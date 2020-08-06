«Депортиво» вылетел, но не сдаётся. Как COVID-19 может помочь легендарному клубу

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вчера, 08:00

«Соккер.ру» пытается разобраться в хитросплетениях испанской Сегунды.

Турнир в испанской Ла Лиге уже завершён. А вот в Сегунде бурлят страсти, причём не только спортивные. Во втором по силам испанском дивизионе и без того запутанную ситуацию усугубила вспышка коронавируса в одной из команд.

Сыграны все сорок два тура, предусмотренных регламентом. «Уэска» и «Кадис» скоро начнут подготовку к старту в Ла Лиге. Но третий счастливчик пока не определён. Равно как известны далеко не все неудачники Сегунды.

Третья путёвка в элиту разыгрывается в дополнительном турнире. Известны три из четырёх участников этого спора — в первом полуфинале должны встретиться «Альмерия» и «Жирона», а во втором — «Сарагоса» и.... В том то и дело, что пока приходится ставить многоточие. «Сарагоса», которая соскучилась по элите, не знает, к кому из соперников готовиться. А тут ещё у Луиса Суареса аренда закончилась. Теперь колумбийцу нужно возвращаться в «Уотфорд». Конечно, клуб работает над продлением соглашения. Но вот незадача. «Уотфорд» сейчас закрыт, все ушли в отпуск или на карантин. Откроется ближе к старту английской Премьер-Лиги. Поэтому придётся играть без колумбийского тёзки одного из лидеров «Барселоны».

Пока шестое место, дающее право продолжить борьбу за выход в Ла Лигу, занимает «Эльче», пришедший на финиш с 61 очком. На очко меньше у «Райо Вальекано» и «Фуэнлабрады». Но если мадридцы «стрельбу закончили», то у «Фуэнлабрады» пока значится 41 матч вместо 42. Остаётся несыгранной встреча в Ла-Корунье с «Депортиво». Который в свою очередь находится в зоне вылета. И не выберется из неё даже при условии победы в пока несостоявшейся игре. Догнать «Понферрадину» может, а вот обогнать — не получится. «Фуэнлабрада» же даже в случае ничьей обойдёт «Эльче» за счёт личных встреч. «Фуэнла» оба раза обыграла соперника 3:1 и 2:0, поэтому получит преимущество.

Но сразу у 12 футболистов «Фуэнлы» выявлен коронавирус. Матч перенесли на 7 августа и пока не отменили. Однако «Депор» не хочет выходить на матч. Из соображений безопасности и не только. Галисийцы считают, что сопернику должно быть засчитано техническое поражение. Возникает вопрос, а какая выгода с этого «Депору»? Ну попадёт в «перестрелку» «Эльче», а не «Фуэнлабрада». Им-то что с того? Вряд ли «Депортиво» стоит оставаться кровожадным. Тем более, для него нет разницы между техническими 3:0 и 0:3.

Но в Ла-Корунье решили пойти в обход. А именно — раз такая нестандартная ситуация, то давайте тогда и сезон сделаем нестандартным. Чтобы никто никуда не вылетал. Конечно, «Депор» руководствуется своим шкурным интересом. Но у него нашлось немало сторонников. Уже шесть клубов поддержали галисийцев. В том числе и сражённая коронавирусом «Фуэнла».

Более того, у сторонников переигровки регламента нашлись союзники в Ла Лиге. Конечно же, это «Эспаньол», которому очень не хочется покидать высшее общество после стольких лет пребывания в нём. «Попугаи» продолжают требовать увеличить Примеру до 22 клубов. Прецедент был. В конце девяностых руководство Лиги сначала изгнало за финансовые делишки «Севилью» и «Сельту». Но оба клуба успели до начала чемпионата доказать свою невиновность. Пришлось расшириться.

Если предложение «Эспаньола» будет принято, то все неудачники Ла Лиги, а кроме «попугаев» это «Леганес» и «Мальорка», перестанут быть таковыми и получат шанс исправиться. В Ла Лиге станет 22 команды. Из Сегунды тогда тоже никто не вывалится — ни «Депортиво», ни «Нумансия», ни «Экстремадура» с «Расингом». Напротив, добавятся четыре коллектива. Число участников возрастёт до 24. Соответствующие предложения уже направлены в директорат лиги и Королевскую федерацию футбола Испании.

На первый взгляд, такой расклад бы устроил большинство заинтересованных. Но не всех. В том числе и ратующих за расширение «Эльче» и «Фуэнлабраду». Если Ла Лигу никто не покидает, и её расширят до 22 команд, то новичков может быть двое, а не трое. Нечётного числа клубов испанцы не допустят. А эти двое уже есть. Таким образом, дополнительный турнир за третью путевку теряет всякий смысл. И главными пострадавшими окажутся «Сарагоса» и «Жирона», которые серьёзно настроены бороться за повышение. В отличие от «Эльче» и «Фуэнлы», которым пока в Примере делать нечего. Да и сама ситуация. Начинали чемпионат с одним регламентом, с ним же и играли, а в конце всё возьмут и поменяют.

Что касается ещё одного соискателя третьей путёвки — «Альмерии», то тут не всё так однозначно. Дело в том, что у андалусийцев те же проблемы, что и у «Фуэнлабрады». Официально пока вспышка коронавируса не подтверждена. Но если тесты окажутся положительными, то непонятно, как будут проходить матчи с «Жироной». Переносить некуда. Отменять с техническим поражением? Но такая мера не предусмотрена регламентом испанского чемпионата. Выпускать второй состав, как «Ростов» с «Сочи»? Какой вообще тогда смысл играть?

Дополнительный турнир оказался подвешенным в воздухе. А время не ждёт. 23 августа должны быть известны все участники Ла Лиги и Сегунды. Но пока вопросов больше, чем ответов. И все вопросы такие сложные.