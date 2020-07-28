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Роналду может пропустить встречу с «Кальяри»

сегодня, 15:40
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 22:45 Не начался

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить матч 37-го тура Серии А против «Кальяри».

Тренерский штаб туринского клуба хочет предоставить отдых португальцу перед возобновлением Лиги чемпионов. 35-летний форвард, скорее всего, останется в Турине, а остальная команда отправится на встречу.

Напомним, что Роналду продолжает борьбу за «Золотую бутсу». Криштиану забил 31 мяч во внутреннем первенстве, в то время как нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле и форвард «Баварии» Роберт Левандовски имеют по 34 гола.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 19:43
С Вами разговор о Роналду не имеет никакого смысла,как и о Месси в общем
112910415
112910415
сегодня в 19:04
срочно отменять плановый одиннадцатиметровый !
Шишанутый
Шишанутый ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 19:00
Что же теперь резерв отправлять если матч мусорный? Нужно уважать сопернека. Реалу тоже не чего не стоил последний матч с Легонесом но Зидан выпустил своих лидеров Бензема и Рамоса в старте хотя тоже могли бы травму получить но это футбол если так боятся то вообще не стоит играть. Личные достижения тоже важны и если Рон хочет играть то тренеру стоит пойти ему на встречу. Команда должна помочь ему в борьбе за ЗБ также как Лацио помогает Имобиле и Бавария помогла Леве. Это нормально. Для Ювентуса будет престижно если ихний игрок получит ЗБ. Шансы у Рона по прежнему есть. В первом круге против Кальяри он забил хет-трик, если завтра это повторит то догонит своих конкурентов. Удачи Роналду!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:42
Рон догонит и перегонит.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 18:40
Нужно было пенальти забивать,тогда ещё какие-то бы были шансы,а сейчас нет их.Если Рон настоит на своем участии в этом матче,значит он личные достижения ставит не ниже командных,т.к. это мусорный матч,а получить там травму и оставить команду без нападающего в ЛЧ вполне вероятно.
Шатаут
Шатаут
сегодня в 18:40
Пешеход устал???...
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 18:37
Интересно как он может бороться за золотую бутсу пропуская матч, где он мог бы реально забить пару тройку голов! Странно как то!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:29
Конечно лучше ему отдохнуть.
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 16:33
Пора на пенсию, там и отдохнет.
Шишанутый
Шишанутый ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 15:59
Левандовского зато можно догнать. Три гола всего до него и Рон хочет их забевать!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:58
Под Лигу Чемпионов надо поберечься.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:57
Пенальти не проплатили?
juvenale
juvenale ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 15:54
ее уже не взять
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:53
Рон борется за Золотую бутсу. Он должен играть!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:46
Ну прямо переутомился....за что такие бабки получает...
drug01
drug01
сегодня в 15:41
Это плохо совсем
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