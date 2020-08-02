Регламент Чемпионата Никарагуа 2020

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вчера, 07:48

Число участников: 10

В течение каждого сезона проводится два турнира: Апертура (стартует летом) и Клаусура (стартует зимой).

Команды, занявшие в рамках регулярного чемпионата места с первого по шестое, принимают участие в чемпионском плей-офф, посредством которого определяется победитель турнира. При этом команды, занявшие первое и второе места, начинают плей-офф со стадии полуфинала, а команды, занявшие в регулярном чемпионате места с третьего по шестое, начинают плей-офф со стадии четвертьфинала.

В случае равенства очков места команд в таблице определяются следующим образом:

1. Разница мячей.

2. Число забитых мячей.