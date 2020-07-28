Роналду может пропустить встречу с «Кальяри»

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сегодня, 15:40

Нападающий «Ювентуса» может пропустить матч 37-го тура Серии А против «Кальяри».

Тренерский штаб туринского клуба хочет предоставить отдых португальцу перед возобновлением Лиги чемпионов. 35-летний форвард, скорее всего, останется в Турине, а остальная команда отправится на встречу.

Напомним, что Роналду продолжает борьбу за «Золотую бутсу». Криштиану забил 31 мяч во внутреннем первенстве, в то время как нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле и форвард «Баварии» Роберт Левандовски имеют по 34 гола.