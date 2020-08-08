Земляки Шеварднадзе. Как клуб из маленького городка пытался закрепиться в Высшей лиге

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вчера, 08:00

«Соккер.ру» рассказывает о единственном сезоне «Гурии» из Ланчхути в главном турнире СССР .

Обычно героями рубрик становятся команды, ставшие чемпионами или совершившие иные героические дела. Сегодня же речь пойдёт про коллектив, пришедший на финиш последним. Но всё же «Гурия» заслужила рассказа.

Первый раз в высшую лигу вышел коллектив из небольшого городка. Население Ланчхути составляло менее 9 тысяч. В то время как стадион мог вместить 14 тысяч зрителей. То есть на его трибунах могли собраться все жители Ланчхути плюс приехавшие из других близлежащих сёл.

«Гурия» пробилась в союзную Первую лигу в 1980-м и с тех пор стабильно играла во втором по силам дивизионе нашего футбола. Что было довольно интересно. Клубы из Самтредиа, Рустави, Гори, Сухуми (во время СССР Абхазия входила в состав советской Грузии) никак не могли выбраться из Второй лиги. Только в 1983-м пробилось в первую лигу батумское «Динамо». А команда из райцентра взяла и поднялась. Был небольшой секрет — недалеко от Ланчхути родился лидер Грузинской ССР Эдуард Шеварднадзе. Есть ли связь между выходом «Гурии» в Первую лигу и первым лицом республики — неизвестно. Но Шеварднадзе было приятно видеть земляков в Первой лиге.

В 1985 году Эдуард Амвросиевич стал министром иностранных дел СССР , а через год пошла на повышение и «Гурия», до этого ничем особым не выделявшаяся. В отличие от кутаисского «Торпедо», второй команды республики, которая иногда наведывалась в высшее общество. В Ланчхути набирались опыта молодые футболисты, которых потом приглашали в тбилисское «Динамо» — Мамума Абучеридзе или Сосо Чедия, например. Доигрывали ветераны или выступали грузинские футболисты, не подошедшие динамовцам или торпедовцам.

В 1985 году гурийцы заняли 17 место в турнире, где участвовали 22 коллектива. Иными словами боролись за выживание. Команда вовремя сменила тренера. Пришедший в июне Беги Сихарулидзе сумел выправить ситуацию. А в 1986 году грузинская команда неожиданно для всех оставила позади и рижскую «Даугаву», и столичный «Локомотив». ЦСКА и «Гурия» набрали одинаковое количество очков — по 64. Для выявления победителя был назначен золотой матч, в котором сильнее оказались армейцы — 2:0. Но путёвки в высшую получили оба коллектива — и вернувшийся в элиту ЦСКА , и впервые взлетевшая так высоко «Гурия». Кутаисское «Торпедо» заняло последнее место в Высшей лиге, поэтому представительство Грузии осталось прежним — две команды. Первая, разумеется, тбилисское «Динамо».

Впервые в истории нашего футбола в Высшую лигу поднялась команда из столь маленького городка. Имена игроков тоже были не слишком известны. Хотя были и знаменитости. Например, Сергей Швецов — прекрасный нападающий «Зенита», а затем «Спартака», перенесший в конце 1982-го серьёзную травму. Сергей Александрович долго восстанавливался, заиграть в «Спартаке» снова не получилось. В 1985 он вернулся в родное кутаисское «Торпедо», где очень неплохо смотрелся в средней линии. Константин Бесков даже хотел вернуть Швецова, но Сергей принял предложение «Гурии» и помог ей тем самым совершить историческое восхождение. Вратари Гигла Имнадзе и Карло Мчедлидзе были дублёрами Отара Габелия в тбилисском «Динамо» и успели поиграть за основу. Полузащитник Гоча Ткебучава в юности блеснул в московском «Динамо». Другой игрок средней линии Вахтанг Копалейшвили становился чемпионом СССР в составе тбилисцев, а потом вместе с нападающим Бесиком Придонишвили составлял главную ударную силу гурийцев в Первой лиге. Защитник Энуки Тевзадзе тоже прошёл школу Высшей лиги в «Торпедо» и «Динамо». Но всё же состав требовал усиления. И оно пришло.

Главным новичком был, конечно, нападающий Виктор Хлус. Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе киевского «Динамо», затем нападающий «Черноморца». Муж замечательной гимнастки, олимпийской чемпионки Стеллы Захаровой. Мощный, напористый, результативный форвард. Стал игроком «Гурии» другой замечательный нападающий — лучший бомбардир кутаисского «Торпедо» Мераб Мегреладзе. Компанию ему составил другой торпедовский футболист — атакующий полузащитник Роман Хагба. Добавились бывшие тбилисские динамовцы Малхаз Арзиани, Малхаз Махарадзе, Мераб Тевзадзе и Нугзар Микаберидзе. Из тбилисского «Локомотива» пришли атакующие полузащитники — близнецы Автандил и Тариэл Капанадзе. Но ушёл Сергей Швецов. Сергея Александровича пригласили в «Локомотив» из Самтредиа.

«Гурия» должна была начинать чемпионат домашним матчем с киевским «Динамо» — на тот момент чемпионом СССР , базовым клубом сборной и победителем Кубка Кубков. Как только об этом стало известно, то поступило более 50 тысяч заявок на билеты. Но киевляне были задействованы в четвертьфинале Кубка чемпионов, поэтому матч был перенесён. Не беда — решили в Ланчхути. Ведь следующим в графике гостем стоял «Спартак» Константина Бескова. Около 22 тысяч стали обладателями заветных билетов. Но на Грузию обрушился дождь со снегом. Поле затопило, и встречу снова пришлось отложить. Однако 14 марта команды вышли на поле. Состав «Гурии» в историческом матче — Гигла Имнадзе в воротах, в обороне Микаберидзе, Энуки Тевзадзе, Мераб Тевзазде и Малхаз Махарадзе, полузащитники Копалейшвили, Чхаидзе, Ткебучава и Придонишвили, нападающие Виктор Хлус и Мераб Мегреладзе. На замены выходили Роман Хагба и Мурман Акопян. Гурийцы оказали достойное сопротивление, но класс «Спартака» оказался выше. Голы Виктора Пасулько и Сергея Родионова принесли победу гостям 2:0.

Первое очко новички взяли в Харькове, сыграв вничью 0:0 с «Металлистом». Этот результат поднял их на 11-е место, которое оказалось самым высоким в сезоне. Первая поездка в Москву обернулась поражением от «Торпедо». Автозаводцы выиграли 1:0, не забив при этом 11-метровый. А потом пришла первая победа. На родном стадионе был обыгран «Кайрат» 2:0. Исторический гол на счету Мегреладзе. Хлус отличился в следующей встрече, с «Зенитом». Но его гола оказалось недостаточно для победы — ничья 1:1, «Гурия» — тринадцатая. А на последнем месте застряла главная команда республики, у которой было всего одно очко.

Поездка в Минск оказалась неудачной — 0:3. Однако потом последовала почётная ничья в Вильнюсе. «Жальгирис» проводил свой лучший сезон. В Ереване выстрелил дуплетом Придонишвили, но его команда проиграла 2:3 и опустилась в зону вылета, где по-прежнему сидело тбилисское «Динамо». Но после победы над «Нефтчи» гурийцы выбрались из подвала. Хлус отрабатывал авансы. А вот Мераб Мегреладзе что-то загрустил.

Слово дерби не входило в наш лексикон в 1987 году, поэтому не было применено к матчу «Гурия» — «Динамо» (Тбилиси). Ничья 0:0, почётная для гурийцев, которые пока находились на спасительном 14-м месте. А их земляки — на предпоследнем, 15-м. Тем временем минула треть чемпионата — 10 туров. Лето началось с двух домашних проигрышей — «Днепру» 1:2 и «Шахтёру» 0:2. Грузинские команды замыкали таблицу, но тбилисцы обошли соседей. Ничья с ЦСКА ничего не изменила. Тем более за ней последовали проигрыши московскому «Динамо» и «Жальгирису».

Команда не выглядела беспомощной. Билась в каждом матче, не терпела разгромных поражений. Но каждое очко давалось с огромным трудом. Нужны были перемены.

В июле произошла замена тренера. Место Беги Сихарулидзе занял Михаил Фоменко. Бывший киевский динамовец, победитель Кубка Кубков и Суперкубка 1975 года, трёхкратный чемпион СССР . После завершения карьеры Михаил Иванович работал помощником Валерия Лобановского в «Динамо». Потом возглавлял клубы Второй лиги: «Десна» (Чернигов) и «Кривбасс» (Кривой Рог). И тут пришло приглашение из Ланчхути. Вслед за Фоменко спасать «Гурию» приехали защитники Михаил Олефиренко (киевское «Динамо») и Алексей Варнавский («Шахтёр») полузащитник Николай Романчук (ростовский СКА и «Черноморец»). Опытный Автандил Кантария из кутаисского «Торпедо» укрепил вратарскую линию. И сразу последовала победа над минчанами 2:1. Но из Алама-Аты и Ленинграда гурийцы вернулись ни с чем. Команда застревала на последней строчке. Отставание от предпоследнего коллектива, на тот момент «Зенита», составляло четыре очка.

У «Гурии» оставался отложенный матч с киевским «Динамо». И его команда Фоменко провела превосходно. Добилась почётной ничьей. Могла и выиграть, но гостей спас Виктор Чанов, отразивший пенальти в конце игры. Одно набранное очко могло принести только моральное удовлетворение.

Поездки в Днепропетровск и Донецк баллов в копилку не принесли. Положение сложное, но не безнадёжное. Тбилисцы и ленинградцы ещё не успели оторваться. К тому же, потом «Гурия» выдала беспроигрышную серию из четырёх встреч — победы над московским «Динамо» и «Араратом», ничьи с «Нефтчи» и ЦСКА . До спасительного места всего два очка. Надо было ещё немножко постараться.

Но тбилисское «Динамо» тоже вело борьбу за выживание. И тоже сменило тренера. Кахи Асатиани уступил место Герману Зонину. Два гола Темура Кецбаи принесли динамовцам победу в очной встрече. Тбилисцы выбрались из зоны вылета, а «Гурия» увязла на 16 строчке. До финиша было рукой подать — всего четыре тура.

Пенальти в исполнении Леонида Буряка принёс победу «Металлисту». Возмущённая публика вскочила с мест, и судье Юрию Савченко пришлось покидать стадион в Ланчхути под усиленной охраной милиции. Для СССР подобное поведение болельщиков было ЧП . Стадион был дисквалифицирован, и заключительный домашний матч гурийцам пришлось проводить в Волгограде. Николай Савичев, Юрий Савичев и Сергей Агашков принесли «Торпедо» крупную победу 3:0, отправив «Гурию» в Первую лигу.

Оставались два матча — со «Спартаком» в Москве и с «Динамо» в Киеве. Для «Спартака» эта встреча имела огромное значение. Москвичи претендовали на чемпионство. Чтобы выиграть золотые медали, им нужна была победа над «Гурией». Ничья спартаковцев не устраивала. Они исчерпали лимит — 10 мирных исходов, и за одиннадцатый ничейный результат очко бы не получили.

Встреча проходила в «Олимпийском». Спартаковцы с первых минут обрушили шквал атак на ворота Автандила Кантарии, но вратарь гостей играл превосходно. Мяч не хотел пересекать заветную черту. Время шло, а для «красно-белых» — бежало. Однако на табло «Олимпийского» горели убийственные для команды Бескова нули. И когда до конца игры оставалось шесть минут, легендарный Фёдор Черенков с близкого расстояния смог нанести точный удар головой — 1:0. «Спартак» после восьмилетней паузы стал чемпионом, выиграв очень непростую встречу у безнадёжного аутсайдера.

В Киеве «Гурия» тоже проиграла, но смотрелась достойно. Особенно во втором тайме, когда Алексей Варнавский отыграл один гол, а его товарищи могли сравнять счёт. Но в итоге поражение 1:2 — семнадцатое в тридцати турах. «Гурия» оказалась не готова к элите.