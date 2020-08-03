«Уфа» снова усиливает «Динамо». Фомин в опустевшем центре поля «бело-голубых»

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вчера, 17:53

Обеспокоенные гулким эхо в полузащите любимой команды фанаты «Динамо» встречают толкового новичка. О Данииле Фомине и его задачах — на «Соккер.ру».

Почему «снова»?

Пока что в это трансферное окно «Динамо» покупает футболистов только у «Уфы». Контракт Сильвестра Игбуна «бело-голубые» выкупили после того, как нигерийский форвард провел сезон в Москве на правах аренды. Слай обошелся «Динамо» в 3.5 миллиона евро — 1.5 млн отдали за аренду, еще 2 стоило выкупить контракт. «Бело-голубые» остались довольны Игбуном и пошли на этот шаг сознательно, хотя в соглашении с «Уфой» была опция о выкупе, которая становилась обязательной после того, как форвард сыграет 18 матчей в РПЛ за «Динамо». Таким образом, Фомин — уже второй игрок «Уфы» за год, который переходит в «Динамо», при этом Даниил и Сильвестр за башкирскую команду вместе не играли.

«Уфа» сделала хороший бизнес на Фомине

Даниил Фомин — воспитанник «Краснодара», но в столице Кубани он играл только за вторую команду, а прошлым летом перебрался в «Уфу» за скромные 280 тысяч евро. За год полузащитник зарекомендовал себя в РПЛ , ездил в расположение сборной России и перешел в «Динамо» за 3.5 млн евро. Таким образом, «Уфа» продала Фомина в 12.5 раз дороже, чем купила. Очевидно, должны поблагодарить своего бывшего генерального директора Шамиля Газизова, который разглядел талант Фомина и убедил его присоединиться к «Уфе».

У «Динамо» были конкуренты?

В той или иной степени Фоминым интересовалась половина клубов РПЛ , ведь он быстро оказался на виду, продемонстрировал впечатляющий прогресс и остается молодым парнем (23 года), а еще у Даниила правильный паспорт, чтобы не считаться легионером. Немаловажный фактор в условиях лимита. При этом, насколько известно, серьезные переговоры с Фоминым были только у «Динамо», которое проявило предметный интерес.

Инсайдеры и, возможно, стоящие за ними агенты несколько раз пытались вмешать «Спартак» в спор за Даниила, но это совсем не похоже на правду. Во-первых, у «красно-белых» центр поля укомплектован (Крал, Зобнин, Бакаев, Тиль, Умяров). Во-вторых, хитрый Шамиль Газизов, уходя из «Уфы» в «Спартак», наверняка оставил за собой «право первой ночи». И если бы Фомин был действительно нужен «Спартаку», Шамиль Камилович своего не упустил бы.

Почему «Динамо» сделало выбор в пользу Фомина?

1. Своими выступлениями за «Уфу» в сезоне 2019/20 Фомин привлек к себе внимание ведущих клубов РПЛ . Даниил сыграл за «горожан» 29 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. На самом деле, это не ключевая статистика, особенно если учесть, что 4 из 6 голов забиты с пенальти. Фомин зарекомендовал себя как толковый опорник с большим объемом работы и хорошей игрой в пас. Прошлой осенью Станислав Черчесов вызвал полузащитника «Уфы» в сборную, Даниил был в заявке на матч с Бельгией в Санкт-Петербурге и рассчитывает вернуться в сборную, чтобы дебютировать на поле.

2. «Динамо» завершило сезон на шестой строчке, однако накануне еврокубков «бело-голубые» остались без центральных полузащитников. Расставания были плановыми, лидеров не теряли, но после ухода Нойштедтера, Хильемарка и Юсупова в опорной зоне остался одинокий Каборе. Фомин в компании с Шарлем — это может быть даже основная связка в сезоне-2020/21, впрочем, Даниил не станет последним приобретением в центр поля, который по-прежнему не укомплектован. Вернулся из аренды в «Оренбург» Москвичев, привлекли из второй команды 19-летгего Школика, но вряд ли это достаточно боеспособный комплект хавбеков, ведь играть предстоит на несколько фронтов.

3. Отдельно стоит отметить, что «Динамо» искало усиление среди россиян, потому что легионерский блок в команде Кирилла Новикова заполнен. Ордец, Шунич, Каборе, Филипп, Слай, Н`Жи, Шимански — на этих семерых тренерский штаб точно рассчитывает. Есть еще Кардозу и Черных, от которых необходимо избавиться, чтобы появилась возможность подписать еще одного легионера. Якобы уже выбирают между хорватом Николе Моро из загребского «Динамо» и чехом Лукашем Калвахом из пльзенской «Виктории». Логичные кандидатуры, учитывая, что и Николе и Лукаш — мощные парни, чего пока не скажешь о Фомине, хоть он и сфотографировался в позе Вина Дизеля. Даниила берут за мозги, а вот мышечную массу ему не помешало бы нарастить.

Почему Фомин выбрал «Динамо»?

Для футболиста переход из «Уфы» в «Динамо» — повышение, а для центрального полузащитника Фомина сейчас был подходящий момент пойти именно к «бело-голубым», где явный дефицит футболистов его амплуа. Даниилу могли пообещать место в составе и обрисовать очевидные рамки конкуренции (например, будет три претендента на два места в полузащите: сам Фомин, Каборе и некий новичок-иностранец). Это подходящие условия для роста молодого игрока, правильный спортивный проект, которого не могли здесь и сейчас предложить Фомину «Спартак» и «Зенит», если даже они интересовались хавбеком. И вот еще один аргумент от Даниила: