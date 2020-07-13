«Аталанта» — «Брешия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:33

В 33-м туре чемпионата Италии «Аталанта» примет в Бергамо «Брешию». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на эту встречу.

«Аталанта»

В прошедшем туре итальянской Серии A «Аталанта» отправилась в Турин, где была близка к победе над «Ювентусом». Только гол Криштиано Роналду с пенальти под занавес встречи помешал команде Джан Пьеро Гасперини оформить двенадцатую победу кряду во всех турнирах – ничья 2:2.

Дележка очков с лидером не помешала «Оробичам» сохранить третью позицию в турнирной таблице. В активе «Аталанты» двадцать побед в текущем розыгрыше чемпионата Италии, при семьи ничьих и пяти поражениях.

«Брешия»

«Львы» практически лишились шансов сохранить прописку в самом элитном итальянском дивизионе. За шесть туров до конца чемпионата «Брешия» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, а отставание от безопасной зоны составляет девять зачетных пунктов.

Не прибавляет оптимизма команде последние матчи, в которых она проиграла «Торино» (1:3) и «Роме» (0:3). Лидер атак «Брешии» Марио Балотелли исключен из основного состава из-за лишнего веса.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» — 1.163

Ничья – 8.280

Победит «Брешия» — 16.420

Статистика

«Аталанта» выиграла 6 последних домашних матчей во всех турнирах с общим счетом 17:5.

«Брешия» проиграла 6 из 7 предыдущих гостевых матча в чемпионате Италии.

Ставка на ТМ(2,5) прошла в 9 очных встречах команд в Бергамо.

«Брешия» не забивала голов в 5 последних выездных матчах против «Аталанты»

Прогноз на матч

«Аталанта» вряд ли даст себе спуск и позволит аутсайдеру разжиться очками в этой встрече. Но «Оробичи» провели крайне тяжелый матч в Турине, где было оставлено много физических и эмоциональных сил.

Вполне возможно, что Гасперини предоставит отдых нескольким ключевым игрокам основного состава. Предлагаем сделать ставку на ТМ(4) с коэффициентом 1.740 в БК Pinnacle.