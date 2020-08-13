Три Клауса против «Баварии». Один из лучших сезонов «Шальке» в эпоху Бундеслиги

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13 августа 2020, 07:00

«Соккер.ру» вспоминает выступление «горняков» в сезоне-1971-72.

«Шальке» принял участие в самом первом чемпионате Бундеслиги, но занял в нём только восьмое место. Да и в следующих сезонах клуб из Гельзенкирхена, скорее, огорчал своих болельщиков, нежели радовал их. Относительно светлым получился сезон 1968-69, в котором «горняки» пришли на финиш седьмыми и добрались до финала Кубка Германии. Некогда славный клуб превращался в середняка.

Но в 1971 году в Гельзенкирхен приехал новый тренер — Ивица Хорват. Югослав, а если точнее — хорват. Полное соответствие фамилии и национальности. Ивица в прошлом блестящий, но невезучий защитник. Участник двух чемпионатов мира. Во втором из них в 1954 году Хорват поразил собственные ворота в четвертьфинальном матче с немцами, чем обрёк югославов на поражение. Через пару лет Ивица перебрался во Франкфурт, где сначала играл за «Айнтрахт», а потом тренировал «орлов». Возвращался в родной Загреб, трудился в греческом ПАОКЕ, а потом был приглашён в Гельзенкирхен.

Если дортмундскую «Боруссию» середины пятидесятых называли «Три Альфреда» по имени лидеров команды, то «Шальке» начала семидесятых нередко обозначали как «Три Клауса». Первый Клаус — это ключевой игрок обороны, задний защитник Клаус Фихтель. Не самый высокий — метр семьдесят шесть, но очень подвижный, прыгучий, а главное — грамотно читавший игру футболист. Фихтель входил в состав Манншафт на протяжении четырёх лет и в 1970 году вернулся из Мексики серебряным призёром первенства мира. Серебро тогда давали за третье место. Второй Клаус — великолепный бомбардир Клаус Фишер, который забивал помногу во всех командах — «Мюнхен 1860», «Шальке», а затем в «Кёльне» и «Бохуме». И, конечно же, в сборной Западной Германии. Фишер закончил карьеру 32 года назад, но остаётся вторым после Герда Мюллера бомбардиром в истории Бундеслиги. Третий Клаус — Шеер держался несколько тени двух своих тёзок. Но свою работу опорного полузащитника выполнял превосходно и обеспечивал связь между обороной и атакой.

Но всё же ключевой фигурой в рядах «Шальке» считался Стэн, он же Райнхард Либуда. Легенда сразу двух клубов-антагонистов — дортмундской «Боруссии» и «Шальке». Правый нападающий, искусный технарь и превосходный диспетчер. «Никто не пройдёт мимо Иисуса. Кроме Стэна Либуды». Эта поговорка появилась уже после возвращения Стэна в Гельзенкирхен. Кто-то приписал к плакату, висевшему возле церкви, вторую часть фразы, и вскоре весь город её повторял.

Своим прозвищем Райнхард обязан великому английскому футболисту Стэнли Мэтьюзу. Немцы считали, и не без основания, что Либуда столь же умён и техничен. Уходить во враждебную «Боруссию» Стэн не хотел. Но «Шальке» занял последнее место и должен был вылететь. Райнхард узнал о расширении Бундеслиги, уже примерив жёлто-чёрную футболку. В Дортмунде образовалась прекрасная связка Райнхард Либуда — Лотар Эммерих. Во многом благодаря этому дуэту «Боруссия» выиграла первый для Западной Германии Кубок ярмарок в 1966 году. Победный мяч в ворота «Ливерпуля» забил Стэн. Ударом с 30 метров по замысловатой траектории, рикошетом от штанги. Болельщики дортмундского клуба признали этот гол лучшим в истории клуба в ХХ веке.

Отыграв три года в Дортмунде, Стэн вернулся домой. Ему простили всё. Он и сейчас остаётся одним из любимых игроков в Гельзенкирхене. Скромный, несчастный в личной жизни и не нашедший себя после футбола человек (простой торговец сигаретами) умер в 1996 году. Личные неудачи, алкоголь, нужда, букет болезней. Но в описываемый нами период Стэн был одним из королей западногерманского футбола.

А теперь представим товарищей Стэна и трёх Клаусов. Ворота «Шальке» защищал Норберт Нигбур, считавшийся вторым после Зеппа Майера вратарём Бундеслиги. Рослый, длиннорукий блондин с выпирающий вперёд нижней челюстью. На него чем-то похож Оливер Кан, хотя Олли в ту пору был столь мал, что вряд ли что-то понимал в футболе. Справа в обороне работал Юрген Зобирай, слева — Рольф Рюссманн. В центре обороны пару Фихтелю составлял Гельмут Кремерс. Брат-близнец Гельмута Эрвин Кремерс играл на левом фланге нападения. Братья Кремерсы — первые близнецы в истории Бундеслиги. Но вернёмся в среднюю линию.

Центральный полузащитник — Клаус Шеер, справа от него играл Гельмут Люнкенбомерт, слева — голландец Хайнц ван Харен, самый возрастной футболист команды. И тройка нападающих — Эрвин Кременс — Клаус Фишер — Стэн Либуда. В резерве вратарь Гельмут Пабст, защитник Гартмут Хахзе, полузащитник Пауль Хольц, нападающие Гельмут Маннс и Нико Браун, второй легионер в составе команды — представитель Люксембурга.

В Западной Германии уже начало складываться противостояния двух больших Б — «Баварии» и мёнхенгладбахской «Боруссии». В 1971 году первой стала «Боруссия», опередившая мюнхенцев на два очка. «Шальке» оказался шестым. Однако Ивица Хорват постарался сделать «горняков» третьей силой. И первые матчи нового чемпионата подтвердили серьёзность намерений.

«Ганновер» был разгромлен в собственной вотчине 1:5. Каре от Фишера, гол Зобирая. Причём после первого тайма хозяева вели 1:0. Стэн положил парочку голов-красавцев в ворота «Дуйсбурга», и после второго тура «Шальке» оказался выше всех. Нечасто забивавший Шеер обеспечил выездную победу над «Гамбургом». «Нечасто забивавший» – понятие относительное. В четвёртом туре «горняки» разобрали на запчасти «Кёльн», и четыре гола из пяти записал тот самый третий Клаус.

Во Франкфурте «горняки» хотели продлить свою победную серию. Но бывший клуб Хорвата оказался сильней — 2:0. «Шальке» пока первый, но «Бавария» со «Штутгартом» шли рядышком. У мюнхенцев тоже было 8 очков, 7 — у швабов. В шестом туре — рурское дерби. «Шальке» — дортмундская «Боруссия». «Чёрно-золотые» всей командой охраняли Либуду, а единственный гол в матче записал на свой счёт Люнкенбомкерт. Защитники Зобирай и Рюссманн обеспечили победу над «Вердером», а в Дюссельдорфе после долгого перерыва забил Фишер. И Фихтель тоже, с пенальти. А потом последовали 4:0 в игре с «Гертой» и двойной привет из Люксембурга в виде голов Брауна. Восемь побед в десяти турах. Это ли не чемпионский график? Но «Бавария», ещё не познавшая горечи поражений, находилась всего в двух очках. В следующем туре команда Хорвата взяла лишь очко в Брауншвейге, и отставание сократилось до одного балла. «Рот-Вайсс» из Оберхаузена был разбит 4:0. Фишео сотворил хет-трик.

То, что в Мёнхенглабдахе будет тяжело, знали все. Но чтобы так. Ещё до перерыва в воротах Нигбура побывало пять безответных мячей. Итоговый счёт — 0:7. Совсем нечемпионское поражение. «Бавария» уличила момент и выскочила вперёд. Над было исправляться. Через два тура «Шальке» вернулся на первое место. А на заключительный 17-й тур первого круга пришлась первая игра с баварцами. Которые несколькими днями ранее размазали по газону «Боруссию» из Дортмунда 11:1. Гол ван Харена принёс «горнякам» победу на промежуточном финише и преимущество в три очка над поверженным соперником.

Второй круг «Шальке» начал с разгрома «Ганновера» 3:0. Но поражение лидера в Дуйсбурге вновь обострило борьбу за серебряную салатницу. Одно очко перевеса, потом два, а затем и снова три. «Шальке» уже начал мечтать о чемпионстве, первом в формате Бундеслиги. Но осечка в Бремене, и снова «горняки» почувствовали дыхание баварцев. Впереди ещё десять туров.

Поездка в Западный Берлин обернулась и проигрышем 0:3, и потерей первого места. Всего одно очко перевеса «Баварии». Достаточно было одной осечки мюнхенцев. Но удалось лишь догнать, и то всего на один тур. Так и дошли вместе до последнего игрового дня. «Бавария» была первой, а «Шальке» дышал в спину. За тур до финиша 53 очка у «Баварии», 52 у «Шальке». И очная встреча в Мюнхене в последний день.

Но на самый решающий бой «горняков» не хватило. К перерыву они проигрывали 0:2. Итоговый счёт оказался более неутешительным для команды из Гельзенкирхена — 1:5. Серебряная салатница уехала в Мюнхен, а «Шальке» остался вторым. Тоже неплохо, хотя титул был на расстоянии вытянутой руки.

Зато кубковая кампания складывалась успешно. Сначала две победы над «Гертой» – 3:1 и 2:0 в 1/16 финала. Мир с «Фортуной» в Дюссельдорфе 1:1 и выигрыш 2:1 дома. Поездка в Мёнхенгладбах на сей раз не обернулась катастрофой — 2:2. Зато дома победа 1:0, и здравствуй полуфинал. Который начался с ушата ледяной воды в Кёльне 1:4. Но в ответке прилетело 5:2, а пенальти лучше пробили подопечные Хорвата. Вот и добрались до финала.

Решающий матч за Кубок «Шальке» провёл образцово. Гельмут Кремер на 13-й минуте — раз. Клаус Шеер через 20 минут — два. Герберт Люткенбомхерт на 57-й — три. Как же без Клауса Фишера. На 66-й минуте он забил четвёртый мяч. Поставил точку снова Гельмут Кремер — 5:0. Кубок — первый с 1937 года.

Второе место в чемпионате и выигрыш Кубка — очень мощное выступление. Лучшее в бундеслиговский период. Только в сезоне 2000-01 «Шальке» смог его повторить. Превзойти пока не получилось.

Но вернёмся в начало семидесятых. Увы, развития команды Ивицы Хорвата не последовало. В следующем сезоне «Шальке» отлетел со второго места на пятнадцатое. Тренер получил ещё несколько шансов исправить положение. Удалось лишь отчасти — «горняки» выбрались из подвала в серединку. И всё. В 1975 Хорват покинул Гельзенкирхен. Через три года он вернулся. Лучше бы не возвращался. Не доработал и до конца чемпионата. Ивица Хорват посчитал, что исчерпал себя как тренер, после чего навсегда оставил эту профессию.