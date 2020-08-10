«Рубин» — «Локомотив»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:37

Во 1-м туре российской Премьер-лиги «Рубин» в Казани примет московский «Локомотив». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Рубин»

Казанский клуб в прошлом розыгрыше РПЛ занял десятое место в турнирной таблице. В актив себе «Рубин» занес 8 побед и 11 ничьих. Еще в 11-ти встречах подопечные Леонида Слуцкого проиграли свои соперникам, а общая разница забитых и пропущенных голов установлена на отметке 35:33.

В 15-ти домашних матчах «Рубин» показал следующие результаты: 5 побед, 3 ничьи и 7 проигрышей.

«Локомотив»

«Железнодорожники» начали новый сезон с проигрыша «Зениту» в матче за Суперкубок России (1:2).

В прошедшем чемпионате «Локомотив» стал второй командой, которая одержала 16 побед. Еще в девяти матчах с участием этой команды фиксировался ничейный результат, а проиграл «Локомотив» 5 поединок. Забив 41 мяч, команда пропустила 29 голов.

В гостевых матчах прошлой кампании «Железнодорожники» проиграли дважды, при девяти победах и четырех ничьих.

Котировки БК Pinnacle

Ставка на ТМ(2,5) сыграла в 10 из 11 последних встречах команд в Казани.

«Локомотив» не пропускал голов в 6 из 7 последних матчах против «Рубина».

В 7 из 8 последних матчах «Локомотива» в РПЛ забивалось не больше двух голов.

Прогноз на матч

Очные противостояния команд редко заканчиваются результативно. На своем стадионе «Рубин» мало пропускает, а «Локомотив» редко забивает больше двух голов в гостях.

Таким образом, предлагаем ставку на ТМ(2,5), за которую БК Pinnacle дает коэффициент 1.534.