Победа «Гётеборга» в Кубке УЕФА. Непобедимые шведы Эрикссона в начале восьмидесятых

«Соккер.ру» вспоминает победу «Гётеборга» в Кубке УЕФА.
Шведская сборная всегда была на хорошем счету в Европе и мире, футболисты из скандинавской страны всегда пользовались спросом, особенно в Италии. Но клубы из Швеции долгое время считались середняками.
Стереотип о несостоятельности шведских клубов в еврокубках едва не разрушил «Мальмё». Во второй половине семидесятых молодой английский тренер Боб Хаутон создал очень сильную команду, которой вскоре стало тесно в Аллсвенскан. В сезоне 1978-79 «небесно-голубые» дошли до финала Кубка чемпионов, но уступили в равной игре английскому «Ноттингем Форест». А потом команда Хаутона, заменившая англичан в Межконтинентальном кубке, уступила парагвайской «Олимпии». Так «Мальмё» не удалось покорить две вершины. «Соккер.ру» посвятил этим событиям отдельную статью.
А сейчас речь пойдёт об удачной для шведского клуба европейской кампании. То, что не вышло у «Мальмё» Боба Хаутона, вышло у «Гётеборга» Свена-Горана Эрикссона. Почти получилось. Ведь Кубок УЕФА это не Кубок чемпионов. Но всё же это был грандиозный успех шведского клубного футбола.
Свен-Горан Эрикссон или Свеннис, как его называли дома, во избежание путаницы с отцом, тоже Свеном, играл на позиции правого защитника в нескольких заштатных клубах. При этом работал учителем физкультуры в школе. К 27 годам наигрался и решил стать тренером. Причём вдохновили Свенниса на этот шаг примеры английских тренеров, работавших в Швеции — уже упомянутого Боба Хаутона и Роя Ходжсона. Да-да, того самого, который в середине семидесятых приехал работать в «Хальмстад».
Бывшему учителю физкультуры повезло. Правда, с двумя упомянутыми выше англичанами ему работать не довелось, зато Эрикссон попал в «Дегерфорс», в помощники к Торду Грипу. Грип считался весьма авторитетным специалистом, не зря его позвали в сборную Швеции. А на должность старшего тренера «Дегерфорса» переместился молодой ассистент.
А в первый день нового 1979 года Эрикссону предложили возглавить «Гётеборг». Семидесятые годы — не лучший отрезок в истории «ангелов». Выиграв Аллсенскан в 1969 году, «Гётеборг» надолго ушёл в тени. Целых шесть лет отыграл во втором дивизионе. Вернулся только в 1977-м. Через год «ангелы» заняли третье место и взяли Кубок. В команде появились сильные футболисты — полузащитники Гленн Хольм, Томми Хольгрен, вернулся из ПСВ Ральф Эдстрём. Тренер Ханс Карлссон, вытащивший «Гётеборг» в элиту и выигравший этот Кубок с бронзой, ушёл в отставку. То ли устал, то ли посчитал, что достиг своего потолка. Новым предводителем «ангелов» стал 30-летний Свен-Горан Эрикссон.
Свеннис оправдал доверие. В первом же сезоне он выиграл серебряные награды, а в Кубке кубков «Гётеборг» дошёл до четвертьфинала. Через год «ангелы» стали третьими. Ещё через год — снова вторыми и взяли Кубок. Но старт в Кубке кубков команда Эрикссона должна была взять осенью восемьдесят второго, а осенью 1981-го ей предстояло отправиться в поход за Кубком УЕФА. Финал Кубка Швеции проводился уже после вёрстки еврокубков, поэтому в Кубке кубков долгое время играл прошлогодний обладатель. Нечто подобное было и в СССР вплоть до 1981 года.
В чемпионате 1981 года «Гётеборг» пришёл на финиш вторым, уступив «Эстеру» из Вёкше четыре очка. Эрикссон, конечно, огорчился, что его команде не удалось сделать дубль. Но финиш первенства совпал с играми в Кубке УЕФА, которые забирали немало сил.
Прежде чем перейти к рассказу о победном для «Гётеборге» розыгрыше Кубка УЕФА, давайте познакомимся с «ангелами». Ворота защищал Томас Вернерссон, второй вратарь сборной Швеции. Вторым он был при Ронни Хельстрёме, потом при Яне Мёллере, вторым остался при Томасе Равелли. За правый фланг отвечал Рубен Свенссон, а левый край сторожил штатный пенальтист Стиг Фредрикссон. В центре обороны капитану Конни Карлссону компанию составлял Гленн Хюсен, в будущем игрок «Фиорентины» и «Ливерпуля». Основная тройка полузащитников — Торд Хольмгрен, Джерри Карлссон и Глен Стрёмберг. Тройка нападающих — младший брат Торда Хольмгрена Томми, Дан Карнелиуссон и Торнбьорн Нильссон. Запасные — вратарь Уве Тобиассон, переквалифицировавшийся в защитники Гленн Хольм, ещё один игрок обороны Томас Ханссон, полузащитники Гленн Шиллер, Хокан Сандберг, нападающий Мартин Хольмберг. Всего 16 человек. Все шведы.
«Гётеборг» начинал в 1/32 финала с матчей с соседями — финской «Хакой». Первый матч проходил на поле соперника — в Валкеакоски. Финны первыми добились успеха, но в середине первого тайма Корнелиуссон заработал пенальти, который реализовал Фредрикссон. В начале второго тайма Корнелиуссон вывел гостей вперёд, потом отличился Джерри Карлссон. «Хака» один гол отыграла, но счёт 3:2 стал отличным стартом для команды Свенниса. У себя на «Уллеви» шведы выступили ещё мощнее. Всё решилось в первые шесть минут после голов Шиллера и Нильссона. Потом Джерри Карлссон забил третий. Во втором тайме младший из братьев Хольмгренов — Томми, подвёл черту — 4:0.
В 1/16 финала «ангелам» пришлось нелегко. Австрийский «Штурм», ранее выбивший из розыгрыша ЦСКА, дал бой шведам. Ничья в Граце 2:2, причём хозяева вели 2:0. Но Тонрбьорн Нильссон забил один мяч, потом другой, и 0:2 превратились во вполне удобный для «Гётеборга» результат. В ответной встрече на «Уллеви» тоже было горячо. Хозяева дважды вырывались вперёд — Торд Хольмгрен и Нильссон, гости оба раза догоняли. Но Томми Холмгрен заработал пенальти, а Стиг Фредрикссон избавил «ангелов» от дополнительного времени, а Эрикссона — от лишних переживаний.
Матчи одной восьмой финала «Гётеборг» проводил уже после завершения сезона в Швеции. Эрикссону пришлось нелегко. Игроки устали и хотели в отпуск. А тут ещё две недели подготовки без игровой практики. Но усилия Свенниса не прошли даром. «Ангелы» уверенно разобрались с бухарестским «Динамо» у себя — к 51-й минуте счёт был 3:1 — Томми Хольгрен и дубль Нильссона. Джиджи Мультеску своим голом несколько подпортил картину, но всё равно шведская команда создала хороший задел перед поездкой в Румынию. Там «ангелы» тоже выиграли. Хватило гола Торнбьорна Нильссона. Мостик в еврокубковую весну был переброшен.
Эрикссон понимал, что в четвертьфинале будет очень сложно. И «Валенсия» соперник крепкий, и само время — начало марта, не самое лучшее для шведов. Сезон ещё не начался. Два года назад весенний барьер преодолеть не удалось. Тогда «Гётеборг» получил 1:5 от «Арсенала» в Лондоне. Чтобы подвести команду к игам с испанцами в хорошем состоянии, пришлось сократить отпуск. Жёны футболистов даже хотели пойти жаловаться на Свенниса, но мужья отговорили. Ведь им представился шанс, которого могло и не быть.
Начало матча на «Месталье» выдалось фееричным. Прошло двадцать минут, а соперники забили по два мяча — у хозяев оба раза отличился Франк Арнесен, в составе гостей по голу забили Свенссон и Нильссон. На этом соперники ограничились, а счёт 2:2 вполне устроил приезжую команду. В ответке младший Хольмгрен не стал тянуть с первым голом — уже на четвёртой минуте распечатал ворота «летучих мышей». После перерыва хозяева получили право на пенальти. Фредрикссон был точен — 2:0. Есть полуфинал.
«Бело-голубые ангелы» против «красных чертей»! Каков заголовок. Только ради него жребию стоило свести в полуфинале «Гётеборг» и «Кайзерслаутерн». И фаворитами в этой паре выглядели немцы со шведским вратарём Ронни Хельстрёмом. «Черти» очень мощно продвигались по сетке турнира. Сначала убрали с дороги болгарский «Академик» 1:0 и 2:1. Потом, проиграв в Москве «Спартаку» 1:2, взяли реванш в Кайзерслаутерне 4:0. Нечто подобное произошло в одной восьмой. Проигрыш «Локерену» в Бельгии 0:1, затем мощный ответ дома — 4:1. В четвертьфинале «Реал», казалось бы, прихлопнул команду Карла-Хайнца Фельдкампа, выиграв на «Сантьяго Бернабеу» 3:1, но как бы не так. В ответной встрече «черти» устроили «королевскому клубу» образцово-показательную порку — 5:0.
Было видно, что «Кайзерслаутерн» особенно опасен в родных стенах, поэтому Эрикссон решил сыграть в первой выездной игре строго от обороны. Немцам удалось забить быстрый гол — Эрхард Хёвидиц распечатал ворота Вернерссона на десятой минуте. Но через 19 минут пришла очередь Хельстрёма вытащить мяч из ворот. Корнелиуссон огорчил соотечественника. А потом «ангелы» засушили игру и добились ничьей 1:1.
В ответном матче, который судил знаменитый советский арбитр Ромуальдас Юшка, первыми забили «ангелы». А именно Хольгрен-младший за три минуты до перерыва. В начале второго тайма гости отыгрались с помощью гола Райнера Гайе. Основное время — ничья 1:1. В первом из дополнительных таймов Юшка назначил пенальти в ворота «Кайзерслаутерна». Не смог Ронни Хельстрём взять удар Стига Фредрикссона. «Ангелы» победили «чертей» 2:1 и стали финалистами. Их соперником был ещё один западногерманский клуб — «Гамбург».
А «Гамбург» — это один из сильнейших вратарей Европы Ули Штайн, это Манфред Кальц с его фланговыми проходами и навесом-бананом на белобрысую голову могучего Хорста Хрубеша. Это мощный центр полузащиты из двух сыновей американских солдат — Джимми Хартвига и Феликса Магата. Это великий Эрнст Хаппель у тренерского пульта. Куда с такими тягаться малоизвестному Свену-Горану Эрикссону и его парням? Пусть радуются, что до финала дошли.
Финал Кубка УЕФА был двухраундовым. Первая встреча проходила в Швеции, на стадионе «Уллеви», поле которого больше напоминало огород. Хозяевам было не привыкать играть на таком газоне, и это уравняло их шансы. Казалось, что встреча обойдётся без голов. Но в концовке «ангелы» нажали. Один угловой, другой. Потом аут. В какой-то момент оборона «Гамбурга» треснула в центре, Томми Хольгрен вышел один на один со Штайном и спокойно катнул мяч мимо «великого и ужасного» в угол ворот. Первый бой выигран 1:0. Но предстоял визит в Гамбург.
И как же красиво обыграл Свеннис Хаппеля в ответной игре. Тренер «Гамбурга» рассчитывал, что «ангелы» закроются в обороне всей командой, чтобы беречь своё минимальное преимущество. Гости с первых минут стали вести себя по-хозяйски. А именно распоряжаться мячом. Хаппелю пришлось в срочном порядке вводить план В. Пока вносились корректировки, Дан Корнелиуссон после паса Томми Хольгрена забил первый мяч в ворота Штайна. Кальц спокойно позволил сделать передачу в штрафную, где два защитника наблюдали за действиями шведского нападающего. Теперь «красноштанникам» нужно было забивать уже три мяча.
Во втором тайме Торбьорн Нильссон промчался с мячом метров 20 и спокойно отправил его в угол. Защитник Дитмар Якобс выполнил роль эскорта. Это стоило ему места в заявке Манншафт на чемпионате мира 1982 года. А потом Гленн Стрёмберг заработал пенальти в борьбе с Юргеном Гро. Стиг Фредрикссон в очередной раз показал, как он умеет бить пенальти. Без шансов для «великого и ужасного» Ули — 3:0. Этого оказалось достаточно, чтобы непобедимый в Кубке УЕФА «Гётеборг» заслуженно получил свой трофей.
Свеннис не ограничился европейским триумфом. «Ангелы» сделали дубль в Швеции, выиграв и Кубок, и Аллсвенскан. Правда поход за Кубком Кубков завершился, едва начавшись. После столкновения с венгерским «Уйпешт Дожей» 1:1 и 1:3. Вряд ли Эрикссон знает, кто такой Козьма Прутков (точнее кто скрывается за этим именем). Но он прекрасно понимал, что ещё никому не удавалось объять необъятное. Тем более что к тому времени он покинул «Гётеборг». Свеннис принял «Бенфику», а «ангелов» возглавил Бьорн Вестерберг.
Свен-Горан Эрикссон стал настоящей звездой европейского тренерского корпуса. В его славной карьере будет немало громких побед. Но выигрыш Кубка УЕФА с «Гётеборгом», наверное, одна из самых дорогих в этом списке. «Гётеборг» ещё один раз покорил европейскую вершину. Но о втором восхождении расскажем в другой раз.
Но только по названию. В те времена система отбора в еврокубки была совсем другой и тогдашний Кубок УЕФА по составу был примерно аналогичен нынешней Лиге Чемпионов. Кто играл - команды ведущих чемпионатов, занявших места со второго по пятое. Взять тот же Кубок УЕФА 1981-1982: Кайзерслаутерн (тогда сильная команда, стабильный участник еврокубков), Боруссия (Мёнхенгладбах), Интер, Монако, Атлетико, Валенсия, Фейеноорд, Штутгарт,Гамбург, Бордо, Испсвич (вообще звери), Саутгемптон, Наполи, Арсенал, ПСВ, Спортинг, Реал, Зенит, ЦСКА... Явно не слабее, чем в тот же розыгрыш в Кубке Чемпионов: Аустрия, Динамо (Киев), Астон Вилла, Андерлехт, Ювентус, Ливерпуль, Бенфика. Бавария.
Но только по названию. В те времена система отбора в еврокубки была совсем другой и тогдашний Кубок УЕФА по составу был примерно аналогичен нынешней Лиге Чемпионов. Кто играл - команды ведущих чемпионатов, занявших места со второго по пятое. Взять тот же Кубок УЕФА 1981-1982: Кайзерслаутерн (тогда сильная команда, стабильный участник еврокубков), Боруссия (Мёнхенгладбах), Интер, Монако, Атлетико, Валенсия, Фейеноорд, Штутгарт,Гамбург, Бордо, Испсвич (вообще звери), Саутгемптон, Наполи, Арсенал, ПСВ, Спортинг, Реал, Зенит, ЦСКА... Явно не слабее, чем в тот же розыгрыш в Кубке Чемпионов: Аустрия, Динамо (Киев), Астон Вилла, Андерлехт, Ювентус, Ливерпуль, Бенфика. Бавария.