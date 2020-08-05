«Базель» — «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:34

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграют «Базель» и «Айнтрахт».

«Базель»

Швейцарский клуб одной ногой в четвертьфинале Лиги Европы. Команда добилась гостевой победы над «Айнтрахтом» со счетом 3:0, получим максимальное преимущество над своим соперником.

В 1/16 финала турнира «Сине-красные» легко прошли АПОЭЛ . Своего соперника «Базель» обыграл дважды – 3:0 в гостях и 1:0 дома. Отметим, что в четырех предыдущих поединках Лиги Европы швейцарский коллектив не пропускал голов.

«Айнтрахт»

Перед «Орлами» стоит крайне сложная задача – отыграться в гостях после крупного поражения во Франкфурте.

В текущем сезоне «Айнтрахт» не показывал тех результатов, которые от него привыкли видеть. В Бундеслиге эта команда финишировала лишь восьмой. В предыдущем раунде Лиги Европы подопечным Адольфа Хюттера удалось пройти «Зальцбург» — 4:1 победа дома и 2:2 ничья в гостях.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Базель» — 1.69

Ничья – 4.00

Победит «Айнтрахт» — 2.55

Статистика

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 7 последних матчах «Айнтрахта» в ЛЕ .

(2,5) сыграла в 7 последних матчах «Айнтрахта» в . «Базель» выиграл 6 из 7 предыдущих матчей в турнире.

Ставка на ТБ (2,5) прошла в 3 из 4 последних поединках «Базеля» в ЛЕ .

Прогноз

«Айнтрахт» едет в Швейцарию с минимальными шансами на итоговый успех. Чтобы претендовать на камбэк, гостям нужно идти в атаку с первых минут встречи.