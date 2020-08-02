Газизов: «Рад, что Кокорин выбрал вызов и спорт»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал трансфер форварда Александра Кокорина в московский клуб.
Рад, что Саша выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату. Это не означает, что мы бросаем перчатку «Зениту». Тогда я говорил о другом. Переход согласован с Доменико, он знает, как использовать четырёх форвардов.
Нет, Кокорин мог говорить все что угодно, но Спартак и его болельщиков он не оскорблял.
А за свои грехи он заплатил.
Так что не пончтны ваши охи и ахи по поводу того что он кому то что то должен
Нет, Кокорин мог говорить все что угодно, но Спартак и его болельщиков он не оскорблял.
А за свои грехи он заплатил.
Так что не пончтны ваши охи и ахи по поводу того что он кому то что то должен
Кокорин всегда во главу деньги ставил, а за большие можно и свиньёй побыть.
Кокорин всегда во главу деньги ставил, а за большие можно и свиньёй побыть.
Зенит новый контракт заблокировал по политическим/административным соображениям, всем это понятно.
Выбрал клуб, который больше зарплату и бонусы предложил.
Если бы выбирал вызов и спорт-в Локомотив бы ушел.
Нечего тут лапшу на ушах развешивать.
Зенит новый контракт заблокировал по политическим/административным соображениям, всем это понятно.
Выбрал клуб, который больше зарплату и бонусы предложил.
Если бы выбирал вызов и спорт-в Локомотив бы ушел.
Нечего тут лапшу на ушах развешивать.