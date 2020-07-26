«Рома» — «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:10

«Рома» и «Фиорентина» сыграют в 36-м туре чемпионата Италии. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который состоится 26.07.2020.

«Рома»

В последних пяти турах чемпионата Италии «Рома» не обыграла только «Интер» (2:2). В четырех других поединках «Волки» набрали максимум очков, забивая при этом не меньше двух голов.

Последней жертвой команды Пауло Фонсеки стал немотивированный СПАЛ , который был уничтожен в гостях (6:1). В четырех из пяти предыдущих домашних матчах «Рома» забивала по два гола, и одержала три победы. У хозяев 61 очко и пятая позиция в турнирной таблице.

«Фиорентина»

«Фиорентина» идет без поражения в шести последних турах чемпионата Италии. Два из этих матча «Фиалок» закончились вничью 0:0 – с «Кальяри» и «Итером» в прошлом туре.

Между тем гости уверенно обыграли «Торино» (2:0) и «Лечче (3:1). В пяти последних гостевых матчах „Фиалки“ проиграли только „Лацио“ (1:2). В трех этих матчах команда покидала поле с минимум одним забитым голом.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Рома“ — 1.625

Ничья – 4.450

Победит „Фиорентина“ — 5.150

Статистика

У „Ромы“ девять побед в восемнадцати домашних матчах.

„Фиорентина“ в гостях выигрывала только шесть раз из 17-ти встреч.

Три последних домашних победы „Ромы“ добыты с одинаковым счетом 2:1.

Прогноз

У „Волков“ наладилась игра в атаке, что подтверждают результаты последних встреч. Чтобы вести борьбу за Лигу Европы, хозяевам нужно побеждать.

„Фиорентина“ уже просто доигрывает сезон, и часто экспериментирует с составом. К тому же, гости регулярно пропускают в выездных матчах. В связи с этим, предлагаем взять ставку на победу „Ромы“ с коэффициентом 1.625 в БК Pinnacle.