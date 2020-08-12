Сухая серия в 767 минут, восемь мячей от «Локомотива». История Владимира Пчельникова в «Торпедо»

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вчера, 18:40

«Соккер.ру» продолжает вспоминать вратарей московского «Торпедо». На очереди Владимир Пчельников.

Уроженец заполярной Кандалакши пришёл в большой футбол из «Кожаного мяча». Причем начинал Володя полузащитником, лишь на юношеском турнире в Николаеве встал в ворота. Получилось очень неплохо. В пятнадцать лет Владимир перебрался в Москву, где был принят. «Красно-белые» неспешно готовили Пчельникова к взрослому футболу. За несколько лет Владимир из пятого по счету вратаря «Спартака» дорос до второго. В 1988 году (после ухода Заура Хапова) он стал дублером самого Рината Дасаева.

Заменить великого голкипера в воротах «Спартака» Пчельникову довелось уже в 1988 году. Летом Дасаев получил травму, Владимир провёл три игры – с «Зенитом» в Ленинграде, в Тбилиси и Ереване. В первом матче спартаковцы довольствовались нулевой ничьей, а в двух других встречах уступили по 0:1. Претензий к вратарю у Константина Бескова не было, но при этом в команде появился сверстник Владимира, его напарник по юношеской сборной СССР Гинтарас Стауче.

По окончанию сезона Дасаев уехал в «Севилью». В прощальном матче Рината в спартаковских воротах заменил именно Пчельников. Но Олег Романцев, заменивший Бескова, вернул в «Спартак» Станислава Черчесова и Алексея Прудникова. Шансы Владимира заиграть в «Спартаке» заметно уменьшились. А после юношеского чемпионата мира 1989 года они вовсе приблизились к нулю.

В четвертьфинале наша команда, ворота которой защищал Владимир, играла со сверстниками из Нигерии. По ходу встречи наши футболисты вели 4:0. Казалось, игра сделана и можно подумать о полуфинале. Но африканцы сумели сотворить чудо – сравнять счет. В серии пенальти преуспели нигерийцы — Владимир не отбил ни одного мяча, да и в игре не выручил. Несложно догадаться, кто стал едва ли не главным антигероем той встречи.

«Спартак» не стал удерживать Пчельникова и отпустил его в «Торпедо». Шансов заиграть в составе автозаводцев у Владимира было немного. Позиции Валерия Сарычева были очень прочны. Но в перспективе Пчельников планировал стать его преемником в торпедовских воротах. Манера игры Владимира – неяркая, но надёжная, как раз подходила автозаводцам. На линии Пчельников был очень хорош, но на выходах возникали некоторые сложности.

Ждать своего часа Пчельникову пришлось долго – три с половиной сезона. Уехал в Корею Сарычев, но место в воротах занял Подшивалов. Лишь осенью 1992 года Владимир смог сыграть в основе «Торпедо». Оба матча у аутсайдеров «Факела» и тюменского «Дин-Газа» автозаводцы выиграли со счетом 2:1. Но в 1993 году все матчи без замен отыграл Александр Подшивалов.

В 1994 году Александр уехал в Израиль. «Торпедо» пригласило из Минска опытнейшего Андрея Сацункевича, но всё же сделало ставку на Пчельникова. И надо сказать, что Владимир это доверие оправдал. В сезоне-94 правда пропустил восемь штук от «Локомотива». Но не забудем, что первый из восьми мячей отправил в собственные ворота торпедовский защитник Геннадий Филимонов. А потом при счёте 0:2 был удалён Дмитрий Ульянов. Девяносто пятый год стал лучшим в карьере Владимира. Он был избран капитаном команды, выдал сухую серию в 767 минут, установив рекорд российских чемпионатов. Всего же в 29 матчах Пчельников пропустил 26 мячей, а торпедовцы завершили сезон на пятом месте. В том же 1995 году Олег Романцев, отказавшийся от услуг Владимира в «Спартаке», пригласил его в сборную России. Но в клубе это приглашение утаили. Больше Пчельникова в сборную не приглашали.

В 1996 году у «Торпедо» начались проблемы с деньгами – «ЗИЛу» стало не до команды. Выручил владелец «Лужников» Владимир Алешин — торпедовцы, уже не автозаводцы, были спасены от банкротства. Но неурядицы не могли не отразиться на игре команды. С пятого места«Торпедо» (уже «Торпедо-Лужники») откатилось на 12-е. Пчельников старался, но пропускал довольно много.

А в 1997 году Владимир получил серьёзную травму спины, приведшую к осложнению – остеохондрозу межпозвоночного диска. Играть стало очень тяжело из-за сильных болей. После длительного лечения Владимир обнаружил ворота занятыми Валерием Воробьёвым и покинул команду. Пчельников провёл ещё десять лет в большом футболе – играл и в высшей лиге («Факел»), и в первой («Томь», «Волгарь-Газпром»), и во многих клубах второй лиги, в том числе в одном из клонов «Торпедо» — «Торпедо-РГ». Но травма спины давала о себе знать, выйти на свой прежний уровень Пчельников не смог. Сезон-95 остался лучшим в карьере этого незаурядного вратаря. Из Пчельникова получился очень квалифицированный тренер. В настоящее время Владимир Владимирович работает с вратарями молодёжной команды «Спартака» и входит в тренерский штаб молодёжной сборной России.

Воспитанники торпедовской школы Константин Остапчук и Олег Иванов пробыли в главной команде недолго. Остапчук уже по ходу своего первого сезона в «Торпедо» в 1992 году ушёл в дочерний ТРАСКО. Потом играл в «Монолите» (2-я лига) и довольно рано завершил карьеру. Иванов после двух лет выступлений за дубль связал свою судьбу с «Асмаралом», уже вылетевшим из высшей лиги. После распада некогда амбициозного проекта иракского бизнесмена Хусама Аль-Халиди Олег Иванов так же завершил выступления в профессиональном футболе.

Михаил Харин, очень похожий на своего старшего брата Дмитрия (разница в возрасте восемь лет), появился в заявке автозаводцев в 1993 году. Харин-младший выступал за разные юношеские сборные страны, но на взрослом уровне он так толком и не заиграл. В составе родного клуба он дважды заменил Пчельникова в сезоне-96. А затем были (вторая лига) – дубль «Торпедо», владимирское «Торпедо», «Ника». Михаил закончил карьеру в 28 лет, после чего сосредоточился на тренерской работе.

Андрей Сацункевич, защищавший ворота минского «Динамо» в четырех последних чемпионатах СССР и самых первых чемпионатах Белоруссии, прибыл в «Торпедо» в 1994 году, после ухода Александра Подшивалова. 28-летний Сацункевич намеревался стать основным голкипером автозаводцев, но проиграл конкуренцию Пчельникову и уже через полгода отправился в нижегородский «Локомотив», где провёл два с половиной сезона.

Недолгим было пребывание в «Торпедо» Дмитрия Крамаренко, пришедшего из московского «Динамо». В 1995 году он не смог составить конкуренцию Пчельникову, сыграв лишь в четырех матчах, лишь один из которых оказался полным. В этих четырех встречах Дмитрий умудрился заработать два удаления. По окончанию чемпионата-1995 Крамаренко перешел в состав нового чемпиона страны – владикавказской «Алании».