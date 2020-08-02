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«Спартак» объявил о трансфере Кокорина

02 августа 2020, 12:11

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Александра Кокорина.

ФК «Спартак» подписал долгосрочный контракт с Александром Кокориным по схеме «3+1». 29-летний нападающий присоединился к нашему клубу на правах свободного агента.

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Все комментарии
mars6791
mars6791
04 августа в 23:30
Российский футбол должен опираться не на таких футболистов.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
03 августа в 13:42
очень надеюсь Спартаковские фаны его примут!!!
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
03 августа в 13:41
Молодец Кокорин, от бомжей ушел теперь дела в гору пойдут тем более в Спартаке!
Карина Кари
Карина Кари
03 августа в 06:14
Кокорин уже обработанный материал, пускай тусуется в свиноферме, в Зените Дзюба, Азмун, Малком и Дриусси, любой из них сильнее зека
Pancher_95
Pancher_95
02 августа в 20:27
Ну чтож, пожелаем ему удачи в Спартаке, по-моему мнению и Спартак и Кокорин сделали правильный выбор
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
02 августа в 19:51
Правильное решение Александра.Вылез из болота!
Союзник противников
Союзник противников
02 августа в 18:42
Посмотрим,чей он АГЕНТ!!! И насколько "свободный".Может он "казачок засланный"...
ЧиП
ЧиП
02 августа в 18:05
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    02 августа в 16:44
    Пора продавать Джордана и Понсе…..
    Верг
    Верг
    02 августа в 16:33
    Новый вова быстров
    Shpundya .
    Shpundya .
    02 августа в 16:18
    Сломать его в первой же игре и усё, пускай бабосики нахаляву получает, банкротит потихонечку Спартак, вот и никому не достанется, да и времени валом будет у чувачка на любимые занятие хождение по кабакам и т.д.
    Армейская душа
    Армейская душа
    02 августа в 16:17
    Коко и спартачи - совет да любовь!
    Petergoff
    Petergoff
    02 августа в 15:57, ред.
    Вечно ты Саня куда-нибудь вляпаешься- то в тюрьму, то в спартак))))
    волгодон 2
    волгодон 2
    02 августа в 15:48
    не по понятиям
    ну да ладно,веселее будет
    particular
    particular
    02 августа в 15:30, ред.
    Для некоторых пришло время переобувания, перелицевания и переоценки ценностей..:)
    А Коко - спортивных и творческих успехов в рамках правового поля..:)))
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Лакшери (раскрыть)
    02 августа в 15:13
    Ты единственный кто честно и в глаза сказал то что думает весь Питер. И за это респект тебе.
    Лакшери
    Лакшери ответ Константин Белых (раскрыть)
    02 августа в 15:10
    Мне жаль что его отпустили, хороший нап. Но как же все ваши его ненавидели и гнобили бесконечно, а теперь что мы видим? Цена всей этой показной ненависти, многие вообще просили его от футбола отстранить навсегда. А сейчас счастливые.
    BARRRS
    BARRRS
    02 августа в 15:09
    он точно внебрачный Путина, такие привилегии в России..)))
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Лакшери (раскрыть)
    02 августа в 15:05
    Скажи пож-ста-только не игнорируй как все ваши-жалеете что к нам перешел?
    Лакшери
    Лакшери
    02 августа в 15:04
    Ну где же вы все кто там его гнобил? Просыпайтесь мясные, давайте как в былые времена)). Ли переобулись уже? :)
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Juve14 (раскрыть)
    02 августа в 15:04
    Реально ревнуют как бабу)))
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
    02 августа в 14:51
    Где фанатики спартака которые называли кокорина бандитом? Теперь на руках носят! Гы-гы
    creamboy
    creamboy
    02 августа в 14:47, ред.
    Кокорин довольно посредственный форвард,лучшим бомбардиром он нигде и никогда не был,забивает свои 8-10 голов за сезон и ему хватает чтобы поднимать по 2 миллиона евро в год!
    Он уровень РПЛ и не более!
    makkie
    makkie
    02 августа в 14:47
    Добро пожаловать в Спартак!

    Противоречивый трансфер, что ни говори.
    Эх, Кокорину бы характер Зобнина и харизму Джикии - был бы лучшим в России и уехал бы куда-нибудь в Испанию или АПЛ.
    Сейчас остаётся доказывать, что перемены в жизни пошли на пользу. В любом случае поддержим.
    Удачи и без травм!
    Константин Белых
    Константин Белых ответ свинина (раскрыть)
    02 августа в 14:46
    А смысл приводить пример чемп укросвиногабона где только 2 команды. Пусть варятся в своей шоколадной пасте. Еще есть такое понятие как бренд. О краснодаре в европе и не слыхивали. Как и о Зените. Спартак же участвовал в полуфинале ЛЧ. Сейчас же нашего чемпиона оприходуют сразу без борьбы за 1/8 финала. Разница в этом.
    ekliziast
    ekliziast ответ Лучший клуб страны (раскрыть)
    02 августа в 14:43
    Это не прикол , а изнасилование будет.
    Я тут был..
    Я тут был..
    02 августа в 14:43
    спартак опустил сам себя этим трансфером.
    cska1948
    cska1948 ответ Санчо Панса (раскрыть)
    02 августа в 14:41
    Кокорин, как и Глушаков говорили, что не любят СпаМ! Но про то, что они не любят деньги Федуна ни один из них не заикался. Надеюсь, разницу Вы понимаете.
    Juve14
    Juve14
    02 августа в 14:40
    Это бомба))) зенитовцы незнают куда деватся от злости и ревности, а спартачи придумывают как бы не показывая истинной радости поприветствовать Кокорина))) А Я как сторонний зритель рад этому переходу, так интересней житуха на соккере)
    Gunslinger
    Gunslinger ответ GreenSt (раскрыть)
    02 августа в 14:39
    Вряд ли.
    Зато теперь всё нападение спартачей будет со стульями! :)))
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