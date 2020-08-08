Земляки Шеварднадзе. Как клуб из маленького городка пытался закрепиться в Высшей лиге

«Соккер.ру» рассказывает о единственном сезоне «Гурии» из Ланчхути в главном турнире СССР.
Обычно героями рубрик становятся команды, ставшие чемпионами или совершившие иные героические дела. Сегодня же речь пойдёт про коллектив, пришедший на финиш последним. Но всё же «Гурия» заслужила рассказа.
Первый раз в высшую лигу вышел коллектив из небольшого городка. Население Ланчхути составляло менее 9 тысяч. В то время как стадион мог вместить 14 тысяч зрителей. То есть на его трибунах могли собраться все жители Ланчхути плюс приехавшие из других близлежащих сёл.
«Гурия» пробилась в союзную Первую лигу в 1980-м и с тех пор стабильно играла во втором по силам дивизионе нашего футбола. Что было довольно интересно. Клубы из Самтредиа, Рустави, Гори, Сухуми (во время СССР Абхазия входила в состав советской Грузии) никак не могли выбраться из Второй лиги. Только в 1983-м пробилось в первую лигу батумское «Динамо». А команда из райцентра взяла и поднялась. Был небольшой секрет — недалеко от Ланчхути родился лидер Грузинской ССР Эдуард Шеварднадзе. Есть ли связь между выходом «Гурии» в Первую лигу и первым лицом республики — неизвестно. Но Шеварднадзе было приятно видеть земляков в Первой лиге.
В 1985 году Эдуард Амвросиевич стал министром иностранных дел СССР, а через год пошла на повышение и «Гурия», до этого ничем особым не выделявшаяся. В отличие от кутаисского «Торпедо», второй команды республики, которая иногда наведывалась в высшее общество. В Ланчхути набирались опыта молодые футболисты, которых потом приглашали в тбилисское «Динамо» — Мамума Абучеридзе или Сосо Чедия, например. Доигрывали ветераны или выступали грузинские футболисты, не подошедшие динамовцам или торпедовцам.
В 1985 году гурийцы заняли 17 место в турнире, где участвовали 22 коллектива. Иными словами боролись за выживание. Команда вовремя сменила тренера. Пришедший в июне Беги Сихарулидзе сумел выправить ситуацию. А в 1986 году грузинская команда неожиданно для всех оставила позади и рижскую «Даугаву», и столичный «Локомотив». ЦСКА и «Гурия» набрали одинаковое количество очков — по 64. Для выявления победителя был назначен золотой матч, в котором сильнее оказались армейцы — 2:0. Но путёвки в высшую получили оба коллектива — и вернувшийся в элиту ЦСКА, и впервые взлетевшая так высоко «Гурия». Кутаисское «Торпедо» заняло последнее место в Высшей лиге, поэтому представительство Грузии осталось прежним — две команды. Первая, разумеется, тбилисское «Динамо».
Впервые в истории нашего футбола в Высшую лигу поднялась команда из столь маленького городка. Имена игроков тоже были не слишком известны. Хотя были и знаменитости. Например, Сергей Швецов — прекрасный нападающий «Зенита», а затем «Спартака», перенесший в конце 1982-го серьёзную травму. Сергей Александрович долго восстанавливался, заиграть в «Спартаке» снова не получилось. В 1985 он вернулся в родное кутаисское «Торпедо», где очень неплохо смотрелся в средней линии. Константин Бесков даже хотел вернуть Швецова, но Сергей принял предложение «Гурии» и помог ей тем самым совершить историческое восхождение. Вратари Гигла Имнадзе и Карло Мчедлидзе были дублёрами Отара Габелия в тбилисском «Динамо» и успели поиграть за основу. Полузащитник Гоча Ткебучава в юности блеснул в московском «Динамо». Другой игрок средней линии Вахтанг Копалейшвили становился чемпионом СССР в составе тбилисцев, а потом вместе с нападающим Бесиком Придонишвили составлял главную ударную силу гурийцев в Первой лиге. Защитник Энуки Тевзадзе тоже прошёл школу Высшей лиги в «Торпедо» и «Динамо». Но всё же состав требовал усиления. И оно пришло.
Главным новичком был, конечно, нападающий Виктор Хлус. Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе киевского «Динамо», затем нападающий «Черноморца». Муж замечательной гимнастки, олимпийской чемпионки Стеллы Захаровой. Мощный, напористый, результативный форвард. Стал игроком «Гурии» другой замечательный нападающий — лучший бомбардир кутаисского «Торпедо» Мераб Мегреладзе. Компанию ему составил другой торпедовский футболист — атакующий полузащитник Роман Хагба. Добавились бывшие тбилисские динамовцы Малхаз Арзиани, Малхаз Махарадзе, Мераб Тевзадзе и Нугзар Микаберидзе. Из тбилисского «Локомотива» пришли атакующие полузащитники — близнецы Автандил и Тариэл Капанадзе. Но ушёл Сергей Швецов. Сергея Александровича пригласили в «Локомотив» из Самтредиа.
«Гурия» должна была начинать чемпионат домашним матчем с киевским «Динамо» — на тот момент чемпионом СССР, базовым клубом сборной и победителем Кубка Кубков. Как только об этом стало известно, то поступило более 50 тысяч заявок на билеты. Но киевляне были задействованы в четвертьфинале Кубка чемпионов, поэтому матч был перенесён. Не беда — решили в Ланчхути. Ведь следующим в графике гостем стоял «Спартак» Константина Бескова. Около 22 тысяч стали обладателями заветных билетов. Но на Грузию обрушился дождь со снегом. Поле затопило, и встречу снова пришлось отложить. Однако 14 марта команды вышли на поле. Состав «Гурии» в историческом матче — Гигла Имнадзе в воротах, в обороне Микаберидзе, Энуки Тевзадзе, Мераб Тевзазде и Малхаз Махарадзе, полузащитники Копалейшвили, Чхаидзе, Ткебучава и Придонишвили, нападающие Виктор Хлус и Мераб Мегреладзе. На замены выходили Роман Хагба и Мурман Акопян. Гурийцы оказали достойное сопротивление, но класс «Спартака» оказался выше. Голы Виктора Пасулько и Сергея Родионова принесли победу гостям 2:0.
Первое очко новички взяли в Харькове, сыграв вничью 0:0 с «Металлистом». Этот результат поднял их на 11-е место, которое оказалось самым высоким в сезоне. Первая поездка в Москву обернулась поражением от «Торпедо». Автозаводцы выиграли 1:0, не забив при этом 11-метровый. А потом пришла первая победа. На родном стадионе был обыгран «Кайрат» 2:0. Исторический гол на счету Мегреладзе. Хлус отличился в следующей встрече, с «Зенитом». Но его гола оказалось недостаточно для победы — ничья 1:1, «Гурия» — тринадцатая. А на последнем месте застряла главная команда республики, у которой было всего одно очко.
Поездка в Минск оказалась неудачной — 0:3. Однако потом последовала почётная ничья в Вильнюсе. «Жальгирис» проводил свой лучший сезон. В Ереване выстрелил дуплетом Придонишвили, но его команда проиграла 2:3 и опустилась в зону вылета, где по-прежнему сидело тбилисское «Динамо». Но после победы над «Нефтчи» гурийцы выбрались из подвала. Хлус отрабатывал авансы. А вот Мераб Мегреладзе что-то загрустил.
Слово дерби не входило в наш лексикон в 1987 году, поэтому не было применено к матчу «Гурия» — «Динамо» (Тбилиси). Ничья 0:0, почётная для гурийцев, которые пока находились на спасительном 14-м месте. А их земляки — на предпоследнем, 15-м. Тем временем минула треть чемпионата — 10 туров. Лето началось с двух домашних проигрышей — «Днепру» 1:2 и «Шахтёру» 0:2. Грузинские команды замыкали таблицу, но тбилисцы обошли соседей. Ничья с ЦСКА ничего не изменила. Тем более за ней последовали проигрыши московскому «Динамо» и «Жальгирису».
Команда не выглядела беспомощной. Билась в каждом матче, не терпела разгромных поражений. Но каждое очко давалось с огромным трудом. Нужны были перемены.
В июле произошла замена тренера. Место Беги Сихарулидзе занял Михаил Фоменко. Бывший киевский динамовец, победитель Кубка Кубков и Суперкубка 1975 года, трёхкратный чемпион СССР. После завершения карьеры Михаил Иванович работал помощником Валерия Лобановского в «Динамо». Потом возглавлял клубы Второй лиги: «Десна» (Чернигов) и «Кривбасс» (Кривой Рог). И тут пришло приглашение из Ланчхути. Вслед за Фоменко спасать «Гурию» приехали защитники Михаил Олефиренко (киевское «Динамо») и Алексей Варнавский («Шахтёр») полузащитник Николай Романчук (ростовский СКА и «Черноморец»). Опытный Автандил Кантария из кутаисского «Торпедо» укрепил вратарскую линию. И сразу последовала победа над минчанами 2:1. Но из Алама-Аты и Ленинграда гурийцы вернулись ни с чем. Команда застревала на последней строчке. Отставание от предпоследнего коллектива, на тот момент «Зенита», составляло четыре очка.
У «Гурии» оставался отложенный матч с киевским «Динамо». И его команда Фоменко провела превосходно. Добилась почётной ничьей. Могла и выиграть, но гостей спас Виктор Чанов, отразивший пенальти в конце игры. Одно набранное очко могло принести только моральное удовлетворение.
Поездки в Днепропетровск и Донецк баллов в копилку не принесли. Положение сложное, но не безнадёжное. Тбилисцы и ленинградцы ещё не успели оторваться. К тому же, потом «Гурия» выдала беспроигрышную серию из четырёх встреч — победы над московским «Динамо» и «Араратом», ничьи с «Нефтчи» и ЦСКА. До спасительного места всего два очка. Надо было ещё немножко постараться.
Но тбилисское «Динамо» тоже вело борьбу за выживание. И тоже сменило тренера. Кахи Асатиани уступил место Герману Зонину. Два гола Темура Кецбаи принесли динамовцам победу в очной встрече. Тбилисцы выбрались из зоны вылета, а «Гурия» увязла на 16 строчке. До финиша было рукой подать — всего четыре тура.
Пенальти в исполнении Леонида Буряка принёс победу «Металлисту». Возмущённая публика вскочила с мест, и судье Юрию Савченко пришлось покидать стадион в Ланчхути под усиленной охраной милиции. Для СССР подобное поведение болельщиков было ЧП. Стадион был дисквалифицирован, и заключительный домашний матч гурийцам пришлось проводить в Волгограде. Николай Савичев, Юрий Савичев и Сергей Агашков принесли «Торпедо» крупную победу 3:0, отправив «Гурию» в Первую лигу.
Оставались два матча — со «Спартаком» в Москве и с «Динамо» в Киеве. Для «Спартака» эта встреча имела огромное значение. Москвичи претендовали на чемпионство. Чтобы выиграть золотые медали, им нужна была победа над «Гурией». Ничья спартаковцев не устраивала. Они исчерпали лимит — 10 мирных исходов, и за одиннадцатый ничейный результат очко бы не получили.
Встреча проходила в «Олимпийском». Спартаковцы с первых минут обрушили шквал атак на ворота Автандила Кантарии, но вратарь гостей играл превосходно. Мяч не хотел пересекать заветную черту. Время шло, а для «красно-белых» — бежало. Однако на табло «Олимпийского» горели убийственные для команды Бескова нули. И когда до конца игры оставалось шесть минут, легендарный Фёдор Черенков с близкого расстояния смог нанести точный удар головой — 1:0. «Спартак» после восьмилетней паузы стал чемпионом, выиграв очень непростую встречу у безнадёжного аутсайдера.
В Киеве «Гурия» тоже проиграла, но смотрелась достойно. Особенно во втором тайме, когда Алексей Варнавский отыграл один гол, а его товарищи могли сравнять счёт. Но в итоге поражение 1:2 — семнадцатое в тридцати турах. «Гурия» оказалась не готова к элите.
Но желание играть в компании сильнейших не исчезло. В 1989 году гурийцы снова завоевали путёвку в Высшую лигу. Команда на этот раз куда основательнее подготовилась — её ряды усилили Мераб Жордания, Гия Гурули, Отар Коргалидзе, Михаил Месхи-младший, Мамука Абусеридзе, Александр Дозморов и Сергей Кузнецов. Вторая попытка обещала быть успешнее первой. Но вмешалась политика. За несколько дней до начала чемпионата СССР-90 президент Грузии Звиад Гамсахурдия запретил грузинским командам участвовать в союзном первенстве.