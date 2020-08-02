«Спартак» объявил о трансфере Кокорина

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Александра Кокорина.
ФК «Спартак» подписал долгосрочный контракт с Александром Кокориным по схеме «3+1». 29-летний нападающий присоединился к нашему клубу на правах свободного агента.
FCSM:GO! pic.twitter.com/f6n7nBx3nL— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020
Противоречивый трансфер, что ни говори.
Эх, Кокорину бы характер Зобнина и харизму Джикии - был бы лучшим в России и уехал бы куда-нибудь в Испанию или АПЛ.
Сейчас остаётся доказывать, что перемены в жизни пошли на пользу. В любом случае поддержим.
Удачи и без травм!
Противоречивый трансфер, что ни говори.
Эх, Кокорину бы характер Зобнина и харизму Джикии - был бы лучшим в России и уехал бы куда-нибудь в Испанию или АПЛ.
Сейчас остаётся доказывать, что перемены в жизни пошли на пользу. В любом случае поддержим.
Удачи и без травм!