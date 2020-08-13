Гроза пенальтистов и лучший вратарь Украины. Валерий Воробьёв в воротах «Торпедо»

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13 августа 2020, 11:01

«Соккер.ру» продолжает вспоминать вратарей московского «Торпедо». На очереди Валерий Воробьёв, принесший немало пользы «чёрно-белым».

В середине девяностых «Торпедо» пришлось несладко. В новых экономических условиях у ЗИЛа не было денег на содержание профессиональной футбольной команды. Пришлось искать нового хозяина. Так клуб стал собственностью «Лужников», которыми руководил предприниматель Владимир Алёшин. Клуб переехал с родного стадиона на улице Восточной на главную арену столицы и получил к своему имени приставку «Лужники». Далеко не всем болельщикам пришлось это по душе. Но эта мера какое-то время помогла команде держаться на плаву.

После вводной переходим к главному герою сегодняшнего рассказа. В 1997 году в составе «Торпедо» появился голкипер криворожского «Кривбасса» Валерий Воробьёв. Вратарь, успевший сыграть один раз за сборную Украины, приехал в Москву на смотрины. «Спартаку» Воробьёв не подошёл, а в «Торпедо» задержался на шесть лет.

Воспитанник днепропетровского футбола Валерий Воробьёв во времена СССР входил в состав «Днепра», но в основе двукратных чемпионов СССР так и не сыграл. Скорее всего, и в заявку не попадал. Отслужил в армии – в киевском СКА , после чего оказался в полтавской «Ворскле». После двух лет, проведенных в Полтаве, Валерий перебрался в криворожский «Кривбасс», который возглавлял его тесть Виктор Фомин. Там Воробьёв отыграл два замечательных сезона. Из 14 пенальти, назначенных в ворота «Кривбасса», цели достигли только четыре. Остальные десять ударов с 11-метровой отметки были отбиты вратарём. Дважды в одном матче Валерий не дал забить киевским динамовцам Призетко и Леоненко.

Да и не только отражением пенальти прославился Валерий. Он превосходно играл на линии – надежно и ярко, совершая эффектные броски, и на выходах был хорош. В 1994 году Воробьёв был признан лучшим вратарем Украины, получил вызов в сборную и приглашение в киевское «Динамо». Но заиграть в самом именитом клубе Украины не получилось, — молодой Александр Шовковский не уступил свое место, а сидеть в запасе Воробьёву быстро надоело. Вторую половину сезона 1994-95 Валерий провел в «Борисфене» (бывшем киевском СКА ), а потом вернулся в ставший родным «Кривбасс». Из Кривого Рога Воробьёв совершил две вылазки в Москву – в 1996 году в «Спартак», завершившуюся неудачей, и в 1997 году, которая закончилась подписанием контракта с «Торпедо».

«Черно-белым» новый вратарь пришёлся очень кстати. Владимир Пчельников перенес серьёзную травму и не мог играть на прежнем уровне. А Воробьёв очень быстро адаптировался в «Торпедо» и успешно сыграл в большинстве матчей.

Валерий был все так же прыгуч и легок. Он мог отразить любой удар, нанесенный по воротам. Однако торпедовскому вратарю не хватало стабильности. И любой удар по воротам лужниковцев мог стать результативным. Да и на выходах Воробьёв порой действовал более робко, чем в «Кривбассе». Но все же положительных эмоций от игры Валерия было куда больше. Вспомнили о Воробьёве и на Украине, вновь пригласили в сборную.

Два сезона 1997 и 1998 годов – Воробьёв был основным в «Торпедо». И Александр Тарханов, и Валентин Иванов предпочитали Валерия другим голкиперам. Но Виталий Шевченко, возглавивший клуб в 1999 году, больше доверял Евгению Корнюхину. Во многом Валерию помешали его приглашения в сборную Украины. В основном составе играл Александр Шовковский, Воробьёв довольствовался играми в товарищеских матчах, а частые отлучки не нравились тренеру. Да и Корнюхин играл здорово.

Валерий вернулся в ворота лужниковцев после того, как Корнюхин пропустил во Владикавказе шесть мячей. Валерий провёл концовку чемпионата, в котором «Торпедо» заняло четвёртое место. После 11-й позиции в 1998 году это был существенный прогресс. И хотя Корнюхин играл чаще, Воробьёв тоже приложил руку к этому скачку. Похожая история наблюдалась и в бронзовом сезоне 2000 года. Евгений провёл больше матчей, чем Валерий – 22 и 8, но славно поработали оба голкипера.

В 2001 году Корнюхина в команде уже не было. Зато приехал из «Зенита» Роман Березовский, которому Шевченко отдает место основного вратаря. Валерий Воробьёв снова второй. Роман сыграл 16 матчей, его коллега — 12, причем смотрелся он лучше. Лужниковцы выпали из призовой тройки, но заняли почётное четвёртое место. Березовский по окончании сезона сменил «Торпедо» на «Динамо». Неужели настало время Воробьёва?

Несмотря на приход ещё одного бывшего зенитовца Дмитрия Бородина, Валерий после трехлетней паузы вернул себе должность основного голкипера. Отыграл прилично – в 28 матчах пропущено 27 мячей. В серии из пяти поражений подряд, приведшей к отставке Шевченко, вины Воробьёва было немного. Зато на финише «чёрно-белые» выдали беспроигрышную серию из 12 встреч, сумели сохранить за собой четвёртое место, и тут уже роль вратаря сложно недооценить.

Сезон 2003 года оказался шестым и последним в торпедовской карьере Валерия. Воробьёв начал сезон, но после поражения во втором туре от «Сатурна» (0:2) надолго потерял место в основе. Валерий вернулся в ворота летом, провел ряд очень хороших встреч, в том числе и с ЦСКА (торпедовцы выиграли 3:2). Но последовало поражение от «Спартака» 0:1, и тогда Сергей Петренко вновь вернул в ворота Дмитрия Бородина. Валерий же больше в торпедовских воротах не появился, а по окончании сезона руководство клуба выставило 33-летнего голкипера на трансфер. Найти новый клуб не получилось, и Воробьёв завершил карьеру футболиста, оставив о себе хорошие воспоминания. Ведь годы, когда ворота «чёрно-белых» защищал Валерий, были, наверное, лучшими в российском периоде истории клуба. Сам голкипер стал за это время настоящим патриотом «Торпедо». Валерию поступали предложения от других команд, но он говорил «нет», твёрдо решив провести в составе «чёрно-белых» остаток карьеры. Наверное, Валерий не мог предположить, что ему просто укажут на дверь. Уверен, «Торпедо» могло расстаться с вратарем куда более цивилизованно, да и сам Воробьёв далеко не исчерпал себя. Символично, что после ухода Воробьёва началось падение великого клуба.

Большой рассказ про Валерия Шанталосова будет в другом разделе. В «Торпедо» этот незаурядный вратарь пробыл недолго – всего один сезон. В самом начале чемпионата-98 он провел две встречи на старте сезона, пропустил три мяча, после чего ворота лужниковцев защищал Валерий Воробьёв. Павел Лепилов провел два года в дубле, после чего играл за щёлковский «Спартак» и «Псков-2000». Ещё один вратарь из бригады-98 – Алексей Белкин, сменил несколько клубов второй лиге и поиграл в первой – за «Томь».