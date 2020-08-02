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Газизов: «Рад, что Кокорин выбрал вызов и спорт»

02 августа 2020, 12:53

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал трансфер форварда Александра Кокорина в московский клуб.

Рад, что Саша выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату. Это не означает, что мы бросаем перчатку «Зениту». Тогда я говорил о другом. Переход согласован с Доменико, он знает, как использовать четырёх форвардов.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 августа в 15:50
Забей слова кокорина в феврале 2013 и еще много чего и порадуйся трансферу.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 августа в 15:44
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    02 августа в 15:39
    Понятно, свои личные уставы нам за истину хотите продать.
    Нет, Кокорин мог говорить все что угодно, но Спартак и его болельщиков он не оскорблял.
    А за свои грехи он заплатил.
    Так что не пончтны ваши охи и ахи по поводу того что он кому то что то должен
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответ LOpp (раскрыть)
    02 августа в 15:34
    Он в ней был на контракте, который мог переподписать.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    02 августа в 15:33
    Мне на них с высокой колокольни нас. рать и раз. мазать, а вот Коко продукт отечественный, к которому обращено пристальное внимание. Либо не трепись языком , либо не переходи к тем, кого раньше поливал грязью. Если вам такое по душе, то пожалуйста, хотя могу точно утверждать, что многим вашим настоящим болельщикам это плевок в лицо, ну а беспринципным " и так сойдётЬ"...
    Армейская душа
    Армейская душа
    02 августа в 15:30
    Трижды смешно слышать от представителя клуба, для болел которого 7-е место и кубок Канделяки - трофей )))
    n272nm
    n272nm ответ LOpp (раскрыть)
    02 августа в 15:01
    Я тебе об этом и пишу. Саня выбрал бабло. Хотел бы спорта и вызова - пошел бы в то же Динамо, к примеру и играл бы в еврокубках. Да, заплата стала бы меньше, но был бы вызов и спорт. Его, кстати, Боаш звал к себе а Марсель, но Саня озвучил зряплатные ожидания и Марсель тут же потух. Я же в очередной раз подчеркиваю, Кокорин - прекрасный футболист и однозначное усиление для любой команды РПЛ. Его бы любой клуб взял, если бы Саня умерил финансовые запросы. Он не вызов со спортом искал, а бабло.
    VAN ARM
    VAN ARM
    02 августа в 14:41
    счастья тебе газизка в фнл))))))))))))))))
    LOpp
    LOpp ответ n272nm (раскрыть)
    02 августа в 14:35
    У Кокорина личка больше 3 млн. Такую зарплату потянут в РПЛ от силы 3-4 клуба
    n272nm
    n272nm ответ LOpp (раскрыть)
    02 августа в 14:23
    Ты хочешь сказать, что у Кокорина не было предложений, кроме как от Спартака?! Тебе самому не смешно?! Ну, хорошо, командам попавшим в ЛЧ запретили подписывать Кокорина, допустим. Но есть еще Краснодар, ЦСКА, Рстов, Динамо - эти команды играют в еврокубках, им тоже запретили Кокрина подписывать?! Я не понимаю, щачем ты пытаешься отрицать очевидное?! Саша выбрал бабло. Имеет полное право. Глупо его осуждать за это. Любой на его месте поступил бы так же. Спартак сделал самое выгодное предложение, перебив конкурентов на 5-6 миллионов. Это солидная сумма и глупо было упустить такое предложение. Кокорин получает бабло, Спартак усиливается -обе стороны в выигрыше. Но только про вызов и спорт не надо сказки рассказывать. Это уже нездоровое кокетство:))))))
    Фернандо Риксен
    Фернандо Риксен
    02 августа в 14:22
    С хорошим преобретением спартачей.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    02 августа в 14:20
    А я вот соглашусь с Газизовым. У Кокорина был выбор либо выбрать футбол и бороться с командой в еврокубках и за самые высокие места в чемпионате России, либо выбрать спорт, просто спорт и не более того. Да и помимо поддержания здоровья Кокорин ещё и бабла нехило срубит.
    Кокорин всегда во главу деньги ставил, а за большие можно и свиньёй побыть.
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ LOpp (раскрыть)
    02 августа в 14:19
    спам надавил ресурсом на конкурентов и Коко, тут всё очевидно
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    02 августа в 14:07
    Спартак планирует сделать связку Кокорин-Гулиев. Теперь дуэт будет работать по иностранцам не только на пешеходных переходах, но и в кафе и ресторанах.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    02 августа в 14:00
    Шамиль рад??? У него хорошее настроение??? Кокорин быстро это настроение угробит, он это хорошо умеет!!!
    LOpp
    LOpp ответ n272nm (раскрыть)
    02 августа в 14:00
    Зенит не стал с ним подписывать новый контракт, а Локо хотели бы подписали, зная их финансовые возможности.
    n272nm
    n272nm ответ LOpp (раскрыть)
    02 августа в 13:56
    Зенит и Локомотив. Просто ему предложили больше денег и он их выбрал.
    112910415
    112910415
    02 августа в 13:56
    вот на берегах Невы почему-то многие не рады
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    02 августа в 13:56
    Перешел из-за денег.Никто не поверит,что на зарплату, менее чем хотел.
    Зенит новый контракт заблокировал по политическим/административным соображениям, всем это понятно.
    Выбрал клуб, который больше зарплату и бонусы предложил.
    Если бы выбирал вызов и спорт-в Локомотив бы ушел.
    Нечего тут лапшу на ушах развешивать.
    LOpp
    LOpp ответ n272nm (раскрыть)
    02 августа в 13:53
    Кокорина приглашала команда, которая будет выступать в ЛЧ?
    n272nm
    n272nm
    02 августа в 13:51
    Газизову лучше было не говорить на тему того, что Кокорин выбрал вызов и спорт. Это очень смешно и нелепо. Кокорин отказался от ЛЧ в пользу денег, это очевидно. Какой там вызов и спорт?! Какое понижение ЗП?! Газизов ты о чем?! К Кокорину никаких претензий. Спартак предложил ему хорошие деньги. Конец карьеры не за горами, несколько миллионов долларов не лишние. На его месте любой поступил бы так же. Тем более, что в ЛЧ ему ловить нечего, а тут реальная выгода. Только вот вызов и спорт тут реально ни при чем.
    Gelious
    Gelious ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    02 августа в 13:42
    Роналдо тут лишний. У него ситуация иной была, пусть в итоге он и не пожалел о том, к чему все пришло (к Мадриду)
    Garrincha58
    Garrincha58
    02 августа в 13:42
    Кокора это второй Смолов начнёт забивать и потом через год сдуется
    ДАША Д
    ДАША Д
    02 августа в 13:37
    Про низкую зарплату - это вряд ли.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    02 августа в 13:35
    Расскажи мне про Фигу, Роналдо, Ибру...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    02 августа в 13:34
    Наконец то и очень правильно, что упомянул Доменико, а медведев так не делает
    sv_1969
    sv_1969
    02 августа в 13:31
    Главное стул не давать)
    cska vperiod
    cska vperiod
    02 августа в 13:19
    Лишь бы не разочаровал.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    02 августа в 13:03
    Хорошо, что вызов и спорт, а не литробол в компании Пака.
    d_fincher
    d_fincher
    02 августа в 12:58, ред.
    Химки - это спортивно, Шамиль?
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