«Аталанта» — «Брешия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 33-м туре чемпионата Италии «Аталанта» примет в Бергамо «Брешию». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на эту встречу.
«Аталанта»
В прошедшем туре итальянской Серии A «Аталанта» отправилась в Турин, где была близка к победе над «Ювентусом». Только гол Криштиано Роналду с пенальти под занавес встречи помешал команде Джан Пьеро Гасперини оформить двенадцатую победу кряду во всех турнирах – ничья 2:2.
Дележка очков с лидером не помешала «Оробичам» сохранить третью позицию в турнирной таблице. В активе «Аталанты» двадцать побед в текущем розыгрыше чемпионата Италии, при семьи ничьих и пяти поражениях.
«Брешия»
«Львы» практически лишились шансов сохранить прописку в самом элитном итальянском дивизионе. За шесть туров до конца чемпионата «Брешия» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, а отставание от безопасной зоны составляет девять зачетных пунктов.
Не прибавляет оптимизма команде последние матчи, в которых она проиграла «Торино» (1:3) и «Роме» (0:3). Лидер атак «Брешии» Марио Балотелли исключен из основного состава из-за лишнего веса.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» — 1.163
- Ничья – 8.280
- Победит «Брешия» — 16.420
Статистика
- «Аталанта» выиграла 6 последних домашних матчей во всех турнирах с общим счетом 17:5.
- «Брешия» проиграла 6 из 7 предыдущих гостевых матча в чемпионате Италии.
- Ставка на ТМ(2,5) прошла в 9 очных встречах команд в Бергамо.
- «Брешия» не забивала голов в 5 последних выездных матчах против «Аталанты»
Прогноз на матч
«Аталанта» вряд ли даст себе спуск и позволит аутсайдеру разжиться очками в этой встрече. Но «Оробичи» провели крайне тяжелый матч в Турине, где было оставлено много физических и эмоциональных сил.
Вполне возможно, что Гасперини предоставит отдых нескольким ключевым игрокам основного состава. Предлагаем сделать ставку на ТМ(4) с коэффициентом 1.740 в БК Pinnacle.