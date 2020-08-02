Газизов: «Рад, что Кокорин выбрал вызов и спорт»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал трансфер форварда в московский клуб.

Рад, что Саша выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату. Это не означает, что мы бросаем перчатку «Зениту». Тогда я говорил о другом. Переход согласован с Доменико, он знает, как использовать четырёх форвардов.