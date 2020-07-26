«Эвертон» — «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:54

«Эвертон» и «Борнмут» сыграют в заключительном туре АПЛ . Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 26.07.2020.

«Эвертон»

В активе «Эвертона» 49 очков и одиннадцатая позиция в турнирной таблиц АПЛ . Команда Карло Анчелотти проиграла два из пяти последних поединка, в которых она взяла одну победу, и дважды сыграла вничью.

В прошлом туре чемпионата Англии «Ириски» победили в гостях «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Отметим, что в четырех из пяти последних матчах команды, проходила ставка на ТМ(2,5).

«Борнмут»

У «Борнмута» остался последний шанс, чтобы сохранить прописку в АПЛ . Для этого команде нужно побеждать в Ливерпуле, и надеется, что свои матчи проиграют «Астон Вилла» и «Уотфорд».

В активе команды только восемь побед и семь ничьих. В 22-х матчах сезона «Борнмут» терпел поражения. В прошлом туре АПЛ команда дома уступила «Саутгемптону» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» — 2.220

Ничья – 3.940

Победит «Борнмут» — 3.080

Статистика

«Эвертон» выиграл все четыре домашних матча у соперника.

«Эвертон» забивал не меньше двух голов в четырех домашних матчах против соперника.

«Борнмут» проиграл девять последних гостевых матча в АПЛ .

Прогноз

В прошлом туре команда Анчелотти показал, что отсутствие мотивации для нее не показатель. «Борнмут» в гостевых матчах раз за разом терпит поражения, в том числе и в Ливерпуле.

К тому же, шансы «Вишен» избежать понижения в классе выглядят весьма низко. Поэтому, предлагаем ставку на Ф1(0) с коэффициентом 1.680 в БК Pinnacle.