Победа «Гётеборга» в Кубке УЕФА. Непобедимые шведы Эрикссона в начале восьмидесятых

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вчера, 17:08

«Соккер.ру» вспоминает победу «Гётеборга» в Кубке УЕФА .

Шведская сборная всегда была на хорошем счету в Европе и мире, футболисты из скандинавской страны всегда пользовались спросом, особенно в Италии. Но клубы из Швеции долгое время считались середняками.

Стереотип о несостоятельности шведских клубов в еврокубках едва не разрушил «Мальмё». Во второй половине семидесятых молодой английский тренер Боб Хаутон создал очень сильную команду, которой вскоре стало тесно в Аллсвенскан. В сезоне 1978-79 «небесно-голубые» дошли до финала Кубка чемпионов, но уступили в равной игре английскому «Ноттингем Форест». А потом команда Хаутона, заменившая англичан в Межконтинентальном кубке, уступила парагвайской «Олимпии». Так «Мальмё» не удалось покорить две вершины. «Соккер.ру» посвятил этим событиям отдельную статью.

А сейчас речь пойдёт об удачной для шведского клуба европейской кампании. То, что не вышло у «Мальмё» Боба Хаутона, вышло у «Гётеборга» Свена-Горана Эрикссона. Почти получилось. Ведь Кубок УЕФА это не Кубок чемпионов. Но всё же это был грандиозный успех шведского клубного футбола.

Свен-Горан Эрикссон или Свеннис, как его называли дома, во избежание путаницы с отцом, тоже Свеном, играл на позиции правого защитника в нескольких заштатных клубах. При этом работал учителем физкультуры в школе. К 27 годам наигрался и решил стать тренером. Причём вдохновили Свенниса на этот шаг примеры английских тренеров, работавших в Швеции — уже упомянутого Боба Хаутона и Роя Ходжсона. Да-да, того самого, который в середине семидесятых приехал работать в «Хальмстад».

Бывшему учителю физкультуры повезло. Правда, с двумя упомянутыми выше англичанами ему работать не довелось, зато Эрикссон попал в «Дегерфорс», в помощники к Торду Грипу. Грип считался весьма авторитетным специалистом, не зря его позвали в сборную Швеции. А на должность старшего тренера «Дегерфорса» переместился молодой ассистент.

А в первый день нового 1979 года Эрикссону предложили возглавить «Гётеборг». Семидесятые годы — не лучший отрезок в истории «ангелов». Выиграв Аллсенскан в 1969 году, «Гётеборг» надолго ушёл в тени. Целых шесть лет отыграл во втором дивизионе. Вернулся только в 1977-м. Через год «ангелы» заняли третье место и взяли Кубок. В команде появились сильные футболисты — полузащитники Гленн Хольм, Томми Хольгрен, вернулся из ПСВ Ральф Эдстрём. Тренер Ханс Карлссон, вытащивший «Гётеборг» в элиту и выигравший этот Кубок с бронзой, ушёл в отставку. То ли устал, то ли посчитал, что достиг своего потолка. Новым предводителем «ангелов» стал 30-летний Свен-Горан Эрикссон.

Свеннис оправдал доверие. В первом же сезоне он выиграл серебряные награды, а в Кубке кубков «Гётеборг» дошёл до четвертьфинала. Через год «ангелы» стали третьими. Ещё через год — снова вторыми и взяли Кубок. Но старт в Кубке кубков команда Эрикссона должна была взять осенью восемьдесят второго, а осенью 1981-го ей предстояло отправиться в поход за Кубком УЕФА . Финал Кубка Швеции проводился уже после вёрстки еврокубков, поэтому в Кубке кубков долгое время играл прошлогодний обладатель. Нечто подобное было и в СССР вплоть до 1981 года.

В чемпионате 1981 года «Гётеборг» пришёл на финиш вторым, уступив «Эстеру» из Вёкше четыре очка. Эрикссон, конечно, огорчился, что его команде не удалось сделать дубль. Но финиш первенства совпал с играми в Кубке УЕФА , которые забирали немало сил.

Прежде чем перейти к рассказу о победном для «Гётеборге» розыгрыше Кубка УЕФА , давайте познакомимся с «ангелами». Ворота защищал Томас Вернерссон, второй вратарь сборной Швеции. Вторым он был при Ронни Хельстрёме, потом при Яне Мёллере, вторым остался при Томасе Равелли. За правый фланг отвечал Рубен Свенссон, а левый край сторожил штатный пенальтист Стиг Фредрикссон. В центре обороны капитану Конни Карлссону компанию составлял Гленн Хюсен, в будущем игрок «Фиорентины» и «Ливерпуля». Основная тройка полузащитников — Торд Хольмгрен, Джерри Карлссон и Глен Стрёмберг. Тройка нападающих — младший брат Торда Хольмгрена Томми, Дан Карнелиуссон и Торнбьорн Нильссон. Запасные — вратарь Уве Тобиассон, переквалифицировавшийся в защитники Гленн Хольм, ещё один игрок обороны Томас Ханссон, полузащитники Гленн Шиллер, Хокан Сандберг, нападающий Мартин Хольмберг. Всего 16 человек. Все шведы.

«Гётеборг» начинал в 1/32 финала с матчей с соседями — финской «Хакой». Первый матч проходил на поле соперника — в Валкеакоски. Финны первыми добились успеха, но в середине первого тайма Корнелиуссон заработал пенальти, который реализовал Фредрикссон. В начале второго тайма Корнелиуссон вывел гостей вперёд, потом отличился Джерри Карлссон. «Хака» один гол отыграла, но счёт 3:2 стал отличным стартом для команды Свенниса. У себя на «Уллеви» шведы выступили ещё мощнее. Всё решилось в первые шесть минут после голов Шиллера и Нильссона. Потом Джерри Карлссон забил третий. Во втором тайме младший из братьев Хольмгренов — Томми, подвёл черту — 4:0.

В 1/16 финала «ангелам» пришлось нелегко. Австрийский «Штурм», ранее выбивший из розыгрыша ЦСКА , дал бой шведам. Ничья в Граце 2:2, причём хозяева вели 2:0. Но Тонрбьорн Нильссон забил один мяч, потом другой, и 0:2 превратились во вполне удобный для «Гётеборга» результат. В ответной встрече на «Уллеви» тоже было горячо. Хозяева дважды вырывались вперёд — Торд Хольмгрен и Нильссон, гости оба раза догоняли. Но Томми Холмгрен заработал пенальти, а Стиг Фредрикссон избавил «ангелов» от дополнительного времени, а Эрикссона — от лишних переживаний.

Матчи одной восьмой финала «Гётеборг» проводил уже после завершения сезона в Швеции. Эрикссону пришлось нелегко. Игроки устали и хотели в отпуск. А тут ещё две недели подготовки без игровой практики. Но усилия Свенниса не прошли даром. «Ангелы» уверенно разобрались с бухарестским «Динамо» у себя — к 51-й минуте счёт был 3:1 — Томми Хольгрен и дубль Нильссона. Джиджи Мультеску своим голом несколько подпортил картину, но всё равно шведская команда создала хороший задел перед поездкой в Румынию. Там «ангелы» тоже выиграли. Хватило гола Торнбьорна Нильссона. Мостик в еврокубковую весну был переброшен.

Эрикссон понимал, что в четвертьфинале будет очень сложно. И «Валенсия» соперник крепкий, и само время — начало марта, не самое лучшее для шведов. Сезон ещё не начался. Два года назад весенний барьер преодолеть не удалось. Тогда «Гётеборг» получил 1:5 от «Арсенала» в Лондоне. Чтобы подвести команду к игам с испанцами в хорошем состоянии, пришлось сократить отпуск. Жёны футболистов даже хотели пойти жаловаться на Свенниса, но мужья отговорили. Ведь им представился шанс, которого могло и не быть.

Начало матча на «Месталье» выдалось фееричным. Прошло двадцать минут, а соперники забили по два мяча — у хозяев оба раза отличился Франк Арнесен, в составе гостей по голу забили Свенссон и Нильссон. На этом соперники ограничились, а счёт 2:2 вполне устроил приезжую команду. В ответке младший Хольмгрен не стал тянуть с первым голом — уже на четвёртой минуте распечатал ворота «летучих мышей». После перерыва хозяева получили право на пенальти. Фредрикссон был точен — 2:0. Есть полуфинал.

«Бело-голубые ангелы» против «красных чертей»! Каков заголовок. Только ради него жребию стоило свести в полуфинале «Гётеборг» и «Кайзерслаутерн». И фаворитами в этой паре выглядели немцы со шведским вратарём Ронни Хельстрёмом. «Черти» очень мощно продвигались по сетке турнира. Сначала убрали с дороги болгарский «Академик» 1:0 и 2:1. Потом, проиграв в Москве «Спартаку» 1:2, взяли реванш в Кайзерслаутерне 4:0. Нечто подобное произошло в одной восьмой. Проигрыш «Локерену» в Бельгии 0:1, затем мощный ответ дома — 4:1. В четвертьфинале «Реал», казалось бы, прихлопнул команду Карла-Хайнца Фельдкампа, выиграв на «Сантьяго Бернабеу» 3:1, но как бы не так. В ответной встрече «черти» устроили «королевскому клубу» образцово-показательную порку — 5:0.

Было видно, что «Кайзерслаутерн» особенно опасен в родных стенах, поэтому Эрикссон решил сыграть в первой выездной игре строго от обороны. Немцам удалось забить быстрый гол — Эрхард Хёвидиц распечатал ворота Вернерссона на десятой минуте. Но через 19 минут пришла очередь Хельстрёма вытащить мяч из ворот. Корнелиуссон огорчил соотечественника. А потом «ангелы» засушили игру и добились ничьей 1:1.



В ответном матче, который судил знаменитый советский арбитр Ромуальдас Юшка, первыми забили «ангелы». А именно Хольгрен-младший за три минуты до перерыва. В начале второго тайма гости отыгрались с помощью гола Райнера Гайе. Основное время — ничья 1:1. В первом из дополнительных таймов Юшка назначил пенальти в ворота «Кайзерслаутерна». Не смог Ронни Хельстрём взять удар Стига Фредрикссона. «Ангелы» победили «чертей» 2:1 и стали финалистами. Их соперником был ещё один западногерманский клуб — «Гамбург».

А «Гамбург» — это один из сильнейших вратарей Европы Ули Штайн, это Манфред Кальц с его фланговыми проходами и навесом-бананом на белобрысую голову могучего Хорста Хрубеша. Это мощный центр полузащиты из двух сыновей американских солдат — Джимми Хартвига и Феликса Магата. Это великий Эрнст Хаппель у тренерского пульта. Куда с такими тягаться малоизвестному Свену-Горану Эрикссону и его парням? Пусть радуются, что до финала дошли.

Финал Кубка УЕФА был двухраундовым. Первая встреча проходила в Швеции, на стадионе «Уллеви», поле которого больше напоминало огород. Хозяевам было не привыкать играть на таком газоне, и это уравняло их шансы. Казалось, что встреча обойдётся без голов. Но в концовке «ангелы» нажали. Один угловой, другой. Потом аут. В какой-то момент оборона «Гамбурга» треснула в центре, Томми Хольгрен вышел один на один со Штайном и спокойно катнул мяч мимо «великого и ужасного» в угол ворот. Первый бой выигран 1:0. Но предстоял визит в Гамбург.

И как же красиво обыграл Свеннис Хаппеля в ответной игре. Тренер «Гамбурга» рассчитывал, что «ангелы» закроются в обороне всей командой, чтобы беречь своё минимальное преимущество. Гости с первых минут стали вести себя по-хозяйски. А именно распоряжаться мячом. Хаппелю пришлось в срочном порядке вводить план В. Пока вносились корректировки, Дан Корнелиуссон после паса Томми Хольгрена забил первый мяч в ворота Штайна. Кальц спокойно позволил сделать передачу в штрафную, где два защитника наблюдали за действиями шведского нападающего. Теперь «красноштанникам» нужно было забивать уже три мяча.

Во втором тайме Торбьорн Нильссон промчался с мячом метров 20 и спокойно отправил его в угол. Защитник Дитмар Якобс выполнил роль эскорта. Это стоило ему места в заявке Манншафт на чемпионате мира 1982 года. А потом Гленн Стрёмберг заработал пенальти в борьбе с Юргеном Гро. Стиг Фредрикссон в очередной раз показал, как он умеет бить пенальти. Без шансов для «великого и ужасного» Ули — 3:0. Этого оказалось достаточно, чтобы непобедимый в Кубке УЕФА «Гётеборг» заслуженно получил свой трофей.

Свеннис не ограничился европейским триумфом. «Ангелы» сделали дубль в Швеции, выиграв и Кубок, и Аллсвенскан. Правда поход за Кубком Кубков завершился, едва начавшись. После столкновения с венгерским «Уйпешт Дожей» 1:1 и 1:3. Вряд ли Эрикссон знает, кто такой Козьма Прутков (точнее кто скрывается за этим именем). Но он прекрасно понимал, что ещё никому не удавалось объять необъятное. Тем более что к тому времени он покинул «Гётеборг». Свеннис принял «Бенфику», а «ангелов» возглавил Бьорн Вестерберг.