Возвращение «дачников». «Фулхэм» вернулся в Премьер-Лигу после годичного отсутствия

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вчера, 06:00

«Соккер.ру» рассказывает о развязке борьбы за третью путёвку в элитный дивизион Англии.

То, что третий новичок АПЛ будет из Лондона, стало известно ещё до финала. «Брентфорд» переиграл «Суонси» (0:1, 3:1). «Фулхэм» вышел победителем в борьбе с «Кардифф Сити» — 2:0 и 1:2, причём соперники обменялись гостевыми победами. Таким образом, противостояние Лондон — Уэльс завершилось со счётом 2:0 в пользу столицы Англии. Что, наверное, справедливо.

В Чемпионшипе «Брентфорд» и «Фулхэм» пришли на финиш марафона с одинаковым количеством очков — по 81. Но у «пчёл» оказалась лучшая разница мячей +42 против +16, поэтому они расположились выше «дачников», на третьем месте. Но какое это имело значение. Судьба путёвки решалась на «Уэмбли». Для «Брентфорда» попасть на легендарную арену в роли одного из участников — уже предел мечтаний и большая честь. Да и для «Фулхэма» тоже. Хотя два года назад «дачники» обыграли тут «Астон Виллу». Конечно, оба соискателя путёвки предпочли бы сыграть на заполненном главном стадионе Англии. Но сами знаете, коронавирус.

«Брентфорд» никогда не играл в элитном дивизионе — ни в старом первом, ни в Премьер-Лиге. У «пчёл» появился уникальный шанс совершить исторический шаг. «Фулхэм», наоборот, приучил своих немногочисленных, но верных болельщиков, к высшему обществу. С 2001-го по 2014-й «дачники» непременно присутствовали в компании сильнейших. Потом наступила чёрная полоса. Четыре года клуб выступал в Чемпионшипе, и только в 2018-м он смог вернуться в Премьер-Лигу. Как выяснилось, всего на один год. Начинали сезон со Славишей Йокановичем, продолжали с Клаудио Раньери, а доигрывали под руководством Скотта Паркера. Большую часть первенства «дачники» просидели в зоне вылета и задолго до финиша обрекли себя на вылет. Не помог и приличный подбор игроков — Серхио Рико, Луис Вьетто, Райан Сессеньон и, конечно же, Андре Шюррле. Хозяин клуба, невезучий Шахид Хан (невезучий от того, что все проблемы «дачников» начались после того, как он купил их) оставил Паркера на посту главного тренера. Как оказалось, не напрасно.

Почти весь сезон «дачники» находились вверху таблицы. На прямое повышение в классе особо не претендовали, но в первой шестёрке присутствовали и заранее готовили себя к участию в дополнительном турнире. Блестяще провёл чемпионат сербский нападающий Александар Митрович, наколотивший 26 мячей. Столько же на счету лучшего снайпера «пчёл» Олли Уоткинса.

Во вторник Уоткинс вышел на поле с первых минут, а Митрович, что было несколько неожиданно, остался на скамейке запасных. Если посмотреть на стартовые составы, то бросается в глаза небольшое количество англичан. Четверо у «Брентфорда» — защитники Этан Пиннок, Рико Генри, полузащитник Джош Дасильва, нападающий Олии Уоткинс. У «дачников» вообще три англичанина — защитник Джо Брайан и два игрока средней линии Гаррисон Рид и Джош Омоха. Добавьте к ним лондонца Майкла Гектора и бристольца Бобби Декрдову-Рида, вставших под флаг Ямайки. Итого будет пять. Всё равно меньше половины.

Спокойная, осторожная, даже чрезмерно, игра, что в первом тайме, что во втором. Отсюда и два унылых нуля на табло «Уэмбли» после 90 минут. Митрович ёрзал на лавочке, потом усиленно раздевался, но Паркер не спешил выпускать своего голеадора на поле. Серб появился только в дополнительное время. И в итоге сделал результат.

В самом конце первого из дополнительных таймов серб заработал штрафной. До ворот было метров сорок. Испанский вратарь «пчёл» Давид Райя поставил в стенку всего одного бойца, поэтому у левого защитника Джо Брайана была полная свобода действий. Все ждали навеса, в том числе и Райя, а Джо взял да и пробил. Голкипер «пчёл» заранее приготовился к навесу, далеко вышел и к тому же потерял ворота, а мяч затрепетал в сетке. Не помог и какой-то нелепый прыжок Давида. За три минуты до окончания дополнительного времени Брайан и Митрович разыграли идеальную стеночку, которая завершилась точным ударом левого защитника. Брайан, забивший за весь сезон один мяч, оформил дубль в таком важном матче. А затем обладатель русского имени Иван и португальской фамилии Кавалейру едва не забил третий мяч.

Судья Мартин Аткинсон не торопился давать финальный свисток, накинув аж пять минут. На четвёртой из них защитник «пчёл» Хенрик Дасгард после подачи штрафного точно пробил головой. А потом датчанин сцепился с вратарём «дачников» Мареком Родаком, мешавшим вытащить мяч из сетки и быстро доставить его на центр поля. Вскоре всё кончилось. «Фулхэм» возвращается после годичной паузы.

Скотт Паркер, в прошлом замечательный полузащитник сборной Англии, «Чарльтона», «Челси»... Не буду утомлять перечислением, но в «Фулхэме» он тоже играл, причём относительно недавно — в последний раз выходил на поле в 2017 году, и оказался вполне грамотным тренером. Он уже успел проявить себя и в неудачном для «дачников» сезоне 2018-19, когда лондонцы на финише предприняли попытку спастись. Вывел не богатую на громкие имена, но сыгранную и боевитую команду в Премьер-Лигу. Теперь нужно будет её там удержать. Если получится, то Скотт сможет стать весьма востребованным в Англии специалистом. Но перед стартом в новом чемпионате «дачникам» неплохо бы усилить свой состав.