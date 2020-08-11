Саша с Уралмаша, остановивший команду Фергюсона

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вчера, 11:27

«Соккер.ру» продолжает серию рассказов о вратарях московского «Торпедо». На очереди Александр Подшивалов.

Весной 1984 года в воротах ереванского «Арарата» появился футболист, так не похожий на своих товарищей по команде. Все игроки брюнеты, а этот блондин. После ухода Владимира Васильева у ереванцев начались проблемы на последнем рубеже. Алёша Антонян играл нестабильно, с вратарями в Армении было тяжело. Вот и пригласил Никита Павлович Симонян Александра Подшивалова из свердловского «Уралмаша».

Игроки второй лиги не были широко известны за пределами своего города. Даже фамилии их мало кто знал. Но Подшивалов был исключением из правил. Футбольный год в СССР начинался с трансляций мемориала Валентина Гранаткина, где выступали юношеские сборные, в том числе и две наших. Юный Александр Подшивалов принимал участие в нескольких турнирах и уже успел получить всесоюзную известность. У себя на малой родине Александр уже с 16 лет выходил в основном составе «Уралмаша». И в юношескую сборную представитель второй лиги вызывался не просто так.

Зимой 1983 года Александр был в шаге от перехода в «Зенит». Еженедельник «Футбол.Хоккей» уже написал о том, что Подшивалов присоединился к ленинградскому клубу. Но юный вратарь задержался в «Уралмаше» ещё на один год. А потом последовало приглашение от Никиты Симоняна — попробовать силы в высшей лиге.

Чем высшая лига отличается от второй, 19-летний Подшивалов понял очень быстро. Непросто получалось. Ошибался, набивал шишки, выручал. И при этом рос, мужал. Александр становился сильным, уверенным в себе вратарём. Стал получать приглашения от других коллективов, но оставался верен «Арарату». Уральский голкипер отыграл шесть лет в Ереване и стал любимцем публики, заполнявшей стадион «Раздан».

В 1991 году «Торпедо» пригласило голкипера «Арарата» Александра Подшивалова. На первый взгляд, этот переход выглядел несколько нелепо. В ереванском клубе Александр на протяжении шести сезонов был безоговорочным первым номером, а тут предстояла жёсткая конкуренция с Валерием Сарычевым. Но возможности «Торпедо» занять высокое место были несомненно выше, чем у «Арарата», а Александру Викторовичу уже хотелось чего-нибудь выиграть. Сарычев намеревался уехать в зарубежный клуб, а стало быть, клубу нужно было быть готовым всегда заменить своего голкипера. Вот и вспомнил Валентин Иванов об Александре Подшивалове, которого когда-то звал в «Торпедо». И третий аспект. Союз к тому времени трещал по швам, и у Александра могло возникнуть вполне понятное желание перебраться из Армении в Россию.

В 1991 году Сарычев и Подшивалов играли примерно поровну – 17 и 14 матчей соответственно. Валерий чаще появлялся в воротах в первом круге, Александр — во втором. Оба славно потрудились ради бронзовой награды, — в предпоследнем туре Подшивалов не дал забить пенальти спартаковцу Валерию Карпину, чем помог автозаводцам закрепиться на третьем месте.

Надо сказать, что переход в «Торпедо» пошёл Подшивалову на пользу. В его игре появились стабильность и солидность, которых подчас недоставало вратарю «Арарата». Александр практически перестал промахиваться на выходах и пропускать в ближние углы. И если в бытность вратарём ереванского клуба Подшивалов пропускал довольно много – мог пропустить три, четыре, пять, а то и все шесть–семь мячей за матч, то в первом торпедовском сезоне он пропускал менее мяча за игру. Да и два последующих сезона Александр Викторович отыграл очень и очень сильно.

Автозаводцы довольно легко отпустили Сарычева в Корею, ведь у Валерия Константиновича появился опытный и надёжный преемник. Правда, первый чемпионат России торпедовцы по большому счету провалили, — не попали в восьмёрку и закончили первенство на 11-м месте. Но вины Подшивалова в этом нет. Игроки взбунтовались против Валентина Иванова, добились отставки тренера, у Евгения Скоморохова не получилось, а пришедший ему на смену Юрий Миронов не успел выправить ситуацию. Но именно осенью 1992-го Александр сыграл два лучших матча в своей карьере. Несложно догадаться, что речь пойдет о встречах 1/32 финала Кубка УЕФА против «Манчестер Юнайтед». Набирающий силу суперклуб был явным фаворитом в двухраундовом противостоянии с автозаводцами, но и в Манчестере, и в Москве был зафиксирован одинаковый счет – 0:0. Несложно догадаться, что вклад Подшивалова был не просто велик, а огромен. Он не только в течение 210 минут сохранил свои ворота нетронутыми. В серии послематчевых пенальти Александр взял удары Стива Брюса и Брайана Маклэйра, обеспечив тем самым автозаводцам сенсационную победу над командой Алекса Фергюсона.

В следующем раунде соперником «Торпедо» оказался мадридский «Реал». На «Сантьяго Бернабеу» москвичи уступили 2:5. Подшивалов не пропускал пять мячей с ереванских времен, но вряд ли он виноват в случившемся. Нельзя винить голкипера и в двух мячах, пропущенных в Москве. Торпедовцы выиграли 3:2. И хотя дальше прошел «Реал», бронзовые призеры последнего чемпионата СССР достойно завершили европейскую кампанию.

В 1993 году на торпедовскую улицу пришел праздник – они выиграли первый с 1986 года трофей – Кубок России. В финале автозаводцы в серии пенальти переиграли армейцев. Несложно догадаться, что одним из героев розыгрыша стал Александр Подшивалов. В том же 1993 году Александр сыграл свой первый (он же и последний) матч в составе сборной России, а по итогам сезона 29-летний Подшивалов был признан «Огоньком» лучшим вратарем страны.

И на пике славы своей карьеры Александр решил уехать за границу. Провёл сезон в «Хапоэле» из Хайфы, потом перебрался ближе к Сарычеву – в Южную Корею, в клуб «Юконг». Но корейцы решили ограничить число вратарей-легионеров, поэтому пришлось уехать из Страны утренней свежести. Александр Викторович вернулся в Россию, но не в «Торпедо», испытывавшее проблемы с финансированием, а в благополучный столичный «Локомотив». Сергей Овчинников уехал в «Бенфику», и «железнодорожникам» срочно понадобился вратарь. Остаток сезона-1997 Подшивалов отыграл в «Локо», но уже в следующем году его вытеснил из ворот Руслан Нигматуллин.

Подшивалов не стал искать себе новый клуб, а перешёл на тренерскую работу. Работал с голкиперами «Торпедо- ЗИЛ », а в настоящее время Александр Викторович трудится в «Томи». Столько тренеров сменилось, столько подопечных через его руки прошло. Например, нынешний голкипер «Ростова» Сергей Песьяков обязан урокам замечательного мастера.

В сборной России Александр Подшивалов сыграл лишь однажды – в товарищеском матче с Саудовской Аравией. Заменил Сергея Овчинникова на 73-й минуте при счете 1:2 и пропустил два мяча. Больше его в сборную не вызывали. Может быть, еще бы и пригласили, но Подшивалов уехал из России и выпал из поля зрения тренеров национальной команды. Возможно, Александра звали по старой памяти в сборную Армении, но в армянской команде его так и не дождались.