Регламент Чемпионата Никарагуа 2020

Число участников: 10
В течение каждого сезона проводится два турнира: Апертура (стартует летом) и Клаусура (стартует зимой).
Команды, занявшие в рамках регулярного чемпионата места с первого по шестое, принимают участие в чемпионском плей-офф, посредством которого определяется победитель турнира. При этом команды, занявшие первое и второе места, начинают плей-офф со стадии полуфинала, а команды, занявшие в регулярном чемпионате места с третьего по шестое, начинают плей-офф со стадии четвертьфинала.
В случае равенства очков места команд в таблице определяются следующим образом:
1. Разница мячей.
2. Число забитых мячей.