Всё будет хорошо!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    08 июля в 20:03
    Хороший игрок..... Пускай все будет хорошо.
    Yurza
    Yurza
    08 июля в 19:14
    Удачи Ивановичу!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    08 июля в 19:04
    Сочувствую Браниславу
    andrefino13
    andrefino13
    08 июля в 19:04
    Прилетит обратно, и пусть играет, соблюдая всё....
    andrefino13
    andrefino13
    08 июля в 19:01
    Был в Москве в воскресенье, был в метро, в общественных местах, и понял, не только мы живём обычной жизнью. На 15 суток не каждого отстпаняют от жизни, когда жизнь у других продолжается.
    Charismatic
    Charismatic
    08 июля в 18:55
    Пусть всё будет хорошо! Отличный игрок!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    08 июля в 18:44
    Увы...
    КЭТиК
    КЭТиК
    08 июля в 18:37
    Причина действительно уважительная.
    drug01
    drug01
    08 июля в 18:30
    все будет хорошо
    VAN ARM
    VAN ARM
    08 июля в 18:30
    значит так надо
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